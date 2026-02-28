ISRAELIRANWAR. Nessun accordo Iran – Usa. Si avvicina la guerra di logoramento contro l’Iran. Gruppi amici di Teheran ingaggiati dai paesi amici di Israele

Una fonte diplomatica iraniana ha dichiarato al canale di opposizione Iran International: “I colloqui di Ginevra sono stati sospesi per consultazioni a causa della richiesta americana di interrompere completamente l’arricchimento e di trasferire a Washington tutto l’uranio arricchito detenuto dall’Iran”. L’emittente statale iraniana ha dichiarato: “Gli Stati Uniti continuano a rifiutarsi di revocare tutte le sanzioni contro l’Iran”.

L’Iran non cesserà completamente l’arricchimento dell’uranio e non esporterà le sue riserve all’estero, riporta Al Alam TV, citando una fonte iraniana. Durante i colloqui di Ginevra, l’Iran ha respinto le richieste degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (WSJ). Washington ha chiesto lo smantellamento dei tre impianti nucleari di Teheran a Fordow, Natanz e Isfahan e la consegna dell’intera riserva di uranio arricchito. Teheran ha respinto queste condizioni. Nella mattinata del 27 febbraio la delegazione iraniana ha lasciato Ginevra e sta tornando a Teheran.

The Wall Street Journal: Il terzo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Ginevra si è concluso senza raggiungere un accordo e le due parti sono ancora lontane dal raggiungere un’intesa su questioni chiave. Un funzionario iraniano: “L’arricchimento dell’uranio è un diritto dell’Iran, abbiamo offerto agli americani una riduzione graduale dell’arricchimento per un periodo di tempo limitato.”

Secondo canale MS Now: il Ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al-Busaidi, ha in programma di incontrare a Washington il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e funzionari americani per colloqui volti a prevenire una guerra con l’Iran Il governo giapponese: il Giappone sostiene la risoluzione della questione iraniana attraverso il dialogo e sta monitorando attentamente i colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Un tribunale greco ha emesso condanne a pene detentive per Tal Dilian, ex alto ufficiale dell’agenzia di intelligence militare israeliana Aman, e per la sua socia in affari, Sarah Alexander Faisal Hamm, in un caso di spionaggio che ha scosso il Paese negli ultimi anni. Due uomini d’affari israeliani e due greci sono stati condannati a una pena detentiva complessiva di 126 anni e otto mesi, otto dei quali da scontare in carcere. La corte ha ritenuto tutti e quattro gli imputati colpevoli di “violazione della privacy telefonica”, “falsificazione di un sistema permanente di registrazione dei dati personali” e “accesso illegale a un sistema informativo o a dati”.

Il Canada esorta i suoi cittadini a lasciare l’Iran. Così come la Cina. Qatar Airways ha annunciato che prorogherà la cancellazione della maggior parte dei voli per Teheran fino al 30 giugno.

Il Dipartimento di Stato americano ha autorizzato la partenza del personale governativo non impegnato in emergenze e dei familiari dei dipendenti governativi dall’Ambasciata statunitense in Israele a causa dei rischi per la sicurezza probabilmente legati alle tensioni con l’Iran, affermando che “i singoli individui potrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciare Israele finché saranno disponibili voli commerciali”. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha dichiarato al Washington Post: “Non c’è alcuna possibilità che eventuali attacchi all’Iran portino a una guerra che duri anni”.

Ali Khamenei ha dichiarato davanti al parlamento iraniano: “Vorrei chiarire una cosa ai leader degli Stati Uniti: l’espressione “Morte all’America” ​​significa morte per Trump e la sua squadra, e non è rivolta al popolo americano”.

Infine il Ministero degli Esteri iraniano: “Condanniamo le continue violazioni israeliane della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del Libano e invitiamo il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure urgenti per adempiere alle proprie responsabilità nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aperti in Medio Oriente e in Asia occidentale aggiornato alle 15:30 del 27 febbraio. L’ammiraglio Brad Cooper, comandante della Marina statunitense in Medio Oriente, ha informato Trump giovedì sulle possibili opzioni militari in Iran, secondo una persona vicina al presidente. Il rafforzamento militare in Medio Oriente continua. Diversi aerei da trasporto militare dell’Aeronautica Militare statunitense sono in volo, tra cui un C-5M Super Galaxy, 13 C-17A Globemaster III e sei KC-46A Pegasus. La portaerei CVN 78 Gerald Ford è arrivata ad Haifa. Almeno 14 aerei cisterna dell’Aeronautica Militare statunitense (KC-135 e KC-46) sono arrivati ​​all’aeroporto Ben Gurion la scorsa settimana, con il picco di arrivi iil 26 febbraio.

