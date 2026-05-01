ISRAELIRANWAR. Pakistan: sei rotte terrestri per smaltire i container nei porti diretti in Iran. Trump: il blocco navale resterà fino alla resa di Teheran. Iran: abbiamo pronta un’arma terribile mai usata

Le riserve petrolifere commerciali statunitensi si stanno esaurendo a un ritmo senza precedenti a causa del blocco statunitense dell’Iran. Gli acquirenti asiatici, ora impossibilitati ad accedere al petrolio iraniano, stanno seguendo il consiglio del presidente Trump di acquistare petrolio americano. Un effetto collaterale di ciò, è che gli americani dovranno affrontare un forte aumento dei prezzi della benzina e potrebbero presto trovarsi di fronte a carenze fisiche di carburante presso le stazioni di servizio e gli aeroporti, come è stato osservato in tutti i paesi del Sud-est asiatico negli ultimi due mesi.

Il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, sul bombardamento della scuola elementare di Minab, in Iran, che ha causato la morte di oltre 168 persone, la maggior parte delle quali bambini: “Il bombardamento di una scuola in Iran è deplorevole ed è tuttora oggetto di indagine”.

Il Segretario Hegset ha risposto sugli attacchi all’Iran durante l’audizione della Commissione per le Forze Armate della Camera il 29 aprile. ”Quindi non abbiamo ottenuto nulla?” Adam Smith incalza Hegseth

HEGSETH: Le loro installazioni nucleari sono state annientate.

SMITH: Aspetti un attimo. Ha appena detto che dovevamo iniziare questa guerra perché l’arma nucleare rappresentava una minaccia imminente. Ora dice che è stata completamente annientata?

HEGSETH: Non avevano rinunciato alle loro ambizioni.

SMITH: Quindi l’Operazione Midnight Hammer non ha ottenuto nulla di sostanziale.

Secondo Donald Trump: “Il blocco è geniale. L’Iran dovrebbe piangere e dire che si arrende. Non ci sarà nessun accordo ora, a meno che l’Iran non dichiari di non possedere armi nucleari”. Trump, in un’intervista al Canale 12 israeliano, ha ribadito di voler mantenere il blocco navale dell’Iran fino a quando il regime non accetterà un accordo che affronti le preoccupazioni degli Stati Uniti sul suo programma nucleare. E ancora, Trump ha dichiarato che: “intensificherà la campagna politica contro Hezbollah attraverso le Forze Armate Libanesi”, fonte Axios. ”Intendiamo farlo con tempi molto rapidi” ha chiosato il presidente USA.

Restando nella questione regionale si stanno alzando le tensioni anche con le autorità di Cipro Nord che hanno condannato l’accordo sullo status delle forze armate tra Cipro e la Francia, dichiarandolo invalido per la popolazione turco-cipriota. L’accordo prevede la presenza di truppe francesi sul territorio cipriota per scopi umanitari. Le forze di pace delle Nazioni Unite a Cipro continuano a monitorare la situazione nella zona cuscinetto vicino al villaggio di Avlona, ​​a seguito di ripetute segnalazioni di violazioni.

Nel mezzo della crisi tra Israele e Ucraina e dei timori di sanzioni, un importatore di grano ha deciso di posticipare lo scarico di una nave russa nel paese.

Trump ha chiesto al primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di condurre in Libano solo operazioni militari mirate ed evitare la ripresa di una guerra su vasta scala.

Il ministero dell’Interno del Bahrein ha annunciato il 27 aprile di aver revocato la cittadinanza bahreinita a 69 persone con l’accusa di “glorificare o simpatizzare con atti ostili iraniani” e di aver mantenuto contatti con entità esterne durante il recente conflitto regionale”. Il governo ha dichiarato che tutte le persone interessate sono di “origine non bahreinita” e che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 10 della Legge sulla Nazionalità del Bahrein per proteggere la sicurezza nazionale.

Immediata la reazione iraniana, che ha condannato la revoca della cittadinanza in Bahrein come “grave violazione dei diritti umani”. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha denunciato l’atto anti-umanitario dei funzionari del Bahrein di revocare la cittadinanza ai cittadini bahreiniti con il pretesto inconsistente di simpatizzare con l’Iran ed esprimere odio per i crimini di Stati Uniti e Israele. Ha definito la misura una grave violazione dei diritti umani e una chiara prova della politica discriminatoria dei governanti del Paese nei confronti del proprio popolo.

Il Pakistan ha ufficialmente notificato e aperto sei rotte di transito terrestre per le merci (compresi i carichi provenienti da paesi terzi) destinate all’Iran, principalmente per smaltire un arretrato di oltre 3.000 container diretti in Iran bloccati in porti come Karachi, Port Qasim e Gwadar a causa delle interruzioni nello Stretto di Hormuz e delle restrizioni sui porti iraniani.

In Iran il 30 aprile si è festeggiata la Giornata del Golfo Persico. Celebrata ogni anno la Giornata commemora la sconfitta del Portogallo nel 1622, sottolineando la sovranità incontrastata dell’Iran e il suo controllo strategico sullo Stretto di Hormuz, riaffermando al contempo lezioni intramontabili di diplomazia e resistenza. Tra i discorsi più attesi quello di Mojtaba Hosseini Khamenei che ha detto: “L’Iran islamico, con la concreta gratitudine per la benedizione di controllare lo Stretto di Hormuz, metterà in sicurezza la regione del Golfo Persico e allontanerà gli abusi ostili del nemico da questa via d’acqua. Le norme giuridiche e la nuova gestione dello Stretto di Hormuz porteranno benessere e progresso a beneficio di tutti i popoli della regione, e i suoi vantaggi economici rallegreranno i cuori della gente, a Dio piacendo, anche se i miscredenti non lo gradiranno”.

