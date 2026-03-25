ISRAELIRANWAR. Teheran: nessun cessate il fuoco da parte iraniana. È guerra psicologica. Mohammad Bagher Zolghadr sostituirà Larjani. Continuano gli attacchi 

“Nessuna proposta di cessate il fuoco è stata avanzata dall’Iran” ha dichiarato all’agenzia ISNA il membro del parlamento Yaghoub Rezazadeh. “Nessun negoziato o proposta per porre fine alla guerra è stata presentata dall’apparato diplomatico, dal governo o dalle forze armate”. Il funzionario ha definito l’azione di Trump una “guerra psicologica”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del Parlamento iraniano in risposta a Trump ha detto: “Non ci sono stati negoziati con gli Stati Uniti e le notizie false vengono utilizzate per manipolare i mercati finanziari e petroliferi”.

Jafar Miyadfar, capo dell’Organizzazione nazionale per le emergenze dell’Iran, presenta i dati sulle vittime civili della guerra del Ramadan: 1.563 vittime sotto i 18 anni. 111 di loro sotto i cinque anni. La vittima femminile più giovane: un mese. 3.794 vittime femminili. La più anziana cento anni. La sua argomentazione è semplice: “L’età per il servizio militare inizia a diciotto anni. Il 100% di queste vittime erano civili. Le donne non hanno alcun ruolo nel nostro sistema militare”. I numeri parlano da soli. Gli attacchi stanno colpendo le case.

Continua il blocco di internet in Iran per il 26esimo giorno, dopo 576 ore, isolando la popolazione dal resto del mondo, mentre gli account autorizzati tentano di controllare lo spazio informativo. Il generale di brigata Ebrahim Zolagari, portavoce del Comando Centrale Khatam al-Anbia, centro di comando congiunto delle Forze Armate iraniane: “Ehi, Trump! Sei licenziato! Conosci già questa proposta. Grazie per l’attenzione che ci hai dedicato. Comando Centrale Khatam al-Anbia.”

Il consigliere militare della Guida Suprema iranianacMohsen Rezaei: “La guerra continuerà finché non riceveremo un risarcimento per le nostre perdite e tutte le sanzioni economiche non saranno revocate.”

Il Ministero degli Esteri iraniano: “Le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti fanno parte degli sforzi per ridurre i prezzi dell’energia e guadagnare tempo per attuare i suoi piani militari.” In Iran trenta persone sono state arrestate con l’accusa di aver trasmesso dati classificati a Israele e agli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Ministero dell’Intelligence della Repubblica Islamica. Ai detenuti sono stati rinvenuti anche dispositivi Starlink, armi da fuoco e armi bianche. Secondo i media della Resistenza Islamica, rispondendo alla proposta di Trump di nominare il presidente del parlamento: “Il nemico persegue 3 obiettivi diffondendo notizie false sul presidente del Parlamento iraniano: Diffamazione di uno dei vertici del potere; Creazione di divisioni tra gli iraniani; Monitoraggio dei movimenti dei decisori politici e omicidi mirati”

Il comandante militare in pensione delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Bagher Zolghadr è stato nominato Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale con decreto presidenziale, con l’approvazione della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica – IRIB. Zolghadr succede ad Ali Larijani.

Alti funzionari di Turchia, Egitto e Pakistan hanno tenuto incontri separati con l’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e con il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Secondo Reuters: “Gli Stati Uniti hanno informato Israele dei colloqui con l’Iran”

Donald Trump ha inoltre duramente criticato l’opposizione: “I Democratici stanno mettendo a grave rischio il nostro Paese in questo periodo, un periodo che loro chiamano guerra. Loro la chiamano guerra. Noi la chiamiamo operazione militare.” Fissata al 9 aprile la data di fine del conflitto con l’Iran, afferma Ynet. Ciò permetterà a Trump di arrivare in Israele il giorno dell’Indipendenza e di ricevere un’onorificenza statale, spiega una fonte israeliana alla testata. Inoltre secondo rumors della Casa Bianca, Trump incolpa Hegseth per la guerra: “Pete, penso che tu sia stato il primo a parlare. Hai detto: ‘Facciamolo’”.

