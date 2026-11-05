ISRAELIRANWAR. L’Iran si prepara a subire un attacco nucleare e rispondere colpendo oltre il limes mediorientale. Rinforzati i confini con l’Azerbaijan e i palazzi politici- militari a Teheran 

Il coordinamento tra le agenzie di intelligence statunitensi in merito all’Iran e ad altre minacce globali si sta indebolendo; la CIA, infatti, ha interrotto le valutazioni congiunte con uno dei principali organismi di intelligence che operavano sotto l’amministrazione Trump.Nel frattempo la diplomazia cruna a cercare una soluzeg questa via il tentativo viene da Il Cairo:l ministro degli Esteri egiziano ha riferito al suo omologo iraniano che tutte le parti in causa devono mostrare la necessaria flessibilità e adoperarsi per una soluzione politica alla crisi nella regione.

In Israele un rapporto dello Shin Bet (servizio di sicurezza israeliano) indirizzato ai membri della Commissione elettorale centrale in merito a presunte interferenze straniere nelle elezioni riferisce “I dati presentati dagli specialisti del servizio indicano, con ogni probabilità, un massiccio trasferimento di ingenti somme di denaro in Israele da parte di Stati esteri. L’origine di tali fondi è riconducibile a soggetti che perseguono obiettivi occulti – talvolta ostili – volti a promuovere un’influenza straniera. A nostro avviso, la questione richiede un’analisi e un’indagine approfondite. Secondo le informazioni finora raccolte, le attività legate al finanziamento e all’esercizio di un’influenza straniera su larga scala rappresentano un fenomeno diffuso, che coinvolge migliaia di persone, se non di più. In questa fase, è necessario proseguire con la raccolta di informazioni e le attività investigative, al fine di acquisire elementi che consentano di stabilire collegamenti e determinare, con un elevato grado di certezza, l’entità del fenomeno”.

Il Presidente israeliano Isaac Herzog in risposta alle dichiarazioni cont i partiti e i politici arabi ha dichiarato: “Nutro grande rispetto per la società araba in Israele. Riconosco il suo contributo allo Stato in ogni ambito della vita e il suo desiderio di integrazione. Condanno la volgarità e le espressioni razziste che abbiamo sentito di recente. Non c’è posto per un simile comportamento nei confronti di alcuna comunità in Israele.

Infine Israele ha comunicato agli Stati Uniti che l’Iran starebbe valutando la possibilità di utilizzare armi chimiche contro i propri avversari, riporta il New York Times (NYT) citando alcune fonti

Di recente, Google ha aggiornato le proprie immagini satellitari relative a diversi siti in Medio Oriente e, per qualche motivo, alcune aree in Kuwait sono rimaste non censurate. Le immagini satellitari, risalenti a luglio di quest’anno, mostrano che diversi siti del sistema di difesa aerea MIM-104 Patriot in Kuwait risultano ancora operativi, nonostante siano stati oggetto di attacchi. Si tratta probabilmente di nuovi sistemi, schierati dagli Stati Uniti in sostituzione di quelli precedenti, che erano stati distrutti o danneggiati da missili e droni iraniani.

Il Presidente siriano Ahmed al-Sharaa insieme ai ministri degli Esteri, della Difesa, delle Finanze e dell’Industria, nonché dal capo dell’Intelligence generale incontrano il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per discutere di questioni bilaterali e firmare accordi in diversi settori.

Il 3 novembre ad Abu Dhabi, il capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kalın, è stato ricevuto dal vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e consigliere per la sicurezza nazionale, lo sceicco Tahnoon bin Zayed. Nel corso dell’incontro, le parti hanno discusso degli sforzi congiunti volti a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionale. L’Arabia Saudita regista un aumento dell’intensità degli attacchi degli Houthi in particolare, un attacco all’aeroporto di Dammam, avvenuto il 22 ottobre, ha causato due vittime.

Secondo quanto riferito, la televisione di Stato iraniana e le agenzie di stampa del Paese – tra cui l’IRNA – hanno iniziato a pubblicare avvertenze e istruzioni per i cittadini su come comportarsi in caso di attacco nucleare e cosa fare nel momento in cui si verifica un’esplosione. Le istruzioni dettagliate contenute nel rapporto includono: “Non guardare direttamente il bagliore intenso causato da un’esplosione nucleare. Se ci si trova all’aperto, cercare immediatamente riparo dietro un muro, sdraiarsi a terra e coprirsi la testa e il viso. Una volta passata l’onda d’urto, entrare rapidamente in un edificio e allontanarsi dalle finestre o da altre aree potenzialmente pericolose. Rimuovere con attenzione gli indumenti esterni – senza scuoterli – e riporli in un sacco sigillato. Fare immediatamente una doccia utilizzando acqua calda e sapone. Utilizzare acqua in bottiglia e cibi in scatola. Prepararsi a rimanere nei rifugi per 24 ore” .

