ISRAELIRANWAR. Pezeshkian incontra Aliyev. Costi elevati per bloccare i missili iraniani: ecco i conti. IDF controlla il 65% di Gaza

Il presidente iraniano si è recato a Baku per il vertice ECO e ha incontrato Aliyev, con un sorriso luminoso e un abbraccio amichevole. E probabile che l’Azerbaijan funga da mediatore non ufficiale con Israele.

Il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Iran, il Generale Abdolrahim Mousavi: “Israele e gli Stati Uniti” avevano pianificato il collasso del sistema iraniano entro 48 ore-una settimana e la balcanizzazione del Paese, ma hanno fallito e la nazione iraniana ne è uscita vittoriosa.

Nella prima fase, abbiamo fornito una risposta deterrente secondo un piano.

Nella seconda fase, abbiamo condotto un’operazione dura. Contrariamente alle loro previsioni, la popolazione ha messo da parte le proprie difficoltà e si è riunita in modo più unito e coeso. Questo è ciò che ha costretto gli Stati Uniti a intervenire in aiuto di Netanyahu e, su sua richiesta, a premere per un cessate il fuoco per salvarlo.

Sulla base delle direttive impartite dal Comandante in Capo (Imam Khamenei, ndr) nel suo primo messaggio dopo l’inizio della guerra imposta, avevamo preparato un piano volto a lasciare il nemico senza un soldo.

Ma con la cessazione delle ostilità, l’opportunità di attuarlo non si è presentata. Se verrà commesso un altro errore, questo piano verrà eseguito”.

Comunque, il quotidiano israeliano Haaretz rivela i dettagli della controffensiva agli attacchi iraniani e le relative conseguenze: Costi colossali della difesa missilistica; Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato circa 200 intercettori (Arrow/THAAD) per un costo di 5 miliardi di shekel (circa 1,35 miliardi di dollari) in una sola notte; gli Stati Uniti hanno utilizzato missili THAAD 8 volte superiori in 12 giorni di combattimenti con l’Iran rispetto a quelli prodotti nell’intero anno 2025 (12 unità); lacune nella difesa; decine di guasti al sistema di difesa missilistica, inclusi danni non dichiarati a strutture.

L’Iran ha utilizzato testate a grappolo, causando danni entro un raggio di 600 metri; danni segreti, esperti americani hanno confermato i colpi a strutture riservate, il cui danno totale è stimato in 10 miliardi di shekel (circa 2,7 miliardi di dollari; Crisi logistica statunitense: consegne di emergenza del THAAD a Israele prima dell’attacco; Piano per il 2026: 32 missili (13 milioni di dollari/unità) – il rifornimento delle scorte richiederà anni.

È importante notare che il THAAD non è stato fornito all’Ucraina. La spesa per i missili del sistema di difesa aerea Patriot durante i 12 giorni di guerra è attualmente sconosciuta.

Venendo al confronto con Hamas, la rivista saudita Al-Majalla pubblica il testo completo della proposta di cessate il fuoco tra Israele e Hamas

1. *Durata:* Un cessate il fuoco di 60 giorni. Il Presidente Trump garantirà l’impegno di Israele al cessate il fuoco per tutta la durata concordata.

2. *Rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 corpi secondo il seguente programma:*

* *Giorno 1:* Rilascio di 8 ostaggi vivi.

* *Giorno 7:* Riconsegna di 5 ostaggi deceduti.

* *Giorno 30:* Riconsegna di 5 ostaggi deceduti.

* *Giorno 50:* Rilascio di 2 ostaggi vivi.

* *Giorno 60:* Riconsegna di 8 ostaggi deceduti.

3. *Aiuti umanitari:* Gli aiuti saranno trasferiti alla Striscia di Gaza immediatamente dopo l’accordo di Hamas sul cessate il fuoco. Ciò avverrà in base a un accordo sugli aiuti alla popolazione civile, che sarà rispettato per tutta la durata dell’accordo. L’accordo includerà l’impegno all’arrivo di ingenti quantità di aiuti in base alle necessità, in linea con l’accordo del 19 gennaio 2025 in materia di assistenza umanitaria. Gli aiuti saranno distribuiti attraverso canali concordati, tra cui le Nazioni Unite e la Mezzaluna Rossa.

4. *Operazioni militari israeliane:* Tutte le operazioni militari offensive israeliane nella Striscia di Gaza cesseranno una volta entrato in vigore l’accordo. Durante il periodo di cessate il fuoco, anche le attività aeree (militari e di intelligence) sulla Striscia di Gaza cesseranno per 10 ore al giorno, o per 12 ore nei giorni in cui si verificano i rilasci di ostaggi.

5. *Schieramento delle Forze di Difesa Israeliane:*

a. Il *Giorno 1*, dopo il rilascio di 8 ostaggi israeliani vivi, le forze saranno ridispiegate nel nord di Gaza e lungo il Corridoio di Netzarim, in conformità con la Clausola 3 sugli aiuti umanitari e sulla base di mappe concordate in precedenza.

b. Il *Giorno 7*, dopo il trasferimento di 5 ostaggi israeliani deceduti, le forze saranno ridispiegate nella Striscia di Gaza meridionale, in conformità con la Clausola 3 sugli aiuti umanitari e sulla base di mappe concordate in precedenza.

c. I team tecnici determineranno i confini definitivi per il ridispiegamento nell’ambito di un quadro negoziale accelerato.

