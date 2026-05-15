ISRAELIRANWAR. Libano-Israele: Trump, altre tre settimane di tregua per raggiungere un accordo. Katz: abbiamo ancora obiettivi in Iran. Colpito dall’Iran radar in Iraq, sequestrata nave indiana a Hormuz

Il Senato degli Stati Uniti ha respinto per la settima volta una risoluzione volta a limitare i poteri di guerra del Presidente Donald Trump. Se fosse stata approvata, la risoluzione avrebbe obbligato l’amministrazione presidenziale statunitense a cessare le azioni militari contro l’Iran.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che il viaggio in Cina aveva lo scopo di fare pressione sulla Cina affinché a sua volta facesse pressione sull’Iran per le sue azioni nello Stretto di Hormuz. Secondo Reuters, Stati Uniti e Cina concordano sul fatto che nessun Paese dovrebbe essere autorizzato ad imporre tariffe di trasporto nello Stretto di Hormuz. Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso la questione in una telefonata ad aprile.

Leforze armate statunitensi si trovano ad affrontare un’inattesa riduzione di bilancio per una serie di motivi, tra cui la guerra con l’Iran, Al Jazeera. Secondo l’emittente la riduzione di bilancio non influirà sulla prontezza operativa dell’esercito, ma potrebbe portare a carenze di munizioni a causa della guerra con l’Iran. Il Ministero per la Difesa spera nell’approvazione di un bilancio della difesa di 1.500 miliardi di dollari, altrimenti dovranno prendere “decisioni difficili”.

Il Generale David Tabur, vice capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare statunitense per la pianificazione e i programmi, ha affermato che la flotta di droni MQ-9 Reaper dell’Aeronautica Militare statunitense ha subito gravi danni durante la guerra contro l’Iran. Attualmente sono in servizio 135 droni, poiché le perdite subite durante l’Operazione Epic Wrath stanno riducendo il numero delle piattaforme a controllo remoto più utilizzate. La flotta comunque è ancora in grado di condurre operazioni di combattimento in tutto il mondo.

Il Pentagono è stato costretto a limitare l’uso di munizioni anti-bunker negli attacchi contro l’Iran al fine di preservare le scorte per potenziali conflitti armati con Cina e Corea del Nord, New York Times. Il Pentagono non dispone di scorte sufficienti di munizioni anti-bunker.

Varonella giornata del 14 maggiodelle prime navi della Flotta della Fermezza dal porto turco di Marmaris; per rompere l’assedio israeliano imposto alla Striscia di Gaza.

L’aeronautica egiziana ha ricevuto un altro lotto di caccia Rafale dal costruttore aeronautico francese Dassault Aviation. La modernizzazione rende l’Egitto il secondo maggiore operatore al mondo di caccia Rafale, dopo la Francia.

In Israele, la coalizione di governo ha presentato un disegno di legge per sciogliere il parlamento, secondo quanto riportato dall’emittente statale Kan. Nel frattempo monta la polemica per le visite effettuate di nascosto che Netanyahu negli EAU per incontrare il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed. L’ufficio di Netanyahu conferma che il primo ministro ha visitato segretamente gli Emirati Arabi Uniti durante l’Operazione “Leone Ruggente” e ha incontrato il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed, definendolo una “svolta storica” ​​nelle relazioni.Gli Emirati Arabi Uniti hanno smentito la notizia. La smentita arriva nel timore che gli Emirati Arabi Uniti possano diventare un bersaglio diretto a causa dei loro rapporti con “Israele”.

Le forze israeliane impediscono all’attivista israeliano Mohammad Abu Al-Hummus di essere presente nella zona di Bab al-Amud a Gerusalemme, in concomitanza con l’arrivo dei coloni nell’area. Dagli insediamenti del Nord di Israele il capo del Forum degli insediamenti di prima linea con il Libano: “Non accetteremo una realtà in cui i cieli del nord siano esposti e i droni esplosivi diventino una routine mortale”.

