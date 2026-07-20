ISRAELIRANWAR. L’escalation Medio Orientale rischia di contaminare l’Asia, Yemen di nuovo in guerra diviso tra Houthi e fedelissimi dell’Arabia Saudita

Il 13 luglio attacchi aerei sauditi registrati contro l’aeroporto internazionale di Sana’a, Yemen parte controllata da Ansarullah per evitare che un aereo iraniano atterrasse. Riad due settimane prima aveva protestato con forza contro la violazione del blocco di tutti gli aeroporti di Ansarullah da parte di Teheran. E ha quindi risposto alla violazione con un intenso movimento aereo nello spazio aereo di Ansarullah. Da allora, l’Iran ha ripetutamente affermato che continuerà a operare voli da e per Sana’a.

In risposta gli Houthi all’attacco a Sanaa hanno sparato missili balistici e droni contro gli interessi sauditi. Non solo hanno promesso un attacco a Riad per ogni attacco a Sanaa. In risposta è intervenuto il Pakistan che ha detto che qualsiasi attacco al Regno Saudita sarà considerato un attacco al Pakistan, ricordiamo che Arabia Saudita e Pakistan hanno un accordo militare.

Nel frattempo fonti OSINT registravano un grande convoglio delle Forze di Difesa della Patria (HSF) è partito dalla città di al-Abr, territorio controllato dal Consiglio di Leadership Presidenziale (PLC) dello Yemen, in direzione della regione di Ma’rib. A nord della regione di Ma’rib, le forze tribali su entrambi i lati della linea di contatto, sia filo-Ansarullah che filo-PLC, si sono mobilitate nel distretto di al-Rayyan nella regione di al-Jawf nel corso dell’ultimo mese.

L’HSF è ampiamente considerata una delle principali formazioni militari del PLC (e mantiene stretti legami con l’Arabia Saudita. Al-Abr invece funge da principale centro logistico dell’Arabia Saudita nello Yemen orientale ed è di fatto controllata da personale militare saudita. Una base militare saudita, la 37ª Brigata, si trova anche alla periferia della città. Le dimensioni del convoglio e la sua partenza da al-Abr suggeriscono fortemente un coinvolgimento saudita, inclusa la presenza di personale militare saudita, che sta scortando il convoglio o coordinandone gli spostamenti.

Il timore è l’apertura di un nuovo nel caos di Medio Oriente e Asia Occindale che vedrebbe AnsarallaH, Houthi sponsorizzati dallo Yemen scontrasti con l’HSF sponsorizzato dall?Arabia Saudita. Ricordiamo che gli Houthi hanno accettato la richiesta iraniana di chiudere anche Bab el-Mandeb in caso di attacco americano alle centrali elettriche iraniane.

Ansarullah secondo alcune stime della social sfera può contare su un esercito – 200.000 effettivi. E ancora su forze tribali filo-Houthi , circa 20.000 effettivi più 20.000 effettivi.

Il Consiglio di Leadership Presidenziale appoggiato può contare su le Forze dello Scudo della Patria con 40.000 effettivi. Forze della Coalizione circa 10.000 effettivi. Forze tribali filo-PLC, incluso l’Esercito tribale di Hadhramaut – 50.000 effettivi. Forze di Emergenza (di tutte le regioni) – 40.000 effettivi. Forze di Resistenza Nazionale, filo-Hadi – 20.000 effettivi. Brigate dei Giganti – 20.000 effettivi. Consiglio di Transizione del Sud circa 75.000 effettivi.

In caso di scontro diretto tra Ansarullah e il Consiglio di Transizione del Popolo (PLC), il Consiglio di Transizione del Sud (CST) si schiererebbe probabilmente con il PLC. Questa cifra include il personale di tutte le precedenti formazioni militari del CST, comprese le Forze d’Élite di Hadrami, le Forze della Cintura di Sicurezza e le Brigate d’Assalto. Secondo Al-Jazeera.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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