Il 23 sera, viene annunciato che i 2.200 Marines della 31ª MEU, a bordo della USS Tripoli e della USS New Orleans, sono entrati nelle acque del CENTCOM, lo stesso giorno della cosiddetta scadenza fissata da Trump per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. La forza impiegherà diversi giorni per raggiungere l’area dello Stretto. La mossa, secondo il WSJ, si aggiunge ai rinforzi statunitensi a seguito delle interruzioni del traffico marittimo iraniano lungo l’importante rotta petrolifera.

A parlare di colloqui tra delegazione statunitense e iraniana solo media statunitensi e israeliani che citano anche funzionari pakistani, turchi e egiziani. “Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero incontrare funzionari iraniani a Islamabad questa settimana, dopo la telefonata di Trump con il capo dell’esercito pakistano”. Il Wall Street Journal afferma “che i servizi segreti egiziani hanno contattato direttamente le Guardie Rivoluzionarie iraniane, scavalcando il governo iraniano, chiedendo alle Guardie Rivoluzionarie di sospendere gli attacchi nella penisola arabica per cinque giorni, in cambio della promessa da parte di Stati Uniti e Israele di non colpire la rete elettrica iraniana. A quanto pare, mediatori razionali come Egitto, Turchia e Pakistan capiscono che l’ego degli arabi non conosce limiti e che i bombardamenti per la quarta settimana li faranno infuriare, costringendoli di fatto ad unirsi alla coalizione. Ciò garantirà il collasso sociale nella regione e una crisi economica mondiale. I negoziati tra Oman, Egitto, Turchia e Pakistan sono in corso”. La notizia è alquanto discutibile in quanto i Pasdaran non si occupano di scelte di politica estera se non in funzione del governo.

Di certo c’è che il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha ricevuto ad Ankara gli ambasciatori degli Stati membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, nonché l’ambasciatore giordano ad Ankara. Sembra che l’Arabia Saudita sia in prima fila per cercare una fine a questo conflitto.

Conversazione telefonica tra Wang Yi e Abbas Araghchi. L’agenzia di stampa Xinhua ha annunciato martedì sera che il Ministro degli Esteri cinese ha avuto una conversazione telefonica con Araghchi. Secondo l’annuncio, Wang Yi e Araghchi hanno discusso e si sono consultati sugli attuali sviluppi in Medio Oriente Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi: “La Cina continuerà ad aderire a una posizione obiettiva ed equa e si opporrà alla violazione della sovranità di altri paesi La Cina si impegnerà attivamente per promuovere la pace e porre fine alla guerra, e farà sforzi per la pace e la stabilità nella regione”.

Anche la Russia comincia ad alzare la voce. Il Segretario del Consiglio di Sicurezza, Sergej Šojgu ha dichiarato: “L’aggressione ingiustificata degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran mina anni di sforzi per risolvere la questione nucleare”. “La Russia è pronta a collaborare con il Vietnam e i paesi del Sud e dell’Est per superare le conseguenze dell’avventura contro l’Iran”. “Non ci sono ancora indicazioni che gli Stati Uniti e Israele intendano porre fine alla loro avventura contro l’Iran”

Israele ha annunciato che l’Iran ha bombardato la casa della deputata della Knesset Mirav Ben Ari questa mattina, ma lei era in Parlamento al momento dell’attacco. Secondo Israel Hayom, un tentativo di assassinio contro il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Ben Gvir è stato sventato dall’MGB e dalla polizia israeliana. Il sospettato, di circa 20 anni, aveva contatti con elementi islamisti in Yemen e Turchia e aveva espresso il desiderio di compiere un attentato suicida. Il nome del sospettato non è stato ancora reso noto.

Secondo il primo Ministro Netanyahu: “il Presidente Trump ritiene che i vantaggi della guerra possano essere utilizzati per raggiungere un accordo che tuteli i nostri interessi vitali”. Il ministro israeliano Bazael Smotrich ha chiesto l’annessione del Libano meridionale: “i confini di Israele dovrebbero cambiare a causa delle operazioni militari israeliane in Libano.”