Il professor Mohammad Marandi ha chiarito le dichiarazioni di Reuters sulla divisione interna all’Iran e sulla struttura di leadership in Iran: “…le decisioni vengono prese con l’approvazione della Guida Suprema. Hanno incaricato il dottor Ghalibaf di occuparsi del dossier nucleare. Quindi, quando gli americani e i media occidentali affermano che gli iraniani sono nel caos e profondamente divisi, sono tutte sciocchezze… perché il dossier è nelle mani di una sola persona: il dottor Ghalibaf. È lui che ha negoziato con Vance e prende le decisioni.”

Il generale dell’esercito iraniano Rezaee ha risposto a Trump: “Non tollereremo un blocco navale; se il blocco continua, l’Iran risponderà”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti alle ore 14.00 del 30 aprile in Medio Oriente e in Asia Occidentale. Secondo Axios: “Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha preparato un piano per una serie di attacchi “brevi e potenti” contro l’Iran, nella speranza di sbloccare la situazione di stallo nei negoziati”. L’esperto di sicurezza Heinrichs suggerisce che gli Stati Uniti conducano operazioni della CIA in Iran per “fornire armi” ai manifestanti durante il cessate il fuoco.”Saranno una grande risorsa per gli Stati Uniti”.

A partire dal tardo pomeriggio del 29 aprile le IDF hanno dichiarato che: “Sono state attivate le sirene per un’infiltrazione aerea ostile nella zona di Zar’it”. L’Aeronautica Militare Israeliana ha intercettato con successo un bersaglio aereo sospetto identificato nell’area in cui operano i soldati delle IDF nel Libano meridionale. Il bersaglio non ha oltrepassato il territorio israeliano. Le sirene sono state attivate secondo il protocollo.

Nella tarda serata del 29 aprile le forze navali israeliane hanno abbordato la nave della Global Sumud Flotilla mentre era diretta a Gaza.

Nella giornata del 30 aprile i media israeliani riportano che Hezbollah ha abbattuto un drone militare israeliano nel Libano meridionale e ha lanciato un missile terra-aria. E ancora si registra un attacco di droni di Hezbollah contro Ia Galilea occidentale, nel nord. Un drone di Hezbollah avrebbe colpito un veicolo militare israeliano nella zona di Shomera, distruggendolo e ferendo 12 militari israeliani. Due soldati hanno riportato ferite di media gravità e 10 ferite lievi. Diversi altri soldati soffrono di ansia e acufeni e potrebbero essere trasferiti in ospedale in seguito. A seguito dell’esplosione di un drone affiliato a Hezbollah avvenuta questa mattina a Shomera, si sono verificate esplosioni secondarie di munizioni presenti sul luogo dell’attacco.

Un colono ebreo ha aggredito una suora a Gerusalemme, docente di una scuola francese presa a pugni in faccia e spinta violentemente. L’aggressore, un uomo di 36 anni, è poi fuggito.



Durante una visita odierna a Taybeh, nel sud del Libano, il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Eyal Zamir, ha annunciato che non vi è alcun cessate il fuoco nel sud del Libano e che le IDF continuano e continueranno a colpire Hezbollah. Zamir ha inoltre affermato che le IDF non si ritireranno dalla loro “zona di sicurezza” nel sud del Libano finché non ci sarà più alcuna minaccia per gli insediamenti israeliani nel nord del Paese.

Secondo le IDF sono stati smantellati negli ultimi due giorni oltre 30 depositi di armi, centri di comando e altre infrastrutture dell’organizzazione terroristica Hezbollah nel Libano meridionale

Nella giornata del 29 aprile ‘, l’Aeronautica Militare Israeliana e la 91ª Divisione hanno colpito circa 20 siti di infrastrutture militari di Hezbollah nelle aree di Baraashit e Shakra, nel Libano meridionale. Gli attacchi hanno preso di mira depositi di armi, centri di comando e strutture utilizzate dall’organizzazione terroristica per scopi militari. “Hezbollah utilizzava queste infrastrutture per pianificare ed eseguire attacchi contro i soldati delle IDF e i civili israeliani, rappresentando una minaccia per la loro incolumità”.

Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira un raduno di fanteria e mezzi corazzati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) utilizzando 2 droni FPV nella Bayada, nel sud del Libano, alle 19:00. Attacco di droni contro un veicolo dell’esercito israeliano ad Al-Bayyadah, nel Libano meridionale

Il 29 aprile esplosioni all’ambasciata statunitense a Baghdad attivata difesa aerea dell’ambasciata. Attacchi in precedenza alla base Vittoria, e anche in Anbar.

Dall’Iran arriva la notizia che la nuova generazione di droni kamikaze Arash è stata presentata per la prima volta durante una manifestazione notturna a favore delle forze armate in Piazza Enghelab a Teheran. Secondo il Generale Mohsen Rezaee: “Se scoppiasse di nuovo una guerra, si concentrerebbe sulle coste meridionali, vicino a Isfahan, e in parte nella parte occidentale del paese. Potrebbero anche effettuare alcuni bombardamenti e assassinii a Teheran, perché non rimane altro e tutti i piani militari sono falliti. Questo è l’ultimo piano sul tavolo”.

Il comandante della Marina iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, ha avvertito che “l’Iran affronterà presto i suoi nemici con un’arma “terribile”, descrivendola come un’arma di cui il nemico ha “profonda paura””. Ha sottolineato la riuscita rappresaglia dell’Iran contro le recenti aggressioni, tra cui sette attacchi missilistici contro la portaerei statunitense Abraham Lincoln e almeno 100 operazioni contro obiettivi americani e israeliani.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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