ISRAELIRANWAR. L’Iran si vuole ritirare dal TNP. Trump: non abbiamo più bisogno di accordarci con l’Iran. Teheran nascono i campi militari per sole donne

Secondo un sondaggio, negliStati Uniti: il 51% dei repubblicani è favorevole all’approvazione di una legge che impedirebbe una guerra con l’Iran, mentre in riferimento alle promesse di Donald Trump pre elettorali di tagliare i finanziamenti a Israele, “gli Stati Uniti e Israele stanno redigendo un nuovo accordo che consentirebbe a Israele di ricevere 3,3 miliardi di dollari all’anno fino al 2033”. Fonte Ynet, i funzionari israeliani stanno spingendo per finalizzare l’intesa prima dell’insediamento del nuovo Congresso a gennaio, in cui i Democratici deterranno la maggioranza.

In merito all’Iran invece Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno più bisogno di un accordo con l’Iran. “Quei tempi sono ormai lontani. Abbiamo il loro denaro – centinaia di miliardi di dollari – e abbiamo il loro stretto!”, ha scritto il leader americano su Truth Social.

A Gerusalemme: decine di ultra-ortodossi hanno bloccando una linea tranviaria e danzando. Contro di loro vengono utilizzati idranti. Il Ministro della Difesa Katz afferma che l’esercito non necessita dell’approvazione dell’opposizione o dei tribunali per le operazioni a Gaza e in Libano. Katz ha criticato il “Blocco del Cambiamento” (Change Bloc), dichiarando che l’esercito israeliano non ha bisogno del via libera dell’opposizione né di alcun organo giudiziario per condurre operazioni di eliminazione mirata a Gaza. Ha inoltre sottolineato che Israele ha dimostrato determinazione e saggezza nel gestire la questione iraniana, in pieno coordinamento con l’esercito, e che tale approccio proseguirà secondo le necessità.

E mentre Gadi Eisenkot si avvia a formare un governo di minoranza alla ricerca di alleati nei partiti dei religiosi ortodossi, è stata lanciata la creazione di una vasta zona industriale nel nord della Cisgiordania. Non solo nuovi insediamenti e strade: ora anche nuove attività industriali. Dopo oltre un decennio di intenso lavoro, i ministri Haim Katz e Nir Barkat, il deputato Boaz Bismut e il capo del Consiglio regionale di Shomron, Yossi Dagan, hanno posato la prima pietra della grande zona industriale “Bustan Hefeitz”: 800 dunam, 96 lotti destinati a industria, commercio e uffici; la commercializzazione sarà completata entro due settimane. Yossi Dagan ha dichiarato, pronunciando una benedizione: “Egli ci ha dato la vita, ci ha sostenuto e ci ha permesso di giungere a questo momento”, aggiungendo: “Qui sorgerà un enorme motore economico per gli insediamenti del nord della Cisgiordania, sia quelli esistenti che quelli nuovi. Israele è vittorioso!”

Le forze di sicurezza iraniane sono riuscite ad arrestare 8 persone, tra cui 5 separatisti, nella provincia di Kermanshah, vicino al confine con la regione del Kurdistan iracheno hanno sequestato armi.

In un’intervista ad Al Jazeera, il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz non tornerà allo stato in cui si trovava prima della guerra, sottolineando che questa è una delle sette condizioni poste dall’Iran. Con l’aumento delle tensioni con l’Iran, il governo iraniano si riunisce in una località sotterranea segreta e fortificata.

Il Consigliere della Guida Suprema iraniana ha ribadito: “Se le nostre sette condizioni non verranno soddisfatte, non ci saranno negoziati”. Nel pomeriggio è arrivata un a Dichiarazione dell’Assemblea degli Esperti per la Guida (Assembly of Experts for Leadership): “Le reiterate minacce del nemico aggressore — in particolare quelle rivolte al patrimonio di conoscenze nucleari del Paese — dimostrano che non è possibile riporre alcuna speranza nelle istituzioni internazionali competenti in materia. Di conseguenza, esaminare l’eventualità di un ritiro dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), revisionare la dottrina di difesa nazionale e stabilire una deterrenza adeguata è diventato una necessità imprescindibile, trasformandosi in un’istanza pubblica e nazionale; si auspica che le autorità competenti, facendo tesoro delle sagge indicazioni dell’estimato Leader, prestino la dovuta attenzione a tale richiesta. Qualora i nemici — già andati incontro al fallimento — intendessero tentare nuovamente la sorte lanciando un altro attacco, si scontrerebbero inevitabilmente con una risposta immediata, efficace e priva di limitazioni geografiche da parte delle nostre eroiche forze armate”.

