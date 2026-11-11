ISRAELIRANWAR. Teheran: Hormuz chiuso. Nessun negoziato in corso con J.D.Vance. I Pasdaran colpiscono due petroliere. Tre piloti iraniani prigionieri in Qatar. Svelata la nuova città sotterranea dall’IRGC

Secondo le fonti social vicino all’Iraq, sarebbero statirivelati i dettagli della missione anti-Iran dell’inviato di Trump durante la sua visita in Iraq: “Abdullah Ahmed Al-Dulaimi, membro del Parlamento iracheno, ha sostenuto che Tom Barrack, inviato speciale di Trump a Baghdad, abbia fatto pressioni sul governo Al-Zaidi affinché chiudesse tutti i valichi di frontiera tra Iraq e Iran, interrompesse le relazioni tra Teheran e Baghdad, bloccasse le importazioni commerciali tra i due Paesi e si orientasse verso l’instaurazione di rapporti commerciali con gli Stati arabi del Golfo. Ha aggiunto che, durante la sua visita, Barrack ha anche chiesto all’Iraq di non saldare i propri debiti verso l’Iran in dollari statunitensi, insistendo affinché le transazioni tra Teheran e Baghdad avvenissero esclusivamente in dinari iracheni. Ha inoltre preteso che lo spazio aereo iracheno rimanesse chiuso al transito di passeggeri e merci da e per l’Iran. Al-Dulaimi ha dichiarato che Barrack ha minacciato il governo Al-Zaidi di gravi conseguenze qualora si fosse rifiutato di conformarsi alle direttive americane. In risposta, il governo Al-Zaidi avrebbe accettato segretamente le richieste di Washington, con l’intenzione di attuarle gradualmente, secondo un cronoprogramma concordato da entrambe le parti”.

Il capo dell’Autorità irachena per i valichi di frontiera ha annunciato la riapertura del valico di Al-Shaib ieri, a seguito del completamento dei requisiti tecnici e delle procedure necessarie ma altri saranno chiusi.

Secondo Fuad Hussein, Donald Trump avrebbe affidato all’Iraq il compito di mediare tra Stati Uniti e Iran e per questo motivo al Ziadi, primo ministro iracheno si sarebbe recato a Teheran nei giorni scorsi ma i termini del colloquio sono rimasti segreti.

Secondo l’analista politico e docente universitario a Teheran, Foad Izadi: “Ogni volta che i prezzi del petrolio aumentano, gli americani chiamano l’Emiro del Qatar e gli dicono: «Fate in modo che gli iraniani abbassino il prezzo del petrolio di qualche dollaro». L’Emiro del Qatar chiama allora gli iraniani e dice: «Venite, beviamo un caffè arabo insieme». Gli iraniani salgono subito su un aereo a Teheran e corrono in Qatar! Anche a Teheran abbiamo dell’ottimo caffè arabo. Non c’è bisogno di andare in Qatar. Questa politica va rivista; non è una buona politica”.

Dall’Iran, il generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran, ha dichiarato che l’Iran ha chiesto agli Stati Uniti di fornire una risposta chiara ed esplicita alle condizioni poste da Teheran; tuttavia, Washington non ha ancora risposto, o meglio, la sua risposta è stata ingannevole. Ha definito false tutte le affermazioni statunitensi riguardanti presunti negoziati in corso con l’Iran e un incontro in programma in Qatar, sostenendo che tali voci abbiano il solo scopo di allentare la pressione economica e far scendere i prezzi del petrolio. Rezaei ha inoltre smentito, definendole del tutto false e prive di fondamento, le notizie circa un ipotetico incontro tra lui e il vicepresidente statunitense JD Vance. Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale ha ribadito che lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto finché le sette condizioni poste dall’Iran non saranno state soddisfatte.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 10 novembre. Un palestinese è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in un attacco terroristico israeliano contro la scuola Musa ibn Nusayr, nel quartiere di Al-Daraj, a est di Gaza City.

In Libano l’artiglieria israeliana ha bombardato diverse località nel sud del Libano, tra cui Shaqra, Majdal Selem, Al-Mansouri, Wadi al-Salouqi e le zone periferiche di Beit Yahoun, in direzione di Baraashit, Hadatha e Haris. Si segnala inoltre l’apertura di fuoco con mitragliatrici nelle aree di Al-Qantara e Zawtar al-Sharqiyah.

Attacchi aerei, incursioni di droni e bombardamenti di artiglieria da parte di Israele hanno colpito diverse zone del Libano meridionale. In particolare, sono stati segnalati raid aerei su Al-Qantara, Kafr Tibnit, Talousa e Bani Hayyan, mentre un drone ha colpito la località di Al-Jarmaq. Nel pomeriggio altri bombardamenti d’artiglieria hanno preso di mira la periferia di Haris, Baraashit, Mayfadoun, Nabatieh al-Fawqa, Shaqra e Shouaya, nonché Wadi al-Hujeir, Kafr Tibnit, Al-Mansouri, Zawtar al-Sharqiyah, Wadi al-Salouqi, Al-Khiam, Beit Yahoun, Wadi Zibqine, Sarbin e Hadatha. Sono state segnalate bombe sonore su Deirmimas. Sono state segnalate esplosioni anche tra Aytaoun e Baraashit e ad Al-Khiam.

Dall’Iraq si apprende che i leader del “Quadro di Coordinamento” (Coordination Framework) avrebbero tenuto un importante incontro presso la residenza dello sceicco Hammam Al-Hamoudi. Il vertice si è svolto in un clima segnato da un pubblico scambio di dichiarazioni tra il governo iracheno e le brigate di Kataib Hezbollah. Il tutto in vista dell’abbandono delle armi da parte delle milizie filo iraniane in favore dello Stato iracheno.

