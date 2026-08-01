ISRAELIRANWAR. Pubblicata la tabella di marcia in 12 punti del Consiglio di Pace. Gaza governata secondo i principi palestinesi. Hamas deve cessare tutte le operazioni militari: Israele monitora il cessate il fuoco 

Il Consiglio per la Pace, i 31 luglio, ha pubblicato una tabella di marcia che stabilisce il quadro internazionale concordato nell’ambito del Piano di Pace Globale del Presidente Donald Trump e della Risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il piano è diviso in 12 punti che andiamo a vedere nel dettaglio.

Il Principio 1 afferma che tutte le parti riaffermano il loro impegno a favore del piano per porre fine alla distruzione a Gaza, garantire il completo ritiro militare israeliano, ripristinare la vita normale, consentire la governance palestinese, la ricostruzione, la sicurezza, la ripresa, lo sviluppo economico e la riabilitazione dei settori danneggiati, avviando al contempo un percorso politico credibile verso l’autodeterminazione e la creazione di uno Stato palestinese, Dichiarazione ufficiale del Consiglio per la Pace.

Il Principio 2 stabilisce che Israele completi senza indugio tutti gli impegni rimanenti del Protocollo di Sharm Sheikh, inclusa la cessazione delle attività militari ai sensi dell’Allegato 1, mentre Hamas e le fazioni palestinesi cessano tutte le operazioni militari; Il principio prevede la finalizzazione dei calendari e dei meccanismi di attuazione della Fase 2 entro 14 giorni dall’approvazione – prorogabile dal Comitato Internazionale di Verifica (CIV) – al termine dei quali il NCAG entrerà nella Striscia e assumerà le proprie responsabilità, previa certificazione da parte del CIV che entrambe le parti abbiano rispettato gli impegni previsti dalla Roadmap prima dell’esecuzione della Fase 2.

Il Principio 3 subordina strettamente il passaggio da una fase all’altra al completamento verificato degli impegni da parte del CIV – istituito dal Consiglio di Pace (BOP) e composto da rappresentanti dei garanti, del BOP e della Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) – che imporrà un meccanismo di monitoraggio rafforzato per individuare eventuali violazioni da parte di entrambe le parti; il Principio 4 impone ad Hamas e alle altre fazioni di trasferire tutte le funzioni di governo civile e di sicurezza al NCAG, pienamente indipendente, senza interferenze durante il periodo di transizione previsto dalla Risoluzione 2803 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Principio 5 richiede al NCAG (National Council of Accountants of Palestine) di mantenere la continuità istituzionale e dei servizi pubblici, condurre una verifica amministrativa e finanziaria supportata a livello internazionale, proteggere, recuperare e amministrare i beni pubblici, valutare e adempiere agli impegni legittimi nei confronti di fornitori, appaltatori e altre parti fino a 400 milioni di dollari USA entro un periodo di 3 anni stabilito dal NCAG, garantire un trattamento equo, legale e dignitoso ai dipendenti pubblici, preservando i diritti in caso di cessazione del rapporto di lavoro o pensionamento durante la transizione ai sensi della legge palestinese, e rinviare qualsiasi diritto, passività o pretesa finanziaria irrisolta a un più ampio processo nazionale ai sensi della legislazione palestinese.

Il Principio 6 prevede che Gaza sia governata rigorosamente secondo il principio “Un’Autorità, Una Legge, Un’Arma” in conformità con le leggi palestinesi, gli standard internazionali pertinenti e i principi di buon governo — Dichiarazione ufficiale del Consiglio per la Pace.

Il Principio 7 stabilisce che il personale di polizia neo-addestrato debba integrarsi nelle strutture esistenti, previa un’accurata verifica dei requisiti, offrendo agli agenti non idonei ruoli civili alternativi, coerenti con la loro precedente esperienza, o il pensionamento legale secondo la legge palestinese, senza perdita dei diritti finanziari, in particolare a causa dell’affiliazione politica. Il Principio 7 prevede inoltre che tutte le armi in dotazione alla Polizia Nazionale Palestinese (NCAG) vengano trasferite all’autorità competente al momento dell’assunzione delle sue funzioni. Il Principio 9 stabilisce che la NCAG sia l’unica autorità competente a registrare le armi personali, rilasciare/revocare le licenze e far rispettare la legge, anche attraverso il reinserimento e il sostegno sociale, con la collaborazione obbligatoria di tutte le fazioni, i clan e le componenti della società palestinese.

Il Principio 8 prevede che lo smantellamento e lo stoccaggio di armi pesanti, siti di produzione, depositi di armi e tunnel inizino dopo il completamento degli impegni di Sharm Sheikh, l’ingresso del NCAG e il dispiegamento delle Forze di Sicurezza Israeliane (ISF), gestiti dal NCAG secondo un calendario definito entro 14 giorni dall’approvazione (prorogabile dal Comitato di Vigilanza Internazionale), collegati al ritiro graduale israeliano e allo smantellamento delle milizie ai sensi dell’Articolo 10, monitorati dal Comitato di Vigilanza Internazionale, supportati dalle ISF, con la partecipazione obbligatoria delle fazioni che vieta il trasferimento di armi a Israele o a entità non palestinesi; il Principio 10 prevede lo smantellamento delle armi delle milizie senza l’integrazione dei membri nei servizi di sicurezza, certificato dal Comitato di Vigilanza Internazionale, garantendo, ai sensi degli Articoli 7-10, che solo il NCAG detenga, immagazzini o controlli le armi per consentire l’autodeterminazione e la statualità.

Il Principio 11 richiede la firma di un Accordo di Pace Sociale secondo le norme palestinesi per porre fine alla violenza interna, evitando rappresaglie, dimostrazioni di forza, parate militari e manifestazioni armate; Il principio 14 attribuisce la responsabilità esclusiva della gestione degli incidenti di sicurezza interna al NCAG.

Il principio 12 schiera le forze di sicurezza israeliane temporanee per separare le forze israeliane dalle aree del NCAG, monitorare il rispetto del cessate il fuoco, addestrare la polizia, garantire la consegna di aiuti umanitari e forniture essenziali e supportare il NCAG su richiesta in situazioni non violente.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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