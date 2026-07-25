ISRAELIRANWAR. L’UE impone sanzioni ai giudici iraniani. Libano: rientrano i residenti di Zawtar al-Gharbiyeh. Kuwait: colpita dai Pasdaran la base USA di Ali al Salem

Il Consiglio dell’UE ha annunciato venerdì che l’Unione Europea ha sanzionato cinque giudici iraniani per presunte violazioni dei diritti umani, nonché una figura di spicco di un gruppo informatico accusato di aver aiutato il regime a sopprimere le informazioni.

In Libano, il 24 luglio, gli abitanti hanno iniziato a entrare nella città di Zawtar al-Gharbiyeh, nel sud del Libano, alcuni per ispezionare le case danneggiate e cercare i propri effetti personali dopo il ritiro delle truppe israeliane e il dispiegamento dell’esercito libanese in base a un accordo mediato dagli Stati Uniti.

Inoltre, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro nove aziende e quattro persone appartenenti alla rete commerciale del finanziere iraniano Babak Zanjani, già sanzionato, per aver eluso le sanzioni.

Il Pakistan sta valutando la possibilità di riprendere i colloqui tra Stati Uniti e Iran, a seguito di una spinta promossa dalla Cina.

Discussioni esplorative si sono svolte durante la visita a Islamabad del ministro degli Interni iraniano Eskandar Momeni questa settimana, la sua seconda negli ultimi 10 giorni. Momeni, considerato vicino al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ha incontrato i leader del governo pakistano e il capo dell’esercito Asim Munir, secondo quanto dichiarato dal governo pakistano.

Il Pakistan si trova in una situazione sempre più complessa come potenziale futuro mediatore: ha un’alleanza militare con l’Arabia Saudita e dipende dalla Cina. Essere percepito come troppo ricettivo alle argomentazioni iraniane potrebbe rischiare di irritare Riyadh. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri cinese ha affermato che “la Cina sostiene gli sforzi di mediazione compiuti dal Pakistan e da altre parti”. Ha aggiunto che la Cina continuerà a “svolgere un ruolo attivo nel ripristinare la pace e la tranquillità nella regione del Golfo in Medio Oriente il prima possibile”.

I dati di tracciamento di Kpler e del London Stock Exchange Group hanno mostrato che la petroliera Torm Innovation, con a bordo circa 500.000 barili di nafta e diretta in Asia, ha cambiato rotta dirigendosi verso l’uscita del Canale di Suez anziché proseguire attraverso Bab al-Mandeb.

Fonti commerciali regionali hanno riferito che la deviazione delle navi attraverso il Canale di Suez anziché Bab al-Mandeb potrebbe quasi triplicare i tempi di percorrenza verso le destinazioni asiatiche.

Saudi Aramco ha iniziato a offrire ulteriori carichi di petrolio greggio da caricare presso il porto egiziano di Sidi Kerir, sulla costa mediterranea, anziché presso i suoi terminali sul Mar Rosso, a causa delle persistenti preoccupazioni per la sicurezza marittima nella regione.

L’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), la principale autorità mondiale in materia di insicurezza alimentare, ha dichiarato che le condizioni a Gaza sono migliorate da quando, lo scorso anno, è stata dichiarata la carestia in alcune zone del territorio palestinese. Secondo l’IPC, la riduzione dei combattimenti e l’aumento degli aiuti concessi da Israele hanno avuto un “impatto significativo, seppur disomogeneo nelle diverse aree”, ma si avverte che la situazione generale rimane a livelli critici. Il rapporto afferma che la maggior parte delle famiglie nell’enclave colpita dalla guerra non ha ancora abbastanza da mangiare e non vi è alcuna prospettiva immediata di far uscire i 2,1 milioni di palestinesi di Gaza dalla crisi. Si avverte inoltre che “anche piccole interruzioni all’accesso umanitario potrebbero rapidamente vanificare i recenti progressi”, mentre le lunghe code alle mense dei poveri e i prezzi elevati continuano a influenzare la vita quotidiana.

