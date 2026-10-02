ISRAELIRANWAR. Navi militari USA a 500 km da Hormuz. Iran: Abbiamo consegnato la nostra proposta ai qatarioti aspettiamo una risposta dagli americani. Bombardamenti in Libano

Secondo Donald Trump: “L’Iran versa in pessime condizioni; non so se abbandoneranno i loro piani”. Axios riferisce che il Segretario di Stato Marco Rubio ha ordinato alla delegazione iraniana presso l’Assemblea Generale dell’ONU di lasciare immediatamente il Paese. Ha anche dichiarato alla stampa: “L’Iran ha minacciato di attaccare i nostri interessi in tutto il mondo e prendiamo queste minacce molto seriamente. Ci saranno conseguenze se gli interessi americani verranno attaccati”. E ancora ha ribadito: “A comandare in Iran sono religiosi sciiti radicali con una visione apocalittica del futuro. Credono che la loro missione religiosa sia quella di scatenare gli ultimi giorni del mondo attraverso l’apocalisse. Individui del genere non possono mai possedere armi nucleari, perché le userebbero per ricattare il mondo e uccidere persone”.

In Israele governo in carica e aspiranti tali sono scesi nell’arena politica per l’imminente tornata elettorale. La dichiarazione del Primo Ministro Netanyahu in merito ad un eventuale attacco durante le elezioni ha colto di sorpresa molti all’interno delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e dell’apparato di sicurezza.

Le IDF si rifiutano di commentare le affermazioni di Netanyahu, adducendo come motivo i rapporti con la leadership politica. Tuttavia, una fonte della sicurezza ha dichiarato che Netanyahu ha probabilmente deciso di lanciare avvertimenti — rivolti principalmente a Hezbollah e all’Iran — per impedire agli avversari di sfruttare il periodo elettorale e l’anniversario del 7 ottobre, momenti considerati particolarmente delicati.

Fonte della sicurezza: “Le Forze di Difesa Israeliane sono pronte ad affrontare un’ampia gamma di scenari, sia in teatri vicini che lontani; tuttavia, non vi sono informazioni di intelligence specifiche che colleghino direttamente il giorno delle elezioni in Israele a un’escalation. Uno scenario del genere rimane una possibilità, accanto a un vasto spettro di altre eventualità”.

Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto un briefing urgente sulla sicurezza in seguito alle dichiarazioni di Netanyahu su una possibile minaccia alle imminenti elezioni: in un paese democratico, nel momento in cui il Primo Ministro afferma pubblicamente che esiste una minaccia in grado di compromettere le elezioni, tutte le parti coinvolte devono ricevere un aggiornamento completo sull’esistenza di un problema e sulle misure adottate per garantire il pieno rispetto del processo democratico.

L’ex Primo Ministro israeliano Naftali Bennett: “Netanyahu avverte ora che i nostri nemici stanno pianificando un attacco. Ma finché continuerà a incoraggiare l’evasione di massa dalla leva e a indebolire l’IDF, chi esattamente li combatterà? Oggi lancio un avvertimento strategico sulla sicurezza. A fronte di tutti gli allarmi riguardanti i nostri nemici, l’IDF è sull’orlo del collasso. Non abbiamo abbastanza soldati. Non abbiamo abbastanza soldati per garantire la sicurezza. Se non arruoliamo gli ebrei Haredi [ultra-ortodossi] nella prossima legislatura, l’IDF semplicemente crollerà”.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz in merito all’incidente di sicurezza sul Flydubai: “Il grave incidente a bordo dell’aereo della Flydubai è stato un tentativo di compiere un attentato terroristico di matrice jihadista, sventato solo grazie all’eroismo di alcuni passeggeri israeliani. Questi sono entrati nella cabina di pilotaggio, hanno neutralizzato il terrorista e hanno personalmente restituito il controllo del velivolo a un altro membro dell’equipaggio presente a bordo. Secondo le prime informazioni in nostro possesso, l’intenzione del terrorista era una sola: far precipitare l’aereo con tutti i passeggeri a bordo”. Le indagini sono in corso l’aereo è atterrato in Arabia Saudita le autorità stanno interrogando il pilota. Secondo quanto riferito, a bordo dell’aereo ci sono circa 180 israeliani.

