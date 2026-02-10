ISRAELIRANWAR. Netanyahu anticipa il suo viaggio negli USA. 19 febbraio: primo incontro del Consiglio di Pace. Bombardamenti a tappeto nel sud del Libano e attacchi a Gaza 

Netanyahu andrà negli Stati Uniti una settimana prima del previsto. Secondo i24, uno dei motivi principali dell’incontro frettoloso tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump è stata l’insoddisfazione di Israele per le risposte fornite da Steve Witkoff la scorsa settimana durante i suoi colloqui con Netanyahu e alti funzionari militari israeliani riguardo all’Iran.

Kan News aggiunge: “Netanyahu vuole fornire a Trump informazioni sul programma missilistico balistico iraniano e sui suoi sforzi di ricostruzione, al fine di influenzare i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Netanyahu porterà con sé negli Stati Uniti alcuni alti comandanti dell’Aeronautica Militare israeliana. Israele è insoddisfatto dei negoziati ed è ansioso di riportare la politica estera statunitense nella giusta direzione nei confronti dell’Iran”.

Israele ha avvertito gli Stati Uniti di essere pronto a colpire l’Iran stesso se Teheran oltrepassasse le “linee rosse”, riporta il Jerusalem Post. Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir: “Israele non accetterà un Iran nucleare con capacità missilistiche balistiche, e Netanyahu è in grado di rivolgersi a Trump e convincerlo.”

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 13 aziende, due individui e 12 navi in ​​diversi Paesi per aver presumibilmente contribuito a facilitare le esportazioni di petrolio iraniano. Le persone prese di mira hanno sede in Turchia, India, Emirati Arabi Uniti, Cina, Seychelles, Kazakistan, Georgia, Liberia e Isole Marshall. Imposte una tariffa del 25% a tutti i paesi che commerciano con l’Iran.

Il 6 febbraio gli Stati Uniti hanno emesso un altro avviso di viaggio in Iran, a causa delle continue interruzioni di Internet e del timore che i valichi di frontiera terrestri possano essere chiusi. Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent riconosce il ruolo degli Stati Uniti nell’innescare le proteste economiche in Iran. “Abbiamo creato una carenza di dollari che ha portato a una rapida conclusione.”

Il governo degli Stati Uniti ha comunicato all’Iran che si aspetta che il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e la delegazione iraniana si presentino al prossimo incontro “con un ordine del giorno sostanziale”, hanno affermato due fonti informate. Hanno aggiunto che al prossimo incontro, gli americani si aspettano che gli iraniani facciano concessioni su diverse questioni.

Dalla Russia, Sergey Lavrov, Ministro degli Esteri russo: “L’Iran è uno stretto partner della Russia e Mosca non è indifferente agli sviluppi legati alle attuali complessità nella regione. La complessità delle relazioni tra Stati Uniti e Iran è potenzialmente esplosiva non solo per Teheran, ma per l’intera Asia occidentale”.

Il direttore del Servizio di Intelligence Estero Russo sull’Iran: “Mosca rispetterà pienamente l’accordo di partenariato strategico con Teheran. La cooperazione tra il Servizio di Intelligence Estero Russo e le agenzie di intelligence iraniane è estremamente buona e non verrà sospesa in nessuna circostanza”.

L’Iran è pronto a ridurre il livello di arricchimento dell’uranio al 60% nel Paese se Washington revoca tutte le sanzioni contro Teheran, fonte vicepresidente Mohammad Eslami.

La Casa Bianca prevede di tenere la prima riunione del “Consiglio di Pace” a Washington, D.C., il 19 febbraio, hanno riferito ad Axios funzionari e diplomatici statunitensi. La prima riunione si terrà a livello dei leader dei paesi invitati dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump a partecipare all’unificazione. “Questa sarà la prima riunione del Consiglio di Pace e una conferenza di raccolta fondi per la ricostruzione di Gaza”, ha affermato il funzionario americano. L’obiettivo della Casa Bianca è attuare la seconda fase del piano per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, alcuni paesi si sono opposti ai pagamenti da 1 miliardo di dollari che, secondo il piano di Trump, dovrebbero essere destinati alla ricostruzione della Striscia di Gaza devastata dalla guerra. I paesi donatori hanno deciso di non stanziare fondi per il piano di ricostruzione di Gaza fino al disarmo di Hamas, ha appreso Reuters.

