ISRAELIRANWAR. Netanyahu vuole implementare il “modello Libano” in Iran. Reazione diplomatica iraniana. Eitkoff incontra Aragchi a Oslo

Il capo del CENTCOM è arrivato ieri a Tel Aviv e ha incontrato il Capo di Stato Maggiore israeliano. Tema centrale dell’incontro sono stati gli attacchi aerei israeliani in Iran e il coordinamento delle altre operazioni militari nell’area di responsabilità del CENTCOM.

L’IDF ha emanato in proposito un comunicat: “Il Comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), Generale Michael “Erik” Kurilla, ha visitato Israele in qualità di ospite ufficiale del Capo di Stato Maggiore, Ten.G. Eyal Zamir. Durante la sua visita, il Generale ha tenuto un dibattito congiunto con il Capo di Stato Maggiore e i comandanti di alto rango delle IDF, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’Operazione “Rising Lion” e la situazione attuale nelle aree vicine e lontane. In seguito, il Comandante del CENTCOM ha visitato il Centro Operativo Sotterraneo delle IDF con il Comandante delle IDF, il Maggior Generale Tomer Bar, e altri comandanti di alto rango. Le IDF attribuiscono grande importanza al collegamento e al coordinamento con le Forze Armate statunitensi ed esprimono la loro gratitudine per il coordinamento strategico durante la recente operazione.

Secondo l’emittente televisiva israeliana Channel 11 “Israele sta cercando un accordo con gli Stati Uniti per implementare il “modello Libano” in Iran, garantendo la libertà di operazioni aeree sull’Iran, simile all’attuale accordo in Libano”. Yedioth Ahronoth, citando fonti informate aggiunge: “Netanyahu ha detto a chi gli è vicino che non perderà l’occasione di raggiungere la pace con i paesi sunniti, in particolare l’Arabia Saudita, dopo il crollo dell'”asse sciita” nella regione e alla luce delle imminenti elezioni”.

Le reazioni iraniane non sono mancate. Il nuovo Ministro della Difesa iraniano, Amir Hatami ha dichiarato che la difesa aerea iraniana ha risposto piuttosto bene agli attacchi aerei israeliani e “è uscita dal combattimento a testa alta”. Ha inoltre affermato che l’Artesh, cioè l’esercito iraniano, risponderà con forza a qualsiasi attacco e proteggerà la sovranità dell’Iran. Sebbene la modernizzazione sia attualmente in corso”.

Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri iraniano, ha aggiunto: “Quello che sappiamo finora è che gli impianti nucleari sono stati gravemente e gravemente danneggiati. Nessuno al momento afferma che gli impianti siano rimasti intatti”.

“L’Iran rimane fedele al TNP e al suo Accordo di Salvaguardia”, ha scritto Syed Abbas Araghchi su X, respingendo la sospensione della cooperazione con l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). Ha sottolineato che, a seguito degli attacchi illegali ai siti nucleari iraniani da parte di Israele e Stati Uniti, tutta la cooperazione con l’AIEA sarà ora gestita tramite il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran per evidenti ragioni di sicurezza”.ha detto Araghchi.

“L’esplicito sostegno tedesco ai bombardamenti dell’Iran ha cancellato l’idea che il regime tedesco nutra altro che rancore nei confronti degli iraniani”, ha poi aggiunto Araghchi.

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha in programma di incontrare il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a Oslo la prossima settimana per riprendere i colloqui sul nucleare, riporta Axios.

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff incontrerà il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi a Oslo la prossima settimana per riprendere i colloqui sul nucleare, secondo due fonti a conoscenza dei colloqui.

Non è stata fissata una data definitiva e nessuno dei due Paesi ha confermato pubblicamente l’incontro, hanno affermato le fonti. Tuttavia, se si terrà, si tratterebbe dei primi colloqui diretti da quando il Presidente Trump ha ordinato un attacco militare senza precedenti contro gli impianti nucleari iraniani il mese scorso. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato ad Axios: “Al momento non abbiamo annunci sul viaggio”. La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha rifiutato di commentare.

Secondo Axios, Witkoff e Araqchi sono stati in contatto diretto durante e dopo la Guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran, conclusasi con un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Inizialmente, gli iraniani erano riluttanti a negoziare con gli Stati Uniti dopo la guerra, ma questa posizione si è gradualmente ammorbidita.

Un tema chiave in qualsiasi futuro colloquio sarà la riserva di uranio altamente arricchito dell’Iran, che include 400 chilogrammi di uranio arricchito al 60%.

