ISRAELIRANWAR. Libano alla ricerca di normalità tra minacce di attacchi di Tel Aviv e residuati bellici

Il Memorandum d’intesa tra lo Stato libanese e quello israeliano è stato divulgato nella social sfera vicino a Hezbollah nella giornata del 17 aprile. Israele e Libano hanno iniziato ad attuare una cessazione delle ostilità a partire dal 16 aprile 2026, alle 00:00 ora di Beirut, per un periodo iniziale di dieci giorni, come gesto di buona volontà da parte del governo israeliano per consentire negoziati seri e in buona fede volti a un accordo permanente di sicurezza e pace tra i due paesi.

Questo periodo iniziale potrà essere prorogato di comune accordo tra Libano e Israele qualora si registrino progressi nei negoziati e il Libano dimostri la sua effettiva capacità di affermare la propria sovranità.

Israele si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie per l’autodifesa in qualsiasi momento in caso di attacchi pianificati, imminenti o in corso, a condizione che tale diritto non sia pregiudicato dalla cessazione delle ostilità. Fatta eccezione per quanto sopra, non intraprenderà alcuna operazione militare offensiva contro obiettivi libanesi, siano essi civili, militari o affiliati a stati, sul territorio libanese, via terra, aria o mare.

A partire dal 16 aprile 2026, alle 00:00 ora di Beirut, e con il sostegno internazionale, il Governo del Libano adotterà misure efficaci per impedire a Hezbollah e ad altri gruppi armati irregolari di compiere attacchi, operazioni o attività ostili contro obiettivi israeliani.

Tutte le parti riconoscono che le agenzie di sicurezza libanesi sono l’unica autorità a cui è affidata la responsabilità esclusiva di proteggere la sovranità e la difesa nazionale del Libano, e nessun altro Stato o entità ha il diritto di pretendere di garantire tale sovranità.

Sia Israele che il Libano chiedono agli Stati Uniti di facilitare ulteriori negoziati diretti tra di loro per affrontare tutte le questioni in sospeso, inclusa la demarcazione dei confini terrestri internazionali, al fine di raggiungere un accordo globale che garantisca sicurezza, stabilità e pace duratura tra i due Paesi.

Hezbollah dopo la sigla del memorandum ha scritto un comunicato in cui si legge: “Cari membri della resistenza, con l’annuncio del cessate il fuoco e di fronte a un nemico infido, vi esortiamo alla prudenza e a non dirigervi verso le zone colpite nel sud, nella Bekaa e nei sobborghi meridionali di Beirut, finché la situazione non sarà completamente chiara. Comprendiamo il desiderio di tornare ai vostri villaggi e alle vostre case e apprezziamo la vostra pazienza e fermezza, ma vi esortiamo, per la vostra sicurezza, ad essere pazienti e resistenti. Tornerete ai vostri villaggi a testa alta, cari come sempre”.

Sulla stessa lunghezza d’onda una Circolare della Protezione Civile, Autorità Sanitaria Islamica, che in un comunicato scrive: “Alla nostra cara popolazione, non recatevi nei villaggi prima di aver ricevuto conferma dell’annuncio del cessate il fuoco e della sua effettiva efficacia da parte delle autorità competenti. La sicurezza deve rimanere la massima priorità, poiché i pericoli non cessano immediatamente con la cessazione dell’aggressione”.

“Di seguito una serie di linee guida che le persone che rientrano devono seguire: non recatevi nei villaggi di notte e aspettate il mattino. Verificate la sicurezza della zona e delle strade. Non precipitatevi in ​​villaggi o quartieri danneggiati e assicuratevi in ​​anticipo della sicurezza delle strade che conducono alle città. Assicuratevi di fare il pieno di carburante prima di partire, poiché non ci sono distributori nelle zone di destinazione e potreste incontrare ingorghi al ritorno”.

Fate attenzione agli oggetti strani: “Evitate di toccare qualsiasi oggetto sconosciuto o sospetto, poiché potrebbe rappresentare un grave pericolo. Segnalatelo immediatamente alle autorità competenti”.

Fate attenzione agli edifici danneggiati: “Gli edifici che hanno subito crolli parziali potrebbero essere inabitabili, ed è preferibile non entrarvi prima di essersi assicurati della loro sicurezza.

Controllate gas ed elettricità: “Assicuratevi che non ci siano perdite di gas o guasti elettrici prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.

Pulite accuratamente il luogo: “Utilizzate dispositivi di protezione individuale come i guanti ed evitate di maneggiare materiali sconosciuti o pericolosi. Garantite la sicurezza dell’acqua potabile e di servizio. Utilizzate acqua sicura e pulita o, in caso di dubbio, optate per l’acqua in bottiglia.

Richiedete assistenza medica quando necessario: “Contattate i servizi di emergenza in caso di infortuni o necessità. Sorvegliate costantemente i bambini. Impedite loro di avvicinarsi a macerie o oggetti sconosciuti. Informate tutti i membri della famiglia sui rischi in modo chiaro e semplice. Il sostegno morale e la cooperazione tra i membri della comunità contribuiscono a superare gli effetti di questa fase”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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