A seguire riportiamo dei passaggi della dichiarazione odierna dell’Imam Mujtaba Khamenei: «Se c’è ancora qualcuno che nutre anche solo la minima speranza in un cambiamento nel comportamento del sistema egemonico, o in mutamenti tra partiti e fazioni al suo interno, o che immagina di poter distogliere l’America dalla sua ostilità verso la nazione iraniana facendo delle concessioni, ebbene, costui è in grave errore. Anche la minima propensione alla resa non farà altro che incoraggiare ulteriormente il nemico».

«…A livello regionale, questa [la questione di Hormuz] può essere descritta come un jihad iniziale contro l’imperialismo; un’iniziativa che potrebbe trasformarsi in un movimento ben più ampio, qualora l’oppressione dovesse ripetersi».

Mentre il fronte nemico appare sempre più frustrato dall’andamento del conflitto, ha subito pesanti battute d’arresto nelle proprie tornate elettorali e vede ora alcuni rappresentanti appena eletti invocare la fine delle ostilità, l’Imam Mujtaba Khamenei ha inquadrato il blocco dello Stretto di Hormuz come un primo passo verso l’espulsione delle potenze egemoniche straniere dalla regione. Egli ha chiarito che, qualora l’aggressione e l’oppressione dovessero proseguire, tali iniziative potrebbero evolvere in un movimento regionale di portata ben più vasta.

Ed ora no sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 15:30 del 4 novembre. Fonti statunitensi hanno confermato al Wall Street Journal, nel corso della notte, che l’esercito americano ha colpito un sistema di difesa aerea iraniano sull’isola di Qeshm, nell’ambito di un’operazione definita di “legittima difesa”. Secondo quanto riferito, non si tratta del primo attacco di questo tipo; tali operazioni vengono solitamente mantenute segrete per evitare un’escalation.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha predisposto piani per lanciare un’operazione militare contro l’Iran. La decisione di attuare tali piani spetta al Presidente degli Stati Uniti, riferisce il New York Times. Le immagini del satellite Sentinel-2, acquisite oggi, mostrano la portaerei statunitense Theodore Roosevelt (CVN-71) e il suo gruppo d’attacco mentre procedono verso ovest attraverso il Mar Cinese Meridionale, in direzione dello Stretto di Malacca. Secondo quanto riportato dai media, il loro arrivo nell’area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) è previsto per metà novembre circa. Con questo arrivo, il numero di portaerei americane dislocate nei pressi dell’Iran salirà a tre.

La portaerei è scortata da un gruppo d’attacco che solitamente comprende altre unità da combattimento — come i cacciatorpediniere — dotate di sistemi di difesa aerea e complessi missilistici. La sua presenza nella regione consentirà agli Stati Uniti di potenziare la propria capacità di proiezione di forza aerea e navale, mantenendo al contempo una significativa presenza militare. La presenza di tre portaerei nell’area — qualora dovessero effettivamente arrivare e stazionarvi — rappresenterebbe una concentrazione di forze insolita e di notevole rilevanza.

Gli americani continuano a ridislocare aerei cisterna per il rifornimento in volo dagli Stati Uniti verso l’Europa. Un velivolo da ricognizione strategica statunitense RC-135U è in rotta verso il Medio Oriente. Le forze armate statunitensi ne possiedono solo due esemplari. Il compito di questo velivolo è rilevare, identificare e analizzare in profondità i sistemi radar e le trasmissioni elettroniche di un avversario.

Alcune riprese che circolano online mostrano, a quanto pare, dei letti d’ospedale che vengono spostati in un parcheggio sotterraneo presso una struttura ospedaliera a Gerusalemme. Secondo la testata israeliana HaMakor, un importante ospedale ha condotto oggi, 3 novembre, un’esercitazione di emergenza che ha previsto il trasferimento di interi reparti in strutture sotterranee, al fine di testare la prontezza operativa in caso di emergenza. L’identità dell’ospedale e l’autenticità delle immagini che circolano non sono ancora state confermate in modo indipendente.