E ancora Il capo dei Basij iraniani (ed ex responsabile dell’intelligence), l’Ayatollah Hossein Taeb, ha rivelato che gli americani avevano inviato un messaggio all’Iran tramite la Russia (prima delle elezioni israeliane). La richiesta di una risposta era talmente urgente che gli statunitensi hanno sollecitato l’inviato russo a rimanere a Teheran finché l’Iran non avesse fornito un riscontro.

La Guida suprema dell’Iran ha risposto con calma che la risposta sarebbe stata comunicata alla Russia, non agli americani. Successivamente, ha avuto luogo una conversazione telefonica tra Rezaei e Putin; in seguito, il generale Rezaei si è recato a Mosca per consegnare a Putin il messaggio della Guida suprema. L’Ayatollah Taeb afferma: “Non c’era alcuna fretta. Perché? Perché la ‘guerra dei 40 giorni’ è stata decisiva nel determinare l’esito delle elezioni in ‘Israele’ e negli Stati Uniti”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 12 novembre. Un alto funzionario del Comando Centrale degli Stati Uniti (USCENTCOM) — il contrammiraglio Kurt Renshaw, comandante della Quinta Flotta — si è recato in visita in Israele. La visita rientra nel quadro di un costante coordinamento relativo a possibili sviluppi futuri che coinvolgono l’Iran. Ciononostante, in Israele prevale l’opinione che l’attuale situazione — caratterizzata da negoziati in corso — sia destinata a protrarsi ancora per qualche tempo.

Secondo le stime dell’intelligence occidentale, l’Iran è in grado di produrre circa 50 missili balistici al mese — all’incirca la metà del volume di produzione prebellico — Bloomberg. Questa valutazione indica che Teheran mantiene una capacità significativa di reintegrare le proprie scorte di missili e lanciare attacchi di ritorsione, nonostante mesi di incursioni aeree da parte di Stati Uniti e Israele.

Un rapporto dell’emittente televisiva MSNOW, informa che alti funzionari della Marina statunitense hanno informato i familiari dei militari a bordo della portaerei George Bush — attualmente dislocata in Medio Oriente — di prepararsi all’eventualità che la missione di combattimento della nave venga prolungata di diversi mesi, a causa del perdurante blocco navale contro l’Iran. I funzionari della Marina hanno riferito alle famiglie che gli attacchi iraniani continuano a danneggiare le unità statunitensi impegnate nell’attuazione del blocco e che, di conseguenza, i loro cari potrebbero non fare ritorno a casa in tempo per le festività. Si tratta della seconda volta che la missione del gruppo d’attacco viene estesa da quando, il 31 marzo, è salpato da Norfolk, in Virginia. Inizialmente, la durata prevista per il dispiegamento era di sei-sette mesi. Gli alti vertici della Marina hanno esortato le famiglie a prepararsi allo scenario peggiore: che la missione di combattimento possa protrarsi, potenzialmente, per un anno intero.

Boaz Levy, CEO di Israel Aerospace Industries (IAI), intervenendo alla conferenza Israel Today a New York, ha dichiarato: “Ci sarà un’altra guerra con l’Iran e ci stiamo preparando; non si tratta di stabilire ‘se’ accadrà, ma ‘quando’”. Nelle ultime 24 ore, tre aerei cargo militari provenienti dagli Emirati Arabi Uniti sono atterrati presso la base aerea di Nevatim, in Israele.