Funzionari israeliani e statunitensi affermano che il materiale è attualmente “isolato dal mondo esterno” all’interno dei tre siti nucleari presi di mira dagli attacchi congiunti: gli impianti di arricchimento di Natanz e Fordow e i tunnel sotterranei del sito di Isfahan.

L’Iran attualmente non ha accesso a queste riserve a causa dei danni causati dagli attacchi, ma potrebbe riacquistarne l’accesso una volta che i detriti saranno rimossi.

Nel frattempo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato oggi sanzioni contro una rete commerciale guidata dall’imprenditore iracheno Salim Ahmed Said per aver contrabbandato miliardi di dollari di petrolio iraniano spacciato per petrolio iracheno almeno dal 2020.

Ulteriori sanzioni sono state imposte a un istituto finanziario controllato da Hezbollah, riporta Reuters

Un accordo di cessate il fuoco di 13 articoli è stato pubblicato sia dai media israeliani che da quelli arabi, inclusi palestinesi e del Golfo, senza alcun commento da parte di Hamas. Il cessate il fuoco si estenderebbe per sessanta giorni, con il rilascio di 28 israeliani – 10 vivi, 18 morti – a intervalli regolari. Saranno rilasciati anche i prigionieri palestinesi.

Le operazioni militari saranno limitate, gli aiuti saranno consentiti senza restrizioni e ulteriori negoziati saranno avviati su questa base. Garanti sono Qatar, Usa ed Egitto.

Hamas si sta preparando ad annunciare il suo accordo per un cessate il fuoco di due mesi nella Striscia di Gaza, riporta Asharq Al-Awsat

Diamo uno sguardi ai fronti attivi.

Nella giornata del 3 luglio, almeno 118 palestinesi sono stati uccisi e altri 581 sono rimasti feriti in 24 ore negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, ha riferito il Ministero della Salute di Gaza tramite Telegram.

Sulla rete è diventato virale un video ottenuto dall’AP che mostra dei contractor americani che esultano dopo aver sparato contro i palestinesi vicino a un punto di soccorso a Gaza, con uno che urla “Penso che ne abbiate colpito uno”, seguito da un altro che dice “Cavolo, sì, ragazzo!”. Si sente anche un contractor americano dire di aver posizionato un carro armato delle IDF in un angolo, al che ha risposto che stanno facendo una “dimostrazione di forza”. Il contractor che ha condiviso il filmato ha affermato di aver visto i suoi colleghi sparare contro i palestinesi che avevano appena raccolto cibo e si stavano allontanando dalla zona.

Le Brigate Al-Qassam hanno annunciato di aver distrutto un veicolo trasporto truppe [non specificato] utilizzando un tandem a doppia testata “Yassin-105mm” (PG-7VR), incendiandolo ieri in via “Complesso Islamico” a Khan Yunis, nella parte meridionale di Gaza. Inoltre, hanno annunciato di aver preso di mira un carro armato “Merkava” delle IDF utilizzando una “mina antiuomo altamente esplosiva”, probabilmente una mina anticarro “M15”, lungo una strada di rifornimento delle IDF ad “Al-Zana”, nella parte orientale di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale, il 1° luglio.

La IAF ha eseguito un attacco contro un veicolo a Khaldeh, nella regione di Beirut, in Libano. L’obiettivo era un individuo presumibilmente associato alle Forze Quds iraniane. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso hanno catturato il momento dell’assassinio. Dal filmato si possono vedere due attacchi missilistici. Il primo manca il bersaglio, ma attiva l’airbag del conducente, che reagisce fermandosi. Il secondo missile colpisce il veicolo con precisione.

Secondo un comunicato delle IDF: Poco fa, le IDF hanno colpito ed eliminato un terrorista responsabile del contrabbando di armi e dell’avanzamento di attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe delle IDF, per conto della Forza Quds iraniana, nella zona di Sîl in Libano”.

È stata annunciata la morte del direttore dell’ospedale indonesiano di Gaza City, Marwan Sultan, insieme alla famiglia, uccisi in un recente attacco delle IDF.

Infine Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din hanno pubblicato un video in cui ringraziano tutti coloro che le hanno sostenute e sono stati al fianco del popolo palestinese e della sua resistenza. Rendono inoltre omaggio allo spirito del comandante delle Forze di Polizia della Rivoluzione islamica (IRGC) della Palestina, Saeed Izadi, affermando che “ha lasciato il segno con ogni proiettile, ordigno esplosivo e missile con cui resistiamo al codardo occupante”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

