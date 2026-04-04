ISRAELIRANWAR. ONU: bloccato l’attacco a Hormuz. Zolfaghari: la guerra continuerà. Gli americani si stanno concentrando sempre più sull’isola di Qeshm. Preparativi per l’invasione di terra

La votazione prevista al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una bozza di risoluzione che autorizza l'”uso della forza” nello Stretto di Hormuz è stata improvvisamente rinviata, mettendo in luce le profonde divisioni tra le principali potenze su come rispondere alle complicazioni derivanti dalla guerra imposta all’Iran.

La bozza, presentata dal Bahrein e sostenuta dagli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza, inasprirebbe ulteriormente la guerra israelo-americana contro l’Iran. Tuttavia, il rinvio, ufficialmente attribuito alla festività del Venerdì Santo, si verifica nonostante la data di votazione prestabilita, sollevando interrogativi sui disaccordi politici di fondo.

La Cina ha avvertito che autorizzare tali misure rischia di provocare un’ulteriore escalation, mentre la Russia ha denunciato il testo come “di parte”, segnalando potenziali ostacoli alla sua approvazione.

Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto l’idea di un’operazione militare nello Stretto come irrealistica, avvertendo che sarebbe prolungata ed esporrebbe la navigazione globale a maggiori pericoli.

In assenza di una nuova data di votazione e con la minaccia del veto incombente, il futuro della risoluzione rimane incerto, evidenziando la crescente complessità creata dagli Stati Uniti in un punto nevralgico per l’approvvigionamento energetico globale.

Negli Stati Uniti, Pete Hegseth avrebbe rimosso dall’incarico altri due generali dell’esercito statunitense, il generale David Hodne e il generale William Green Jr. Con questi licenziamenti, il numero totale di alti ufficiali rimossi dall’incarico da quando Pete Hegseth è entrato al Pentagono raggiunge quota 12. Tutti si sono opposti alla politica della operazione di terra in Iran. Nella notte chieste le dimissioni de Capo di Stato Maggiore Randy George.

In base al lavoro delle OSINT UNIT internazionali si prevede un mese di aprile all’insegna della guerra in Medio Oriente. Di seguito riportiamo gli eventi più significativi fino al 2 aprile.

Il secondo mese di guerra in Medio Oriente inizia con la stessa logica delle settimane precedenti: i discorsi sui negoziati lasciano nuovamente il posto alle minacce, la coalizione continua a colpire l’Iran e Teheran risponde su più fronti contemporaneamente.

In Iran, gli attacchi della coalizione hanno colpito Mashhad, Tabriz, Teheran, Karaj e la regione di Isfahan, dove le esplosioni secondarie sono continuate per oltre un giorno dopo il colpo a una postazione missilistica. Gli americani si stanno concentrando sempre più sull’isola di Qeshm, il che si inserisce sempre più nella logica dei preparativi per un possibile sbarco e un tentativo di rompere l’assedio di Hormuz. Postate on line dagli iraniani immagini di un F-15 britannico abbattuto il 2 aprile.

Allo stesso tempo, Teheran ha chiarito di non essere pronta alla retorica dell’ultimatum di Washington. A seguito delle nuove minacce di Donald Trump, il portavoce del comando iraniano Ebrahim Zolfaghari ha dichiarato che la guerra continuerà e che i veri arsenali di armi, i sistemi di difesa aerea e gli impianti di produzione sono nascosti più in profondità di quanto credano Stati Uniti e Israele.

In questo contesto, gli iraniani continuano ad ampliare i loro obiettivi. Dopo gli attacchi a Batelco in Bahrein, Teheran sta identificando sempre più obiettivi per ulteriori attacchi alle infrastrutture delle principali aziende IT occidentali nella regione.

Nel Libano meridionale, gli israeliani continuano ad avanzare, ma a un ritmo più lento. Nel giro di 24 ore, Aynata e Qabrikha sono passate sotto il controllo delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e, entro sera, parti di Beit Lif e Rashaf erano state riconquistate. Tuttavia, ulteriori avanzamenti continuano a essere ostacolati da attacchi di droni e missili anticarro, e Hezbollah stesso fa sempre più affidamento sulla sconfitta della fanteria israeliana piuttosto che sull’equipaggiamento.

In Iraq, gruppi filo-iraniani hanno nuovamente colpito la base aerea di Victoria e la base aerea di Al-Harir, così come obiettivi a Erbil, Dahuk e Sulaymaniyah. In risposta, gli americani si sono limitati ad attacchi aerei contro le posizioni di Hashd al-Shaabi nella provincia di Anbar e, in questo contesto, appare sempre più evidente che il ritmo dell’escalation da parte della “resistenza” sta crescendo più rapidamente della portata della risposta statunitense.

Nel Golfo Persico, l’attacco più significativo è stato ancora una volta quello al Bahrein: la base aerea di Min Salman, alcune zone di Manama e gli impianti industriali di Muharraq sono stati colpiti. Qui, gli iraniani stanno sfruttando sempre più il fattore religioso, nella speranza di destabilizzare la situazione nel Paese, dove una parte significativa della popolazione simpatizza con l'”asse della resistenza”.

Nel frattempo, continua la lotta per il controllo della logistica energetica. L’Iraq ha annunciato che avrebbe trasportato petrolio tramite autocisterne attraverso la Siria, ma i volumi dichiarati sembrano incomparabili con quelli che in precedenza transitavano per Hormuz. Non solo si apprende da fonti siriane che i mezzi in transito sono stati colpiti.

Nuovi paesi asiatici vengono aggiunti all’elenco dei paesi le cui navi possono transitare attraverso lo stretto, ma le decisioni vengono ancora prese in modo selettivo e manuale.

Mosca ha discusso di questioni relative a petrolio, cibo ed energia con Arabia Saudita ed Egitto, cercando di mantenere relazioni stabili nel contesto della crisi regionale.

Continuano a emergere nuovi sviluppi ai margini del conflitto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno tenuto un’altra udienza sul caso di Issam al-Buaydani, ex leader di Jaysh al-Islam, la cui presenza in una prigione emiratina è da tempo fonte di scomodità sia per le autorità locali che per la parte siriana.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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