Diamo uno sguardo alle linee del fronte.

L’esercito statunitense ha dichiarato di aver condotto una nuova serie di attacchi contro l’Iran durante la notte, prendendo di mira centri di comando militari, depositi di droni e altre infrastrutture.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha affermato che le sue forze hanno completato la tredicesima notte consecutiva di operazioni contro l’Iran, colpendo quelle che ha definito strutture di comando militari, depositi di droni, reti di comunicazione, sistemi di sorveglianza costiera e capacità navali collegate a minacce contro marinai civili e navi mercantili.

Il CENTCOM ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto alla navigazione internazionale nonostante i recenti attacchi iraniani, aggiungendo che le navi mercantili continuano ad attraversare la strategica via d’acqua con il supporto delle forze statunitensi.

I dati della società di analisi energetica Kpler hanno mostrato che giovedì solo una petroliera ha attraversato lo stretto, rispetto alle tre del giorno precedente, registrando il livello più basso dal 7 maggio. Nessuna petroliera è entrata nel canale lo stesso giorno. La superpetroliera New Giant, con a bordo circa 2 milioni di barili di greggio iracheno di Bassora, è stata l’unica petroliera registrata in uscita dallo stretto giovedì e dovrebbe arrivare al porto cinese di Rizhao a metà agosto, secondo i dati.

Allo stesso tempo, il traffico di petroliere è aumentato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb, con 32 navi in ​​transito giovedì rispetto alle 26 del giorno precedente. Quattordici navi erano dirette verso il Mar Rosso, mentre 18 erano in partenza verso il Golfo di Aden. I dati di Kpler hanno mostrato che nove navi in ​​uscita da Bab al-Mandeb trasportavano carichi di petrolio greggio, tra cui due superpetroliere dirette in Cina.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma di aver inflitto gravi danni e perdite all’esercito americano invasore, con un attacco a un deposito di munizioni e a delle caserme presso la base aerea statunitense di Ali Al Salem in Kuwait.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, l’IRGC ha fatto riferimento alla 27ª ondata dell’Operazione Nasr 2, annunciando che un grande deposito di munizioni e i rifugi che ospitavano il personale americano presso la base di Ali Salem sono stati completamente distrutti dall’impatto di droni distruttivi superpesanti e tecnologicamente avanzati.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC) hanno annunciato che, a seguito di una precedente operazione contro il centro dati di intelligence della società americana Amazon in Bahrein, l’edificio rimanente di tale centro è stato preso di mira e distrutto.

Nel frattempo, l’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran ha rilasciato un’ulteriore dichiarazione relativa all’Operazione Tuono, affermando di aver preso di mira diverse posizioni statunitensi in Kuwait, tra cui un deposito di equipaggiamento militare presso il campo di Al-Udairi, la caserma delle forze americane a Doha e il campo di Arifjan.

Il Bahrein ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto attacchi aerei iraniani venerdì, ma non ha specificato se ci siano state vittime o danni.

Le forze armate giordane hanno affermato di aver abbattuto sette missili e sei droni iraniani venerdì.

Attacchi statunitensi hanno colpito una base navale delle Guardie Rivoluzionarie nel nord dell’Iran, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa semi-ufficiali Fars e ISNA. Esplosioni dovute a bombardamenti statunitensi durante la notte sono state segnalate anche sull’isola iraniana di Qeshm, una base per risorse navali, tra cui droni che l’Iran può utilizzare per attaccare navi nello Stretto di Hormuz, e nella provincia di Isfahan, sede di un’importante base aerea iraniana e di uno dei siti nucleari iraniani.

Altri attacchi avrebbero colpito la provincia sud-occidentale del Khuzestan e la provincia meridionale di Fars.

Il Comando Centrale ha affermato che l’ultimo bombardamento era stato concepito per “indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare i marinai civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali”, mentre gli americani si adoperano per riprendere il controllo dello stretto, attraverso il quale transita un quinto del petrolio e del gas mondiali in tempo di pace.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/