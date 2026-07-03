ISRAELIRANWAR. Piano per Gaza: sfollamento dei palestinesi, Egitto sotto pressione. Attacchi con droni in Libano sud. Chiesto il bombardamento dei funerali di Khamenei

Laura Loomer, influencer repubblicana di estrema destra, chiede che le Forze di Difesa Israeliane bombardino i funerali pubblici di massa in Iran per Khamenei. Si prevede la partecipazione di oltre 20 milioni di persone, tra cui donne, bambini, anziani. Ai funerali che dureranno dal 4 al 9 luglio e si terranno tra Iran e Iraq nei luoghi sacri per gli sciiti, parteciperanno oltre 100 personalità e diplomatici di altrettanti paesi. Insieme a Khamenei saranno sepolte la moglie di Motajba e la figlia.

A Doha i colloqui tecnici indiretti tra Stati Uniti e Iran, con Qatar e Pakistan in veste di mediatori, sono continuati per tutto il 1 luglio. Nessun incontro diretto. Un funzionario statunitense ha dichiarato a i24NEWS in merito all’affermazione secondo cui 3 miliardi di dollari di fondi iraniani potrebbero essere sbloccati: “Nessun fondo congelato è stato sbloccato e non lo sarà a meno che l’Iran non soddisfi i requisiti delineati nel Memorandum d’intesa. Qualsiasi fondo sbloccato sarebbe soggetto all’approvazione degli Stati Uniti e utilizzato per acquistare prodotti agricoli americani per il popolo iraniano”.

Gli Stati Uniti hanno pagato a Israele un dollaro per un appezzamento di terreno su cui costruire un’ambasciata a Gerusalemme, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense presso lo Stato di Israele, Mike Huckabee.

Hamas chiede un vertice urgente dei leader della Lega Araba per contrastare il piano israeliano di ricollocare gli abitanti di Gaza. Il portavoce Hazem Qassem avverte che il piano minaccia la vita dei palestinesi, la sicurezza nazionale araba e mette in difficoltà le nazioni arabe, in particolare l’Egitto. Netanyahu afferma di aver dato ordini all’Egitto sul Sinai. Si è vantato che il Cairo sta già eseguendo i suoi ordini. “Non sono preoccupato per quello che sta succedendo nel Sinai e ho detto loro cosa mi aspetto che facciano. Parte di questo sta già accadendo. Penso che dobbiamo mantenere la sicurezza ai confini, ma bisogna capire che mentre una potenza declina, un’altra emerge, è sempre così. E sapete quale potenza deve rimanere forte per continuare a crescere rapidamente? Lo Stato di Israele.”

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha recentemente affermato che Israele è pronto a istituire immediatamente tre insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza settentrionale non appena il Primo Ministro Benjamin Netanyahu approverà il piano. Smotrich ha anche affermato che Israele dovrebbe “conquistare completamente” Gaza, ribadendo ancora una volta il suo sostegno all’espansione del controllo israeliano sul territorio.

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor risponde all’esclusione dell’UNRWA dal Consiglio di Pace per Gaza: “Escludere il Consiglio di Pace UNRWA da Gaza rappresenta un tentativo di liquidare un mandato delle Nazioni Unite e i diritti dei rifugiati palestinesi. L’annuncio del “Consiglio di Pace” di porre fine al ruolo dell’UNRWA a Gaza costituisce un’illegittima violazione del mandato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”.

Dure le parole del concorrente politico di Netanyahu, Naftali Bennett a Mario Nawfal, influencer: “Sono pochi gli israeliani che parlano di annettere parti del Libano a Israele o alla Siria. Non abbiamo bisogno di un Grande Israele. Israele è già grande così com’è”. E ancora ha dichiarato: “Non tollererei nel mio governo nessun idiota che faccia dichiarazioni davvero stupide come quelle di Ben Gvir e Smotrich. Innanzitutto, non permetterei a Ben Gvir di entrare nel mio governo. Ma se qualcuno dicesse qualcosa del genere, lo richiamerei all’ordine. Netanyahu non può più farlo perché dipende da loro”.

E ancora: “Non credo nelle guerre lunghe: la guerra a Gaza e tutta la guerra: Libano, Gaza, Iran. Continua all’infinito. Non è la dottrina di Israele. Se noi Dobbiamo intraprendere la guerra, farlo rapidamente, intensamente, vincere e poi passare alla stabilizzazione della regione. Ma quando la si trascina per così tanto tempo, esaurisce la nostra economia, esaurisce i nostri riservisti”. “La mia visione di Gaza è che si governino da soli. Dobbiamo mantenere il controllo assoluto sulla sicurezza affinché non lo facciano più. Ma smantelliamo Hamas, e loro vivranno una vita dignitosa, libera e prospera, e noi avremo le nostre vite in sicurezza. Questo è il mio obiettivo finale.”.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di voler porre fine agli aiuti finanziari americani a Israele “già quest’anno”. Parlando in una conferenza stampa, ha sottolineato che l’economia del Paese è ora abbastanza forte da sopravvivere senza gli aiuti statunitensi, News 18. Netanyahu ha paragonato gli aiuti americani al “welfare”, aggiungendo che non sono più necessari.

