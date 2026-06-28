ISRAELIRANWAR. Teheran accusa Washington di attribuire scarso valore alla sicurezza degli stati regionali

Nuovo elemento di frizione tra i Paesi del Golfo, gli Stati Uniti e l’Iran. Nella dichiarazione congiunta del 25 giugno USA-Golfo, rilasciata a seguito della riunione del Consiglio di Cooperazione del Golfo, si afferma che tutti i paesi hanno accolto con favore il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, nonché la mediazione di Pakistan e Qatar tra le due parti. I Paesi del Golfo hanno chiesto di mantenere lo slancio dei negoziati verso una completa cessazione delle ostilità e l’obiettivo comune di impedire all’Iran di sviluppare o possedere qualsiasi tipo di arma nucleare, affermando che il raggiungimento della pace e della sicurezza nella regione richiede “contrastare tutte le forme di minaccia iraniana”, compresi i missili balistici e i droni, nonché sostenere le forze per procura in tutta la regione.

Tutti i partecipanti hanno chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz e hanno sottolineato che la libertà di navigazione senza condizioni o restrizioni, compreso il libero passaggio, come sancito dal diritto internazionale, rimane una questione fondamentale per la sicurezza regionale e globale. Tutti i ministri hanno espresso la loro opposizione a qualsiasi imposizione di pedaggi o tentativo di imporre il controllo sullo Stretto.

I ministri hanno affermato che tutti gli scambi commerciali e gli investimenti con l’Iran dipendono, e potrebbero essere annullati, dagli obblighi assunti dall’Iran ai sensi del memorandum d’intesa e dell’accordo finale, nonché da qualsiasi suo comportamento che mini la stabilità.

I ministri partecipanti al vertice hanno ribadito il loro pieno impegno a favore della sovranità, della sicurezza, della stabilità e dell’integrità territoriale del Libano. Per raggiungere questo obiettivo, hanno accolto con favore i negoziati tra Libano e Israele sotto l’egida americana, volti a creare le condizioni per un accordo di sicurezza pacifico e permanente tra i due Paesi. I ministri hanno sottolineato la necessità di mantenere il processo negoziale e di non collegarlo ad altri conflitti. I ministri degli Esteri del Golfo hanno inoltre accolto con favore il “piano d’azione concreto” che consentirà al governo libanese di ripristinare la sicurezza e affermare la propria sovranità, e hanno sottolineato che la piena sovranità libanese è impossibile finché le organizzazioni armate non subordinate al governo e dotate di capacità militari rimarranno al di fuori della struttura statale libanese. Hanno chiesto il disarmo completo di tutte queste organizzazioni e il ripristino del monopolio statale libanese sull’uso della forza, e hanno sottolineato la necessità di sostenere le forze armate libanesi per raggiungere tale obiettivo.

Immediata la risposta del Ministero degli Esteri iraniano che ha criticato duramente la dichiarazione congiunta rilasciata il 25 giugno 2026 dal Segretario di Stato americano Marco Rubio e dai ministri degli Esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), definendola “interventista, irresponsabile e provocatoria. Teheran ha messo in guardia contro il perseguimento di politiche ostili e interventiste nella regione”.

Il Ministero iraniano ha inoltre fatto riferimento agli attacchi statunitensi contro l’Iran dal 28 febbraio 2026 all’8 aprile 2026, affermando che basi e infrastrutture militari situate nei paesi della regione sono state utilizzate a supporto di tali operazioni. Teheran ha affermato che queste azioni dimostrano che Washington attribuisce scarso valore alla sicurezza degli stati regionali o al mantenimento di relazioni costruttive tra i paesi della regione.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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