La prima unità di droni kamikaze statunitensi, la Task Force Scorpio, è ora operativa in Medio Oriente e pronta ad agire se il presidente Trump ordinasse attacchi all’Iran, riporta Bloomberg. Secondo il Pentagono comunque nonostante questo dispiegamento gli USA non disporrebbero ancora delle forze o delle munizioni necessarie per una campagna di bombardamenti prolungata contro l’Iran. Secondo un funzionario militare statunitense intervistato dal New York Times, le forze statunitensi di stanza nella regione potrebbero condurre attacchi ininterrottamente per sette-dieci giorni La base americana di Al-Udeid in Qatar ha evacuato completamente tutti gli aerei in rifornimento. Nella giornata del 27 erano attesi circa 20 aerei americani in rifornimento e in arrivo in Israele.

Dallo Yemen il Vice Ministro degli Esteri Abdulwahid Abu Ras: “Il governo di Sana’a sta monitorando attentamente le mosse saudite volte a controllare le ricchezze dello Yemen. La convinzione del regime saudita che occupando alcune province e stabilendo il controllo su di esse, possa legittimare le sue azioni volte a saccheggiare le risorse del Paese è un’errata convinzione. Qualsiasi accordo concluso con mercenari è nullo e nulle e prive di effetto legale. Il popolo yemenita è il legittimo proprietario delle proprie risorse. Questo approccio saudita è simile a quello che gli Stati Uniti stanno attualmente attuando, scatenando guerre con l’obiettivo di saccheggiare le ricchezze dei popoli.

Scontri tra Afghanistan e Pakistan nelle giornate del 25, 26 e 27 febbraio. Entrambi sostengono che l’altro ha iniziato gli attacchi che si sono svolti lungo la linea Durand. Le forze afghane hanno distrutto 15 posti di frontiera pakistani durante un’operazione lanciata in risposta ai recenti attacchi aerei pakistani, ha riportato TOLO News, citando fonti delle forze di sicurezza afghane. Le forze armate pakistane hanno costretto le truppe afghane alla ritirata durante un contrattacco e hanno distrutto tre posti di frontiera, secondo quanto riferito da fonti alla TASS.

Due potenti esplosioni sono state udite a Kabul. A seguito di tre attacchi aerei su Kabul, si sentono continui spari nella Zona Verde di Kabul. Secondo le autorità afghane: “Otto soldati sono stati uccisi e 11 sono rimasti feriti. 55 militari pakistani sono stati uccisi durante le operazioni oltre la Linea Durand e abbiamo preso il controllo di due basi e 19 posizioni”.

Secondo il Pakistan sono stati lanciati: “attacchi aerei contro obiettivi militari talebani a Kabul e nelle province di Kanda. Ghar e Paktia, 72 soldati afghani sono stati uccisi e altri 120 feriti nell’attacco”.

Cina, Russia, Iran, Hamas hanno chiesto ad Afghanistan e Pakistan di fermare i combattimenti. India, Israele e Stati Uniti rimangono in silenzio. L’Afghanistan ha dichiarato terminata l’operazione nella mattinata del 27 febbraio. Ricordiamo che l’Afghanistan si è schierato dalla parte dell’Iran in caso di conflitto con Israele.

I media iraniani riportano un incendio in un impianto industriale nella città sud-occidentale di Abadan. Tutti i canali di informazione e politica in lingua persiana di Yahsat, un satellite per comunicazioni con sede negli Emirati Arabi Uniti ampiamente utilizzato in tutto il Medio Oriente, sarebbero diventati indisponibili. La causa esatta non è ancora stata determinata.

Emissione di un NOTAM vicino al confine con la Repubblica dell’Azerbaigian. L’Organizzazione per l’Aviazione Civile dell’Iran ha emesso ieri un NOTAM sulle coste nord-occidentali del Mar Caspio, vicino al confine con la Repubblica dell’Azerbaigian. Secondo questo NOTAM, le operazioni con droni e aerei iraniani si svolgeranno in quest’area dal 25 febbraio al 20 marzo, dal livello del suolo fino a un’altitudine di 10.000 piedi (circa 3 chilometri). Questo avviso è stato molto probabilmente emesso in relazione a un’esercitazione militare o ad attività operative correlate, nel contesto delle crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti.

L’Iran testa con successo un missile ipersonico in grado di raggiungere le basi statunitensi in 7 minuti. Trump ha smentito affermando: questa notizia “secondo cui l’Iran acquisirà presto un missile in grado di colpire gli Stati Uniti non è supportata dai rapporti dell’intelligence statunitense”

Un gruppo che si autodefinisce Harakat Radd al-Ihtilal (Movimento per la deterrenza dell’occupazione) ha annunciato la sua formazione in Siria attraverso una dichiarazione ufficiale. Il gruppo ha dichiarato che la sua missione principale è contrastare l’occupazione israeliana nella Siria meridionale. In seguito all’annuncio, slogan attribuiti al movimento sarebbero apparsi sui muri di varie zone di Damasco e della sua periferia. Il movimento ha affermato che si sarebbe opposto alle azioni israeliane nella Siria meridionale e avrebbe lavorato per porre fine all’ingiustizia contro la popolazione della regione di Hauran, nonché per rivendicare i territori occupati da Israele. In particolare, a differenza di altre fazioni anti-israeliane esistenti in Siria, il gruppo si identifica come un movimento di resistenza sunnita che opera sotto la bandiera della “nuova Siria”. Ha inoltre dichiarato esplicitamente che si sarebbe opposto alla formazione del cosiddetto “Corridoio di Davide” e a quella che ha descritto come la visione israeliana “dal Nilo all’Eufrate”.

