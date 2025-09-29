ISRAELIRANWAR. Khamenei: la scienza non è deperibile. l’AIEA non ha rispettato gli accordi. Basta negoziare. Arricchimento al 60% per fini civili. Grossi: arriveranno al 90%

Rafael Grossi ha buttato altra carne al fuoco: “L’Iran ha ancora i mezzi necessari per produrre le centrifughe necessarie per arricchire le sue scorte di uranio”. “Abbiamo ripreso le ispezioni degli impianti iraniani, ma non ci è stato concesso il permesso di accedere alle scorte di uranio arricchito al 60%”. “L’Iran sta proteggendo con forza le sue scorte di uranio arricchito al 60% perché ritiene di essere ancora vulnerabile a ulteriori attacchi”. “Aumentare il livello di arricchimento delle scorte di uranio iraniano al 90% è questione di settimane, non di mesi o anni”.

Mohammad Islami, capo dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica, ha confermato che gli impianti nucleari presi di mira dall’attacco statunitense e israeliano saranno ricostruiti, e questo è soddisfacente.

Inoltre l’Iran ha detto a chiare lettere che non intende andare oltre al dialogo con Washington perché non ci sono gli estremi. A chiarire la posizione dell’Iran l’Ayatollah Khamenei in discorso Tv dove ha parlato anche del programma nucleare iraniano: “Il secondo punto è la questione dell’arricchimento. Nelle dichiarazioni e nei dibattiti del Ministero degli Esteri con le controparti politiche, la parola “arricchimento” viene ripetuta spesso. Dicono una cosa sull’arricchimento, noi ne diciamo un’altra, e all’interno del Paese, in varie discussioni, è la stessa cosa. La parola “arricchimento” viene ripetuta. Voglio dare una breve spiegazione sull’arricchimento. […]

“L’arricchimento dell’uranio significa che scienziati e specialisti dell’uranio prendono l’uranio grezzo, anch’esso estratto in Iran, e attraverso una serie di sforzi tecnici complessi e avanzati, lo convertono in un materiale di grande valore che influisce su vari aspetti della vita delle persone. Questo è il significato di arricchimento. Significa che qualcosa che proviene dalle miniere della Terra viene trasportato, utilizzando tecnologie complesse, grande impegno, elevata competenza e numerose competenze, e trasformato in un materiale: questo materiale è l’uranio arricchito. Viene arricchito a diversi livelli. E questo è utile in molti aspetti della vita delle persone”.

“Le persone beneficiano e utilizzano l’uranio arricchito in vari modi, e questo ha un impatto sulle loro vite. Tra le altre cose, ha un effetto significativo sull’agricoltura. Influisce anche sull’industria e sui materiali. Nell’alimentazione, che è correlata all’agricoltura. Ha un impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali. Influisce sulla ricerca, l’istruzione, la ricerca scientifica e il follow-up. Influisce anche chiaramente sulla produzione di energia elettrica. Oggi, in molti paesi avanzati, le centrali elettriche funzionano a uranio. Le facciamo funzionare principalmente con benzina e gas. La maggior parte delle centrali elettriche. Che, ovviamente, hanno costi elevati e inquinamento ambientale, atmosferico, ma l’elettricità generata dall’uranio arricchito e dalle centrali nucleari ha un inquinamento pari a zero, costi molto più bassi, una durata di vita molto più lunga e molti altri vantaggi che ho menzionato. Gli esperti dovrebbero venire a spiegarli alla gente”.

Khamenei ha parlato anche degli attacchi agli impianti nucleari del Paese: “Oggi abbiamo raggiunto un livello elevato di arricchimento dell’uranio. Naturalmente, i Paesi che vogliono arricchire le armi nucleari fino al 90% di purezza; poiché non abbiamo bisogno di armi e abbiamo deciso di non averne, non abbiamo aumentato il livello così alto, ma lo abbiamo portato al 60%, che è una cifra molto alta, un’ottima cifra, necessaria per alcune delle esigenze del nostro Paese”.

