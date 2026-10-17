ISRAELIRANWAR. Nuovi venti di guerra soffiano: Iran: forze armate in allerta massima per le prossime 72 ore. Aerei militari USA in arrivo in MO

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti preoccupato che l’Iran ottenga armi nucleari e in tal proposito ha riferito: “Se l’Iran dovesse dotarsi di armi nucleari, le userebbe per attaccare la costa occidentale degli Stati Uniti, perché i suoi leader sono dei folli.”

La CBS News ha confermato le indiscrezioni, precedentemente diffuse dalla CNN, riguardo a piani che prevedono l’impiego della bomba super-pesante GBU-43/B (nota come MOAB) contro l’Iran. Fonti informate sulla situazione hanno riferito all’emittente che il piano contempla lo sgancio di tale ordigno su obiettivi militari.

Il presidente della Knesset, Amir Ohana, al Consiglio d’Europa: “Israele non sta commettendo alcun genocidio; basta con questa disgustosa menzogna! Israele sta combattendo contro un genocidio. Il 7 ottobre non è stato un caso di ‘danni collaterali’; civili innocenti — uomini, donne, bambini e persino neonati — non sono rimasti coinvolti nel fuoco incrociato. Erano loro l’obiettivo”.

Netanyahu, intervenendo a un incontro con la comunità drusa, ha dichiarato: “Ho parlato con il Presidente della Siria. È stata una conversazione molto breve e ferma; lo spargimento di sangue è cessato. Farò tutto il necessario per proteggere i nostri fratelli drusi. C’è ancora molto lavoro da fare; non posso rivelare tutti i dettagli”.

L’Arabia Saudita sostiene che l’Iran continui ad armare, addestrare e sostenere gli Houthi, riferisce l’AFP.

Un rappresentante degli Houthi ha dichiarato che il bombardamento del quartier generale delle operazioni militari della coalizione a guida saudita ad Aden rientra nella loro strategia dichiarata di colpire gli schieramenti di truppe saudite ovunque si trovino. Inoltre, considerano qualsiasi presenza militare saudita un bersaglio legittimo per le proprie forze, indipendentemente dalla sua ubicazione.

Dall’Iran il presidente iraniano Pezeshkian: “I nostri nemici hanno attaccato le nostre centrali elettriche, la rete del gas e gli impianti industriali. Stiamo già affrontando un deficit di 300 milioni di metri cubi di gas; inoltre, il nemico ha danneggiato i nostri gasdotti, causando una perdita di 230 milioni di metri cubi al giorno. Nonostante ciò, siamo determinati a garantire la continuità della produzione, nonché le forniture di elettricità e gas, con ogni mezzo necessario, per evitare che le attività industriali si blocchino”.

Lungo discorso del leader Mujtaba Khamenei in occasione dell’anniversario della nascita di Hazrat Zaynab (S) e della Giornata dell’Infermiere di cui riportiamo un estatto: […] “Fin dai suoi albori, la storia del movimento e della Rivoluzione islamica è stata costellata dalla partecipazione attiva di donne e ragazze iraniane che si sono ispirate alla figura di Zaynab. Durante il risveglio nazionale senza precedenti, manifestatosi nel corso della “Terza Difesa Sacra”, tale presenza ha raggiunto proporzioni sorprendenti, sia per qualità che per portata. Oggi, le donne dell’Iran islamico, ispirate dall’esempio di Zaynab, si pongono in prima linea — attraverso una partecipazione incisiva in svariati ambiti, nelle piazze e negli spazi pubblici di città e villaggi — nel dimostrare concretamente il proprio impegno e nel sostenere la resistenza nelle retrovie del conflitto”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 16:00 del 16 di ottobre. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 90 velivoli militari nella regione, inclusi sette aerei da trasporto provenienti dall’esterno dell’area: quattro statunitensi, uno kuwaitiano, uno tedesco e uno francese. L’attività ha inoltre coinvolto nove aerei da trasporto militare regionali, 34 velivoli per il rifornimento in volo, otto aerei da ricognizione, due caccia, 28 aerei da trasporto militare operanti all’interno della regione e due elicotteri militari.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) conferma che la portaerei Bush ha fatto ritorno nell’area di responsabilità del CENTCOM. Il traffico aereo militare tra Stati Uniti, Europa e Medio Oriente continua ad aumentare. È stato rilevato un incremento significativo nel trasporto di merci tramite velivoli C-17 e C-130, accompagnato da operazioni di rifornimento in volo. Al momento, nella regione sono stati registrati almeno 10 aerei da trasporto militare statunitensi.

Le IDF hanno dichiarato di aver ucciso Muhammad Muhammad Khalla, descritto come un comandante dell’ala militare di Hamas, nel nord della Striscia di Gaza. Ha inoltre affermato che Ahmed Jibrin Tawfiq Dahlan, membro dell’ala militare della Jihad Islamica, è stato ucciso giovedì in un’operazione separata a Khan Yunis.

Un palestinese è deceduto, secondo quanto riferito da fonti palestinesi, a causa delle ferite riportate durante un bombardamento israeliano avvenuto la notte precedente nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord-ovest di Gaza City.

Le IDF avrebbero compiuto incursioni in diverse aree della Cisgiordania nelle prime ore della giornata, arrestando almeno 10 palestinesi. Fonti locali hanno inoltre segnalato irruzioni in zone residenziali, spari e l’impiego di gas lacrimogeni.



