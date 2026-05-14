ISRAELIRANWAR. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Gran Bretagna e Francia hanno contattato 44 paesi per la sicurezza di navigazione a Hormuz. Sanità libanese: 2.882 morti dal cessate il fuoco 

Tensione ancora molto alta tra Stati Uniti e Iran. Il Segretario alla Guerra statunitense Hegseth: “Non riveleremo il prossimo passo contro l’Iran per garantire che non sviluppi una bomba nucleare”. Il presidente Donald Trump: “Raccoglieremo al 100% la polvere nucleare iraniana. L’Iran è solo questione di tempo… Non c’è bisogno di affrettare i tempi”.

Kelly Meyer di NewsNation ha parlato con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di una possibile azione statunitense contro l’Iran in vista della sua visita in Cina questa settimana, e il Presidente Trump ha rifiutato di commentare la questione, dicendo: “Ovviamente non ne parlerò con te”.

Questo avviene mentre Axios riporta che l’amministrazione sta valutando una campagna di attacchi limitati contro il 25% degli obiettivi iraniani identificati che non sono ancora stati colpiti, nel tentativo di costringere i responsabili politici iraniani a negoziare sul loro programma nucleare.

Nuove valutazioni dell’intelligence indicano che Trump e i suoi consiglieri militari hanno sovrastimato i danni che l’esercito statunitense avrebbe potuto infliggere ai siti missilistici iraniani e sottovalutato la capacità di ripresa e la resilienza dell’Iran. Una delle ragioni di questa situazione è legata alle decisioni tattiche dei comandanti statunitensi durante la guerra. Quando l’esercito americano attaccò i siti missilistici fortificati iraniani, il Pentagono, a causa della carenza di bombe antibunker, decise di tentare di sigillare molti accessi piuttosto che distruggere completamente i siti e tutti i missili al loro interno.

Sebbene alcune bombe antibunker siano state sganciate su strutture sotterranee in Iran, fonti affermano che i vertici militari furono costretti a usarle con cautela perché dovevano conservare le scorte per potenziali conflitti in Asia con la Corea del Nord e la Cina.

Dal Regno Unito si apprende che i bombardieri americani B-1B continuano a “stare fermi” presso la base aerea britannica di Fairford. La Gran Bretagna ha annunciato l’invio di droni, aerei da combattimento e una nave da guerra per un’operazione difensiva nello Stretto di Hormuz.. Non solo, Gran Bretagna e Francia hanno tenuto un incontro con 44 paesi, inclusi paesi extraeuropei come Bahrein, Australia, Giappone, Corea del Sud e altri, sulla creazione di un quadro internazionale per garantire la sicurezza militare nello Stretto di Hormuz. L’Iran ha risposto dichiarando che qualsiasi quadro militare creato da attori statali internazionali sarebbe considerato dai decisori iraniani come un’escalation del conflitto.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) estende gli avvisi di volo relativi al Medio Oriente e alla zona di conflitto del Golfo Persico fino al 27 maggio 2026.

Il ministro per gli Affari Esteri russo Sergej Lavrov: ”Nel mondo moderno, le parole contano poco, i miei colleghi americani lo dimostrano”. “Uno degli obiettivi dell’aggressione contro l’Iran era impedire la normalizzazione delle relazioni tra Iran e Paesi arabi”.

L’ex ministro della Difesa israeliano e attuale leader dell’opposizione Avigdor Lieberman: “Sono sorpreso che Netanyahu non abbia potuto prevedere la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte degli iraniani; lo Stretto di Hormuz è l’arma letale degli iraniani! Netanyahu è confuso da due anni e mezzo e non sa prendere decisioni su nessun fronte: né contro Hezbollah, né contro Hamas, né contro gli Houthi, né contro gli iraniani; non ne sarà capace per altri cinque anni!”.

Secondo il ministero della Salute libanese, dall’inizio della guerra Israele ha ucciso 2.882 persone e ne ha ferite altre 8.768. Di questi, 380 sono stati uccisi da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco il 17 aprile. Aerei da combattimento, droni e artiglieria dell’esercito israeliano hanno bombardato le aree di Sarifa, Al-Mansouri, Qleileh, Kafra, Bayut al-Sayyad, Zawtar orientale, Batouliyeh, Shaqra, una moto a Tayr Debba, Braashit, Jmeijmeh, Safad al-Batikh, Harouf, Shaiytiyeh, Al-Haniyeh, Arzoun, Upper Nabatieh, Kfar Tibnit, Bazouriyeh, Nabatieh, Al-Hawsh, Jabchit, Haris, Al-Qasaybeh, Deir Qanoun e Majdal Zoun.

Il capo del Mossad, David Barnea, avrebbe effettuato almeno due visite segrete negli Emirati Arabi Uniti durante la guerra con l’Iran per contribuire al coordinamento delle operazioni belliche. Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno ampliato il coordinamento in materia di sicurezza durante tutto il conflitto, includendo la cooperazione nella difesa missilistica e la condivisione di informazioni di intelligence. Il rapporto afferma inoltre che gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi segreti contro obiettivi iraniani durante la guerra, tra cui un attacco a una raffineria sull’isola iraniana di Lavan.

Teheran ha intentato una causa contro gli Stati Uniti presso la Corte arbitrale dell’Aia per gli attacchi alle infrastrutture nucleari iraniane e le sanzioni, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Mizan, affiliata alle autorità giudiziarie iraniane.

Il Portavoce del Comitato di Sicurezza Nazionale iraniano: “Una delle opzioni dell’Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%. Discuteremo la questione in Parlamento. Inoltre secondo l’agenzia di stampa Fars, l’Iran non accetterà un secondo round di colloqui con gli Stati Uniti a meno che Washington non soddisfi cinque condizioni: “Fine della guerra su tutti i fronti; Risarcimento per i danni di guerra; Sblocco dei beni congelati; Revoca di tutte le sanzioni; Riconoscimento della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz”.