“Siamo riusciti a fare progressi fin qui; siamo uno dei dieci Paesi al mondo che hanno questa capacità. Lasciate che ve lo dica: tra più di 200 paesi al mondo, ci sono 10 paesi capaci di arricchire l’atomo, e uno di questi 10 paesi è l’Iran islamico. Gli altri, quei 9 paesi, ovviamente, hanno anche bombe nucleari. Noi siamo quelli che non hanno bombe nucleari e non le avremo, e non intendiamo usare armi nucleari, ma abbiamo l’arricchimento”.

“10 paesi, siamo considerati tra i 10 paesi più importanti in questo settore, e gli scienziati che ho menzionato hanno gettato le basi di questo lavoro, investito ingenti somme, ma il loro lavoro più importante è stato quello di formare molte persone in questo campo”.

“Oggi, nel nostro paese, ci sono decine di scienziati e professori di spicco; questo è un rapporto che ci è stato fornito dalle autorità coinvolte, il che significa che è un rapporto affidabile e credibile. Decine di scienziati e professori di spicco, centinaia di ricercatori e migliaia di membri qualificati di gruppi nucleari in vari campi correlati a questo argomento sono attualmente attivi. Ora, sono venuti e hanno bombardato alcune strutture qua e là. Questo è il problema. Questa è la scienza; la scienza non è deperibile. La scienza non scompare con bombe, minacce o cose del genere”.

E sempre Ayatollah Khamenei: “Nelle attuali circostanze, negoziare con il governo degli Stati Uniti non ci porta alcun beneficio, né ci impedirà di subire danni. Riguardo ai negoziati con gli Stati Uniti ci sono diverse opinioni; alcuni li considerano utili e necessari, altri li considerano dannosi, altri ancora hanno opinioni più moderate. Le opinioni divergono. Ciò che ho capito, visto, sentito e sperimentato in questi anni, lo presento alla nostra cara nazione: Il punto è che attualmente, con la nostra esperienza – forse tra 20 o 30 anni la situazione sarà diversa, ma non ne stiamo parlando al momento – negoziare con il governo degli Stati Uniti, in primo luogo, non aiuta i nostri interessi nazionali, non ci porta alcun beneficio, né ci impedirà di subire danni. In altre parole, è un’azione senza alcun beneficio, senza alcun vantaggio per il Paese e senza prevenire alcun danno. Non ha assolutamente alcun effetto del genere”.

“La parte americana afferma che l’Iran non dovrebbe avere l’arricchimento / Non abbiamo ceduto alle pressioni su questa o su qualsiasi altra questione, e non cederemo. Certo, negli ultimi decenni in cui abbiamo svolto queste attività [riguardo all’arricchimento] nel Paese, la pressione sull’Iran, sui funzionari del Paese, sui nostri governi, è stata molto intensa, poiché volevano che l’Iran interrompesse questo lavoro attraverso queste pressioni, ma non abbiamo ceduto e non cederemo”.

“Non abbiamo ceduto alle pressioni su questa o su qualsiasi altra questione, e non cederemo. Ora questo tizio, la parte americana, insiste sul fatto che l’Iran non deve avere l’arricchimento; In precedenza altri dicevano che non si doveva avere un alto arricchimento o mantenere i prodotti arricchiti nel Paese, cose che noi non accettavamo, ma ora lui dice che non si dovrebbe avere alcun arricchimento, assolutamente nessun arricchimento. Cosa significa? Significa che questo grande risultato, per il quale il nostro Paese ha profuso così tanti sforzi, speso così tanto, sopportato così tante difficoltà, tutti questi sforzi, tutti i risultati di queste opere, dovrebbero essere sprecati e distrutti! Questo è il significato di non avere alcun arricchimento. Beh, ovviamente, una nazione orgogliosa come quella iraniana risponderà a chi ha fatto questa affermazione e non la accetterà”.

Khamenei sugli Stati Uniti: “La parte americana ha predeterminato l’esito dei negoziati / Questa non è negoziazione, è imposizione e non porta alcun beneficio In secondo luogo, al contrario, [negoziare con l’America] comporta anche dei danni. Significa che non porta alcun vantaggio; il secondo punto è che negoziare con l’America nelle attuali condizioni causa gravi danni al Paese, alcuni dei quali potrebbero essere irreversibili. I danni sono tali e ora li spiegherò”.