Secondo la Radio dell’Esercito Israeliano: “L’Agenzia di Sicurezza Israeliana (Shin Bet) e la Direzione della Sicurezza dell’Ente di Sicurezza (Malmab) hanno annunciato l’arresto di un cittadino straniero del Tagikistan, in possesso di passaporto russo, con l’accusa di spionaggio per conto dell’Iran in territorio israeliano durante l'”Operazione Ruggito di Leone”. Secondo il comunicato, il sospettato avrebbe documentato i luoghi di impatto dei missili e inviato le immagini agli iraniani. Avrebbe inoltre fornito loro le coordinate delle Torri Azrieli, fotografato il porto di Haifa e tentato di fotografare una struttura di sicurezza sensibile nel nord di Israele. Il comunicato aggiunge che a breve verrà formalizzato l’atto d’accusa nei suoi confronti.



Anche in materia di Libano il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele “manterrà la sua presenza nella zona di sicurezza nel Libano meridionale per tutto il tempo necessario, respingendo quelli che ha definito i tentativi dell’Iran di forzare un ritiro israeliano”. “Abbiamo creato un’ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine settentrionale. Rimarremo e ripristineremo la sicurezza a nord”, ha dichiarato.

Il presidente Joseph Aoun ha ricevuto un invito ufficiale dal presidente siriano Ahmed Al-Sharaa a visitare Damasco. Aoun: Gli obiettivi che ci siamo prefissati non sono diversi da quelli di tutti i libanesi, senza eccezioni. La maggioranza dei libanesi, soprattutto quelli del sud, sostiene l’opzione dei negoziati. I negoziati non sono tradimento; sono piuttosto una guerra diplomatica senza spargimento di sangue. È tempo che il Libano esca dall’era delle guerre e delle tutele, e la maggioranza dei libanesi sostiene questa strada, in particolare la nostra gente del sud che ha il diritto di vivere con dignità e sicurezza”.

Il Ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani ha dichiarato in un comunicato dopo l’incontro con il Presidente del Parlamento libanese Nabih Berri: “Non è previsto alcun incontro con Hezbollah oggi, secondo l’agenda, ma se in futuro gli interessi dei due Paesi lo richiederanno, siamo aperti a questa possibilità.”

L’Iraq ordina ai gruppi armati filo-iraniani di disarmarsi entro il 30 settembre in concomitanza con la fine della missione della coalizione anti-ISIS a guida statunitense. Due fazioni filo-iraniane, Kataeb Imam Ali e Asaib Ahl al-Haq, hanno annunciato la consegna dell’amministrazione delle brigate allo Stato iracheno, segnando un primo passo verso l’integrazione.

CENTCOM ha annunciato di aver presieduto una conferenza sulla difesa ospitata dalle Forze di Difesa del Bahrein il 1° luglio. Nell’agosto 2025, il Jewish Institute for National Security of America (JINSA) ha evidenziato il passaggio di Israele dal comando EUCOM al CENTCOM nel 2021, che ha integrato Israele nel quadro di sicurezza statunitense con i paesi arabi del Golfo Persico e ha facilitato la cooperazione USA/Israele durante gli attacchi (guerra dei 12 giorni) contro l’Iran nel giugno 2025.

Il 1° luglio 2026, il CENTCOM ha ospitato un dialogo sulla sicurezza regionale in Bahrein con i leader della difesa di Bahrein, Egitto, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen (i territori controllati dall’Arabia Saudita) per discutere di sicurezza regionale, cooperazione in materia di difesa e libero flusso commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz. L’incontro ha anche segnato la prima partecipazione di leader militari di Siria e Libano a una conferenza regionale sulla difesa guidata dagli Stati Uniti. Mancava l’Iraq.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 2 luglio. I bombardieri strategici B-52 Stratofortress dell’aeronautica statunitense hanno lasciato il Regno Unito, dove erano di stanza per essere impiegati in operazioni di combattimento contro l’Iran, secondo The War Zone (TWZ). Sei bombardieri sono partiti dalla base aerea di Fairford il 1° luglio. Questi aerei erano utilizzati per effettuare attacchi sul territorio della Repubblica Islamica.

