ISRAELIRANWAR. Israele: le liste di minoranza unite chiedono un nuovo Premier. Iran: Stati Uniti hanno bloccato i negoziati 4 volte. USA: Consiglio di sicurezza su eventuale nuovo attacco all’Iran

L’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver bloccato per ben 4 volte i negoziati in corso senza motivazione e sì gli accordi sono ancora possibili se Washington accetterà tutte e sette le condizioni richieste da Teheran. A separo in una nota per la stampa Ali Bagheri: “Non ci accontentiamo più degli impegni sulla carta degli Stati Uniti”. Il Vice Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha poi proseguito: “Gli americani hanno interrotto tutti e quattro i round di negoziati nell’ultimo anno e mezzo venendo meno alle loro promesse. È diritto della Repubblica Islamica dell’Iran non accontentarsi degli impegni sulla carta degli americani prima di entrare in una nuova fase diplomatica. L’Iran deve vedere con i propri occhi le azioni concrete degli Stati Uniti e, quando queste azioni saranno osservate, si creeranno le condizioni per aprire un nuovo capitolo”.

Baqeri Kani ha affermato che i trasferimenti di gas russo verso l’Iran e il Corridoio Nord-Sud sono progetti che elimineranno la “illusione” di alcune potenze, inclusi gli Stati Uniti. Il generale Rezaei ha avuto un incontro di circa 3 ore con il presidente russo, trasmettendo un messaggio del Comandante della Rivoluzione Islamica che includeva una proposta di cooperazione bilaterale.

Nonostante a tensione ta Iran e Stati Uniti e le dichiarazione da entrambe le parti che gli eserciti sono pronti al combattimento e che tutto potrebbe rispondere ta il 9-11 novembre Zirat News scrive: “Bloomberg: Stati Uniti e Iran vicini a una possibile svolta nei negoziati per porre fine alla guerra Secondo quanto riportato da Bloomberg, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una potenziale svolta nei negoziati volti a porre fine al conflitto”. L’ultimo mediatore al lavoro è il Qatar a ci è stato consegnato da parte di J.D.Vance na proposta a cui Iran ha risposto. Secondo Reuters, l’Iran ha trasmesso una proposta relativa al proprio programma nucleare tramite il Qatar; ha tuttavia sottolineato che le discussioni in merito avranno inizio solo dopo che gli Stati Uniti avranno risposto alle sue richieste, delineate in un documento in sette punti riguardante lo Stretto di Hormuz.

La questione dunque nonostante gli ottimisti verte sempre sia queste di Hormuz, il Portavoce dell’esercito iraniano: “lo Stretto di Hormuz verrà riaperto solo se gli Stati Uniti accetteranno le sette condizioni poste dall’Iran”. Il generale Akraminia ha aggiunto che atti di aggressione, nuove avventure militari o provocazioni nella regione non porteranno alla riapertura dello stretto, precisando che tali condizioni sono state comunicate alla parte statunitense tramite funzionari politici e responsabili della sicurezza.

Negli Stati Uniti il 6 di novembrec’è stato un briefing sulla sicurezza ed era inerente all’approvazione di piani per la ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. Alti funzionari della Casa Bianca hanno descritto il briefing come “importante e urgente”. Secondo fonti ufficiali statunitensi, mercoledì e giovedì Trump ha discusso con il suo team per la sicurezza nazionale la possibilità di riprendere le operazioni; la luna nuova del 9 novembre potrebbe creare condizioni favorevoli a un’azione militare.

Israele è alle prese con la scelta del nuovo primo ministro. Il partito Yisrael Beiteinu, guidato da Avigdor Lieberman, ha accettato di collaborare con i partiti ultra-ortodossi israeliani all’interno di una coalizione capeggiata da Gadi Eisenkot, secondo quanto riportato dal canale televisivo israeliano Channel 12. Se la notizia fosse confermata, Netanyahu non sarebbe più, a breve, il Primo Ministro di Israele.

Yoaz Hendel accusa Lieberman di aver abbandonato le promesse sui riservisti pur di rimanere al potere. Hendel ha chiesto se Lieberman, approvando l’evasione di massa del servizio militare per restare al potere, sia diverso da Smotrich e Netanyahu. Ha affermato che Lieberman aveva rifiutato qualsiasi concessione sulla sicurezza dello Stato e promesso di prendersi cura dei riservisti, ma prima ha rinnegato la promessa. Hendel ha aggiunto: “Non scenderemo a compromessi”.

La Lista Araba Unita si unisce ad altri partiti nel chiedere il voto per il nuovo presidente della Knesset la prossima settimana . La Lista Araba e la Lista Unita figurano tra i partiti israeliani che richiedono nuove elezioni per la presidenza della Knesset, da tenersi la prossima settimana. Nahum Barnea su Yedioth Ahronoth: Eisenkot preferisce formare un governo di minoranza sostenuto da arabi e ultraortodossi provenienti dall’esterno.

