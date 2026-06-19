ISRAELIRANWAR. Sessanta giorni per trovare la pace. La questione Libano resta di difficile soluzione

Il memorandum di in tesa tra Iran e Stati Uniti mediato dal Pakistan è stato siglato in sedi separate da tutti è tre i protagonisti. Donald Trump lo ha firmato in Francia a Versailles durante il G7. Masoud Pezeshkian lo ha fatto a Teheran e infine il primo ministro pakistano, Shehbaz Shari lo ha fatto a Islamabad.

A divulgare per primo il memorandum per l’Iran è stata l’agenzia di stampa IRNA. Il documento è composto di 14 punti a seguire alcuni stralci: “[…] dichiarano la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e si impegnano a non iniziare alcuna guerra o operazione militare l’uno contro l’altro d’ora in poi, ad astenersi dal minacciare o usare la forza reciprocamente e a garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano”.

[…] “Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnano a negoziare e raggiungere l’accordo finale entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d’Intesa, gli Stati Uniti d’America inizieranno la rimozione del blocco navale e di qualsiasi ostacolo o impedimento nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, e porranno fine al blocco navale entro 30 giorni. Durante questo periodo, il traffico navale sarà proporzionale ai livelli prebellici ripristinati dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Gli Stati Uniti d’America si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dalle vicinanze della Repubblica Islamica dell’Iran entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo finale”. “A seguito della firma del presente Memorandum d’intesa, la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnerà al massimo per garantire il transito sicuro e gratuito delle navi commerciali, per un periodo di 60 giorni, dal Golfo Persico al Mar d’Oman e viceversa. Il traffico di navi commerciali inizierà immediatamente e, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di procedere allo sminamento da parte della Repubblica Islamica dell’Iran, sarà ripristinato entro 30 giorni”.

“La Repubblica Islamica dell’Iran avvierà un dialogo con il Sultanato dell’Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in accordo con gli altri Stati rivieraschi del Golfo Persico, nel rispetto del diritto internazionale vigente e dei diritti sovrani degli Stati costieri dello Stretto di Hormuz”. “Gli Stati Uniti d’America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordato di comune accordo, con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari, per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell’Iran. Il meccanismo di attuazione di tale piano sarà definito nell’ambito di un accordo finale entro 60 giorni. Tutte le licenze, le deroghe e le autorizzazioni necessarie per le relative transazioni finanziarie saranno concesse dagli Stati Uniti d’America”.

“Gli Stati Uniti d’America si impegnano a porre fine a tutte le tipologie di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell’Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA e tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, primarie e secondarie, secondo un calendario concordato nell’ambito dell’accordo finale. La Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America riconoscono l’importanza cruciale della questione della cessazione delle sanzioni sopra menzionata e hanno espresso la loro intenzione di affrontare immediatamente tali questioni nei negoziati, al fine di raggiungere un accordo reciproco”.

“La Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran hanno concordato di risolvere la questione dello smaltimento del materiale arricchito stoccato, secondo un meccanismo che sarà concordato di comune accordo in conformità con il calendario menzionato al paragrafo sette, con la metodologia minima di riduzione del livello di arricchimento in loco sotto la supervisione dell’AIEA”. […] “La Repubblica Islamica dell’Iran manterrà l’attuale status quo del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d’America non imporranno nuove sanzioni né schiereranno ulteriori forze nella regione”.

[…] “Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell’Iran al momento dell’attuazione del presente Memorandum d’intesa. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative allo sblocco di tali fondi durante i negoziati. Tali fondi, sia che rimangano nel conto originario sia che vengano trasferiti, dovranno essere resi pienamente utilizzabili per il pagamento a qualsiasi beneficiario finale designato dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran”.

[…] “L’accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del [Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite]”. 2050**9417

Trump ha ringraziato Putin e Xi Jinping per la loro posizione sull’Iran. “Voglio ringraziare la Cina, il presidente Xi. L’ho incontrato ed è rimasto neutrale, completamente neutrale, e lo apprezzo. E voglio ringraziare Vladimir Putin. È rimasto molto neutrale”, ha detto Trump ai giornalisti dopo il vertice del G7 in Francia. Il Ministero degli Affari Esteri cinese: “Accogliamo con favore la firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, che avrà un impatto positivo sulla de-escalation della situazione”.

Molti i premier da tutto il mondo hanno accolto con favore la sigla del Memorandum, resta da risolvere la questione libanese. Un alto ufficiale israeliano: “Non ci ritireremo dalla nostra posizione sul Libano”. Una fonte diplomatica a LBCI: La frase “garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano” nel memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti significa che non ci dovrebbe essere alcuna occupazione israeliana del territorio libanese, e che le decisioni in materia di armi e pace devono essere poste esclusivamente sotto l’autorità del legittimo Stato libanese, escludendo così qualsiasi influenza militare o per procura iraniana al di fuori del quadro statale.