Sono state segnalate esplosioni nel governatorato di Erbil in seguito ad attacchi condotti con droni contro le sedi di gruppi di opposizione curdi iraniani nell’area di Alanah. Esplosioni sono state udite anche nei pressi di Khlefan e nelle vicinanze delle sedi di gruppi curdi. Secondo quanto riferito, dei droni hanno preso di mira il quartier generale di gruppi di opposizione curdi iraniani a Erbil, nel nord dell’Iraq.

L’aeronautica militare israeliana ha condotto un attacco aereo sulla località di Aita al-Jabal, nel sud del Libano. Aerei da guerra israeliani sorvolano i sobborghi meridionali di Beirut (Dahiyeh). Hezbollah ha smentito le affermazioni secondo cui i propri esperti sarebbero presenti nello Yemen o coinvolti nella gestione di operazioni militari, nello sviluppo di capacità belliche o nell’addestramento delle forze di Ansar Allah.

L’Ambasciata degli Stati Uniti a Riad: Allerta di sicurezza: Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno intrapreso ostilità contro l’Arabia Saudita, compresi attacchi ad aeroporti civili e altre infrastrutture critiche, che hanno causato vittime tra i civili e gravi disagi ai viaggi. Tali ostilità potrebbero intensificarsi rapidamente, estendendosi oltre l’area immediatamente coinvolta.

A partire dal 23 ottobre 2026, il Dipartimento di Stato ha disposto che il personale del governo statunitense — ad eccezione di quello impiegato in ruoli essenziali — e i relativi familiari lascino l’Arabia Saudita a causa dei rischi per la sicurezza. Ansar Allah tramite il portavoce l generale Yahya Saree ha rivendicato un’operazione contro l’aeroporto internazionale King Khalid, “situato nella capitale del nemico saudita, Riad, utilizzando un missile balistico. Il missile ha colpito il bersaglio, provocando ingenti danni allo scalo.

Rivendicato anche attacco contro le truppe saudita, facenti capo all’ufficiale saudita Fares Al-Shammari, a est del governatorato di Al-Jawf, utilizzando sei missili balistici. Gli attacchi secndoil comunicato Houti “hanno colpito direttamente i bersagli, causando decine di vittime – tra morti e feriti – e la distruzione di diversi veicoli militari”.

Abbattuto un drone da ricognizione armato saudita di tipo Wing Loong II – il decimo velivolo di questo genere dall’inizio dell’escalation da parte degli Houthi. Il drone stava conducendo attività ostili nei cieli del governatorato di Taiz.

Il personale del governo statunitense che lavora in Arabia Saudita deve ottenere un’autorizzazione speciale da parte del Capo Missione per utilizzare qualsiasi aeroporto nel Paese, a seguito dei recenti attacchi con missili e droni (UAV) contro scali aeroportuali nel Regno. I cittadini statunitensi devono essere consapevoli della possibilità di attacchi agli aeroporti, chiusure dello spazio aereo, cancellazioni di voli e interruzioni dei viaggi. Si raccomanda la massima prudenza qualora si decida di utilizzare gli aeroporti in Arabia Saudita. Consigliamo di verificare lo stato di partenza del proprio volo direttamente con la compagnia aerea e con l’aeroporto.

Amir Hayat Moghaddam, vicepresidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha dichiarato che le imbarcazioni appartenenti a India, Cina, Iraq e Qatar sono esenti dalle restrizioni nello Stretto di Hormuz. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran ha diffuso un filmato che mostra il momento in cui un drone da ricognizione e attacco MQ-9 Reaper dell’aeronautica militare statunitense è stato colpito vicino allo Stretto di Hormuz, nella notte del 4 novembre.

Il capo dello Stato Maggiore delle forze armate iraniane, il generale Ali Abdollahi, ha avvertito che le risorse – materiali e immateriali – di un eventuale avversario sono alla portata delle forze armate iraniane, sottolineando che l’Iran risponderà a qualsiasi minaccia, indipendentemente dalla sua collocazione geografica. In Iran è stato osservato un incremento nei movimenti di equipaggiamento militare.

Una munizione circuitante (drone kamikaze) statunitense di tipo LUCAS, abbattuta oggi dalle forze dell’IRGC. Forte attività a Teheran forze aggiuntive sono state dislocate in punti strategici, tra cui le vie centrali, il palazzo del governo, il parlamento e la residenza della Guida Suprema. Un’immagine pubblicata da Mojtaba Khamenei, intitolata “Senza confini geografici”, che mostra le traiettorie di volo di alcuni missili.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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