Il Sito web Walla, citando un alto funzionario della sicurezza: “Hezbollah ha condotto attività nelle ultime settimane e ha cercato di aumentare la tensione con l’esercito israeliano lungo la Linea Gialla, con l’obiettivo di inviare un messaggio per conto dell’Iran e creare una carta da gioco a livello politico in Israele, per spingerlo a considerare che lo scoppio di un confronto con Teheran avrà delle ripercussioni. La grande domanda nel sistema di sicurezza è come reagirà Hezbollah se scoppierà un confronto tra Israele e Iran.”

Ali Akbar Velayati advisor di Khamenei ha ribadito che che la sicurezza regionale è indivisibile e che qualsiasi corridoio che aggiri l’Iran comporterà costi elevati. O si raggiunge una sicurezza collettiva, o tutti andranno incontro a un’insicurezza collettiva.

Il comandante delle forze di terra del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), Mohammad Karami, visita le isole del Golfo Persico. Durante la visita, ha inoltre supervisionato il personale del quartier generale “Madinah Monavareh”.E ancora Mohammad Esmaeil Kowsari, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera dell’Assemblea Consultiva Islamica iraniana, ha parlato ai fedeli sull’isola di Kish. Ha dichiarato che la resistenza delle forze armate e del popolo iraniano durante la “Terza Guerra Imposta” ha mandato all’aria i calcoli dei nemici, impedendo loro di raggiungere i propri obiettivi. Ha inoltre sottolineato la necessità di preservare l’unità nazionale e di superare le divergenze interne per salvaguardare i traguardi raggiunti dal Paese.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari n Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 15:30 d 6 novembre. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) sta ultimando i preparativi per un’eventuale ripresa di operazioni di combattimento su larga scala contro l’Iran, pur non avendo ancora ricevuto ordini specifici da Washington, Fox News, citando funzionari statunitensi. Fonti di Fox News hanno fatto notare che il 9 novembre in Medio Oriente è previsto il novilunio (luna nuova). Secondo le loro valutazioni, l’assenza di luce lunare crea condizioni favorevoli allo svolgimento di operazioni militari.

Nel Negev, nel sud di Israele, vengono posizionati rifugi anti-bomba mobili. Secondo un funzionario militare israeliano al sito web di Yedioth Ahronoth: “L’esercito è ancora in stato di allerta per un possibile attacco all’Iran e attende una decisione da Washington”.

Si continua a sparare a Gaza. A Gaza City: un ordigno esplosivo esplode nella parte orientale della città L’esercito israeliano ha condotto un’operazione di demolizione nel quartiere di Tuffah, a nord-est di Gaza City. Segnalati aerei da guerra in volo a bassa quota sulla Striscia di Gaza. Colpi d’arma da fuoco esplosi da veicoli contro le tende degli sfollati ad Al-Mawasi (Rafah) e nel sud di Khan Yunis Ancora spari diretti verso le tende nelle vicinanze delle aree di Al-Shakoush e Al-Iqlimi. Un bombardamento di artiglieria ha colpito la zona a ovest della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Artiglieria israeliana in azione a ovest della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Almeno un morto studentessa di medicina.

In Cisgiordaniacoloni, accompagnati da forze israeliane, prendono d’assalto l’area di Wadi al-Badhan a est di Nablus. E ancora, chiusure e restrizioni più severe presso diversi posti di blocco, in particolare al checkpoint “Container”. Anche gli accessi ad alcune località nel sud risultano interessati. Il traffico scorre regolarmente nella maggior parte dei posti di blocco nelle zone centrali e settentrionali, sebbene in alcuni punti si registrino congestioni e controlli. Forze israeliane da Kafr Kila verso la periferia di Deir Mimas, anno sparato in aria contro i coltivatori di olive.



Stesse scene ripetute in Libano. Raffiche di mitra provenienti da Beit Yahoun verso la periferia di Ayta al-Jabal, nel Jabal Amel. Bombardamenti ad Al-Tiri. Segnalato fuoco di mitragliatrice in direzione della città di Khiam. L’artiglieria israeliana ha colpito le località nel sud; segnalati bombardamenti dell’esercito israeliano ad al-Qantara. Colpi di artiglieria hanno raggiunto la periferia di Mayfadun, l’area compresa tra Nabatieh al-Fawqa, Zawtar al-Sharqiya e Mayfadun, nonché Wadi Shebaa. Sono stati segnalati spari di mitragliatrice da Beit Yahoun verso la periferia di Aita al-Jabal e da Khiam verso la sorgente di Ibl al-Saqi. Ad al-Tiri è stata registrata un’esplosione che ha coinvolto l’esercito israeliano, mentre una forza israeliana in avanzata da Kafr Kila verso la periferia di Deir Mimas ha sparato in aria per intimidire gli agricoltori intenti alla raccolta delle olive. Colpi di artiglieria e raffiche di mitragliatrice prendono di mira l’area tra Halta e Kfarshouba