Molte testate israeliane hanno riferito di accettazione da parte dell’Ayatollah Motajba Khamenei di colloqui segreti, anche questa sembra una operazione mediatica visto che Motajba Khamenei è stato chiaro al riguardo nel suo discorso affermando che non ci sarà un cessate il fuoco ma ci si fermerà solo dopo una risoluzione delle cause della guerra che cominceranno con uno stop ai bombardamenti israeliani in Iran, Libano, Gaza.

Il presidente del Parlamento libanese, Nabih Beri, in un’intervista al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat, ha dichiarato: “Spero in un accordo globale che includa la fine della guerra israeliana in Libano”. In risposta a una domanda sul fatto che il presidente libanese avesse sollevato la questione della nomina di un membro sciita della delegazione libanese per negoziare con Israele, Beri ha affermato: “Sono concentrato sulla questione degli sfollati, che dobbiamo affrontare con la massima serietà”. Ha espresso la preoccupazione che “Israele approfitterà di questa situazione per seminare discordia”.

Secondo il Canale saudita Al-Hadath: “Hezbollah e il Movimento Amal hanno chiesto all’ambasciatore iraniano in Libano di respingere la richiesta del Ministero degli Esteri libanese di lasciare il Paese. Si dice che l’ambasciatore iraniano abbia anche contattato Hezbollah e Amal chiedendo loro di intervenire contro la sua espulsione”. Il Ministero degli Affari Esteri libanese annuncia to il 24 marzo la revoca dell’accreditamento dell’ambasciatore iraniano in Libano, Mohammad Reza Sheibani, e gli concede tempo fino a domenica per lasciare il Libano. Ma il sito di notizie Al-Ahd da una fonte ministeriale libanese: “la decisione del Ministero degli Affari Esteri di considerare l’ambasciatore iraniano una persona indesiderata non rappresenta il governo. Il Ministero degli Affari Esteri libanese sta per correggere la sua decisione riguardante l’ambasciatore iraniano”

La Gran Bretagna fornirà al Bahrein sistemi missilistici antiaerei per respingere gli attacchi iraniani, ha dichiarato Starmer: “La questione è emersa con urgenza durante il fine settimana. Stiamo facendo lo stesso in Kuwait e in Arabia Saudita.”

Nonostante il silenzio dei funzionari degli Emirati Arabi Uniti, le esportazioni di gas del Paese sono state interrotte. In risposta all’attacco a parte degli impianti di South Pars, l’Iran ha preso di mira il giacimento di gas di Habshan negli Emirati Arabi Uniti, mentre gli Emirati hanno affermato di aver intercettato droni iraniani.

Due navi indiane hanno attraversato lo Stretto di Hormuz con il permesso dell’Iran. L’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) degli Stati Uniti non ha imposto alcuna sanzione alle petroliere collegate all’Iran durante questo conflitto. Sono state individuate almeno 235 petroliere attive che non sono ancora state inserite nella lista nera. Donald Trump ha affermato di poter controllare lo Stretto di Hormuz e le spedizioni di petrolio. A contraddire le parole di Trump: due giornalisti iraniani che si sono recati al centro dello Stretto di Hormuz per mostrare la realtà: “Abbiamo visto navi spegnere i motori per ottenere il permesso dall’Iran di passare”.

Il Bahrein sta promuovendo discretamente una nuova bozza di risoluzione alle Nazioni Unite per istituire una missione navale a garanzia della sicurezza dello Stretto di Hormuz dopo la cessazione delle ostilità. Manama funge da portavoce per due sponsor regionali, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che spingono per un’iniziativa locale mentre Teheran minaccia di chiudere la strategica rotta marittima al commercio globale. Questi nuovi sforzi diplomatici degli Stati del Golfo si affiancano alle iniziative lanciate alla fine della scorsa settimana da Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi e Giappone. Sabato, a queste si sono aggiunti diversi altri Paesi, tra cui Norvegia, Svezia, Nuova Zelanda e Slovenia.

