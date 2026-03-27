ISRAELIRANWAR. Mossad: “Il cambio di regime in Iran richiederà un anno intero”. Hezbollah attacca dal Libano contro Israele ogni 18 minuti. Kuwait lancia allarme nucleare. Houthi in allerta

Trump afferma che l’Iran ha accettato di abbandonare definitivamente i piani per l’acquisizione di armi nucleari. “Hanno accettato di non avere mai armi nucleari. Hanno accettato questo”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Ma il ministro per gli esteri iraniano Abbas Araghchi, ha rifiutato in toto le proposte di Trump. Araghchi: “Non ci sono negoziati. Il fatto che ora parlino di negoziati è un’ammissione di sconfitta; non avevano forse detto resa incondizionata? Allora perché stanno mobilitando i loro più alti funzionari per negoziare? Non ci sono negoziati. E ha anche affermato: Il diritto internazionale è morto nella pratica”.

Funzionari iraniani hanno dichiarato ai mediatori di ritenere che Trump li abbia già “ingannati” due volte e di “non voler essere ingannati di nuovo”. Hanno affermato ai mediatori che i “recenti movimenti di truppe statunitensi e il rafforzamento militare fanno apparire la proposta di pace di Trump come “solo uno stratagemma”. Tra le richieste dell’Iran la sovranità del Libano e la ritirata d’Israele. Alex Younger, ex capo dell’intelligence britannica MI6, ritiene che l’Iran abbia attualmente il vantaggio nella guerra.

Il Pentagono prevede di schierare circa 3.000 paracadutisti in Medio Oriente; un ordine scritto è atteso nelle prossime ore, riporta il Wall Street Journal, citando due funzionari americani. L’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti: “Bisogna fare di più per eliminare le minacce iraniane; siamo pronti ad aderire a un’iniziativa internazionale per la riapertura dello Stretto di Hormuz”.

Chris Williamson, podcaster e YouTuber inglese: “La BBC News dovrebbe smetterla di cercare di delegittimare il governo iraniano definendolo un regime. I veri regimi sono negli Stati Uniti e in Israele. Il regime statunitense è gestito da Tel Aviv, dal regime sionista. Israele rappresenta la più grande minaccia alla pace e alla stabilità mondiale”.

Secondo Politico, l’UE non avrebbe capito che tipo di assistenza Trump desidera da loro nella guerra contro l’Iran. I politici europei definiscono le richieste americane “assurdamente incoerenti” e sostengono gli Stati Uniti solo con “dichiarazioni e incontri”.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha criticato aspramente la politica statunitense e israeliana nei confronti dell’Iran: “Questa guerra è un catastrofico errore politico. La giustificazione di un attacco imminente contro gli Stati Uniti è tutt’altro che convincente. La fiducia nella politica di potenza americana si è indebolita non solo tra gli alleati, ma anche a livello globale.”

Il ministro della Difesa olandese si è lasciato sfuggire accidentalmente in un comunicato stampa che l’Iran probabilmente non ha ancora utilizzato metà dei suoi missili. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto colloqui telefonici con i suoi omologhi di Siria, Qatar e Uzbekistan. Durante le conversazioni telefoniche tra il ministro Fidan, Shaibani, Al-Sani e Saidov, si è discusso dell'”andamento della guerra nella regione e degli sforzi per fermare gli attacchi”.

Funzionari militari israeliani: “Abbiamo bisogno di qualche altra settimana per completare i nostri obiettivi militari in Iran. I tempi si sono ridotti a causa degli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra. In Iran esistono ancora alcune capacità e produzioni militari, e intendiamo colpirle. Abbiamo ottenuto successi tattici e strategici, ma non abbiamo conseguito una vittoria strategica completa.”

Il direttore del Mossad israeliano, David Barnea, ritiene che il cambio di regime in Iran richiederà un anno intero.

Il primo Ministro iracheno Mohammed al-Sudani ha incaricato il Ministero degli Affari Esteri di convocare l’incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense a Baghdad per protestare in merito agli attacchi statunitensi contro le milizie filo-iraniane.

Motovedette senza equipaggio hanno iniziato a pattugliare le acque di Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti vogliono continuare ad attaccare l’Iran. L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti, Yousef Al Otaiba, ha scritto in un articolo pubblicato stasera sul Wall Street Journal: “Le capacità nucleari dell’Iran sono state danneggiate. I suoi rami sono stati indeboliti. Ma bisogna fare di più per eliminare la minaccia dei missili e dei droni. Siamo pronti ad aderire a un’iniziativa internazionale per riaprire lo Stretto di Hormuz e mantenerlo aperto”.

L’Iran ha aperto lo Stretto di Hormuz a Russia, India, Cina e altri paesi amici, afferma il ministro degli Esteri iraniano “I paesi che non hanno partecipato alla guerra contro l’Iran possono attraversare lo Stretto di Hormuz con il consenso dell’Iran: negli ultimi giorni, navi provenienti da Cina, Pakistan, Iraq, Russia, India e altri paesi hanno attraversato questo stretto”, ha dichiarato Araghchi. La petroliera Pine Gas sta attraversando lo Stretto di Hormuz. La nave è scortata dalla Marina indiana.

