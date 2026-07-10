ISRAELIRANWAR. Sospeso il cessate il fuoco. Gli USA attaccano 90 obiettivi. Colpito il ponte che collega Teheran a Mosca e Pechino. Arrivi all’impianto nucleare di Busher. L’Iran attacca Kuwait, Bahrein, Giordania e Iraq

Sia America che Iran hanno messo la parola fine sui negoziati di pace. E se gli Stati Uniti hanno parlato di sospensione. “Il cessate il fuoco con l’Iran è temporaneamente sospeso, la situazione rimane estremamente instabile e non si possono escludere ulteriori attacchi”, ha dichiarato un funzionario statunitense alla CNN. La diplomazia iraniana ci è andata più pesante. L’Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti per una soluzione definitiva. Teheran ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione militare statunitense riceverà una risposta più ampia rispetto al passato.

Il Presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf: “L’America non ha ancora imparato che le prepotenze e le promesse non mantenute non sono più gratuite. Diciamolo chiaramente: se colpisci, verrai colpito. Non agitarti inutilmente, altrimenti affonderai ancora di più: lo Stretto di Hormuz si aprirà solo con “accordi iraniani”, non con minacce americane”.

Donald Trump dal palco di Ankara ha detto: “Anche se raggiungessimo un accordo con l’Iran, non credo che reggerebbe. Ha anche minacciato di occupare l’isola di Kharg”. Trump afferma che gli Stati Uniti potrebbero rinnovare il blocco dello Stretto di Hormuz: “Sarà un blocco solo per l’Iran… ora, ovviamente, poseranno qualche mina se ne avranno la possibilità”. Trump ha dichiarato di non avere intenzione di inviare truppe in territorio iraniano. “No, non ha senso che io lo faccia”, ha detto ai giornalisti ad Ankara durante un incontro con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Allo stesso tempo non ha escluso la possibilità che gli Stati Uniti possano prendere il controllo dell’isola iraniana di Kharg.

Infine, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che, dopo una conversazione con Netanyahu, si aspetta il ritiro delle truppe israeliane dal Libano. Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato: “Erdogan è un uomo molto pericoloso. La Turchia, allo stato attuale, rappresenta una minaccia molto significativa per lo Stato di Israele. Stiamo conducendo discussioni molto intense con il Presidente e con l’amministrazione, e stiamo lavorando duramente, sia pubblicamente che dietro le quinte, per cercare di impedire la vendita degli F-35 alla Turchia. Non si deve dare a Erdogan accesso ad armi in grado di cambiare le sorti del conflitto”.

A seguito dei lanci da parte Iraniana contro le infrastrutture americane in Giordania, in una dichiarazione rilasciata dall’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman in seguito al lancio di missili balistici dall’Iran verso la Giordania: “Secondo le segnalazioni, missili, droni o proiettili si trovano nello spazio aereo giordano. Cercate immediatamente riparo e rimanete dove vi trovate. Restate in casa e prestate attenzione agli annunci e agli avvisi locali. L’Ambasciata degli Stati Uniti in Giordania continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori informazioni se necessario.”

In Libano così come in Iraq e ieri in Iran a Mashhad si cono tenute cerimonie funebri per l’Ayatollah Khamenei e famiglia. Migliaia di sostenitori hanno riempito le strade dei sobborghi meridionali di Beirut per rendere un sentito omaggio al leader supremo iraniano Ayatollah Ali Hosseini Khamenei. In un discorso televisivo, il Segretario Generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha ribadito l’incrollabile determinazione dell’Asse della Resistenza, dichiarando che il gruppo “non si arrenderà” e continuerà a difendere la regione dall’aggressione. Sventolando bandiere iraniane e di Hezbollah sotto il cielo notturno, i partecipanti al lutto hanno tenuto in mano ritratti della Guida Suprema. In Iraq almeno 10 milioni di persone hanno partecipato ai riti funebri.