L’Italia ha ufficialmente declinato l’invito di Trump di partecipare al Consiglio di Pace.

L’ambasciatore americano presso Israele, Mike Huckabee: “Sembra che Hamas abbia problemi di udito. Il presidente ha detto chiaramente loro che non c’è futuro per voi a Gaza e che dovete disarmarvi”.

Il capo dell’Ufficio Politico di Hamas, Khaled Mashal: “Israele vuole le armi della resistenza per i mercenari. Hamas ha presentato garanzie, ma il problema è che Israele cerca di disarmare la resistenza per consegnare le armi alle sue milizie mercenarie”.

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è arrivato ieri al Cairo in visita ufficiale. Questo è avvenuto pochi giorni dopo la visita del presidente turco Erdogan al Cairo e l’incontro con il presidente Abdel-Fattah al-Sisi. Il presidente ha detto che Israele vuole trasferire i palestinesi nel Somaliland e ha intenzione di costruire una base militare a cui la Somalia si oppone. Benjamin Netanyahu minaccia l’Egitto: “L’esercito egiziano sta crescendo e deve essere attentamente monitorato, impedendone una crescita eccessiva”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari possibili nel contesto regionale mediorientale e dell’Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 9 febbraio. Secondo quanto riportato, un aereo da trasporto militare C-17A Globemaster III e un MC-130 Super Hercules dell’Aeronautica Militare statunitense sono atterrati in una località sconosciuta in Turkmenistan. L’MC-130 è progettato per operazioni speciali, tra cui assalti aerei, supporto alle forze speciali e rifornimento in volo di elicotteri. Il confine con il Turkmenistan dista circa 300 km da Teheran.

Il 7 febbraio, altri bombardieri pesanti B-52 sono appena atterrati alla base americana di Al Udeid in Qatar. Gli Stati Uniti hanno completato il dispiegamento di sistemi di difesa missilistica in 20 basi in Medio Oriente. Tra questi, i sistemi Patriot e THAAD.

Sei caccia F-35B Lightning del No. 1 Group RAF sono decollati ieri dalla base RAF di Marham, in Inghilterra, scortati da una coppia di aerei cisterna Voyager KC2/3, diretti ad Akrotiri, Cipro, nel Mediterraneo orientale. Gli F-35B sono probabilmente schierati nella regione a supporto dell’Operazione Shader contro l’ISIS in Iraq e Siria, condotta da Akrotiri, sebbene i jet potrebbero essere utilizzati anche per proteggere le basi in Medio Oriente in caso di attacchi all’Iran.

Il cinque gennaio l’Iran ha sequestrato due petroliere nel Golfo Persico e arrestato circa 15 membri stranieri dell’equipaggio. Un’immagine satellitare scattata il sei pomeriggio mostra 14 motoscafi dell’IRGC vicino allo Stretto di Hormuz (circa 28 chilometri al largo della costa iraniana), probabilmente in partenza dalla base navale dell’IRGC di Shahid Rahbari.

Prima di un test missilistico, l’Iran ha emesso un NOTAM per una parte della provincia di Semnan. L’IRGC l’8 febbraio ha condotto test missilistici balistici vicino al deserto di Semnan. Un caccia MiG-29 dell’Aeronautica Militare Iraniana ha volato – per addestramento – sul Golfo Persico.

Il missile ipersonico “Khorramshahr 4” sta entrando in servizio nelle città missilistiche iraniane con una gittata di duemila chilometri e una velocità fino a 16 Mach. Il missile “Khorramshahr-4” è uno dei missili balistici iraniani più avanzati, con una testata che pesa fino a 1.500 kg. Ha una testata manovrabile, una bassa traccia radar ed è resistente alla guerra elettronica.

L’esercito americano continua a trasportare prigionieri dell’ISIS dalla Siria all’Iraq. Durante il fine settimana sono continuati i trasporti dei prigionieri. Nel frattempo in Iraq sono tornati gli attentati suicidi di Daesh. Due al momento uno nell’Anbar e uno nella periferia di Baghdad. Le PMU: dobbiamo “smantellare le strutture logistiche del gruppo terroristico Daesh e distruggere le sue roccaforti a Salah al-Din e Diyala”.