Messaggio del Presidente iraniano alla Turchia: “La posizione decisa del Presidente della Repubblica di Turchia, il mio stimato fratello Recep Tayyip Erdogan, nel condannare le politiche aggressive di Israele merita grande lode”. “Il fraterno popolo turco ha svolto un ruolo vitale nel sostenere la Umma islamica per molti anni”.

Ali Akhbar Ahmadin, membro della cerchia di consiglieri militari di Mojtaba Khamenei, ha dichiarato: “Per anni abbiamo atteso che gli americani entrassero nelle aree designate e per oltre due decenni ci siamo addestrati in strategie di guerra asimmetrica proprio per questo momento. Ora abbiamo un solo messaggio per i soldati americani: Avvicinatevi!”.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del Parlamento iraniano: “Secondo alcune informazioni dell’intelligence, i nemici dell’Iran si stanno preparando a occupare una delle isole iraniane con il supporto di un Paese della regione”. “Le nostre forze stanno monitorando tutti i movimenti nemici e, se dovessero intraprendere qualsiasi azione, tutte le infrastrutture vitali di questo Paese e della regione diventeranno bersaglio di attacchi implacabili e spietati.”

Secondo le agenzie di intelligence occidentali, la Russia è vicina a completare la consegna di droni, attrezzature mediche e cibo all’Iran dopo negoziati segreti successivi agli attacchi statunitensi e israeliani su Teheran. Questo potrebbe essere il primo caso noto di sostegno tra Russia e Iran dall’inizio della guerra, secondo quanto riportato. Financial Times. Iniziata l’evacuazione dei tecnici dalla centrale nucleare.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornati alle ore 13:0 del 26 marzo. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), le forze hanno distrutto più di 9.000 obiettivi militari in Iran, riducendo significativamente la capacità di combattimento del regime iraniano. I filmati mostrano attacchi a lanciamissili, sistemi di difesa aerea e strutture di comando e controllo in Iran. Sempre CENTCOM, nella sua sezione di verifica dei fatti, ha smentito ufficialmente la notizia dell’abbattimento dell’F-18 Super Hornet, affermando che il missile sparato non ha danneggiato il caccia anche se un video mostra che un jet è stato danneggiato.

Altre navi del gruppo d’attacco della portaerei George H.W. Bush (CVN 77) sono partite da Norfolk per il dispiegamento. Il cacciatorpediniere Ross (DDG 71) è partito il 25 mattina. Il gruppo d’attacco della portaerei USS Bush sostituirà il gruppo d’attacco della portaerei USS Ford nella 5ª (CENTCOM) e nella 6ª (EUCOM) Flotta della Marina degli Stati Uniti. Un aereo da trasporto militare C-130T della Marina statunitense ha lanciato un segnale di soccorso vicino a Gibuti.

In Israele continuano gli attacchi combinati di Hezbollah e Iran. Un missile iraniano è caduto nelle immediate vicinanze della più grande centrale elettrica israeliana di Orot Rabin. La centrale elettrica, che fornisce circa il 20% della produzione totale di energia elettrica di Israele, non ha subito danni. È stato segnalato che un missile balistico iraniano si è schiantato nel Negev, nel sud di Israele. In 24 ore di bombardamenti sul nord di Israele: Hezbollah ha lanciato circa 100 razzi e droni. Nella mattina del 26 marzo lancio di 10 missili a lungo raggio dal Libano contro Israele. Attivazione della Cupola di Ferro. Cadute registrate a Tel Aviv zone di: Beitah, Tekfaa e Ras al-Ayn. Preso di mira il quartier generale Ministero della Difesa a Tel Aviv. Almeno 4 i feriti. Altri arrivi a : Modi’in, Holon e dintorni. L’insediamento di Modi’in è uno dei centri più importanti per alti funzionari dei servizi di sicurezza e funzionari politici del regime israeliano.

A distanza di due ore dal primo lancio Hezbollah intono alle 12:00 effettua un altro lancio congiunto con l’Iran. Colpita la zona nord di Israele, Bet Shemesh, un autobus ha preso fuoco. Esplosioni in Galilea una caserma militare è in fiamme. Si parla di morti e feriti si aspettano conferme. Arrivi a Haifa

Secondo Channel 15: “Quindici soldati israeliani sono rimasti feriti durante la notte nel Libano meridionale”. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha annunciato la morte di un soldato dell’unità di ricognizione Golani in combattimento nel Libano meridionale. L’esercito israeliano: “Un ufficiale e tre soldati sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente, a seguito di un missile lanciato dalla Resistenza islamica, Hezbollah, nel Libano meridionale”. Si arriva dunque a 18 militari feriti e uno morto.