Un alto funzionario statunitense ha dichiarato a Reuters: L’amministrazione Trump ha notificato ai leader del Congresso la sua decisione di rimuovere la Siria dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo. Il presidente Trump ha comunicato questa decisione al presidente siriano. Il Congresso monitorerà ora l’attuazione di questa decisione per 45 giorni per assicurarsi che diventi definitiva.

Nelle ultime 24 ore solo una petroliera ha attraversato la rotta omanita, sostenuta dagli Stati Uniti. Le altre navi hanno attraversato la rotta iraniana.

Mohammad Reza Rajaei, consigliere della Guida Suprema iraniana: L’aggressore e i suoi alleati saranno puniti severamente. Secondo il FMI, il mercato petrolifero si è adattato alle perturbazioni nello Stretto di Hormuz. “L’economia globale nel suo complesso ha finora resistito allo shock bellico meglio di quanto temuto”, ha affermato il FMI nel suo aggiornamento sulle Prospettive economiche mondiali. L’Iran ha esportato 10 milioni di barili di petrolio greggio e olio combustibile durante la notte, preparandosi a un possibile blocco da parte degli Stati Uniti.

Il Boeing 737 pakistano sembra essere stato abbattuto e la sua distruzione coincide con gli attacchi americani contro l’Iran.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 9 luglio. Il Presidente Trump si è trattenuto più a lungo del previsto al vertice NATO dopo che la Casa Bianca ha posticipato la sua partenza a causa delle crescenti tensioni con l’Iran. In seguito agli attacchi statunitensi contro oltre 80 obiettivi e alle nuove sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano, Trump ha avvertito di ulteriori azioni militari. Alti funzionari, tra cui i Segretari Rubio, Hegseth e Scott Bessent, sono rimasti con lui mentre i leader mondiali attendevano la sua risposta all’appello della NATO per un aumento delle spese per la difesa.

Significativa concentrazione di velivoli americani nei cieli sopra la regione del Golfo Persico: P-8 – responsabile della raccolta di informazioni. E-3G – utilizzato per il comando e controllo delle operazioni di combattimento. E-11A – utilizzato per le comunicazioni e il coordinamento tra tutte le forze. KC-135R – utilizzato per il rifornimento in volo dei caccia.

L’aeronautica statunitense sta utilizzando gli aerei AWACS E-3B a supporto degli attacchi contro l’Iran. Axios riporta che Washington si sta preparando a un’azione militare con l’Iran nello Stretto di Hormuz, un conflitto che potrebbe durare da diversi giorni a diverse settimane. La durata di questo conflitto dipende interamente dalla cessazione degli attacchi dell’Iran contro le navi mercantili. Ha aggiunto che il conflitto potrebbe durare “da uno o due giorni” a “circa un mese”.

In una nota del Comando Centrale degli Stati Uniti: “Su ordine del Comandante in Capo, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a condurre ulteriori attacchi contro l’Iran per ridurre ulteriormente la sua capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”.

JD Vance: “Se sparano alle navi, le distruggeremo”. «Revocheremo il blocco se smetterete di sparare alle navi, ma se continuerete a sparare alle navi reagiremo con una forza senza precedenti».

A partire dal ore 12:00 del 9 di luglio le sirene hanno suonato in Giordania a causa di cinque lanci missilistici dall’Iran. I caccia britannici Eurofighter Typhoon di stanza in Giordania sono attualmente impegnati in un combattimento aereo con droni iraniani. Le autorità giordane: “sono in corso sforzi per intercettare i missili lanciati dall’Iran”

Ci sono notizie di un impatto sulla base aerea statunitense di Muwaffaq Salti, nella Giordania orientale. Secondo i media giordani: “Un missile ha colpito direttamente un complesso industriale nella Giordania orientale”. Le Forze Armate Giordane sono in stato di massima allerta e pronte a rispondere a qualsiasi minaccia alla sicurezza della Giordania.

La Siria ha chiuso il suo spazio aereo.

