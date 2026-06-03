ISRAELIRANWAR. Qatar: sì a tariffe temporanee per il passaggio a Hormuz. Gli USA distruggono un radar Sirik. L’Iran colpisce in Kuwait base USA. Libano: IDF avanzano a nord del fiume Litani

Tutte le opzioni sono sul tavolo, il dialogo è aperto tra Stati Uniti e Iran ma a quanto pare osservando i bombardamenti americani e la risposta iraniana l’opzione “invasione” da parte USA non è passata in secondo piano.

Nel frattempoSaoud bin Abdulrahman Al Thani, vice primo Ministro del Qatar, ha annunciato durante una conferenza a Singapore che, nonostante l’opposizione dei paesi del Golfo Persico all’imposizione di pedaggi permanenti nello Stretto di Hormuz, un meccanismo per tariffe temporanee e limitate a scopi specifici, come la copertura dei costi di sminamento, rimane negoziabile e aperto come opzione per facilitare la navigazione. Riferendosi al piano iraniano-omanita per questa via navigabile, ha sottolineato gli sforzi di Doha per mantenere un equilibrio tra Teheran e Washington e ha invitato il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico a formulare una strategia globale e congiunta in merito alle relazioni con l’Iran.

E mentre si discute della gestione dello stretto di Hormuz, Cina e Iran rafforzano i corridoi di terra. L’Iran rafforza il corridoio di trasporto verso la Cina e l’Asia meridionale. La rotta di trasporto recentemente inaugurata tra Iran e Pakistan collega i porti pakistani di Gwadar, Karachi e Qasim con i valichi di frontiera iraniani. La sua importanza principale risiede nel collegamento dell’Iran al Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), che fornisce accesso alla Cina occidentale e all’Oceano Indiano.

Allo stesso tempo, Teheran sta completando la costruzione della ferrovia Chabahar-Zahedan (completa per oltre il 90%), la cui apertura è prevista per il 2026. La linea entrerà a far parte del Corridoio Internazionale Nord-Sud, collegando i porti meridionali dell’Iran con la Russia e i paesi dell’Asia centrale.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia centrale aggiornato alle ore 24:00 del 1 giugno. Un altro soldato israeliano è stato ucciso in un attacco con un drone FPV. diHezbollah Si tratta del sergente maggiore Mikhail Tyukin, 21 anni, di Ashkelon, soldato dell’unità di ricognizione della Brigata Givati ​​dell’esercito israeliano. Altri quattro soldati israeliani sono rimasti feriti nell’attacco, il giovane è partito il 30 di maggio alle 22:30. Hezbollah sta diventando sempre più preciso negli attacchi contro le forze israeliane “anche nell’oscurità più completa” si legge nei post della social sfera di riferimento. Secondo fonti OSINT libanesi, le perdite di Israele dall’inizio della recente guerra ammontano a 89 morti e oltre 8.100 feriti.

A seguito degli attacchi israeliani contro l’area del Blocco 9, vicino al municipio del campo di Al-Bureij, situato nella Striscia di Gaza centrale, un cittadino palestinese è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti. Nel frattempo, il Ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza ha annunciato che il numero delle vittime degli attacchi di Israele dall’ottobre 2023 ha raggiunto quota 72.939 morti e 172.927 feriti.

Secondo il rapporto, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco l’11 ottobre 2025 930 cittadini palestinesi sono stati uccisi e 2.819 feriti. Inoltre, durante questo periodo, sono stati recuperati dalle macerie i corpi di altri 781 morti.

Registrata avanzata dell’esercito israeliano a nord del fiume Litani. Mentre le forze israeliane continuano la loro avanzata a nord del fiume Litani, lungo l’asse di Nabatieh, sono riuscite a conquistare il castello di Al-Shaqif (Castello di Beaufort) e l’area di Yohmor è di fatto caduta, mentre Arnun si trova in una situazione simile. Gli scontri sono ancora in corso a Zotar Est e nell’area di Mazraat al-Hamra. Attualmente, le forze israeliane si trovano a circa 5 chilometri da Arnun, a circa 5 chilometri dalla strategica città di Nabatieh.

Il Castello di Beaufort: questo castello è un sito storico e turistico risalente all’epoca delle Crociate. Il castello domina il fiume Litani e le aree circostanti e gli israeliani lo useranno sicuramente contro Hezbollah. Come già accennato, l’esercito israeliano utilizza posizioni sopraelevate come il castello di Beaufort per dominare e controllare le aree occupate nel Libano meridionale.

Il Dipartimento di Relazioni Pubbliche della Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che nelle ultime 24 ore (31 maggio 1 giugno) 28 navi – tra cui petroliere, portacontainer e navi mercantili – hanno attraversato lo Stretto di Hormuz dopo aver ottenuto i permessi necessari e sotto il coordinamento e la sicurezza forniti dalla Marina dell’IRGC.

La Marina dell’IRGC, “pur sottolineando il continuo controllo intelligente e autorevole sullo Stretto di Hormuz, ha affermato che il Golfo Persico è uno specchio d’acqua che appartiene ai paesi musulmani della regione. Ha inoltre descritto la presenza e le azioni delle forze armate statunitensi come la causa più significativa di insicurezza in questa via navigabile”.

Secondo quanto riportato dalla social sfera russa in base a immagini satellitari, l’Iran ha riaperto 50 dei 69 ingressi dei tunnel colpiti dagli Stati Uniti e da Israele in 18 siti missilistici sotterranei. Il primo giugno in risposta a un attacco aereo condotto da velivoli militari statunitensi contro una torre di telecomunicazioni nella contea di Sirik, nella provincia orientale di Hormozgan, le forze armate iraniane hanno colpito basi militari statunitensi in Kuwait.

L’attacco è stato condotto con un singolo missile balistico Fateh-110. In una dichiarazione, le Forze Aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno avvertito “gli Stati Uniti che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una risposta completamente diversa e che la responsabilità ricadrà sul regime americano”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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