In Siria fonti locali e mediatiche hanno riferito che, nella mattinata del 5 novembre 2026, un elicottero da trasporto, scortato da un velivolo della coalizione internazionale, è stato avvistato nei cieli della provincia di As-Suwayda. Secondo quanto riportato dall’account “Radio Free Syria”, l’elicottero di scorta ha volato a quote medio-basse, rilasciando nel contempo flare termici. L’operazione di volo ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, interessando le zone rurali orientali di Daraa e quelle occidentali di As-Suwayda, per poi estendersi fino alla regione di Al-Lajat. Successivamente, i velivoli hanno fatto ritorno verso il territorio giordano.

In Iraq, due motociclisti hanno aperto il fuoco contro un oleodotto vicino al posto di blocco di Daraman, in Iraq, causando la morte di una guardia di sicurezza e il ferimento di altre tre persone. Il posto di blocco di Daraman si trova a nord della città di Kirkuk, sulla strada che collega Kirkuk, Perde ed Erbil. Un drone di origine ignota, dotato di un ordigno bellico, è stato rinvenuto a Kirkuk e distrutto tramite detonazione controllata. Le forze armate statunitensi e israeliane intensificano le esercitazioni sui cieli dell’Iraq; gli USA ritirano parte del personale dalle basi nella regione. Funzionari informati descrivono le esercitazioni – che vedono velivoli di entrambi i Paesi impegnati in manovre d’attacco – come preparativi per un’opzione operativa breve ma intensa contro l’Iran. Le forze rimaste sul campo hanno inoltre condotto simulazioni di risposta a scenari con un elevato numero di vittime, in previsione di una possibile rappresaglia iraniana. Violente esplosioni udite nel governatorato di Erbil, nel nord dell’Iraq. Droni suicidi prendono di mira il quartier generale di un gruppo di opposizione curdo iraniano a Choman, nel governatorato di Erbil.

Avvistate colonne di fumo levarsi nei pressi dell’Aeroporto Internazionale del Kuwait. Movimenti aerei militari statunitensi verso l’Asia occidentale: 54 voli registrati dal 27 ottobre al 4 novembre. Il monitoraggio tramite fonti aperte (open-source) dei dati di FlightRadar ha rilevato, in tale periodo, 48 voli di velivoli da trasporto pesante C-17 e due di C-5M, oltre a quattro missioni di rifornimento in volo effettuate da KC-135R. I dati si riferiscono al numero di voli registrati; alcuni velivoli hanno compiuto più di un viaggio. Gli osservatori del traffico aereo hanno segnalato almeno 16 missioni di C-17 verso Israele a partire da metà ottobre e tre verso il Kuwait.Nel pomeriggio d 6 novembreun velivolo militare statunitense nei pressi di Abu Dhabi sta trasmettendo il codice 7700, che indica una situazione di emergenza.

Segnalato un rafforzamento delle misure di sicurezza presso l’aeroporto Al Maktoum di Dubai, in un contesto di possibile escalation delle tensioni con l’Iran. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha notevolmente intensificato le misure di sicurezza all’aeroporto internazionale Al Maktoum, noto come “Dubai World Central” (DWC), in previsione di una nuova fase di escalation delle tensioni con l’Iran. Secondo fonti interne allo scalo, oggi circa 14 camion container, scortati da diversi veicoli militari, sono stati avvistati sull’autostrada E611 mentre si spostavano dalla base aerea di Al Minhad in direzione dell’aeroporto. La stessa fonte ha inoltre riferito che, nei giorni scorsi, si è registrato un aumento della presenza di mezzi di soccorso e di sicurezza nei pressi dell’aeroporto. Secondo quanto riferito, lo scalo sta operando a capacità ridotta per agevolare eventuali operazioni di evacuazione in caso di attacco imminente.

Secondo il Wall Street Journal, Ansarallah (gli Houthi) hanno istituito un sistema di autorizzazione via e-mail per le navi che richiedono un passaggio sicuro attraverso il Mar Rosso. I comandanti delle navi inviano i dettagli dell’imbarcazione e dichiarano di non avere alcun legame con Stati Uniti, Regno Unito, Israele o Arabia Saudita. Gli Houthi rispondono solitamente entro 24 ore, rilasciando autorizzazioni al transito valide per 7 giorni e fornendo istruzioni per la navigazione.

