ISRAELIRANWAR. Qassem, Hezbollah chiama al Jawlani/a Sharaa per un accordo su interessi comuni. Qatar: Hamas ha adempiuto a tutti i punti dell’accordo ora tocca a Israele

Ultimatum per l’Iran sullo stretto di Hormuz dal presidente Donald Trump: “raggiungere un accordo per la completa apertura dello Stretto di Hormuz, o affrontare “attacchi devastanti”. Nel frattempo il presidente statunitense ribadisce che “gli Stati Uniti hanno impedito all’Iran di acquisire armi nucleari”. Sul pedaggio nello Stretto di Hormuz, Trump: “Non permetterò all’Iran di imporre tasse. Se qualcuno intende imporre tasse, noi le imporremo. Abbiamo il controllo totale”.

I rumors invece affermano che l’accordo in corso tra Iran e Oman è che il pedaggio nello stretto vada pagato all’Iran in entrata nella rotta controllata dall’Iran mentre ci sarebbero margini di manovra per gli Stati Uniti nella rotta in uscita che andrebbe sotto il controllo omanita con visualizzazione sul traffico in uscita da parte dell’Iran. La fonte ha aggiunto che Teheran ha già dimostrato flessibilità abbandonando la sua richiesta iniziale di pieno controllo sul traffico marittimo in entrambe le direzioni ed è improbabile che faccia ulteriori concessioni

Sul fronte militare gli Stati Uniti hanno esaurito le proprie scorte di missili di precisione a lungo raggio nel conflitto con l’Iran, secondo quanto riportato da Reuters. Si tratta dei sistemi ATACMS e PrSM. Le fonti indicano che la situazione attuale mina le capacità degli Stati Uniti in caso di conflitti con altri Paesi. In particolare, segnalano un indebolimento del loro potenziale di deterrenza nei confronti di Russia e Cina.

Nel frattempo sei petroliere saudite cambiano rotta, evitando lo Stretto di Bab el-Mandeb. Secondo i dati di tracciamento delle navi, sei petroliere battenti bandiera saudita hanno cambiato rotta, allontanandosi dallo Stretto di Bab el-Mandeb e dirigendosi verso il Capo di Buona Speranza in Sudafrica, a causa di minacce alla sicurezza e interruzioni nella rotta di Bab el-Mandeb. Il tempo di transito attraverso questa rotta sarà di almeno 56 giorni.

In Israele continuando le arringhe pubbliche dei candidati politici a partire dal Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu: “Credo che il calcolo del Presidente Trump sia che non vuole vedere il collasso dell’economia globale.” E poi ha continuato: “Esiste ancora un asse sciita radicale, e sta emergendo anche un asse sunnita radicale. Dobbiamo formare un’alleanza con i paesi arabi. E vi dirò con chi altro: con i musulmani che non vogliono né questo né quello. Rimarrete stupiti da quanti di loro si stanno rivolgendo a noi. Si stanno rivolgendo a Israele. Si stanno rivolgendo a me.” “Il Medio Oriente non è più quello di una volta. L’Iran non è più quello di una volta. Ha subito colpi molto duri. Ha ancora delle capacità, ma guardate l’ultimo mese: non ci ha lanciato alcun missile. Perché non ci ha attaccato? Perché sa che siamo in grado di sferrare attacchi abbastanza potenti da dissuaderlo. Se ci attaccasse, riceverebbe una risposta molto severa”. Secondo Netanyahu: “La stragrande maggioranza degli iraniani rispetta Israele”.

Alle sue parole hanno fato eco quelle dell’ex Primo Ministro israeliano Naftali Bennett che durante una visita alla zona di Netiv HaAsara nella Striscia di Gaza: “Il Qatar è un nemico più pericoloso dell’Iran, perché finge di volere la pace”. Bennett nel suo libro “Path to Enrichment” scrive: “Il Qatar, che ha finanziato il movimento Hamas, ha ripreso il controllo, e Hamastan sta riemergendo. Invece di determinare il nostro destino”.