In merito all’Iran, il ministro della Difesa israeliano Yisrael Katz. “La nostra missione in Iran non è ancora conclusa e dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Inizia il terzo round di colloqui libanesi-israeliani presso la sede del governo statunitense Dipartimento, non ci sono progressi Donald Trump ha annunciato una proroga di tre settimane del cessate il fuoco. Israele insiste nel continuare le sue operazioni nel Libano meridionale e Washington informa il Libano che sta esercitando pressioni per prevenire un attacco a Beirut e ai suoi sobborghi meridionali, Sky News. Il ritiro israeliano dal Libano meridionale è condizionato al disarmo di Hezbollah, e Israele insiste nel mantenere la zona cuscinetto e sta valutando la possibilità di espanderla per eliminare la minaccia dei droni di Hezbollah.

Il vice capo del Consiglio politico di Hezbollah, Mahmoud Qamati Al-Mayadeen: “Non nutriamo alcuna speranza che i negoziati tra il Libano e l’occupazione portino a qualcosa di buono”. “Consideriamo ciò che sta accadendo non come negoziati, ma piuttosto come una convocazione americana per lo Stato libanese”. “Noi della resistenza non siamo interessati a questi negoziati, e non porteranno a nulla che preservi la sovranità del Libano. Non negozieremo sulle armi della resistenza”. “Siamo stanchi dell’ipocrisia e delle menzogne ​​degli americani, degli israeliani e di alcuni arabi e libanesi”.

Al largo della costa libanese, in particolare nelle sue acque economiche, è schierata la più grande formazione navale, composta da decine di navi europee, americane e israeliane, in quello che sembra un blocco totale, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area marittima israeliana. L’aviazione è impegnata in questo tipo di operazioni e fornisce supporto di intelligence tramite radar, intercettazioni e apparecchiature di spionaggio.

L’Arabia Saudita propone un patto di “non aggressione” con l’Iran

Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi in merito alle dichiarazioni dell’incontro tra il premier israeliano e quello degli Emirati Arabi Uniti: “Netanyahu ha ora rivelato pubblicamente ciò che i servizi di sicurezza iraniani avevano comunicato tempo fa alla nostra leadership. L’inimicizia con il grande popolo iraniano è una scommessa folle. Collusione con Israele in tal senso? Imperdonabile. Coloro che colludono con Israele per seminare divisione saranno chiamati a risponderne”.

Araqchi, in India, ha incontrato il 14 maggio, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale indiano, Ajit Doval a margine della riunione dei Ministri degli Esteri dei BRICS. Il ministero per gli Affari esteri indiano ha lamentato con l’Iran il blocco della nave indiana: “L’attacco a una nave battente bandiera indiana al largo delle coste dell’Oman di ieri è inaccettabile”.

Lavrov e Araqchi hanno discusso a Nuova Delhi gli sviluppi dei negoziati per la risoluzione della guerra contro l’Iran. Lavrov conferma alla sua controparte iraniana, durante il loro incontro a Nuova Delhi, la disponibilità della Russia a facilitare una soluzione alla guerra contro l’Iran e sottolinea alla sua controparte iraniana l’importanza di mantenere il cessate il fuoco nella regione e di prevenire l’ostruzione degli sforzi diplomatici.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 14 maggio in Medio Oriente e Asia Occidentale. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha pubblicato un video che illustra il primo mese del blocco iraniano, durante il quale le forze americane hanno dirottato 67 navi mercantili a supporto dell’operazione, disabilitandone contemporaneamente altre quattro che avevano violato il blocco. Un bombardiere strategico B-2 Spirit è stato inviato dagli Stati Uniti continentali in Europa.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato le proprie forze in Medio Oriente in previsione di una possibile nuova ondata di attacchi contro l’Iran e ora stanno rafforzando le proprie forze in Europa, preparando e fortificando le posizioni per le operazioni di combattimento.

Tre coloni israeliani sono rimasti feriti, due gravemente, in un attacco di droni di Hezbollah nella zona di Rosh Hanikra I coloni si trovavano nella zona di confine e si vantavano della distruzione causata dall’esercito israeliano in Libano. Secondo il quotidiano ebraico Maariv: “I droni di Hezbollah paralizzano il nord di Israele”. Nel pomeriggio attacco di uno stormo di droni in picchiata contro macchinari e soldati israeliani presso il sito di Al-Abbad, vicino al confine libanese-palestinese.

L’Agenzia di stampa Saba: “La Protezione Civile di Gaza ha effettuato 204 missioni la scorsa settimana. Le squadre di protezione civile nei governatorati della Striscia di Gaza hanno effettuato 204 missioni la scorsa settimana, nonostante le difficoltà dovute all’assedio e ai raid aerei israeliani in corso sulla Striscia”.