Esmaeil Baqaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito anche il 13 di maggio: “Se Israele commette un errore e ci fornisce un pretesto, le forze armate iraniane ne faranno il miglior uso possibile”. Il 12 maggio si è verificato un terremoto a Teheran.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15.30 del 13 maggio. Il sottomarino nucleare americano SSBN 732 Alaska ha lasciato Gibilterra ed è diretto verso il Mediterraneo orientale. L’intelligence militare statunitense stima che l’Iran abbia riacquistato l’accesso a circa il 90% delle sue strutture di stoccaggio e lancio missilistico, che ora sono “parzialmente o completamente operative”.

Aerei da rifornimento e trasporto dell’esercito statunitense in volo il 13 maggio sopra l’Arabia Saudita, il Bahrein, la Giordania, Israele e il Golfo Persico.

Continuano gli attacchi israeliani in Libano, e anche le rispettive risposte di Hezbollah. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati attaccati oltre 40 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Tra gli obiettivi figuravano depositi di armi ed edifici utilizzati dai militanti dell’organizzazione.

La Resistenza Islamica ha riferito di aver compiuto 25 attacchi contro le forze israeliane. 11 maggio colpita una forza israeliana posizionata all’interno di un’abitazione nella città di Houla da un missile guidato; colpito un carro armato Merkava nella città di Bayyada da un missile guidato.

12 maggio: razzi contro soldati israeliani vicino al fiume Deir Siryan è stato colpito da un lancio di razzi; un soldato israeliano è stato colpito da un drone nei pressi di Khirbet al-Manara, un carro armato Merkava è stato colpito da un drone nei pressi di Khirbet al-Manara, di fronte alla città di Houla. Un veicolo del genio israeliano è stato colpito da un drone nella città di Tayr Harfa; un Hummer israeliano è stato colpito da un drone sulla strada Naqoura-Alessandria, nel Libano meridionale. Un carro armato Merkava è stato colpito con un ariete a guida autonoma nella zona di Iskenderun. Tre carri armati Merkava è stato colpito nella città di Taybeh; un veicolo militare con a bordo due soldati israeliani è stato colpito con un ariete a guida autonoma presso la base di Al-Abbad. Due veicoli per le comunicazioni israeliano è stato colpito con un ariete a guida autonoma presso la base di Al-Abbad; carro armato Merkava israeliano è stato colpito da un drone diretto verso la base di Al-Abbad. Distrutto dispositivo di disturbo per droni del tipo “Drone Dome” alla base di Al-Abbad. Un gruppo di soldati israeliani vicino al porto di Naqoura è stato preso di mira da uno sciame di droni in due ondate. Colpita due volte un’abitazione nella città di Al-Bayyada è stata colpita da un drone. Lancio di razzi e droni contro un gruppo di soldati israeliani nella città di Rashaf. Lancio di razzi contri la nuova base di Balat, nel Libano meridionale. Sciame di droni contro gruppo di soldati israeliani nel Triangolo di Quuzah.

Dopo aver osservato un contingente dell’esercito israeliano, composto da un carro armato Merkava, due bulldozer, un veicolo a ruote e un contingente di fanteria, avanzare verso Wadi al-Ain, tra le città di al-Bayada e Bayt al-Sayyad, i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira il carro armato Merkava con un missile guidato. I combattenti hanno poi colpito il resto del contingente con colpi di artiglieria e razzi. Veicoli e soldati dell’esercito israeliano sono stati presi di mira, per altre due volte nella zona di Wadi al-Ain, tra le città di al-Bayada e Bayt al-Sayyad, con colpi di artiglieria e razzi.

Le forze israeliane hanno tentato un’ulteriore avanzata verso Byout al-Sayyed. Sono entrate nella valle sottostante Al-Bayada e poi si sono ritirate. Si tratta del terzo raid/attacco verso l’area durante il cessate il fuoco. Secondo fonti libanesi le IDF hanno attaccato un veicolo che trasportava pacchi alimentari sulla strada Al-Jiyyeh.

Secondo Channel 15: “Ieri Hezbollah ha condotto il suo attacco con droni più intenso e prolungato, prendendo di mira una postazione dell’esercito israeliano nel nord di Israele, nella regione di confine, con due ondate di droni. Le bombe trasportate erano numerose. I droni hanno sorvolato a lungo la base, individuato i bersagli e li hanno colpiti”.

Il 13 maggio a Sidone sono state attaccate delle auto. 8 in tutto gli attacchi contro automobili: Sidone, Jiyyeh, Saadiyat – Dbayeh, Maalia, Shaitia, Beqaa Dahr al-Baidar.

Il Ministero della Difesa kuwaitiano ha accusato le Guardie Rivoluzionarie iraniane di aver tentato di invadere l’isola di Bubiyan. Le autorità della Repubblica Islamica hanno definito le accuse completamente infondate.

Reuters riporta che anche l’Arabia Saudita ha attaccato l’Iran durante una recente operazione in risposta agli attacchi iraniani sul suo territorio. L’attacco all’Iran sarebbe avvenuto a fine di marzo.

Almeno 10 bombardieri strategici B-52H sono stati avvistati presso la base aerea di Al Udeid in Qatar. Si tratta di un numero insolitamente elevato di bombardieri di questo tipo, a distanza di attacco dall’Iran.

Bloomberg: “Gli Emirati Arabi Uniti hanno attaccato l’Iran due volte durante l’ultima guerra”.

Operatori iraniani di droni FPV hanno iniziato ad esercitarsi in lanci contro elicotteri americani simulati, in particolare l’UH-60.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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