6. *Negoziati:* Il *Giorno 1*, si apriranno i negoziati, sotto il patrocinio dei garanti mediatori, in merito alle modalità per un cessate il fuoco permanente, che includeranno:

a. Principi e termini per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani rimanenti in cambio di un numero concordato di prigionieri palestinesi.

b. Questioni relative al ridispiegamento e al ritiro delle forze israeliane e agli accordi di sicurezza a lungo termine nella Striscia di Gaza.

c. Accordi relativi al “giorno dopo” a Gaza, che entrambe le parti potranno proporre.

d. Dichiarazione di un cessate il fuoco permanente.

7. *Supporto presidenziale:* Il Presidente degli Stati Uniti Trump è seriamente intenzionato a rispettare l’impegno delle parti nei confronti dell’accordo di cessate il fuoco e insiste sul fatto che i negoziati svolti durante il cessate il fuoco temporaneo, se conclusi con successo, porteranno a una risoluzione definitiva del conflitto.

8. *Rilascio dei prigionieri palestinesi:* In cambio del rilascio degli ostaggi israeliani, sia vivi che deceduti, e in conformità alla Clausola (2) di cui sopra, Israele rilascerà un numero di prigionieri palestinesi da concordare tra le parti. Il processo di rilascio avverrà parallelamente al rilascio degli ostaggi, come previsto dalla Clausola (2), attraverso un meccanismo concordato in precedenza, senza cerimonie pubbliche.

9. *Status degli ostaggi e dei prigionieri:* Il *Giorno 10*, Hamas fornirà informazioni complete (prova di vita e referto medico/prova di morte) su ciascun ostaggio rimasto. In cambio, Israele fornirà informazioni complete sui prigionieri palestinesi detenuti a Gaza dal 7 ottobre, nonché sul numero di residenti di Gaza deceduti sotto custodia israeliana. Hamas si impegna a salvaguardare la salute, il benessere e la sicurezza degli ostaggi durante il cessate il fuoco.

10. *Rilascio degli ostaggi rimanenti in base all’accordo:* Entro 60 giorni, i negoziati sulle disposizioni necessarie per un cessate il fuoco permanente dovranno essere completati. Una volta raggiunto un accordo, tutti gli ostaggi israeliani rimanenti (vivi e deceduti) inclusi nella “Lista dei 58” fornita da Israele saranno rilasciati. Se i negoziati non si concluderanno entro tale periodo, il cessate il fuoco temporaneo potrà essere prorogato ai sensi della Clausola (11) di seguito.

11. *I Garanti:* I garanti mediatori (Stati Uniti, Egitto e Qatar) garantiranno la continuazione del cessate il fuoco per 60 giorni e assicureranno discussioni approfondite sulle disposizioni per un cessate il fuoco permanente. I garanti garantiranno inoltre la continuazione di negoziati approfonditi per un ulteriore periodo, se necessario, in conformità con le procedure concordate nel presente quadro.

12. *Inviato Speciale:* L’inviato speciale Steve Witkoff arriverà nella regione per finalizzare l’accordo e guiderà il team negoziale.

13. *Presidente Trump:* Il Presidente Trump stesso annuncerà personalmente l’accordo di cessate il fuoco. Gli Stati Uniti e il Presidente Trump si impegnano a garantire la prosecuzione dei negoziati fino al raggiungimento di un accordo definitivo.

Ed adesso uno sguardo ai fronti.

La scorsa settimana, le truppe dell’IDF sotto il Comando Meridionale, guidate dall’ISA e dalla Direzione dell’Intelligence, hanno eliminato più di 100 obiettivi di Hamas, “tra cui il Capo dello Stato Maggiore di Supporto al Combattimento dell’ala militare di Hamas, Hakham Issa; un comandante del Dipartimento Operativo della Brigata Khan Yunis, Mohammed al-Sheikh; un comandante di compagnia del Battaglione Zeitoun, Issa Abbas; e un comandante di compagnia del Battaglione Sabra, Mohammed Jarasha”, recita un comunicato IDF.

Nell’ambito dell’operazione terrestre, la 98ª Divisione, che ha ripreso le operazioni questa settimana, e la 162ª Divisione hanno condotto un’offensiva contro la Brigata Gaza di Hamas nella parte settentrionale della Striscia.

Dalla ripresa delle operazioni terrestri a marzo, l’Aeronautica Militare israeliana ha colpito oltre 7.500 siti infrastrutturali, tra cui depositi di armi, lanciarazzi, tunnel sotterranei e terroristi appartenenti a diverse organizzazioni nella Striscia di Gaza.

In praticata oggi l’IDF mantiene ora il controllo operativo su circa il 65% della Striscia di Gaza. L’IDF e l’ISA continuano a operare nella Striscia di Gaza.