Le autorità israeliane hanno emesso nuovi ordini di detenzione amministrativa e rinnovato quelli esistenti nei confronti di 33 prigionieri palestinesi provenienti dalla Cisgiordania, nei territori palestinesi occupati.

Aerei e artiglieria dell’esercito israeliano hanno bombardato le seguenti aree del Libano meridionale: Halousiyeh, Deir Qanoun, Debal, Siddiqine, Touline, Qleileh, Majdal Zoun, Kfar Roumman, Aita al-Jabal, Beit Yahoun, Haris, Kfar Hata, Hadatha, Jarjouh, Deir al-Zahrani, Tebnine, Al-Rayhan, Majdal Selm, Harouf, Arab Salim, Roumine, Upper Nabatieh, Nmairiyeh, Kfar Sir, Adchit, Aba, Al-Abbasiyeh, nonché l’area di Sahmar nella provincia della Beqaa. A seguito degli attacchi del 14 maggio dell’esercito del regime israeliano, almeno 10 civili sono stati uccisi e altri 27 feriti.

La linea del fronte in Libano è così disposta: Fronte di Al-Bayyada, un contingente di truppe israeliane nell’area di Iskandarouna è stato colpito da due droni kamikaze e diversi razzi 2 volte.

Fronte di Hadatha: Un’imboscata è stata tesa a un convoglio militare israeliano composto da due veicoli blindati Namer, un bulldozer militare D9 e un’auto kamikaze vicino alla cava di pietra di Hadatha, utilizzando un ordigno esplosivo improvvisato (IED), armi leggere e attacchi missilistici contro il convoglio lungo la strada Hadatha-Rashaf. Durante lo scontro, aerei da guerra e droni israeliani hanno bombardato Hadatha per coprire la ritirata delle forze israeliane dal veicolo distrutto. Mentre il convoglio continuava a tentare di entrare a Hadatha, è stato colpito da razzi di Hezbollah nella zona di Al-Baydar; un veicolo kamikaze israeliano è stato distrutto. Alla fine, le truppe israeliane hanno fatto esplodere il veicolo sul ciglio della strada e si sono ritirate dall’asse.

Fronte di Bint Jbeil: Un veicolo blindato israeliano nella città di Bint Jbeil e un carro armato Merkava nella città di Aynata sono stati colpiti da droni FPV. Un concentrato di truppe israeliane nei pressi del complesso di Musa Abbas nella città di Bint Jbeil è stato attaccato con un drone kamikaze.

Fronte di Houla: Un carro armato Merkava nella zona di Al-Dawavir è stato colpito da un drone FPV.

Fronte di Khiam: Attrezzature tecniche israeliane nella città di Khiam sono state distrutte con un drone kamikaze.

Le forze armate iraniane hanno preso di mira uno dei sistemi di comunicazione e radar appartenenti ai separatisti sulle alture della città di Halabja, nel nord-ovest dell’Iraq. Si ritiene che questo sistema fosse utilizzato dagli Stati Uniti.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno installando reti metalliche anti-drone intorno ai loro depositi di petrolio per proteggerli dagli attacchi iraniani.

Il Consiglio della Shura degli Houthi ha accolto con favore la firma dell’accordo di scambio di prigionieri nella capitale giordana, Amman, considerandola un risultato umanitario che riflette l’impegno della leadership rivoluzionaria e politica a porre fine alle sofferenze dei prigionieri e delle loro famiglie.

Il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi: “Una nave affiliata al Giappone ha attraversato con successo lo Stretto di Hormuz dopo vari sforzi di coordinamento, inclusi colloqui diretti con il Presidente Pezeshkian”. Una nave mercantile è stata sequestrata al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e ora si sta dirigendo verso l’Iran, secondo una dichiarazione del Centro di coordinamento del commercio marittimo della Royal Navy. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha rivendicato il sequestro di una nave nel Golfo dell’Oman e l’ha trasferita sulle coste dell’Iran.

L’Iran ha annunciato l’esecuzione di Mohammad Abbasi, accusato di aver ucciso un agente di sicurezza durante le proteste anti-regime di gennaio.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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