Il Ministero degli Affari Esteri yemenita di Sanaa: “Lo Yemen saluta con favore la storica vittoria dell’Iran. Questo evento significativo conferma che la via del jihad, della resistenza e della lotta contro le forze dell’oppressione è la scelta migliore e meno costosa. Il principio di unità tra i fronti sta mettendo radici e consolidandosi tra i popoli liberi della nazione e, con l’aiuto di Dio, su queste fondamenta si forgeranno percorsi concreti”. “La causa palestinese rimane la bussola guida per tutte le forze libere e in prima linea c’è l’asse di Gerusalemme. Israele deve capire che non sarà in grado di soggiogare i palestinesi in nessuna delle prossime fasi del conflitto. In risposta all’appello del leader della rivoluzione, il popolo yemenita è pronto ad affermare tutti i suoi legittimi diritti e a porre fine a ogni forma di aggressione, occupazione e blocco”.

Il Presidente del Parlamento iraniano Qalibaf ha precisato: “Affermo che lo Stretto di Hormuz non tornerà mai al suo stato precedente. L’Iran ha il diritto di imporre tariffe di transito. Il memorandum d’intesa prevede che l’Iran e il Sultanato dell’Oman discutano le modalità per un accordo di cessate il fuoco. Abbiamo ricevuto direttive dalla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica ed è nostro dovere lavorare per attuare tali direttive in questi negoziati. L’ambito del cessate il fuoco si è esteso dai sobborghi meridionali a tutto il Libano. In qualsiasi situazione in cui il nemico non rispetti i propri impegni, la nostra politica sarà “chi inizia la violazione è maggiormente responsabile”, ma se loro rispettano i loro impegni, anche noi rispetteremo i nostri. Se il nemico intende tradirci, noi siamo uomini d’azione e, per quanto mi riguarda, c’è poca differenza tra confronto diplomatico e confronto militare. Abbiamo il dito sul grilletto; chiunque non comprenda questa logica, gliela faremo capire con la forza”.

L’Iran firma un accordo con la Russia per l’acquisto di 20 elicotteri di soccorso per interventi di emergenza e soccorso in caso di calamità. La Mezzaluna Rossa iraniana ha firmato un Memorandum d’Intesa con la Russia per l’acquisto di 20 elicotteri. Gli elicotteri saranno utilizzati per la ricerca e il salvataggio, l’evacuazione medica, la lotta antincendio e gli interventi di emergenza. Sono dotati di tecnologia moderna, sistemi di visione notturna e attrezzature mediche specializzate. I primi 4 elicotteri dovrebbero essere consegnati prima di Nowruz (marzo 2027).

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato: “Per ora, il piano che prevede la presenza delle squadre negoziali a Ginevra rimane invariato, ma la firma del memorandum avverrà in modalità digitale e la cerimonia di firma in Svizzera non si terrà. Il testo del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti è stato ufficialmente approvato, in quanto firmato da entrambe le parti”.

Il capo del più grande gruppo petrolchimico iraniano ha affermato che l’89% delle unità petrolchimiche chiuse durante la guerra ha ripreso la produzione.

Ed ora uno sguardo alla situazione militare in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato al 18 giugno alle ore 15: 30. Secondo la CNN, gli Stati Uniti hanno continuato a intercettare i droni iraniani lanciati contro le navi mercantili nello Stretto di Hormuz e nelle aree circostanti sin dalla firma del Memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, il Joint Maritime Information Center (JMIC) continua a valutare il livello di minaccia nella regione come “significativo”.

Migliaia di ebrei ultraortodossi circondano il carcere militare centrale di Beit Lid per protestare contro l’arresto di un uomo ultraortodosso che si è sottratto al servizio militare

Nella tarda serata del 17 giugno, 10 militari israeliani sono rimasti feriti e 1 è morto a seguito dell’esplosione di un ordigno esplosivo contro un veicolo militare israeliano “Hamer” nel Libano meridionale. Si tratta del terzo incidente in un giorno. Finora, diciassette soldati sono rimasti feriti in incidenti di sicurezza nel Libano meridionale, alcuni in modo grave.

Alle ore 01:08 del 18 luglio violenti scontri sono scoppiati tra Hezbollah e le forze dell’IDF dopo che le forze militari israeliane hanno tentato di avanzare nuovamente verso Ali Taher nel Libano meridionale. Nella tarda mattinata un drone israeliano prende di mira la città di Hadatha; nessuna vittima segnalata.

Il traffico visibile nello Stretto di Hormuz è rimasto stabile nelle ultime 24 ore, con tutti i transiti, sia in entrata che in uscita, che utilizzano il sistema di separazione del traffico iraniano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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