“In altre parole, ci sediamo al tavolo dei negoziati con l’America e il risultato dei colloqui che abbiamo con loro è che ciò che dicono deve essere fatto. Questo non è più un negoziato; è un dettato, è un’imposizione. Sedersi e negoziare con una parte il cui risultato negoziale deve necessariamente essere ciò che vogliono, ciò che dicono: questo è negoziato?”

[…] “Ora, per quanto riguarda l’arricchimento, pochi giorni fa i loro funzionari hanno annunciato che l’Iran non dovrebbe avere nemmeno missili: né missili a lungo raggio, né missili a medio raggio, né missili a corto raggio; non dovrebbe averne. Intendendo dire che le mani dell’Iran dovrebbero essere legate e vuote, in modo che non possa attaccare quella base americana in Iraq o altrove, non possa rispondere o reagire. Questo è il significato di questa affermazione. [Dicono] “Negoziamo affinché questo risultato si raggiunga!” Beh, questo non è vantaggioso; è un negoziato senza alcun vantaggio. È prepotenza e imposizione. Questa non è negoziazione””.

“Quando qualcuno ha a che fare con l’Iran islamico, tali aspettative e affermazioni derivano dal fatto che non conosce abbastanza la nazione iraniana, non conosce la Repubblica Islamica e non comprende la filosofia, le basi e il percorso dell’Iran islamico. Chi non conosce queste cose parla così”.

“Dieci anni fa, abbiamo stretto un accordo con gli americani, che avrebbe dovuto revocare le sanzioni e normalizzare la situazione dell’Iran presso l’AIEA. Sono passati 10 anni, le sanzioni non sono state revocate e la situazione nucleare del paese è peggiorata. Questa è la promessa della parte americana. L’altra parte potrebbe ora dire che in cambio di questo, vi darò questo e quello, ma sta mentendo. Ciò che chiamano concessione e che danno per tale è una bugia”.

“Vorrei dire che 10 anni fa abbiamo stipulato un accordo con gli americani, il JCPOA, all’interno del nostro Paese, e in questo accordo si concordava che avremmo adottato queste misure riguardo alla questione nucleare: in cambio avremmo arricchito l’uranio al 3,5%, loro avrebbero revocato le sanzioni e, dopo 10 anni, la situazione dell’Iran presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica sarebbe tornata alla normalità. In ogni caso, 10 anni, oggi, sono finiti”.

“Quei 10 anni che avrebbero dovuto normalizzare la situazione dell’Iran presso l’Agenzia sono ormai finiti. Oggi, vedete, non solo il dossier è tornato alla normalità, ma i problemi nucleari del Paese nel Consiglio di Sicurezza e alle Nazioni Unite sono aumentati a dismisura”.

“Ecco come si presenta l’altra parte. Questa è la loro promessa. Abbiamo fatto tutto il lavoro che dovevamo fare, loro non hanno revocato le sanzioni, non hanno mantenuto nessuna delle promesse fatte, e poi hanno completamente stracciato quell’accordo, o quell’accordo o memorandum che avrebbe dovuto esserci, si sono ritirati completamente dal JCPOA e lo hanno respinto”.

“Certo, questo negoziato è vantaggioso per l’attuale presidente degli Stati Uniti; lui andrà a testa alta e dirà che ho minacciato l’Iran e l’ho portato al tavolo delle trattative. Lui se ne vanta nel mondo, ma per noi è un danno puro e non ci porta alcun beneficio. Dobbiamo diventare forti militarmente, scientificamente, governativamente, strutturalmente e organizzativamente. Se diventiamo forti, il nemico non penserà nemmeno di minacciarci”.

Queste posizioni di Khamenei potrebbero portare a un imminente attacco da parte di Israele che come gli Stati Uniti preme per una dismissione del nucleare e depotenziamento militare di Teheran.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