Il principe saudita Mohammed bin Salman ha tenuto un discorso in diretta Tv sullo Yemen: “Affronteremo gli attacchi delle milizie Houthi, che hanno scelto come propria strada il caos, la distruzione e le minacce contro il popolo yemenita e la regione”. E poi ha aggiunto: “Condanniamo fermamente il proseguimento dei brutali attacchi da parte dell’autorità occupante contro i nostri fratelli in Palestina e nella Striscia di Gaza, così come le sue ripetute violazioni della Moschea di Al-Aqsa. L’impegno del Regno a favore dei diritti del popolo palestinese è una posizione ferma e uno sforzo costante che non si arresterà finché il popolo palestinese non avrà ottenuto i propri legittimi diritti”.

Gli Stati Uniti hanno ricominciato a ritirare i propri velivoli dal Qatar. Il numero di aerei è diminuito di 10 unità rispetto a 7 giorni fa.

Rappresentanti di vari paesi si sono riuniti negli Emirati Arabi Uniti; l’incontro si è concentrato su questioni relative a Iran e Yemen. Tra i partecipanti figuravano rappresentanti di Arabia Saudita, Giordania, Qatar, Marocco, Libia e altre nazioni. Si è tenuto inoltre un incontro insolito tra il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e alti funzionari sauditi, proprio mentre l’Arabia Saudita tenta di formare una coalizione regionale contro gli Houthi

Rezaei, Segretario del Consiglio di Sicurezza dell’Iran, agli Emirati Arabi Uniti: “Proprio come ospitare basi militari statunitensi non vi ha garantito sicurezza, anche ospitare il “Macellaio di Gaza” non porterà conseguenze favorevoli. Imparate dalla guerra passata, smettetela di fomentare conflitti e cessate di avanzare pretese infondate sulle isole iraniane! Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Abbiamo discusso alcune idee con i mediatori del Qatar riguardo all’attuazione delle condizioni poste dall’Iran. La risposta definitiva della parte americana sarà trasmessa a Teheran tramite i mediatori qatarioti; spero che ciò avvenga entro domani. L’Iran ha proposto una soluzione, qualora gli Stati Uniti desiderino raggiungere un accordo”.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto l’affermazione del Primo Ministro britannico Andy Burnham secondo cui Teheran sarebbe coinvolta nell’incidente alla RAF Fairford, dichiarando che Londra sta “prendendo un granchio” e sostenendo che il rilascio dei sospettati “la dice lunga”.

“Posso confermare la convinzione dell’Iran che il rilascio di presunti terroristi al servizio di stati stranieri la dica davvero lunga”, ha scritto Araghchi su X. “State prendendo un granchio”, ha aggiunto il Ministro degli Esteri iraniano.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 1° ottobre. 29 membri delle forze navali statunitensi sono rimasti feriti durante operazioni militari in Medio Oriente nel mese di settembre.

In Libano il 29 settembre, aerei da guerra israeliani hanno effettuato raid su Baraashit, Kafr Tibnit, Al-Qantara, mentre i bombardamenti dell’artiglieria israeliana hanno preso di mira Kafr Tibnit, Arnoun, Sarbine, Al-Mansouri, Wadi Zibqin, Wadi Al-Saluqi, Houla, Majdal Zoun, Ayta Al-Jabal, Baraashit, Nabatieh Al-Fawqa, Hadatha, Zawtar Al-Sharqiyah e Mays Al-Jabal. Le forze israeliane hanno effettuato esplosioni anche a Majdal Zoun, Al-Mansouri, Mays Al-Jabal, Bani Hayyan, Bayt Al-Sayyad, Al-Khiam e Houla.

Dalla mezzanotte del 30 settembre, i bombardamenti dell’artiglieria israeliana hanno preso di mira Wadi Al-Saluqi, Hadatha, Kafr Tibnit, Zawtar Al-Sharqiyah e Baraashit. Obiettivo degli attacchi aerei ad Al-Mansouri, mentre esplosioni ostili sono state segnalate a Harsh Beit Yahoun.

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici dalla postazione di Ruwaisat Al-Alam in direzione di Kfar Shuba. Il tiro di artiglieria israeliana ha colpito Al-Mansouri, mentre le forze israeliane avanzavano lungo la periferia occidentale di Mays Al-Jabal, provocando l’incendio di diverse abitazioni e attività economiche.