A partire dall’11 novembre, le forze israeliane (IOF) hanno ripreso gli attacchi mirati ad ad Al-Maghazi: hanno fatto saltare in aria due abitazioni a est del campo di Al-Maghazi, nella zona centrale di Gaza, utilizzando esplosivi sganciati da droni. Gli ordigni esplosivi sono stati lanciati da droni di tipo “quadricottero”. Si segnalano feriti a seguito di un attacco condotto da un drone israeliano contro il tetto di un’abitazione vicino all’incrocio Hamid, nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City.

I combattenti (mujahideen) sono riusciti a individuare l’avanzata di una forza appartenente alle milizie lealiste a Israele, a est del campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale, ingaggiando uno scontro a fuoco. I combattenti dell’asse della resistenza islamica hanno confermato che tra i membri di tale forza si registrano delle perdite.

Un palestinese è stato ucciso e diversi altri sono rimasti feriti in seguito a un attacco condotto da velivoli israeliani contro un veicolo, nei pressi dell’ingresso dell’ospedale Al-Shifa, nella zona occidentale della città di Gaza. Infine sempre a Gaza si registrano i primi decessi tra i neonati: le condizioni meteorologiche estreme, l’inadeguatezza dei rifugi e la perdurante carenza di aiuti umanitari stanno esponendo le famiglie sfollate a situazioni che mettono sempre più a rischio la loro sopravvivenza. L’artiglieria israeliana bombarda aree del quartiere di Shuja’iyya, a est di Gaza City



Il portavoce dell’esercito israeliano riferisce che, nel corso della notte, l’esercito e lo Shin Bet hanno eliminato un importante leader e altri membri di Hamas presso l’ospedale “Nasser” a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza.

Un incendio si è propagato su vasta scala dopo che coloni israeliani, hanno dato fuoco a un deposito di veicoli rottamati nel villaggio di al-Lubban ash-Sharqiya, vicino a Nablus, nel nord della Cisgiordania.

Le forze dell’IOF (esercito israeliano) hanno effettuato bombardamenti nella città di Ainata, nel sud del Libano. L’artiglieria delle forze di occupazione israeliane (IOF) bombarda l’area compresa tra Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadun, nel Jabal Amel. Una potente esplosione causata da Israele nella località di Kfar Tebnit, nel Libano meridionale.

Nonostante le smentite del presidente Mohammed al Sharaa/al Jawlani, i mercenari siriani annunciano via social l’arrivo di centinaia di mercenari in Arabia Saudita per combattere contro gli Houthi.

Aerei da trasporto dell’aeronautica militare turca hanno iniziato a trasferire personale militare pakistano in Arabia Saudita. Un attacco yemenita Houthi prende di mira tre città saudite: Taif; Yanbu; Khamis Mushait.

Sono state segnalate esplosioni a Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti, nel contesto dell’escalation militare regionale.

Il rappresentante degli Houthi, Yahya Saree ha dichiarato: “Le nostre forze armate hanno colpito con successo l’aeroporto internazionale King Khalid a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, utilizzando tre missili da crociera. Le forze armate yemenite hanno inoltre lanciato un attacco con droni contro la stazione di pompaggio n. 11, nella regione di Yanbu. Le affermazioni della parte saudita riguardo all’intercettazione di un velivolo nello spazio aereo della Mecca non sono altro che ulteriori calunnie, frutto di invenzioni, e un segno del loro costante declino morale. […] Le nostre operazioni sono dirette esclusivamente contro impianti petroliferi e basi militari”.

Gli Houthio avanzano nei fronti occidentali del governatorato di Lahj — nei distretti di Tur Al-Bahah, Al-Maqatirah, Al-Madaribah e Ras Al-Arah. L’assenza dei vertici di comando (dovuta al ritiro di Al-Turki, al viaggio di Mahmoud Al-Subaihi a Riad o al ferimento di Hamdi Shukri) ha permesso agli scontri di raggiungere i confini delle aree di Al-Fasiyah e il villaggio di Huraib. Al-Shateen, centro distrettuale, e l’area strategica di Mafraq Al-Sareeh sono diventate zone di scontro diretto.

Le forze Hourhi hanno raggiunto l’area di Huwayrib, nel distretto di Mudharaba (Lahj), e stanno avanzando verso Khor Umaira per completare l’accerchiamento di migliaia di combattenti sostenuti dall’Arabia Saudita, presenti sia nelle zone di Mudharaba che tra le unità in avanzata verso Dhubab e Bab al-Mandab.