Sebbene vi sia una volontà politica unilaterale di portare avanti questi sforzi, le risorse sono insufficienti e al momento è disponibile solo un numero limitato di navi. Nel Regno Unito, ad esempio, problemi di manutenzione della Royal Navy hanno ridotto le sue capacità di proiezione di potenza. Quanto alla Slovenia, la sua marina conta solo 130 marinai e due navi di superficie. La scorsa settimana, il presidente francese Emmanuel Macron ha sollevato la possibilità di creare un quadro di riferimento delle Nazioni Unite per questa missione internazionale nello Stretto di Hormuz, come modo per assicurarsi il sostegno di un maggior numero di Paesi, in particolare dell’India. I governi europei e del Golfo stanno ora cercando di consolidare queste due iniziative in un’unica risoluzione.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornati alle ore 16:00 del 24 marzo. US Air Force Magazine: “Le stime indicano che almeno 20 aerei statunitensi sono stati danneggiati o distrutti dall’inizio della guerra con l’Iran”. I Marines statunitensi assegnati alla 31ª Unità di Spedizione dei Marines (31 MEU) hanno condotto esercitazioni a fuoco vivo a bordo della USS Tripoli (LHA-7), operante nell’area di operazioni della 7ª Flotta statunitense, in rotta verso il Medio Oriente a supporto dell’Operazione Epic Fury. Alti ufficiali militari stanno valutando la possibilità di schierare una brigata da combattimento dell’82ª Divisione Aviotrasportata dell’Esercito degli Stati Uniti, composta da circa 3.000 paracadutisti assegnati alla Forza di Reazione Rapida (IRF), che può essere schierata ovunque nel mondo entro 18 ore, nonché alcuni elementi del quartier generale della divisione a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, a supporto delle operazioni militari statunitensi in Iran, New York Times.

Quattro aerei cisterna KC-135 Stratotanker dell’aeronautica statunitense sono decollati da Bucarest e si ritiene siano diretti in Medio Oriente per attaccare in Iran nella notte del 23 marzo.

Il cacciatorpediniere Dragon della Royal Navy è arrivato a Cipro e inizierà l’integrazione operativa nel sistema di difesa del paese.

Numerosi gli attacchi contro Israele portati avanti da Iran e Hezbollah tra il 23 e il 24 marzo. Attacchi registrati a: Dimona, Israele nord impatti con richiesta di soccorso da parte delle IDF. Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi su Haifa. Un razzo è caduto su un edificio a Kiryat Haim, a nord di Haifa. Tre ondate di bombardamenti di Hezbollah ancora a Nahariya a Haifa. Nella mattina del 24 marzo, missili iraniani hanno colpito l’edificio n. 11 di “Louis Marshall Street”, ritenuto una struttura appartenente all’istituzione di sicurezza israeliana. Nelle vicinanze si trovano diversi importanti siti militari, di sicurezza ed economici, tra cui: Beit HaHayal (Casa del Soldato), a 500 metri di distanza; a circa 1,7 km dal quartier generale dello Shin Bet. A circa 1,7 km da Camp Aviv, che comprende il quartier generale del portavoce militare israeliano e il dipartimento per le relazioni estere dell’esercito. Inoltre, a circa 1,7 km dalla base di Kirya, sede del Ministero della Difesa israeliano. Hezbollah annuncia di aver colpito con droni la postazione radar israeliana di Magd al-Tifen, situata a sud dell’insediamento di Ma’alot-Tarshiha. Colpita Tel Aviv . Il corpo di un soldato di riserva dell’esercito israeliano è stato trovato morto a Bat Yam dopo essersi sparato all’interno di un rifugio. Intorno alle 12:00 del 24 marzo rilevato un nuovo lancio dall’Iran diretto verso obiettivi israeliani. Alle 16:00 sirene in azione a Yirka, nella Galilea occidentale.

A partire dal pomeriggio del 23 marzo, Israele ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro le infrastrutture in tutto l’Iran dopo che Trump ha annunciato la sospensione di tutti gli attacchi.

Fonti israeliane nel pomeriggio del 24 marzo: sono stati monitorati missili iraniani diretti verso basi americane in Giordania.

Secondo i media israeliani, 100 vittime tra le fila dell’esercito israeliano dall’inizio della battaglia con Iran e Hezbollah. Secondo Hezbollah i morti sarebbero di più, basandosi sui dati dei cimiteri. Poco dopo la mezzanotte, un’unità di fanteria israeliana si è diretta verso la fattoria di Halta, alla periferia di Kfarchouba, nel Libano meridionale. Non appena gli abitanti hanno percepito l’incursione, le grida di donne e bambini hanno riempito la zona. Un morto e due arresti.

