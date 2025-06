ISRAELIRANWAR. La guerra Israele – Iran in numeri

A pochi giorni dalla data del cessate il fuoco tra Israele e Iran arrivano i dati ufficiali dei danni umani e materiali subiti da Israele e Iran. L’ultimo bilancio delle vittime in Iran a causa degli attacchi israeliani riporta: 627 morti e 4.870 feriti. Teheran è la città con il maggior numero di feriti e morti, seguita da Kermanshah. Khorestan, Lorestan, Isfahan, Markazi, Azerbaigian orientale, Hamedan, Zanjan e Gilan si classificano dal 3° al 10° posto. L’86,1% dei morti sono deceduti in seguito agli impatti e solo il 13,9% è deceduto in ospedale.

Per quanto concerne Israele: 29 sono i morti mentre 3.491 sono stati i feriti. (28 civili e un soldato delle IDF). Il numero di coloni rimasti senza casa: 11.000. Il numero di richieste di risarcimento: 38.700. Il numero di volte in cui le sirene antiaeree hanno suonato a causa dei missili balistici iraniani dal 13 al 24 giugno 2025: 19.434 volte. 41,3% al nord – 44,3% al centro – 14,3% al sud. Numero di volte in cui le sirene antiaeree hanno suonato a causa dei droni iraniani dal 13 giugno 2025 al 24 giugno 2025: Le sirene antiaeree hanno suonato 609 volte. 78% al nord – 8% al centro – 14% al sud

Secondo una infografica di account vicini all’Iran: “degli attacchi iraniani contro asset “israeliani” durante la guerra dei 12 giorni. Sono stati colpiti: “Base di Al-Jalil; base militare nel nord; Porto di Haifa; Centrale elettrica di Haifa; Raffineria di petrolio di Haifa; Base aerea di Tel Nof; Quartier generale del Mossad; Base di Kiryah, quartier generale del comando militare; Città industriale di Kiryat Gat, polo tecnologico e di produzione di chip; Centro di controllo e controllo del Ministero della Difesa israeliano; Rafael Company, fornitore di sistemi di difesa; Centrale elettrica di Hadar, una delle più grandi centrali elettriche di Israele; Aeroporto Ben Gurion; Istituto scientifico Weizmann; Centro israeliano di ricerca nucleare nel Negev; Base aerea di Nevatim; Base aerea di Ovda; Quartier generale dell’intelligence per le operazioni informatiche dell’Unità 8200”. Sonostati inseriti solo obiettivi annunciati ufficialmente dai media.

I missili iraniani hanno distrutto 6 strutture di ricerca presso l’Università Ben-Gurion di Beersheba negli attacchi del 19 giugno, che Israele ha dichiarato aver colpito l’ospedale di Soroka, ma in realtà hanno colpito laboratori. “L’Iran ha vanificato anni di lavoro su diversi progetti di ricerca scientifica”, afferma l’università israeliana. Anche le residenze di quasi 100 scienziati, docenti e personale israeliano sono state colpite”.

I delegati iraniani in tutto il Medio Oriente, che l’Iran sta costruendo da decenni proprio per questo giorno, non hanno aderito alla campagna “true promise 3” in risposta all’attacco israeliano: Hezbollah non ha lanciato un solo missile; le milizie in Iraq non si sono unite; e persino gli Houthi, che hanno lanciato missili contro Israele quasi ogni notte prima della campagna contro l’Iran, hanno lanciato un totale di due missili balistici negli ultimi 12 giorni. È stata data ampia la legittimità internazionale per le azioni di Israele.

Colpito il settore nucleare iraniano. Tre importanti siti nucleari colpiti: Natanz, Fordow e Isfahan. Le prime valutazioni di intelligence suggeriscono danni significativi a ciascun sito, sebbene l’entità del danno non sia stata ancora completamente determinata e non sia ancora chiaro se le scorte di uranio arricchito siano state danneggiate. Attacchi a decine di altri siti nucleari, tra cui il quartier generale nucleare di Teheran e gli impianti di produzione di centrifughe. Uccisione di 15 importanti scienziati nucleari iraniani, incluso il gruppo di scienziati che guidava il “gruppo armi”.

Nel settore dei missili balistici: Circa il 65% dei lanciatori di missili balistici iraniani è stato distrutto. Circa 800-1.000 missili balistici nell’arsenale iraniano sono stati distrutti dall’IAF prima di poter essere lanciati contro Israele. Si stima che gli iraniani abbiano ancora circa 1.000-1.500 missili in totale, meno della metà del loro arsenale originale. Le capacità dell’arsenale iraniano sono state significativamente ridotte, con tutti i lanciamissili nell’Iran occidentale smantellati e il fuoco spostato verso l’Iran centrale e orientale.

Israele ha eliminato tre alti comandanti militari: il comandante delle Forze Armate e il comandante del Comando di Emergenza, e nomina dei loro sostituti. Ha assassinio del comandante dello Stormo Aerospaziale dell’IRGC e di tutti i vertici dell’Aeronautica dell’IRGC; due alti ufficiali della Forza Quds, Izadi e Shahriari. Assassinio di centinaia di combattenti Basij e dell’IRGC in una serie di attacchi al loro quartier generale a Teheran.

Il tasso di successo dei sistemi di difesa aerea è dell’80-90%. Di tutti i missili lanciati, circa 50-60 hanno colpito le retrovie israeliane. Otto missili hanno ucciso e ferito mortalmente civili israeliani. Il 99,99% dei droni iraniani è stato intercettato con successo: solo uno ha colpito Beit Shean, senza vittime. L’approvvigionamento di infrastrutture critiche allo Stato di Israele è rimasto ininterrotto e ininterrotto: nessun danno significativo alle infrastrutture critiche nei settori elettrico, energetico e idrico – lo “scenario Alta” o scenari simili non si sono concretizzati.

Nel settore della superiorità aerea: “Secondo un alto funzionario dell’IAF, oltre l’80% dei mezzi di difesa aerea iraniani è stato distrutto. Contrariamente alle prime stime israeliane, nessun aereo con equipaggio è stato abbattuto nei cieli iraniani e nessun pilota israeliano ha richiesto soccorso Più di 80 batterie missilistiche antiaeree iraniane sono state distrutte.

Secondo l’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale dell’Università di Tel Aviv: “Numero di missili balistici e droni lanciati dall’Iran verso Israele dal 13 al 24 giugno 2025: 591 missili balistici, 1.050 droni”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/