Il 30 settembre, aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid su Al-Mansouri, mentre droni israeliani hanno preso di mira Al-Jarmaq. Il tiro di artiglieria ha colpito Wadi Al-Saluqi, Hadatha, Kafr Tibnit, Al-Khiam, Al-Majidiyah, Wadi Khansa–Kfar Shuba, Beit Yahoun, Harsh Ayta Al-Jabal, Zawtar Al-Sharqiyah, Baraashit e Al-Mansouri. Sono state segnalate esplosioni a Harsh Beit Yahoun, Houla, Al-Mansouri, nella zona di Majdal e a Markaba.

Le immagini satellitari il 30 settembre mostravano una colonna di fumo nero levarsi dall’impianto Aramco di Abqaiq, nell’Arabia Saudita orientale, in seguito all’attacco subito oggi da parte delle Forze Armate yemenite. Dense colonne di fumo oscurano i cieli di Riad.

Le forze di Ansarullah stanno avanzando a sud di Taiz e i mercenari sauditi stanno lasciando la regione. Le forze di AnsarAlalh hanno compiuto significativi progressi sul campo negli scontri con le forze sostenute dall’Arabia Saudita nel governatorato di Lahij, nel sud dello Yemen. Le difese aeree di AnsarAllah sono entrate in azione nel governatorato di Saada per contrastare velivoli sauditi; secondo quanto riferito, un drone saudita è stato abbattuto.

Un attacco aereo saudita ha preso di mira le fattorie civili nel villaggio di Al-Shajan nel distretto di Al-Durayhimi, a sud di Al-Hudaydah sul Mar Rosso. Quattro attacchi aerei sauditi hanno preso di mira la rete di comunicazioni di Jabal Dhayn nel governatorato di Amran.

Il 1 ottobre un velivolo dell’Aeronautica francese sta attualmente sorvolando lo Stretto di Hormuz. Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che le navi statunitensi si sono allontanate di almeno 500 chilometri dall’ingresso dello Stretto di Hormuz e dal Golfo Persico. Ha affermato che le attuali minacce americane rappresentano un tentativo di far passare una netta sconfitta per una vittoria. Il generale di brigata Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha dichiarato che circa 5.000 soldati americani si trovano attualmente a bordo di portaerei, con due di queste unità dislocate nell’Oceano Indiano. Ha riferito che fregate e imbarcazioni minori statunitensi non sono riuscite ad attraccare al molo della Quinta Flotta e ha sostenuto che tutte le loro navi sono in fase di ritirata. Sono stati lanciati droni verso lo Stretto di Hormuz ed è stata udita un’esplosione. I lanci di missili in corso in tutto l’Iran avvengono nell’ambito delle esercitazioni militari del Paese in preparazione a una possibile guerra.

A partire dal 29 settembre sono stati segnalati scontri nell’Iran orientale tra militanti baluchi e la polizia iraniana. Gli scontri sono avvenuti tra forze di sicurezza e gruppi armati a Iranshahr, nella provincia del Sistan e Baluchistan, fonti iraniane hanno riferito che la polizia ha circondato un gruppo di contrabbandieri armati. Gli spari uditi in città sono stati attribuiti all’operazione di sicurezza. Fonti iraniane hanno successivamente riferito che Morteza Sotoudeh, capo di una rete criminale dedita al contrabbando e ad altre attività illecite, si è tolto la vita dopo essere stato circondato durante l’operazione. La rete era accusata di coinvolgimento nel contrabbando di carburante, droga, armi, munizioni, esseri umani e merci proibite, nonché di estorsione, rapina a mano armata, sostituzione di persona, furto d’identità, omicidio e furto.

Le autorità iraniane hanno giustiziato Ali Hemmati e Majid Nik-Andish a Mashhad. Le autorità giudiziarie iraniane hanno dichiarato che i due erano stati coinvolti nelle manifestazioni del gennaio 2026 nella zona di Tabarsi, a Mashhad, e che le loro esecuzioni sono avvenute in seguito alla conferma delle sentenze da parte della Corte Suprema e al completamento dell’iter legale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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