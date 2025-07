ISRAELIRANWAR. Riyadh non vuole Hamas a Gaza prima di normalizzare con Tel Aviv. L’Iran caccia l’AIEA. Gaza: ultimatum a Yasser Shabab 

L’emittente israeliana i24NEWS riporta che l’Arabia Saudita sta subordinando la normalizzazione dei rapporti con Israele alla completa rimozione di Hamas dal potere a Gaza. Secondo una fonte saudita, Riyadh insiste affinché Israele “finisca il lavoro” e consenta all’Autorità Nazionale Palestinese di assumere il controllo dell’enclave costiera. Il rapporto sottolinea le priorità saudite nel contesto dei colloqui dietro le quinte. Notizia non confermata dai funzionari sauditi.

L’Iran ha ufficialmente notificato all’AIEA la cessazione della cooperazione, che, dal suo punto di vista, si è completamente screditata per la sua effettiva complicità nella preparazione di un’aggressione contro l’Iran. Di conseguenza, le telecamere rimanenti presso gli impianti nucleari iraniani saranno smantellate, non ci saranno più ispezioni dell’AIEA e Grossi è di fatto diventato “persona non grata” in Iran.

Lo stato degli impianti nucleari sotterranei iraniani è sconosciuto e non può essere verificato in modo affidabile. Non si sa nemmeno dove si trovino effettivamente centinaia di chilogrammi di uranio arricchito. Anche l’interesse dell’Iran per l’ottenimento di armi nucleari è cresciuto significativamente, sebbene l’Iran non si sia ancora ritirato dal TNP, ma si riserva il diritto di farlo qualora venga presa una decisione politica in merito alla creazione di armi nucleari.

Reuters, citando fonti americane, riferisce che poco dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, gli iraniani hanno iniziato a caricare mine marine sulle loro navi, preparandosi a bloccare lo Stretto di Hormuz. L’Iran, dopo il voto parlamentare ha tenuto in mano questa carta. Il nuovo capo di stato maggiore dell’Iran, generale Mussawi: “Se sarà necessaria una reazione militare, sarà più forte e devastante di prima”.

Nel pomeriggio del 2 luglio, l’Iran ha il suo spazio aereo occidentale e centrale a tutto il traffico aereo civile fino a oggi.

Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato il rappresentante ucraino a Teheran e lo ha duramente criticato per il sostegno di Kiev alle azioni aggressive di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, secondo ISNA.

In precedenza, il Ministero degli Esteri ucraino si era dichiarato convinto che gli attacchi agli impianti nucleari iraniani da parte di Washington e Tel Aviv fossero un chiaro segnale a Teheran, che doveva porre fine alla sua politica.

Le autorità cipriote lanciano l’allarme per la presenza israeliana. I politici ciprioti affermano che stanno acquistando proprietà e insediandosi in aree strategiche.

Stefanos Stefanou, leader del partito di sinistra Akel, ha messo in guardia dalla formazione di “ghetti” a Cipro sud a causa delle vendite di proprietà agli israeliani, citando “scuole e sinagoghe sioniste” come parte di una strategia di espansione israeliana: ”Ci stanno portando via il Paese”, ha dichiarato a un recente congresso del partito.

Nell’agosto 2023, Haaretz pubblicò un articolo in cui illuminava la massiccia presenza israeliana nell’isola.

Secondo Haaretz, gli israeliani erano stati attratti dalla vicinanza a Israele; dal costo della vita più basso: Lo spostamento era una reazione negativa alla riforma giudiziaria di Benjamin Netanyahu

Quest’anno, Ynet ha riportato che la popolazione israeliana a Cipro è cresciuta da 400 unità nel 2003 a 12.000 nel 2023. Attualmente, oltre 3.000 israeliani si trasferiscono lì ogni anno. Nel marzo 2024, i media israeliani hanno rivelato l’intenzione del Ministero dei Trasporti di acquistare un porto cipriota per ispezionare gli aiuti diretti a Gaza. Ynet osservò che questo porto “potrebbe salvaguardare le importazioni israeliane” se Haifa diventasse pericolosa. Dopo i danni subiti da Haifa negli scontri con l’Iran e la sospensione delle operazioni da parte del gigante marittimo Maersk, l’interesse di Tel Aviv per Cipro è diventato urgente.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha dichiarato che ci sono “segnali positivi” che un accordo per la presa degli ostaggi a Gaza e un cessate il fuoco possano essere raggiunti e ha sottolineato che Israele è pronto ad avviare “colloqui di prossimità” con Hamas il prima possibile.

Hamas afferma che sta esaminando le proposte di cessate il fuoco ricevute dai mediatori e ribadisce di voler raggiungere una soluzione che ponga fine alla guerra in modo permanente.

Dal Venezuela il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato in TV che WhatsApp è stato utilizzato per spionaggio e uccisioni di palestinesi.

A Gaza, il ministero dell’Interno ha concesso a Yasser Abu Shabab 10 giorni di tempo per arrendersi e processarlo con le accuse di spionaggio, tradimento e costituzione di una banda armata sostenuta da Israele. Ha saccheggiato i camion degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite e ha contribuito a destabilizzare Gaza dall’interno. L’opinione pubblica è invitata a segnalare la sua posizione. In risposta, la Resistenza ha schierato combattenti d’élite con una missione chiara: eliminare la minaccia se si rifiutasse di arrendersi.

