ISRAELIRANWAR. Medio Oriente: la coalizione saudita rafforza la difesa nel Golfo Persico, nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden parte con i malumori di Kuwait e Giordania

E se l’Arabia Saudita è entrata come protagonista nel conflitto Stati Uniti – Iran- Yemen ammassando truppe di alleati ai confini con il territorio Houti e partecipando attivamente ai bombardamenti contro l’Iran due paesi del Medio Oriente cominciano a vacillare, Kuwait e Giordania, e questo nonostante la nuova alleanza di 40 paesi pensata dall’Arabia Saudita che dovrebbero gestire la riunione per istituire una “Coalizione multinazionale per la sicurezza marittima” al fine di rafforzare la difesa nel Golfo Persico, nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

Il Ministero della Difesa saudita, in tal proposito ha dichiarato che tredici paesi, insieme all’Arabia Saudita, hanno espresso il loro sostegno alla Coalizione multinazionale per la sicurezza marittima e hanno accolto con favore l’avvio delle “procedure di costituzione” in previsione della creazione di organizzazioni di difesa marittima. L’invito è stato esteso a: Bahrein; Gibuti; Egitto; Giordania; Kuwait; Maldive; Pakistan; Qatar; Somalia; Sudan; Turchia; Governo del Consiglio Presidenziale Yemenita (Aden)

Ma per tornare ai paesi che vacillano per il Kuwait si tratta di “abbandono” da parte degli Stati Uniti. Il Pentagono potrebbe, infatti, ridurre la sua presenza militare in Kuwait dopo gli attacchi di rappresaglia iraniani. Gli Stati Uniti stanno attivamente rivedendo le proprie relazioni bilaterali strategiche e la presenza militare in Kuwait a seguito dei recenti attacchi di rappresaglia iraniani, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, secondo quanto affermato da alti funzionari statunitensi.

Dalla sua indipendenza, avvenuta decenni fa, gli Stati Uniti hanno sfruttato il territorio ricco di petrolio dell’emirato, trasformandolo in uno dei più grandi hub logistici per le forze armate statunitensi a livello mondiale, ospitando migliaia di soldati, artiglieria pesante e carri armati Abrams.

Sebbene le valutazioni dell’intelligence indichino che il Kuwait abbia resistito ai recenti attacchi militari iraniani, la più ampia escalation del conflitto ha messo in luce gravi vulnerabilità, minato i meccanismi di sicurezza consolidati e imposto una revisione critica a seguito degli attacchi missilistici e con droni senza precedenti contro le basi regionali. In risposta ai continui attacchi iraniani contro le infrastrutture militari, i vertici del Pentagono stanno lavorando attivamente per ridurre la loro presenza, diminuire il personale e ritirare le risorse dal Kuwait.

Funzionari del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti hanno dichiarato al Wall Street Journal che questo cambiamento strategico mira a minimizzare i rischi e ridurre le minacce operative, anche se le autorità kuwaitiane continuano a richiedere solide garanzie di sicurezza da Washington se ciò dovesse accadere, il Kuwait non potrà resistere a lungo alla pressione iraniana.

In Giordania, invece è dall’interno che emerge il malumore: centinaia di personalità politiche, giuridiche e pubbliche giordane hanno firmato una lettera aperta chiedendo il ritiro delle forze americane dalla Giordania.

Il New York Times ha pubblicato la notizia, sottolineando che si tratta di “un raro caso di protesta pubblica in un regno dove qualsiasi opposizione viene repressa”. I firmatari ritengono che la presenza delle forze americane rappresenti una minaccia per la sicurezza, la stabilità politica e l’economia del Paese, e che trascini la Giordania in una guerra che non vuole combattere. La maggior parte dei media giordani si rifiuta di pubblicare la lettera e gli organizzatori avvertono che i firmatari potrebbero essere incarcerati.

Il giornale sottolinea il crescente malcontento dovuto al continuo bombardamento da parte dell’Iran di circa 4.000 soldati americani di stanza in Giordania, con le sirene antiaeree che risuonano in tutto il paese e “schegge di missili intercettati che cadono su aree popolate”. In settimana, un membro del parlamento è stato messo a tacere quando ha proposto di porgere le condoglianze ai soldati americani uccisi in Giordania. Un altro membro del parlamento ha accusato l’esercito americano di aver ucciso “bambini, donne e anziani”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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