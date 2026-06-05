ISRAELIRANWAR. Libano: l’IDF perde il Castello di Beaufort. Iran – Stati Uniti: dialogo fermo

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra volta a limitare i poteri di guerra del Presidente Donald Trump e a porre fine alla guerra con l’Iran. Quattro repubblicani, i rappresentanti Thomas Massie, Tom Barrett, Warren Davidson e Brian Fitzpatrick, si sono uniti a tutti i democratici della Camera per portare la misura al voto. La risoluzione ha ricevuto 215 voti a favore e 208 contrari. La risoluzione passerà ora al Senato per la votazione, dove si prevede una dura battaglia per la sua approvazione. Trump l’ha definita: “Non patriottica”.

Secondo gli analisti militari della social sfera mediorientale, “la serie di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran di questi giorni è stata molto più intensa rispetto alle settimane precedenti, ha consolidato una nuova dinamica di “tregua”, in cui l’Iran risponde alle azioni statunitensi colpendo i suoi vicini e gli Stati Uniti rispondono con contrattacchi”.

ABC News riporta che Trump ha affermato di credere che raggiungerà un accordo con l’Iran per estendere il cessate il fuoco e riprendere il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz la prossima settimana. Il Segretario di Stato Rubio inoltre ha detto che l’Iran ha accettato di discutere questioni relative al programma nucleare che in precedenza si era rifiutato di affrontare.

Trump sugli attacchi iraniani alle basi americane in Kuwait e Bahrein: “C’è una ragione per tutto, e li abbiamo colpiti duramente… Sono stati leggermente provocati; hanno reagito. In quella parte del mondo, un cessate il fuoco si ha quando si spara in modo più moderato”.

Il generale israeliano Guy Hazot ha parlato della situazione interna: “Le risorse si stanno esaurendo, i fronti si stanno moltiplicando e l’esercito israeliano potrebbe collassare dall’interno da un momento all’altro! Questa situazione è estremamente pericolosa.” Sulla stessa lunghezza d’onda, l’Ex Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, Dan Halutz riferisce che il comandante dell’esercito ha la responsabilità di presentarsi davanti al governo e informarlo che abbiamo esaurito ogni mezzo. Hanno mandato i nostri soldati in Libano come uno stormo di anatre al poligono di tiro”.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Israeliano, diversamente, informa che: “La marina svolgerà un ruolo cruciale in qualsiasi nuovo confronto militare con l’Iran. Le forze navali sono attive sia nelle aree vicine che in quelle più distanti e supervisionano operazioni che non divulgheremo in questo momento”.

I coloni ebrei hanno appiccato un altro incendio nella Cisgiordania occupata: un terreno agricolo alla periferia meridionale di Burin, a sud di Nablus. Gli attacchi contro i terreni agricoli palestinesi continuano ad intensificarsi in tutta l’area.

L’Agenzia statunitense per la sicurezza nucleare ha rimosso l’ultimo irradiatore al cesio dal Libano, liberando il paese da materiali radioattivi ad alto rischio. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo di “cessate il fuoco” mediato dagli Stati Uniti a seguito di negoziati a Washington. Secondo quanto riferito, Hezbollah deve interrompere tutti gli attacchi e ritirarsi a sud del fiume Litani.

Le Forze Armate libanesi assumeranno il controllo esclusivo della sicurezza nelle aree designate, escludendo i gruppi armati non statali. Entrambe le parti hanno ribadito di non cercare il conflitto e hanno concordato di proseguire i colloqui diretti per raggiungere accordi di pace e sicurezza più ampi. Si prevede che i negoziati politici e di sicurezza riprendano durante la settimana del 22 giugno, con la continua mediazione degli Stati Uniti.

Il governo libanese non designa ufficialmente Hezbollah come organizzazione terroristica o nemico pubblico in generale. Tuttavia, la posizione ufficiale è complessa, poiché lo Stato libanese ha dichiarato illegali tutte le attività militari e di sicurezza di Hezbollah che operano al di fuori del controllo statale.

La posizione di Hezbollah: “Nessuna parte può costringere la resistenza libanese al disarmo. Mahmoud Qomati, Vicepresidente del Consiglio Politico di Hezbollah: Tutti gli sforzi di Stati Uniti e Israele falliranno. Il confronto continua e la resistenza contro l’aggressione israeliana rimane salda. Stati Uniti e Israele non hanno alcun diritto riguardo alle armi della resistenza, poiché si tratta di una questione interna libanese sulla quale siamo d’accordo”.

Il Ministero della Salute del Kuwait ha riferito che 63 persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco iraniano del 2 di giugno.

Il Ministero degli Interni del Bahrein afferma di aver arrestato 15 persone legate ad agenti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, catturati all’inizio di quest’anno per aver incitato e intimidito i residenti su istruzioni iraniane. Secondo il rapporto, gli arrestati stavano tentando di costringere i bahreniti, in particolare i giovani, a commettere “atti proibiti dalla legge”.