Gli Houthi hanno pubblicato una raccolta di filmati che mostrano scontri armati con le forze filo-saudite. Le difese aeree di Ansar Allah intercettano velivoli ostili sauditi sopra Sana’a. 30 civili uccisi, 8 feriti nei raid aerei sauditi sul mercato di Al-Hadara a Taiz. Il Ministero della Salute di Sana’a ha fornito un bilancio non definitivo. Venerdì, tre raid di un F-15 saudita hanno colpito il popolare mercato nel distretto di Al-Wazi’iyah, a ovest del governatorato di Taiz. Le Forze Armate yemenite hanno dichiarato che l’attacco non resterà impunito.

Sarebbero in corso operazioni per espellere le forze saudite, guidate da Badr Al-Harbi, dalle postazioni sul monte Kuhob, a est di Bab al-Mandab. Forze locali dichiarano di aver condotto un’operazione per cacciare dai monti Kahboub le brigate “Giants” (Giganti), mobilitate dall’Arabia Saudita. Secondo i media militari yemeniti, le forze hanno sferrato un attacco da due direttrici, cogliendo di sorpresa le truppe mobilitate all’interno delle loro fortificazioni; gli occupanti sono stati uccisi o catturati e sono state sequestrate diverse attrezzature. Le immagini on line mostrano decine di veicoli corazzati delle forze mobilitate, bruciati e resi inservibili; si riferisce inoltre che le forze attaccanti hanno preso posizione in punti che dominano gli altri siti occupati dalle truppe avversarie. L’ufficiale saudita Badr al-Harbi avrebbe assunto il comando delle brigate a Kahboub; l’area montuosa domina lo stretto di Bab al-Mandab e porzioni dei distretti di al-Dhabab e al-Mudaraba. Velivoli sauditi hanno bombardato le forze in ritirata, provocando numerose vittime; secondo le testimonianze, è in corso una fuga di massa dai monti e dalle valli di Kawhabil.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha abbattuto un altro drone statunitense MQ-1 “Grey Eagle” sopra l’isola di Qeshm. Dall’inizio del conflitto, l’Iran ha abbattuto 56 droni statunitensi MQ-9 “Reaper” e 16 droni MQ-1 “Grey Eagle”. L’UKMTO ha ricevuto una segnalazione, giunta con ritardo, di un incidente avvenuto 16 miglia nautiche a est di Khasab, in Oman. Il comandante di una petroliera in transito nello Stretto di Hormuz, in uscita, ha riferito di un’esplosione avvenuta all’altezza della linea di galleggiamento, sul lato di sinistra. L’equipaggio è al sicuro e tutti i membri sono stati rintracciati. La petroliera è ancora in grado di muoversi autonomamente e sta proseguendo il suo viaggio.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato l’intercettazione di un secondo drone da ricognizione statunitense MQM-170 Outlaw — che stava sorvolando l’isola di Qeshm, in Iran — mediante l’impiego di sistemi di guerra elettronica. Scoperti 50 terminali Starlink a Teheran. Il comandante dell’unità “Al-Ghadir” ha dichiarato che, dall’inizio dell’anno, nei distretti di Lavasanat e Rudbar-Qasran sono stati rinvenuti 50 terminali Starlink. I fascicoli relativi alle persone coinvolte sono stati trasmessi alle autorità giudiziarie per i seguiti di competenza.

Secondo il Financial Times, nelle ultime settimane almeno quattro imbarcazioni legate all’Iran sono state osservate mentre eseguivano manovre insolite in prossimità di cavi di comunicazione sottomarini nel Golfo dell’Oman. I dati della società di intelligence marittima Windward indicano che tre petroliere — attualmente soggette a sanzioni statunitensi — insieme a un’altra imbarcazione iraniana, hanno rallentato, modificato la propria rotta e sostato per periodi prolungati sopra aree in cui sono posati i cavi. Alcune di esse hanno persino disattivato i propri sistemi di identificazione per decine di ore consecutive. Questa attività insolita ha sollevato il timore che l’Iran possa stare mappando le infrastrutture di comunicazione nella regione, o che si stia preparando a danneggiare potenzialmente tali risorse in caso di un nuovo confronto militare.

Secondo un’analisi di immagini satellitari pubblicata dalla BBC, diverse strutture militari e missilistiche in Iran — tra cui quelle nelle aree di Karaj, Shahroud, Kermanshah e Parchin — sono oggetto di un’attiva espansione e ricostruzione. Le immagini mostrano lavori di scavo su larga scala, la costruzione di nuovi ingressi a strutture sotterranee, l’edificazione di nuove strutture e la riparazione di danni, presumibilmente causati da possibili attacchi da parte di Israele e Stati Uniti. Tali misure mirano a rafforzare la protezione delle infrastrutture strategiche, a trasferire alcune forze militari in strutture sotterranee e a mantenere la prontezza a rispondere a potenziali minacce future.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/