A partire dalle ore 13:00 circa del 9 luglio sirene d’allarme sono suonate alla base aerea statunitense di Harir, nella provincia di Erbil, nel nord dell’Iraq e ancora alla base aerea statunitense di Taji, a nord di Baghdad, Iraq. Sirene attivate anche presso la base statunitense di Victoria, vicino all’aeroporto di Baghdad

Stato di emergenza in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti partire dalla notte delll’8 luglio. Un’esplosione vicino alla base aerea di Ali al-Salem e all’area del porto del Kuwait ha causato un lieve terremoto. Diverse esplosioni udite in Kuwait nella mattina del 9 luglio.

I segnali radio vengono disturbati in Arabia Saudita

Esplosioni segnalate in Bahrein. Fumo che si alza dal quartier generale della 5ª Flotta della Marina statunitense in Bahrein.

Sirene in azione anche in Qatar

Due navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nella mattina del 9 luglio la petroliera Well Sail, di proprietà cinese in uscita e in ingresso la nave cisterna per gas naturale liquefatto Solix, di proprietà iraniana. Missili antinave sono stati lanciati contro navi statunitensi vicino allo Stretto di Hormuz. Attualmente nessuna nave può attraversare lo Stretto di Hormuz. Missile lanciato dalla provincia di Hormozgan verso lo Stretto di Hormuz.

L’attacco statunitense al ponte Ak-Tappe Khan, situato sulla linea ferroviaria Inche-Borun-Turkmenistan, a ovest della città iraniana di Akkala, è stato significativo perché rappresenta un nodo di trasporto chiave nel Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC), uno dei più importanti corridoi di trasporto terrestre dell’Iran, che collega il paese con l’Asia centrale, la Russia e, sempre più spesso, la Cina. Ci si aspetta risposta iraniana corrispondente.

Segnalazioni di esplosioni a Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Secondo alcune fonti, la base navale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) a Sirik, nella provincia di Hormozgan, sulla costa sud-orientale dell’Iran, nel Golfo dell’Oman, è stata colpita da otto bombe.

Circa 10 esplosioni sono state udite a Chabahar e Kenark, e si sono verificati anche blackout. Interruzioni di corrente in parte di Chabahar e Kenark. Due moli e una torre di controllo del traffico marittimo a Chabahar sono stati presi di mira da attacchi statunitensi, provocando un’interruzione di corrente che ha interessato metà della città, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Mehr. Un attacco è stato registrato all’edificio del comando del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nella città portuale di Chabahar.

ABC News, citando un funzionario statunitense, riferisce che gli attacchi contro l’Iran sono più estesi di quelli effettuati il sette notte, prendendo di mira oltre 80 obiettivi. Il numero di attacchi ha raggiunto quota 200. Esplosione in un edificio e sulla pista dell’aeroporto di Iranshahr. L’esercito americano ha colpito infrastrutture ferroviarie, due ponti, nel nord dell’Iran. Si tratta del primo incidente di questo tipo dal cessate il fuoco dell’8 aprile.

Gli Stati Uniti hanno colpito anche l’impianto nucleare di Bushehr questa notte. L’Iran ha risposto con lanci di missili balistici dalla provincia del Lorestan. L’esercito iraniano ha aumentato il suo livello di prontezza al combattimento.

“L’esercito statunitense ha completato un’altra Serie di attacchi contro l’Iran, che hanno colpito circa 90 obiettivi, secondo quanto riportato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Le forze navali e aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC, l’unità d’élite delle Forze Armate iraniane) hanno lanciato attacchi contro basi militari americane in Bahrein e Kuwait”, secondo una dichiarazione dell’IRGC citata dall’emittente statale iraniana.

L’esercito iraniano ha riferito che, a seguito dell’aggressione dell’esercito americano contro alcune aree dell’Iran meridionale avvenuta questa mattina presto, “8 soldati dell’Aeronautica e della Marina della Repubblica Islamica dell’Iran, di stanza a Bandar Abbas e Bushehr, sono caduti in combattimento mentre difendevano la patria islamica, a causa degli attacchi nemici”.

Colpita anche l’isola di Lavan, l’isola di Qeshm. Nella notte colpita anche Tabriz. L’Iran afferma di aver attaccato le navi americane nello Stretto di Hormuz si attendono riscontri.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/