Anwar Gargash, consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha scritto sulla sua pagina X-network in merito agli attacchi iraniani contro Kuwait e Bahrein: “Alla luce delle ripetute aggressioni iraniane contro Kuwait e Bahrein, non c’è altra via che per tutti i Paesi del Golfo assumere una posizione ferma, unita e solidale. Nessun Paese del Golfo dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare questo attacco, poiché la sicurezza dei Paesi del Golfo è interconnessa, i loro interessi sono condivisi e il loro destino è uno solo. Questa aggressione non danneggia solo un Paese, ma tutti quanti.”

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: Le nostre forze armate sono pronte in qualsiasi momento a riprendere la guerra e colpire Israele. Se Israele attacca Beirut, le nostre forze armate sono pronte a lanciare attacchi devastanti contro i territori occupati.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia centrale aggiornato alle ore 15:00 del 4 giugno. Secondo l’aggiornamento del Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti (CENTCOM), le forze americane hanno deviato 122 navi mercantili e ne hanno messe fuori uso cinque durante l’applicazione del blocco navale all’Iran. Le forze statunitensi hanno bloccato una petroliera scarica che stava tentando di raggiungere un porto iraniano nel Golfo Persico il 2 giugno. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha imposto un blocco alla petroliera Lexie, battente bandiera del Botswana, mentre transitava in acque internazionali in direzione dell’isola di Kharg. L’equipaggio della nave ha ignorato ripetuti avvertimenti e non ha obbedito agli ordini militari statunitensi per 24 ore. Alla fine, un aereo statunitense ha bloccato la nave sparando un missile Hellfire nella sala macchine, impedendole di raggiungere l’Iran.

Commentando la possibile sospensione dei negoziati con l’Iran, Trump ha affermato che ciò non significa che gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti. “Questo non significa che inizieremo a sganciare bombe ovunque”, ha dichiarato in un’intervista alla NBC. Allo stesso tempo, il Presidente degli Stati Uniti ha affermato che le forze armate americane continueranno il blocco navale dell’Iran.

Un ordigno bellico a guida autonoma di Hezbollah ha attaccato una base militare delle Forze di Difesa Israeliane a Beit Hillel, nel nord di Israele. L’attacco avrebbe ferito numerosi soldati. Un soldato israeliano è stato ucciso nell’esplosione di un veicolo sulla strada Ayalon a sud di Tel Aviv.

Il Portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF): “Le IDF stanno attualmente attaccando le infrastrutture di Hezbollah a Sura e in altre aree del Libano meridionale”. In risposta Hezbollah continua gli attacchi e l’esercito israeliano con i droni. Sono state pubblicate immagini che mostrano il sistema di difesa missilistica Iron Dome attaccato alla base aerea di Jal al-Alem, nel nord di Israele.

Secondo alcune fonti libanesi, il tre giugno l’uso intensivo di droni FPV avrebbe costretto le Forze di Difesa Israeliane (IDF) a ritirarsi dal Castello di Beaufort, di cui si erano tanto vantate durante il fine settimana. In un messaggio video di Hezbollah, si vede un drone sorvolare l’area vuota e riporta la scritta: “Siamo venuti e non vi abbiamo trovato”. Un drone di Hezbollah coglie di sorpresa tre soldati israeliani e li attacca alla periferia meridionale della città di Yahmur al-Shaqif altro drone di Hezbollah colpisce le IDF a Zawtar al-Sharqiyah, nel Libano meridionale.

Le milizie irachene, sostenute dall’Iran, hanno promesso di attaccare Eilat se Israele attaccherà Beirut. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti identifica il soldato americano ucciso nel nord dell’Iraq: il sergente Devin A. Seabell, 26 anni, di Robinson, Texas, in servizio presso la Compagnia di Elisoccorso, Secondo Battaglione, Quarta Brigata di Aviazione da Combattimento, con base a Fort Carson, Colorado.

Le immagini satellitari scattate oggi confermano la distruzione di un hangar speciale per droni e aerei militari alle coordinate 29°21’04.72”N, 47°30’14.06”E all’interno della base aerea di Ali Al Salem in Kuwait durante gli ultimi attacchi iraniani.

Il 3 giugno l’Iran afferma di aver attaccato il centro di comando di un cacciatorpediniere statunitense nel Golfo dell’Oman e ha minacciato ulteriori ritorsioni contro le forze statunitensi: “La Marina dell’Esercito ha preso di mira il centro di comando e controllo delle azioni ostili dell’Esercito statunitense contro il nostro Paese”. “Poche ore fa, a seguito di azioni aggressive, violazioni delle norme dello Stretto di Hormuz e atti ostili contro navi mercantili iraniane nel Mar d’Oman da parte […] dell’Esercito statunitense, la Marina dell’Esercito della Repubblica Islamica dell’Iran, dopo aver individuato e identificato il “centro di comando e controllo” di tale ostilità, situato su un cacciatorpediniere americano che intendeva avvicinarsi alle acque della Repubblica Islamica dell’Iran nel Mar d’Oman. La Marina dell’Esercito, con piena capacità, ha monitorato il criminale e aggressivo nemico sionista americano e vendicherà severamente il sangue puro dei fieri martiri del cacciatorpediniere Dena e risponderà a qualsiasi ostilità nel più breve tempo possibile”.

L’Iran ha annunciato l’esecuzione di un uomo riconosciuto colpevole dell’omicidio di un agente di sicurezza durante le proteste anti-regime di gennaio.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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