Il mediatore del Qatar annuncia ufficialmente: “Hamas ha attuato e rispettato quanto richiesto e la comunità internazionale deve ora fare pressione su Israele affinché adempia ai suoi obblighi nei confronti di Gaza”. Secondo account palestinesi Israele sta ignorando il piano di pace proposto dal Presidente Trump e sta intensificando gli attacchi a Gaza, minacciando il cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti. Funerali per 112 le vittime estratti dalle macerie a Gaza sepolti ieri. Il Portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar: “È chiaro alla comunità internazionale chi sta ostacolando l’attuazione dell’accordo di Gaza, e la piena responsabilità ricade sulla parte israeliana”.



Anche Bezalel Smotrich è in campagna elettorale e sta sfruttando al sua carica di Ministro per tentare la rielezione. Secondo Yinon Magal, giornalista e politico: “Per la prima volta nella storia, Smotrich ha stanziato 113 milioni di shekel per lo sviluppo dei siti storici negli insediamenti in Cisgiordania”.

Il leader di Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, si dichiara disponibile a incontrare funzionari siriani e a perseguire interessi comuni. Ha affermato che una Siria stabile è vantaggiosa per il Libano, e un Libano stabile è vantaggioso anche per la Siria, sottolineando che Israele è il nemico comune di entrambe le nazioni.

Il Ministro per gli affari esteri iraniano Abbas Araghchi ieri era a Karbala e Bassora per le celebrazioni dell’Arbaeen e ha incontrato i Governatori Nasif al-Khattabi, Governatore di Karbala, e Asaad al-Eidani, Governatore di Bassora. Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza della cooperazione interregionale per agevolare gli spostamenti dei pellegrini dell’Arbaeen.

L’Iran non aprirà immediatamente lo Stretto di Hormuz dopo aver raggiunto un accordo con l’Oman su una rotta sicura attraverso le acque; questo non è sufficiente, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri iraniano. Le forniture di petrolio greggio attraverso lo Stretto di Hormuz continuano nonostante la mancanza di un accordo tra Stati Uniti e Iran sul suo status. Circa 3-5 milioni di barili transitano quotidianamente attraverso il corridoio marittimo, secondo quanto riportato dalla CNN, che cita analisti di Marisks. Tra le navi ammesse alla circolazioni quelle irachene.

L’Iran fa sapere che era pronto a colpire tre obiettivi in ​​Ucraina, ma ha abbandonato il piano dopo le scuse di Kiev. Allo stesso tempo, l’Ucraina “deve pagare” per l’attacco alla nave iraniana, ha dichiarato l’alto funzionario iraniano Mohsen Rezaei. In seguito all’attacco alla nave iraniana nel Mar Caspio, Volodymyr Zelenskyy ha confermato ufficialmente l’attacco, ma il ministro degli Esteri Andriy Sybiha ha successivamente definito l’incidente involontario.

Tensioni ai verti del governo iraniano Mohammad Baqer Kharazi, parente della Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato in un’intervista: “La Guida Suprema iraniana, l’Ayatollah Khamenei, intende sostituire il capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohammad Baqer Zolkard, con il suo stretto collaboratore militare, Mohsen Rezaei. E ancora ha avvertito il presidente iraniano Masoud Pazeshkian che, in caso di nuove dimissioni, queste saranno accettate. In seguito a questo avvertimento, Pazeshkian e altri alti funzionari hanno fatto marcia indietro”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha smentito le voci che circolano su una sua presunta intenzione di dimettersi, affermando che rimarrà in carica e continuerà a svolgere le sue funzioni. “In Iran, le dimissioni del presidente sono per lo più uno strumento di pressione politica, non una vera minaccia. Minacciando di dimettersi, si mira a fare pressione sulla Guida Suprema o su altri rami del governo per ottenere le politiche desiderate. In pratica, si tratta di una protesta. Lo stesso comportamento adottato da Javad Zarif (FM) quando si sentì escluso dal processo decisionale, ma le sue dimissioni furono respinte da Khamenei all’epoca”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 4 agosto. Attività di aerei da guerra israeliani nei cieli di Gaza centrale e settentrionale.