Reuters riporta che Washington ha offerto al Libano una roadmap che richiede il disarmo di Hezbollah e di altri gruppi di resistenza, la normalizzazione dei rapporti con la Siria e riforme economiche. In cambio, Israele avrebbe cessato i suoi attacchi e si sarebbe ritirato dal territorio libanese occupato, aprendo le porte agli aiuti internazionali per la ricostruzione.

Un nuovo rapporto delle Nazioni Unite della Relatrice Speciale Francesca Albanese denuncia 48 aziende che sostengono la guerra genocida di Israele contro Gaza e l’espansione degli insediamenti illegali, sulla base di un’analisi di oltre 60 aziende. Tra queste: Lockheed Martin e Leonardo per la fornitura di armi utilizzate a Gaza; Caterpillar e HD Hyundai per la fornitura di macchinari utilizzati per la demolizione delle case palestinesi; Alphabet, Amazon, Microsoft e IBM per il supporto all’infrastruttura di sorveglianza israeliana; Palantir Technologies per la fornitura di strumenti di intelligenza artificiale all’esercito israeliano

Il rapporto, basato su oltre 200 contributi di stati, accademici e gruppi per i diritti umani, avverte che il genocidio israeliano a Gaza è guidato dal profitto e sostenuto dal sostegno di aziende straniere. Sarà presentato ufficialmente oggi ai 47 membri del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Secondo Yedioth Ahronoth, i funzionari israeliani non sono sicuri che Ahmed Al-Sharaa rinuncerà alle alture del Golan in un eventuale futuro accordo di pace tra Siria e Israele. Questo dopo che Times of Israel ha affermato che la Siria non ha menzionato il Golan durante i negoziati indiretti in corso tra Siria e Israele.

Ecco lo stato dei fronti alle 17 del 2 luglio.

Gaza: un comunicato IDF afferma: “Sotto la direzione delle IDF e dell’intelligence dell’ISA, le truppe dell’IDF continuano la loro attività operativa contro le organizzazioni terroristiche in tutta la Striscia di Gaza”.

Il primo luglio, “la 99ª Divisione ha identificato due terroristi che tentavano di piazzare un ordigno esplosivo contro le truppe dell’IDF. Le truppe hanno identificato i terroristi e hanno diretto l’operazione aerea, che li ha colpiti ed eliminati. Negli ultimi giorni, la 36ª Divisione ha esteso le sue operazioni ad altre aree all’interno della Striscia di Gaza, eliminando decine di terroristi e smantellando centinaia di siti infrastrutturali terroristici, sia in superficie che sottoterra. Nel giorno precedente, la 162ª Divisione ha eliminato otto terroristi che si trovavano in un centro di comando operativo.

Inoltre, diverse navi militari hanno colpito diversi obiettivi terroristici e terroristi nella Striscia di Gaza meridionale”.

Tra il 1 e 2 luglio, l’Aeronautica Militare israeliana ha colpito oltre 140 obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza a supporto delle forze di terra. Tra gli obiettivi colpiti c’erano terroristi, strutture militari, postazioni di lancio di missili anticarro che rappresentavano una minaccia per le truppe, depositi di armi e ulteriori infrastrutture terroristiche”.

I caccia israeliani hanno bombardato anche diverse località nei pressi delle città di Kefraya e Al-Fu’a, nella provincia di Idlib (Siria nord-occidentale). Secondo quanto riportato, gli attacchi sono stati effettuati da infrastrutture militari di tipo militare.

Dopo il crollo generalizzato dell’ex governo siriano e la perdita del controllo su vaste aree del Paese, Israele ha ampliato i suoi attacchi aerei sul suolo siriano. Obiettivo: mettere a dura prova tutte le capacità dell’esercito siriano, in particolare nel settore della difesa aerea.

Nel pomeriggio del 2 luglio, le sirene risuonano a Sderot, al confine con Gaza, dopo il lancio di due razzi da Gaza. I due razzi, poi, sono stati intercettati.

IDF annuncia di aver ridotto “ la zona militare chiusa, consentendo la riapertura delle aree civili a partire dalle ore 13:00 del 2 luglio 2025, nell’area del Negev occidentale. L’IDF rimane pronta a difendere l’area”.

La notte del 1 luglio, Tsahal ha individuato un drone che attraversava l’Egitto in territorio israeliano nel tentativo di introdurre illegalmente armi; abbattuto e armi confiscate.

Inoltre, la mattina del 2 luglio, i soldati delle IDF “hanno individuato un veicolo sospetto nella zona e lo hanno inseguito. I soldati hanno trovato 14 armi all’interno del veicolo, hanno arrestato il sospettato alla guida e hanno confiscato le armi che si trovavano all’interno.

L’esercito israeliano afferma di aver arrestato un gruppo legato all’Iran nella Siria meridionale, affermando: “Il gruppo comprendeva 4 agenti armati siriani attivati ​​dall’Iran in due villaggi beduini, a circa 8 km dal confine delle alture del Golan. C’è il forte sospetto che il gruppo abbia pianificato operazioni contro le forze israeliane nella zona cuscinetto.

Le Brigate Al-Quds affermano che: “Le nostre squadre di mortai hanno bombardato le concentrazioni di truppe e veicoli sionisti nel centro di Khan Younis.” Secondo il Comandante sul Campo delle Brigate Al-Quds: “Una complessa operazione all’alba ha decimato le forze sioniste nel distretto di Shujaiya a Gaza.

L’esplosione del campo minato ha bloccato i veicoli blindati; un missile guidato e un bunker buster TBG hanno colpito le truppe che si riparavano nelle case. Combattimento ravvicinato con armi leggere/medie”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/