Forti esplosioni udite ad Aden, nello Yemen meridionale udite l’11 notte. Yahya Saree: “Le nostre forze armate hanno condotto due operazioni militari contro concentramenti di truppe saudite – sotto la supervisione dell’ufficiale saudita Fares al-Shammari – a est della provincia di Al Jawf e a est del distretto di Raghwan, nella provincia di Marib, utilizzando due missili balistici. Gli attacchi hanno colpito i bersagli con precisione; grazie a Dio, si registrano decine di morti e feriti tra le forze del nemico saudita.

Le Forze Armate yemenite hanno annunciato nel pomeriggio del 12 novembre che hanno effettuato un attacco con missili balistici contro un centro di comando saudita ad Al-Buraiqah, che sovrintende alle forze saudite operative nei governatorati di Lahij, Al-Dhale, Taiz e altre province. Le Forze Armate hanno confermato un colpo a segno. Lanciati attacchi con droni contro la Provincia Orientale dell’Arabia Saudita e Riad. Le autorità saudite hanno confermato un attacco tramite droni su Riad; anche il portavoce della Coalizione, Turki Al-Maliki, ha riferito di un attacco yemenita con droni contro la capitale. Diversi ufficiali della 3ª Divisione di Emergenza, sostenuta dall’Arabia Saudita, sono stati uccisi. Le forze di AnsarAllah hanno conquistato le località di Surays e Shatin, nel governatorato di Lahij, proseguendo l’avanzata verso Al-Fassayah. Le “Forze dello Scudo Nazionale” (National Shield Forces) e la “Brigata dei Giganti del Sud” (Southern Giants Brigade) hanno riconquistato le alture dei monti Kahbub.

L’autorità marittima britannica segnala esplosioni nel Golfo: petroliere colpite da proiettili di origine ignota. Un alto funzionario del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Amir Haidar, ha dichiarato: “Il nostro database di obiettivi è stato aggiornato ed è pronto per un eventuale conflitto futuro. In questo elenco, i limiti geografici sono stati eliminati. Colpiremo bersagli in tutto il mondo, senza alcuna pietà”.

Il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che il livello di deterrenza del Paese è aumentato rispetto al passato, consentendogli di rispondere in modo risoluto a qualsiasi nuova aggressione, in replica alle minacce e alla retorica anti-iraniane provenienti dal nemico.

L’11 novembre, l’Iran ha inaugurato il suo primo campo di addestramento militare riservato esclusivamente alle donne, in un clima di timore per possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. Decine di “Janfadayan” – volontarie pronte a sacrificare la propria vita per l’Iran – hanno preso parte a esercitazioni militari presso la piazza Azadi di Teheran.

Due missili balistici sono stati lanciati dalla base aerea di Nojeh, nell’Iran occidentale. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha reso noto che due superpetroliere, che trasportavano complessivamente oltre quattro milioni di barili di petrolio, sono state colpite da violente esplosioni nello Stretto di Hormuz, prendendo fuoco. Le imbarcazioni stavano utilizzando la rotta meridionale, nonostante i ripetuti avvertimenti del centro di controllo del traffico marittimo iraniano. L’IRGC ha avvertito che le navi che disattivano i propri sistemi di navigazione e collaborano con le forze armate statunitensi lungo tale rotta andranno incontro alle medesime conseguenze. Il 10 novembre, l’ente UK Maritime Trade Operations ha segnalato un attacco contro una petroliera in rotta verso est nel Golfo Arabico. Un proiettile di origine ignota ha colpito l’imbarcazione, ferendo diverse persone che sono state evacuate a terra per ricevere cure mediche. Il resto dell’equipaggio è rimasto illeso.

Secondo il dipartimento per le Relazioni Pubbliche dell’Esercito Iraniano: “Due petroliere — entrate incautamente in un’area interdetta e pericolosa nel settore orientale del Golfo Persico, ignorando gli avvertimenti e disattivando i propri sistemi radar — hanno preso fuoco. L’evento si è verificato in seguito a una collisione con unità navali”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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