Secondo alcune indiscrezioni, la torre di Aramco, situata nel distretto finanziario di Riad, sarebbe stata presa di mira. L’azione è stata presentata come un colpo contro un simbolo di spicco della “Saudi Vision 2030”, sebbene non vi siano conferme indipendenti in merito. Il Ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita ha confermato che l’oleodotto “Est-Ovest” è stato colpito, provocando un incendio. Il dicastero ha reso noto che le squadre antincendio sono riuscite a domare le fiamme.

Un alto esponente delle forze sostenute dall’Arabia Saudita a Marib, il tenente colonnello Abdul Karim Abdulaziz al-Asoudi, è stato ucciso dalle forze di AnsarAllah. Secondo Al-Masirah, due attacchi aerei sauditi nell’area di Al-Harba, nel distretto di Sahar (Saada), hanno completamente distrutto una moschea e danneggiato una scuola e un impianto di approvvigionamento idrico.

Le forze saudite avrebbero lanciato attacchi missilistici contro alcuni villaggi nelle zone di confine del governatorato di Saada. Attacchi aerei sauditi avrebbero colpito una stazione di rifornimento nell’area di Al-Mafzar, a Jader (distretto di Bani Al-Harith, a nord di Sana’a), incendiando alcune autocisterne di carburante. Le squadre della protezione civile sono intervenute per domare le fiamme. Velivoli sauditi avrebbero inoltre colpito la sede di una compagnia petrolifera nella zona di Al-Sitteen, a Sana’a, causando ingenti danni alle abitazioni e alle attività commerciali circostanti.

È stato segnalato anche un attacco missilistico a est di Saada. Attacchi aerei sauditi avrebbero colpito una scuola nel governatorato di Lahj, una fabbrica tessile e un’abitazione a Hodeidah, nonché una scuola femminile a Saada. Secondo le prime informazioni, una studentessa è rimasta gravemente ferita, mentre una moschea e un serbatoio d’acqua sono stati distrutti. Raid aerei sauditi avrebbero preso di mira l’area residenziale di Al-Eisi e l’aeroporto internazionale di Hodeidah. Ad Al-Eisi sono stati registrati tre attacchi, con segnalazioni di vittime nell’area.

Fonti locali hanno riferito che AnsarAllah mantiene il controllo delle vie di accesso e di uscita lungo le principali strade del centro di Taiz, negando al contempo che l’area sia sotto blocco. Le fonti hanno anche contestato le affermazioni sul controllo dell’area di Jabal Han, affermando che le forze del Comando delle Forze di Vigilanza (PLC) ne mantengono il controllo.

Il portavoce Houthi Yahya Saree. Ha riferito che “nelle ultime 24 ore, i velivoli da combattimento sauditi hanno condotto 109 attacchi aerei e missilistici contro aree civili a Sana’a, nonché nei governatorati di Al-Jawf, Taiz, Amran, Saada, Ma’rib e Lahij. Tali operazioni sono state eseguite impiegando caccia F-15 e Typhoon, decollati dalle basi aeree di Khamis Mushait e Taif. Sono stati inoltre lanciati attacchi missilistici dalle località di Najran e Jizan. L’offensiva ha provocato numerose vittime, tra cui donne e bambini. Ad oggi, dall’inizio dell’escalation delle ostilità contro il nostro Paese, il numero complessivo di attacchi aerei e missilistici sauditi ha raggiunto quota 4.672”.

L’agenzia UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha riferito di aver ricevuto, con ritardo, la segnalazione di un incidente che ha coinvolto una petroliera a otto miglia nautiche a nord-ovest di Khasab, in Oman. Secondo le autorità militari, la petroliera ha preso fuoco e l’equipaggio è stato evacuato. Non è ancora chiaro se l’episodio sia collegato ad altri incidenti che hanno coinvolto petroliere nella regione.

l Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha preso di mira una petroliera che ha violato le norme nello Stretto di Hormuz. In totale, scrive l’IRGC “due petroliere, che si erano discostate dalla rotta autorizzata nello Stretto di Hormuz, si sono fermate in seguito a violente esplosioni che le hanno lasciate in fiamme”.

L’aeronautica militare iraniana ha reso noto che tre piloti iraniani sono tenuti prigionieri in Qatar. Il colonnello Davoudi, direttore delle pubbliche relazioni dell’aeronautica, ha dichiarato che le forze armate non hanno ricevuto ulteriori informazioni sulla loro situazione. Secondo quanto riferito, l’Iran ha lanciato due missili balistici da una postazione precedentemente non identificata nella provincia del Khuzestan. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui lanci.

La delegazione iraniana presso l’AIEA ha criticato il direttore generale Rafael Grossi per quello che ha definito un “doppio standard” nel condannare gli attacchi contro gli impianti nucleari. La delegazione ha sottolineato come Grossi abbia condannato l’uccisione di un lavoratore presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, senza però riservare la stessa condanna agli attacchi contro gli impianti nucleari iraniani protetti o all’assassinio di scienziati nucleari iraniani. Il 9 novembre sono giunte notizie di due lanci di missili nell’Iran sud-occidentale; non sono noti gli obiettivi prefissati. Sono pervenute segnalazioni, non confermate, di attività della difesa aerea sopra Silvaneh, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale.

La Forza Aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) iraniano ha svelato una nuova “città missilistica” sotterranea; all’evento hanno presenziato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, generale Abdullahian, e il comandante della Forza Aerospaziale dell’IRGC, generale di brigata Seyed Majid Mousavi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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