Secondo alcuni post iracheni, le forze irachene hanno trovato tunnel segreti che collegano la Siria all’Iraq. “Le forze americane hanno deliberatamente nascosto un grande tunnel sotterraneo tra l’area di Qamishli in Siria e la provincia di Erbil in Iraq. Elementi terroristici intendevano utilizzare questo tunnel per compiere un attacco su vasta scala contro le province settentrionali e meridionali”. “Le forze irachene hanno scoperto percorsi sotterranei che avrebbero dovuto essere utilizzati per operazioni supportate dagli Stati Uniti”. “I percorsi sotterranei menzionati sono stati progettati da aziende americane con costi enormi, superiori alle capacità finanziarie dell’organizzazione terroristica ISIS”. Chiosa il post.

A partire dal sette di febbraio registrato il trasferimento delle forze americane dalla Siria a Erbil. Fonti giornalistiche in Iraq hanno annunciato che le forze americane hanno iniziato il processo di abbandono della base di Al-Shaddadi nel nord-est della Siria e si stanno dirigendo verso Erbil (regione del Kurdistan), Iraq.

On line i volontari iracheni, tra cui arabi, curdi e turkmeni della provincia di Diyala, esprimono la loro disponibilità a supportare le forze armate iraniane se necessario, condannando l’ingerenza statunitense negli affari interni dell’Iran.

Gli Stati Uniti stanno inviando carri armati dalla Norvegia alla Giordania tramite aerei cargo

Dalla Siria Jawlani/al Shara promette di vendicarsi di Hezbollah in una riunione a porte chiuse fonte Al Akhbar. ”Ora tocca a Hezbollah e non dimenticheremo la nostra vendetta”. La dichiarazione suggerirebbe di “sfruttare” la situazione in caso di attacchi statunitensi all’Iran per aprire un fronte contro il Libano

Gruppi di tribù mercenarie fedeli al governo Jawlani minacciano di bloccare un affluente del fiume Eufrate nella provincia siriana di Deir ez-Zor, che sfocia in territorio iracheno.

Fine settimana di raid aerei contro il Libano da parte di Israele. Attaccata Mahmoudiyah nel Libano meridionale. Continuano i raid con erbicidi vietati a livelli 50 volte superiori al normale sui terreni agricoli libanesi da parte di Israele. Gli alberi stanno morendo. Il suolo è bruciato. I mezzi di sussistenza sono stati distrutti.

Un’operazione contro un alto leader del Gruppo Islamico sarebbe avvenuta dopo che un’unità di terra israeliana è avanzata dall’area di Ruwaysat al-Alam verso la collina di Saddanah, percorrendo circa 4 km. Le forze hanno attraversato le strade principali della città prima di entrare nella residenza, rapire l’individuo, immobilizzare la moglie e sequestrare documenti e oggetti personali. Si tratta della prima operazione di rapimento in Libano dopo il rapimento di un comandante della Marina libanese, Imad Amhez, a Batroun.

Il 9 mattina attaccata la città di Yanouh prendendo di mira Ahmad Salameh e uccidendo il padre Ali Jaber e suo figlio. Ahmad è un soldato in pensione dell’esercito libanese. Ali è il figlio del sindaco del comune. Attacco con un morto a Aita al-Shaab. A colpire un cecchino dalla base di Al-Rahib. Quattro libanesi sono stati uccisi nella giornata del 9 febbraio.

L’esercito e la polizia israeliani affermano di aver sventato il sette un tentativo di introdurre clandestinamente 12 pistole in Israele dalla Giordania utilizzando un drone.

Continuano i bombardamenti a Gaza: Un caccia israeliano ha preso di mira un edificio residenziale a Khan Yunis,. Le forze israeliane hanno bombardato un edificio residenziale palestinese di tre piani nel quartiere di Al-Zeytoun a Gaza City. Il 9 di febbraio udite esplosioni in tutta la Striscia di Gaza. Le forze israeliane pubblicano un video che documenta la distruzione della scuola secondaria femminile del Kuwait, accanto all’ospedale indonesiano nel nord di Gaza.

Scontri tra i giovani e IDF registrate il sei febbraio nella città di Sa’ir, a nord di Hebron. I coloni rubano le pecore ai palestinesi per poi ucciderle davanti agli allevatori, area di Bardala, nella zona settentrionale della Valle del Giordano. Coloni ebrei hanno attaccato e distrutto la moschea di Al-Minâ e bruciano manoscritti coranici a Betlemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