Continuano senza forza gli attacchi israeliani in Libano: aereo contro Kfar Tibnit. Le forze israeliane avrebbero bombardato le aree comprese tra Hadatha e Haris, Wadi al-Hujair, Kfar Tibnit, le vicinanze di al-Dabsha, Zawtar al-Sharqiyah, la periferia di Mayfadoun, Hadatha, la periferia di Kounin, Wadi Khansa-Al-Majidiyah, al-Jarmaq, Beit Yahoun, la periferia di Aita al-Jabal, al-Mansouri e Wadi al-Sallouqi.

Le forze israeliane avrebbero provocato esplosioni a Kfar Tibnit, Wadi Zibqin e nella periferia di Baraachit. Secondo alcune segnalazioni libanesi, le forze israeliane sono avanzate con veicoli militari verso l’area di Hawza, tra Aita al-Jabal e Beit Yahoun, accompagnate da un bombardamento di artiglieria nelle vicinanze di Hawza e da operazioni di rastrellamento in direzione di Aita al-Jabal e della zona di Al-Ain.

Un carro armato israeliano Merkava avrebbe bombardato Zawtar al-Sharqiyah. Registrato un bombardamento di artiglieria ha colpito al-Jarmaq e Wadi al-Hujair, in direzione di Tulin e Sarbin, mentre un missile terra-terra avrebbe colpito Nabatieh al-Fawqa. È stato inoltre segnalato fuoco di mitragliatrice in direzione di Zawtar al-Sharqiyah. Bombardata nuovamente Mansouri, nel Libano meridionale.

Fonti siriane hanno riferito che una pattuglia composta da circa 10 veicoli militari israeliani è entrata nell’area vicino alla diga di Abdeen, nella campagna occidentale di Daraa, perquisendo diverse abitazioni. È stata segnalata la presenza di numerosi aerei da guerra israeliani in volo sopra il governatorato di Daraa, diretti verso una destinazione ignota. Fonti locali di Quneitra hanno riferito che una pattuglia delle forze israelaine, composta da cinque veicoli militari, è penetrata verso il villaggio di Abu Madhra, nella campagna meridionale di Quneitra.

Alle 16:00 del 16 ottobre segnalate esplosioni a Yanbu, Riad e nel sud dell’Arabia Saudita, in concomitanza con notizie di attacchi yemeniti condotti tramite missili e droni. L’Arabia Saudita ha reso noto che la capitale, Riad, è stata bersaglio di attacchi con droni, mentre il traffico aereo presso l’aeroporto di Abha sarebbe stato sospeso. Parallelamente, giungono segnalazioni secondo cui l’Arabia Saudita avrebbe bombardato le posizioni dei propri mercenari a Taiz; l’episodio potrebbe essere avvenuto nel momento in cui questi si stavano arrendendo alle forze armate yemenite, oppure in seguito a un’avanzata significativa di queste ultime. Un drone yemenita avrebbe colpito infrastrutture vitali nella Provincia Orientale dell’Arabia Saudita. Alle 02:45, la coalizione saudita ha annunciato l’intercettazione di un drone lanciato verso la Provincia Orientale; tuttavia, immagini satellitari sembrerebbero indicare che un velivolo abbia raggiunto il proprio obiettivo.

Gli Houthi hanno lanciato una serie di attacchi missilistici contro postazioni militari legate all’Arabia Saudita in diverse zone dello Yemen. Tra gli obiettivi figura il Palazzo Presidenziale di Al-Maashiq, ad Aden, che funge da sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Secondo quanto riferito, il 15 ottobre sera, due membri del personale di sicurezza sono rimasti uccisi; i funzionari governativi sono rimasti illesi.

Il 16 ottobre, sono state segnalate esplosioni a Sana’a. Fonti yemenite hanno riferito di un attacco missilistico saudita che ha colpito i distretti di Sahar e Al-Salam, nel governatorato di Saada. Sono state segnalate esplosioni ad Aden; secondo quanto riferito, Ansar Allah ha condotto un ulteriore attacco con droni contro la città. Un organo di stampa yemenita ha riportato che Ansar Allah ha annunciato l’arresto di una cellula accusata di aver compiuto quattro operazioni in diverse zone di Sana’a. Il rapporto specifica che non vi sono informazioni indipendenti in grado di confermare i dettagli di tali presunte operazioni, né un loro eventuale collegamento con attacchi precedenti.

Il comandante dell’esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato che tre navi sono entrate nel Mare di Oman e sono state prese di mira dalle forze iraniane, in un contesto in cui la navigazione marittima risulta estremamente limitata. Hatami ha affermato che le Forze Armate iraniane hanno risposto al nemico impiegando tutte le proprie capacità, effettuando centinaia di lanci nelle prime ore dello scontro.

Secondo Rojhelat Info, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) avrebbe attaccato le postazioni del PJAK sui monti Şaho, nel Rojhilat, utilizzando artiglieria e droni suicidi. Il rapporto indica che nessun guerrigliero è rimasto ferito. Sempre secondo Rojhelat Info, l’IRGC avrebbe dispiegato equipaggiamento militare pesante nelle aree di Pawe e Dalamarz, lasciando presagire la possibilità di un’operazione militare su più ampia scala. Lo scopo e l’entità di tali movimenti non sono stati ancora confermati.

l veicolo di Afsaneh Aqila comandante del Basij femminile a Mehristan è stato attaccato, nella provincia del Sistan e Baluchistan. Secondo un comunicato i “Terroristi del gruppo Jaish al-Adl – presumibilmente legati ai servizi di intelligence sauditi ed emiratini e inviati dal governo pakistano – hanno esploso circa quattro caricatori contro l’auto privata della donna, rimasta uccisa nell’attacco”. Sono giunte notizie secondo cui l’Iran avrebbe posto le proprie forze militari al massimo livello di allerta su tutto il territorio nazionale per le successive 72 ore.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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