Continua la distruzione del Libano sud, secondo Canale 12 di Israele in base ad analisi delle immagini satellitari: “In 19 villaggi libanesi sono stati distrutti 18.000 edifici, con le seguenti percentuali: Khiam 90%; Kfar Kila 87%;Aadaisseh 90%; Deir Mimas (Deir Siriane) 65%; Taybeh 65%; Houla 83%; Qatar 52%; Mays El Jabal 65%; Bella 99%; Mahabib 100%; Maroun El Ras 99%; Yaroun 76%; Bint Jbeil 54%; Tiri 57%; Aita al-Shaab 61%; Marwahin 100%; Naquora 87%; Qabrikha 13%. Nel pomeriggio del 4 agosto drone israeliano nemico ha sganciato contenitori esplosivi sulle alture di Ali al Taher. Continui bombardamenti di artiglieria contro la periferia di Al-Mansouri (Mashaa Al-Mansouri). Raso al suolo il cimitero della città di Hadathah. Personale dell’esercito israeliano si sta insediando nelle case dei cittadini a Tiri e Beit Yahoun e utilizza generatori di corrente per l’illuminazione. Il 4 agosto sono continuate le demolizioni israeliane a Deir Seryan. Diversi carri armati israeliani, accompagnati da un bulldozer D9, sono avanzati verso la periferia di Hadatha-Ayta al-Jabal, dove uno dei carri armati ha sparato un colpo contro un’abitazione della zona.

L’esercito israeliano sequestrata razzi Grad da 122 mm alla periferia di Arsal, introdotti clandestinamente in Libano dal territorio siriano; arrestati due cittadini della rete di contrabbando. Un ferito tra i soldati israeliani in Libano sud due giorni fa.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, impatti di Shahed-136 a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e a Sulaymaniyah.

Nella notte, segnalazioni di droni lanciati dall’Iraq contro il Kuwait, segnalati impatti

Ansar Allah ha annunciato di aver preso di mira, utilizzando un drone, una struttura descritta come un centro saudita sensibile presso l’aeroporto di Najran, nel sud dell’Arabia Saudita. Il gruppo ha affermato che l’attacco ha colpito direttamente l’obiettivo. Ansar Allah ha inoltre annunciato che questo attacco è stato condotto in risposta a quelle che ha definito “ripetute aggressioni da parte di droni sauditi contro lo spazio aereo delle province di Saada e Hajjah”. L’aeroporto di Najran è lo stesso luogo in cui, secondo questo rapporto, Asim Munir (capo dell’esercito pakistano) ha schierato forze pakistane per la “protezione” dell’Arabia Saudita, nell’ambito di un accordo di difesa con il regno. Secondo questa affermazione, oltre 10.000 militari pakistani sono presenti in varie parti dell’Arabia Saudita, un numero significativo dei quali è di stanza a Najran.

Il 4 agosto è stato segnalato un attacco e il danneggiamento di una nave nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste dell’Oman. L’Iran ha colpito una nave mercantile a 20 miglia nautiche dalla costa dell’Oman, secondo UKMT

Nelle ultime 24 ore: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha lanciato tre droni (UAV) contro le navi nello Stretto di Hormuz. Scortate dalla Marina statunitense, le navi continuano a transitare nel tratto dello stretto adiacente all’Oman. Secondo l’IRGC, un’altra imbarcazione che ha violato le norme è stata colpita dopo aver ignorato gli avvertimenti della marina iraniana.

Il Generale Mohsen Rezai: “In seguito agli attacchi dell’Iran, il Centro di Comando del CENTCOM in Medio Oriente si è inizialmente trasferito dal Qatar alla Giordania e, dopo i nostri attacchi mirati in Giordania, è stato trasferito nei territori occupati (Israele ndr)”. “Affinché i negoziati possano iniziare, gli Stati Uniti devono cambiare il loro comportamento. L’attuazione delle nostre precondizioni è un segno di un cambiamento nel comportamento degli Stati Uniti”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/