“Movimenti israeliani sospetti nel Corno d’Africa”, riporta Al Mayadeen secondo cui Israele ha inviato una spedizione di 1.000 kg in Somalia. Fonti indicano che la spedizione conteneva un sistema di comunicazione avanzato con applicazioni di intelligence militare. Israele e la regione separatista del “Somaliland” hanno annunciato l’apertura di un’ambasciata a Gerusalemme Est due settimane fa. Al-Houthi, leader di Ansar Allah in Yemen, ha dichiarato una settimana fa che lo Yemen non permetterà passivamente la presenza o il dispiegamento di forze israeliane nel Somaliland, situato vicino al territorio yemenita. Ricordiamo che Israele ha schierato 50 militari nella regione.

Le IDF circondano e fanno irruzione in un edificio in via Al-Wad nella città di Qalqilya, in Cisgiordania. Arrestati dalla polizia israelianacirca 15 palestinesi nel villaggio di Mikhmas, a nord-est di Gerusalemme. A Kiryat terrore per un uomo armato che minacciava la popolazione.

Continuano gli attacchi israeliani in Libano sud: Droni israeliani contro: Nabatieh El Fawqa, Haret Saida, Mashaa Al-Mansouri Le IDF: “Le forze della 91ª Divisione continuano le operazioni per identificare armi nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. I combattenti della 401ª Brigata hanno scoperto un pozzo sotterraneo e un deposito di armi contenente razzi e mortai nella zona di Al-Tiri. In un’altra operazione nella zona di Maroun al-Ras, i combattenti della Brigata di Riserva Yiftah (679) hanno scoperto ordigni esplosivi improvvisati, armi e altro equipaggiamento militare. Le armi rinvenute erano destinate all’uso da parte di Hezbollah”. Veicoli israeliani in movimento nella città di Houla, nel Libano meridionale.

Il partito di opposizione iraniano, il Partito della Libertà, con sede nella regione del Kurdistan iracheno, annuncia che il suo quartier generale nella provincia di Erbil è stato colpito da un missile. Fonti iraniane riportano: “Scontri tra la coalizione separatista curda iraniana (CPFIK) e le forze di sicurezza iraniane si sono verificati nel corso della settimana nella provincia del Kurdistan iraniano, nella provincia di Kermanshah e nella regione del Kurdistan iracheno. Le forze curde hanno lanciato una serie di attacchi contro posizioni iraniane nelle città di Baneh e Paveh, uccidendo almeno due soldati delle Guardie Rivoluzionarie. Le forze iraniane hanno reagito lanciando un’operazione nella città di Gagas, vicino a Mahabad, e hanno colpito posizioni curde nel nord dell’Iraq utilizzando artiglieria e droni, uccidendo almeno 6 infiltrati curdi”.

L’UKMTO afferma che un’imbarcazione è stata avvicinata da diverse piccole imbarcazioni con a bordo personale armato a circa 76 miglia nautiche a sud di Balhaf, nello Yemen, nel Golfo di Aden. L’equipaggio è al sicuro, mentre il comandante di un’imbarcazione di terzi ha riferito di aver udito possibili spari di armi leggere sul canale VHF 16, sebbene la segnalazione non sia ancora confermata. Un membro dell’equipaggio statunitense disperso dopo che un elicottero Sea Hawk ha effettuato un ammaraggio di emergenza nel Mar Persico/Mar Arabico.

Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è rimasto stabile tra il 29 e il 30 giugno, con 34 transiti di navi verificati, equamente suddivisi con 17 transiti in ciascuna direzione, secondo quanto riportato da Kpler. Sebbene la via navigabile rimanga aperta e attiva, la visibilità delle rotte continua a essere frammentata tra Iran, Oman, IMO e rotte non tracciate o sconosciute. Il sistema di monitoraggio degli incidenti dell’IMO ha registrato 49 incidenti regionali confermati.

Inoltre si apprende che fino a 68 milioni di barili di petrolio iraniano si trovano attualmente al largo delle coste. Inoltre, oltre il 90% del carico non ha una destinazione precisa, secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita propri calcoli e dati della società di analisi Vortexa. Secondo l’agenzia, Teheran è alla ricerca attiva di acquirenti da quando gli Stati Uniti hanno sospeso per 60 giorni le sanzioni sulle transazioni petrolifere iraniane.

Il Quartier Generale Centrale di Khatam al-Anbiya: “La presenza di aerei da combattimento statunitensi sullo Stretto di Hormuz metterà in pericolo la sicurezza regionale”. “L’Iran non esiterà ad adottare qualsiasi misura per reprimere ogni aggressione e violazione da parte delle forze armate statunitensi e dei loro sostenitori, a difesa della propria sovranità sullo Stretto di Hormuz”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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