Il sito web israeliano Channel 12 ha parlato di un'”ondata” di attacchi informatici iraniani contro siti strategici di Israele prevedendo ulteriori attacchi di questo tipo nei prossimi giorni. Il sito ha affermato: “Sullo sfondo delle tensioni sulla sicurezza, si è registrato un forte aumento degli attacchi di phishing e dei tentativi iraniani di colpire siti strategici all’interno di ‘Israele’. Due giorni fa è stato segnalato un tentativo di hackerare i dati del fondo sanitario ‘Clalit’. Gil Messing, capo dello staff l Check Point: “Il regime di Teheran ha dirottato circa due terzi delle sue capacità e risorse informatiche totali per compiere attacchi contro ‘Israele'”.

Ha continuato dicendo: “I gruppi di attacco iraniani, che sono sotto il regime e la Guardia Rivoluzionaria Iraniana, stanno lavorando su due binari principali: il primo prende di mira le infrastrutture fisiche e le organizzazioni che custodiscono i dati personali dei cittadini, e il secondo si concentra sulla guerra psicologica inviando messaggi di testo e pubblicando contenuti sui social media volti a diffondere un senso di vulnerabilità e fragilità”.

Avvertimento da parte di Kata’ib Hezbollah dell’Iraq a Washington e alla regione del Kurdistan. Il Comando Operativo di Kata’ib Hezbollah: “Tra le minacce statunitensi e gli intensi preparativi militari, sottolineiamo la necessità che tutti i combattenti siano pronti a entrare in una guerra di logoramento che potrebbe essere prolungata e superare le aspettative americane”. “Se gli Stati Uniti commettessero un’aggressione e accendessero le fiamme della guerra nella regione, si troverebbero ad affrontare pesanti perdite che non potranno essere contenute o compensate”. “Avvertiamo il governo della regione del Kurdistan delle conseguenze della collaborazione con il nemico, poiché tali azioni imporrebbero ulteriori oneri che potrebbero minacciare la sua sicurezza e il suo futuro”.

Le Forze di Difesa israeliane hanno lanciato attacchi aerei alla periferia di Beirut. Fonte americana per Al Jazeera: Riteniamo che la possibilità che Hezbollah entri nel conflitto dipenda dalla portata di un possibile attacco contro l’Iran.

Continuano le aggressioni dei coloni in Cisgiordania: un colono armato fa irruzione nell’abitazione del palestinese Mohammed Jabarin nella zona orientale di Shab al-Batim a Masfer Yatta, a sud di Hebron. I coloni attaccano attivisti stranieri solidali nella zona di Ras al-Ain, nella città di Qasra, a sud di Nablus, nella Cisgiordania. Le IDF prendono d’assalto il sito archeologico nella città di Tqouq, a sud-est di Betlemme. Coloni attaccando il villaggio di Jalud a sud di Nablus e vandalizzandone le case. Bande di coloni assaltano villaggi palestinesi con pietre. Scoppiano scontri nella città di “Burqa”, a nord-ovest di Nablus, e le forze di occupazione lanciano bombe assordanti prima di ritirarsi.

Una stazione di polizia palestinese è stata presa di mira e tre agenti sono stati uccisi. I Comitati di Resistenza in Palestina: “L’attacco ai posti di blocco della polizia palestinese mira a diffondere caos e caos, e c’è un piano sistematico per minare lo stato di sicurezza e stabilità che ha iniziato a radicarsi nella Striscia di Gaza”.

Oggi, centinaia di soldati di riserva delle IDF sono stati richiamati per prestare servizio presso il comando di difesa aerea. Negli ultimi 12 mesi, si sono verificati numerosi disagi nelle infrastrutture critiche israeliane, con ripercussioni su settori come la rete elettrica e i trasformatori, i sistemi ferroviari, le raffinerie di petrolio e gas e gli impianti industriali, nonché le reti di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue. Gli esperti di sicurezza informatica, sulla base dell’andamento di questi incidenti, ritengono che gli attacchi informatici alle infrastrutture sensibili siano una probabile spiegazione. Queste interruzioni hanno causato diffuse difficoltà al regime sionista e aumentato la pressione sulle sue istituzioni governative.

Diverse città in tutto il paese hanno aperto rifugi, tra cui le seguenti città, oltre a Beersheba: Tel Aviv e Ra’anana. Un’intensa attività di sicurezza è stata osservata anche nei pressi dell’ambasciata americana a Gerusalemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/