87 operazioni di Hezbollah contro i militari israeliani e il conteggio continua. In una dichiarazione della Sala Operativa della Resistenza Islamica sull’asse Taybeh-Qantara arriva una rivendicazione di una imboscata, contro la 7ª Brigata della 36ª Divisione dell’esercito israeliano tra la zona di Al-Muhaysibat a Taybeh e la città di Qantara, rivendicata anche distruzione di quattro carri armati Merkava. Colpiti militari israeliani a Taybeh, Rab’ al-Thalathin e Al-Oweidah, nonché le forze di rinforzo chiamate per evacuare i feriti. Secondo Hezbollah in due giorni sono stati distrutti 10 carri armati e 2 bulldozer D9.

Secondo il corrispondente di Al Jazeera dal Libano meridionale: “Hezbollah sta conducendo operazioni contro Israele ogni 18 minuti, un dato significativo e insolito in termini di intensità di fuoco”. “Hezbollah ha adottato tattiche di attacco e ritirata e metodi di guerriglia urbana, simili a quelli utilizzati prima della liberazione del 2000”. Secondo la testata l’esercito israeliano sta affrontando una dura e feroce guerra di logoramento.

Gli obiettivi includevano strutture legate a Israele, stazioni satellitari, la base aerea di Al-Azraq e basi statunitensi (Sheikh Isa, Ali al-Salem, Arifjan), colpite con missili e droni. Oltre 70 impatti segnalati nei territori occupati, tra cui Haifa, Dimona e Khudeira.

L’Iraq segnala un nuovo attacco militare statunitense contro le forze filo-iraniane vicino al confine siriano. Portavoce del Comandante in Capo delle Forze Armate irachene, Sabah al-Numan: “Abbiamo deciso di contrastare gli attacchi diretti contro il quartier generale e le unità delle Forze di Mobilitazione Popolare”.

Nell’ambito degli sforzi per contrastare le forze israeliane e prevenire il suo impatto sulle forze di sicurezza irachene, e in conformità con le direttive del Comandante in Capo delle Forze Armate e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Comandante del Comando Operativo Orientale dell’Esercito Iracheno, Salah ad-Din, ha effettuato un sopralluogo presso le unità dell’Esercito Iracheno schierate nella sua area di responsabilità, in particolare nelle zone con terreno impervio. Ha visitato le postazioni del sistema missilistico e di artiglieria antiaerea Pantsir-S1.

La milizia Hashd al-Shaabi ha diffuso un filmato di un attacco alla base aerea di Victoria in Iraq, effettuato con un drone FPV dotato di cavo in fibra ottica. Un elicottero Black Hawk e un radar AN/MPQ-64 Sentinel sono stati colpiti. L’elicottero UH-60 Black Hawk colpito dal missile anticarro era un elicottero medico che partecipava alla missione di aiuto umanitario delle Nazioni Unite in Iraq.

Un drone sconosciuto si è schiantato vicino a un impianto PetroChina nella provincia irachena di Maysan. Il governo iracheno attacca gli Stati Uniti e afferma che sette soldati dell’esercito iracheno sono stati uccisi e tredici feriti in un attacco statunitense contro una clinica in una base militare. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, attacco diretto contro le postazioni americane a Sulaymaniyah. Un secondo attacco è avvenuto contro la base statunitense, vicino all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno.

Il Ministero della Difesa del Kuwait ha avvertito i cittadini del rischio di una fuga nucleare radioattiva a causa degli eventi in Medio Oriente. Le autorità raccomandano di mantenere la calma e di non farsi prendere dal panico. Tra le misure raccomandate, si consiglia di rimanere in casa e di chiudere tutte le finestre e le porte.

Esplosioni in Bahrein, un incendio è scoppiato in una delle strutture nel governatorato di Muharraq, in Bahrein.

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite ad Abu Dhabi a causa della caduta di detriti provenienti da un missile intercettato, secondo quanto riportato dal servizio stampa del governo dell’emirato. Esplosioni registrate alle prime ore del 26 marzo negli Emirati Arabi Uniti. Attacco con droni iraniani.

L’Iran ha lanciato missili da crociera contro la portaerei Abraham Lincoln, ha dichiarato l’esercito in un comunicato. Notizia smentita da CENTECOM. A partire dal tardo pomeriggio del 25 marzo le forze statunitensi hanno iniziato a colpire le infrastrutture iraniane. Gli iraniani affermano di aver colpito un caccia F/A-18E/F- Alle 5 del mattino del 26 marzo partiti i primi lanci di missili contro infrastrutture israeliane e del Golfo Persico

Ansarallah yemenita è in stato di massima allerta dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ed è pronta a intervenire se necessario. Se si rendesse necessario controllare lo Stretto di Bab al-Mandeb per esercitare ulteriore pressione sul nemico, l’Iran da solo può rappresentare una minaccia credibile in quello stretto, mentre Ansarallah ha già dimostrato di poter facilmente interrompere la rotta e assumere il controllo del Mar Rosso.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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