Un soldato è rimasto ferito con lesioni di media gravità nel Libano meridionale. Un drone israeliano nel pomeriggio del 24 marzo ha preso di mira la città di Tiro, nel sud del Libano. La città di Rashaf è stata bersaglio di un raid.

L’esercito siriano: “Una delle nostre basi è stata colpita da un razzo proveniente dal territorio iracheno”.

Nella sera del 23 marzo esplosioni segnalate a Erbil, Iraq. Attacco con droni da parte della Resistenza islamica in Iraq contro il consolato statunitense. Il 24 marzo esplosioni nella provincia di Sulaimaniyah.

Nella tarda serata del 23 marzo esplosioni udite nelle zone in cui si trovano basi statunitensi in Kuwait. Alle 02:00 del 4 marzo ancora sirene in azione. Interruzione di corrente nella maggior parte del Kuwait.

Esplosioni in Bahrein. Le operazioni di Amazon Web Services in Bahrein sono state interrotte a causa dell’attività di droni — Reuters, citando un portavoce di Amazon.. È la seconda volta che i droni hanno influenzato le operazioni di AWS nel Paese.

Funzionari statunitensi hanno riferito alla CBS News che almeno una dozzina di mine sottomarine, presumibilmente di fabbricazione iraniana e dei tipi Maham 3 e Maham 7 a carica magnetica, sono attualmente dispiegate nello Stretto di Hormuz. L’Iran minerà tutte le rotte marittime nel Golfo Persico se gli Stati Uniti decideranno di condurre un’operazione di terra sulla costa o sulle isole iraniane, ha riferito il Consiglio di Difesa del Paese. “Qualsiasi tentativo da parte del nemico di infiltrarsi sulla costa o sulle isole iraniane comporterà il minamento di tutte le rotte marittime e le linee di comunicazione nel Golfo Persico e lungo la costa con vari tipi di mine navali, comprese le mine galleggianti che possono essere posizionate dalla riva”, si legge nella dichiarazione.

Alcune navi stanno attraversando lo Stretto di Hormuz, passando per il “casello autostradale iraniano” allestito tra le isole di Qeshm e Larak. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane: “Abbiamo costretto la nave portacontainer Selen a ritirarsi perché sprovvista del permesso di attraversare lo Stretto di Hormuz”. Il passaggio di qualsiasi nave attraverso lo Stretto di Hormuz richiede il pieno coordinamento con la sovranità marittima iraniana.

L’Agenzia di stampa Tasnim: “9 morti, 28 feriti e 20 case danneggiate in un attacco sionista-americano a Tabriz” avvenuto nella mattina del 24 marzo. La difesa aerea iraniana ha abbattuto una copia statunitense della munizione a guida autonoma Shahed – LUCAS. La notte del 23 marzo numerose segnalazioni di forti esplosioni a Teheran. Colpito Impianto di gestione del gas e stazione di riduzione della pressione a Isfahan. Anche il gasdotto della centrale elettrica di Khorramshahr è stato preso di mira, Agenzia Fars. l governatore speciale di Khorramshahr ha dichiarato: “Fortunatamente, l’incidente non ha causato vittime e non ha creato alcun problema al funzionamento della stazione, che continua senza interruzioni”.L’ospedale Imam Ali di Andimeshk, in Iran, è stato evacuato e messo fuori servizio dopo attacchi diretti da parte di Stati Uniti e Israele.

Nella tarda mattinata del 24 marzo degli gli Stati Uniti/Israele hanno lanciato missili dal Kuwait verso la Repubblica Islamica dell’Iran.

Le Guardie Rivoluzionarie: “La 78ª ondata dell’Operazione Vera Promessa 4” ha avuto come “obiettivi Eilat, Dimona, nella zona nord di Tel Aviv e diverse basi militari statunitensi nella regione sono stati colpiti con precisione da missili a testate multiple Emad e Ghadr, insieme a droni d’attacco”. l sito web Flight Radar 24 ha segnalato l’invio di un segnale di soccorso da un bombardiere strategico statunitense modello B-52, che probabilmente ha partecipato alle operazioni contro l’Iran.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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