ISRAELIRANWAR. Libano: Ali al-Taher ultima roccaforte di Hezbollah sotto assedio delle IDF. Una rete di almeno 70 cunicoli portano in altre città del Libano

Il controllo in Libano della collina Ali al-Taher rappresenterà per Israele la capitolazione di Hezbollah quindi da un lato stiamo osservando una narrativa delle IDF che vede la collina e il suo sottosuolo in mano alle truppe di Israele dall’altra Hezbollah sostiene che di fatto ancora loro ci sono.

Nella dichiarazione delle IDF: “Le IDF hanno completato la bonifica delle infrastrutture sotterranee di Hezbollah nell’area della cresta di Ali al-Taher e stanno operando per neutralizzarle. I soldati della 36ª Divisione delle IDF hanno operato nelle scorse settimane per bonificare e neutralizzare due vie sotterranee nell’area della cresta di Ali al-Taher, nella Zona di Sicurezza. I soldati hanno ottenuto il controllo operativo dell’area della cresta, sia in superficie che nel sottosuolo, e hanno bonificato la zona dai terroristi. Alcuni terroristi sono stati eliminati, mentre altri sono fuggiti”.

“L’operazione per neutralizzare le vie sotterranee Le operazioni di bonifica delle infrastrutture dai terroristi sono tuttora in corso. Al termine dell’operazione, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) adegueranno il proprio assetto difensivo in base alla valutazione della situazione. I terroristi presenti all’interno delle infrastrutture hanno compiuto attacchi terroristici contro lo Stato di Israele e i soldati delle IDF. A seguito delle operazioni condotte nelle scorse settimane nei tunnel sotterranei, la loro capacità di compiere attacchi terroristici contro civili israeliani e soldati delle IDF è stata neutralizzata. Le infrastrutture sotterranee comprendevano centri di comando, depositi di armi, locali generatori, alloggi, docce e una cucina, che permettevano ai terroristi di organizzare combattimenti e rimanere sottoterra per lunghi periodi. Si tratta di una rete sotterranea strategica costruita in oltre vent’anni, finanziata e pianificata dal regime terroristico iraniano”.

Diversa l’opinione dei media vicino a Hezbollah. Il corrispondente di Al-Manar, Samer al-Haj Ali afferma: “il filmato mostrato non conferma il luogo in cui è stato girato (solo una stanza buia e letti militari). La dichiarazione dell’esercito israeliano parlava del controllo di due vie sotterranee, poi menzionava “due tunnel”, senza specificare se si trattasse di un’unica struttura o di due o più tunnel, ricordando che in precedenza aveva parlato dell’esistenza di diversi tunnel. La dichiarazione dell’esercito israeliano affermava di aver completato il “controllo operativo”, ma non il “controllo totale”. Ciò significa controllo solo tramite fuoco, come avviene da settimane? E include tutte le vie e i sentieri di Tell al-Tahir e delle colline circostanti ad essa collegate?”

E ancora il giornalista afferma: “Il comunicato dell’esercito israeliano affermava di aver completato la “bonifica” delle infrastrutture sotterranee, ma in un altro paragrafo dichiarava che il processo di “neutralizzazione” delle stesse era ancora in corso! Com’è possibile che la bonifica sia terminata mentre la neutralizzazione è ancora in fase di completamento? Il comunicato affermava che “alcuni” elementi di Hezbollah erano stati eliminati e che “altri erano fuggiti”. Di quanti “alcuni” stiamo parlando? Sembra un numero esiguo, a giudicare dalle implicazioni del comunicato, contrariamente alle precedenti dichiarazioni che parlavano di centinaia o decine di persone. E come sono fuggiti, considerando che Israele affermava di avere il controllo del fuoco e un assedio totale da settimane? L’esercito israeliano ha dichiarato nel suo comunicato che, una volta completata la neutralizzazione delle infrastrutture sotterranee, “riprenderà la difesa in base alla valutazione della situazione”. Cosa intende con “difesa”? Si fermerà dove si trova, o si ritirerà da Tell al-Tahir verso posizioni difensive più arretrate, dopo aver investito in quella che considera un’impresa apparentemente incompleta? Supponendo che l’affermazione dell’esercito israeliano di controllare la collina e il suo entroterra sia vera, come si insedierà a Tell al-Tahir, situata sotto il fuoco di altre colline controllate dalla resistenza?”.

Netanyahu ha dichiarato che le alture di Tell al-Tahir non rappresentano più una minaccia. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz sulle operazioni sulla cresta di Ali al-Taher: «Ora le Forze di Difesa Israeliane completeranno la neutralizzazione dei tunnel e si schiereranno in modo tattico appropriato per mantenere la cresta e impedire al nemico di ristabilirsi nella zona».

Il Professore di Relazioni Internazionali Ali Matar: “Finora, la resistenza non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo alla collina di Ali Al-Taher. Tuttavia, che sia caduta come afferma il nemico o meno, la resistenza sa meglio di chiunque altro cosa sta facendo. Lo scontro è ancora in corso e va ben oltre la battaglia per una singola collina. La resistenza sta conducendo una guerra per sconfiggere il progetto israeliano e, pertanto, ciò per cui combatte va oltre il controllo della collina. In ogni caso, i prossimi giorni dimostreranno che l’occupazione non durerà a lungo e che la pazienza sarà sufficiente a smascherare le affermazioni israeliane”.

Un funzionario del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha riferito che una rete di tunnel sotterranei sulla cresta di Ali Taher, nel Libano meridionale, dove operano le Forze di Difesa Israeliane (IDF), ospita il principale centro di comando di Hezbollah, insieme a depositi di armamenti “vitali”, in particolare razzi e droni. Il funzionario, che ha affermato di essere in contatto continuo con personale di Hezbollah, ha dichiarato che tra 70 e 100 agenti, insieme a consiglieri della Forza Quds iraniana, erano intrappolati all’interno del complesso sotterraneo quando le forze israeliane hanno accerchiato l’area , The New York Times.

Secondo i cittadini libanesi di Ali al-Taher vicino a Hezbollah , “la battaglia sulla collina di Ali al-Taher è in corso, dove i nostri fratelli, figli, alti comandanti e combattenti della resistenza di Hezbollah stanno lottando strenuamente contro gli occupanti genocidi in nome di tutto il mondo libero e dell’Islam”. “La battaglia è intensa e molti potrebbero non tornare mai dal campo di battaglia”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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