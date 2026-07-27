ISRAELIRANWAR. L’Iran ha il sostegno della Shangai Cooperation Organization 

L’Iran ha firmato 25 accordi alla recente riunione della Shangai Cooperation che ha riunito i ministri degli Esteri dei paesi membri a Cholpon-Ata, in Kyrgyzstan.

I ministri degli Esteri dei paesi SCO, incluso l’Iran, hanno firmato 25 documenti di cooperazione e approvato 9 decisioni ufficiali durante il vertice ministeriale tenutosi il 24 luglio 2026 a Cholpon-Ata, in Kirghizistan.

Questo blocco di accordi è stato siglato in un clima di forti tensioni geopolitiche e rappresenta un passo cruciale per la strategia diplomatica ed economica di Teheran.

I punti chiave degli accordi SCO sono ben precisi. Gli accordi e i documenti approvati mirano a rafforzare la cooperazione multilaterale all’interno del blocco eurasiatico in diverse e precise aree strategiche.

Nel settore Economia e commercio, il focus degli accordi è sullo sviluppo economico indipendente per contrastare le sanzioni unilaterali imposte da USA e UE. In tema di sicurezza regionale, sono previste azioni congiunte per la stabilizzazione della regione eurasiatica e la lotta al terrorismo. Tema caro a Teheran, è quello della connettività dei trasporti: è stato previsto un potenziamento delle rotte di transito che collegano l’Asia centrale, meridionale e occidentale.

In tema di energia e transizione digitale è stato deciso lo sviluppo di infrastrutture energetiche comuni e digitalizzazione dei sistemi.

Sono poi stati siglati accordi culturali e umanitari e culturali inerenti gli scambi accademici e culturali tra i Paesi membri.

L’incontro si è svolto in coincidenza con il 25° anniversario della fondazione della SCO. La partecipazione dell’Iran assume un’importanza fondamentale a causa dei recenti sviluppi internazionali. Il vertice giunge dopo che il presidente USA Donald Trump ha dichiarato decaduto il cessate il fuoco dell’Accordo di Islamabad l’8 luglio 2026, scatenando uno scambio di raid militari diretti tra Washington e Teheran.

Durante il summit, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha formalmente avvertito che qualsiasi nazione che cooperi o assista l’aggressione statunitense contro l’Iran sarà considerata un “obiettivo legittimo” dalle forze armate iraniane.

Sempre in tema di cooperazione militare, si sono svolti una serie di incontri bilaterali sul posizionamento militare.

A margine del summit, Araghchi ha tenuto colloqui bilaterali cruciali con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e la controparte pakistana Mohammad Ishaq Dar per discutere la crisi nel Golfo Persico e cercare supporto diplomatico.

Secondo quanto dichiarato da Araghchi, i membri della SCO hanno espresso una convergenza di vedute nel condannare l’uso unilaterale della forza da parte degli Stati Uniti.

Per l’Iran, l’attuazione di questi trattati rappresenta una via di fuga fondamentale dall’isolamento internazionale, permettendo di utilizzare la SCO come piattaforma per proteggere la propria economia e rafforzare la propria sicurezza nazionale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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