ISRAELIRANWAR. Israele amplia la Linea Gialla in Libano: Barashit, Al-Mansouri e Majdal Zoun. Hebollah prono a riprendere la guerra

Un gigantesco pugno chiuso con la scritta “Rise Up” in onore di Ali Khamenei domina Piazza Enghelab a Teheran in vista del suo funerale. Le cerimonie commemorative sono cominciate ieri e termineranno il 9 di luglio dopo un passaggio nelle città sante irachene. L’Iran si è preparata per una cerimonia che dovrebbe attirare 35 milioni di persone in lutto e centinaia di funzionari.

Esmail Baghaei portavoce del Governo ha detto: “Circa 100 paesi, tramite delegazioni ufficiali, personalità di spicco o gruppi di cittadini, invieranno rappresentanti a partecipare a questa cerimonia. Sono presenti delegazioni di alto livello provenienti dai paesi limitrofi. Almeno 8 capi di Stato, tra cui presidenti o primi ministri, e i presidenti dei parlamenti di 12 paesi sono presenti. Anche rappresentanti di molti paesi, a livello di ministri degli esteri, altri ministri e inviati speciali, partecipano alla cerimonia. Gruppi di cittadini e personalità di spicco provenienti da circa 100 paesi partecipano a questa cerimonia. Delegazioni, personalità di spicco e rappresentanti parlamentari dell’Europa orientale sono presenti alla cerimonia di commiato per la salma del defunto leader della rivoluzione. Tuttavia, i paesi europei che hanno preso una posizione ufficiale a sostegno dell’aggressione militare del regime sionista e degli Stati Uniti contro il nostro paese non sono stati invitati a partecipare alla cerimonia funebre”.

Dai Balcani Occidentali rappresentati dalla Serbia passando Bielorussia, e poi il Caucaso del Sud Georgia, Armenia, Azerbaijan i paesi degli Stan; presente il Presidente del Tagikistan Emomali Rahmon, Presidente del Consiglio Nazionale del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, il Presidente del Parlamento dell’Uzbekistan, Kazakistan. La Turchia, Vice Primo Ministro Cevdet Yilmaz; Egitto, Iraq governo Federale e Kurdistan, rappresentato dai Barzani e Talabani, Libano fino all’area del Golfo, presidente del parlamento del Qatar, delegazione dall’Oman e Arabia Saudita. E oltre Yemen, Afghanistan, Pakistan, Russia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Cina. Infine leader religiosi provenienti da tutto il mondo. E ancora una delegazione di intellettuali e attivisti culturali e dei media provenienti da Spagna, Brasile, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia e Nicaragua rende omaggio al leader martire della rivoluzione. Delegazioni dell’Asse della Resistenza e dei sostenitori della rivoluzione iraniana (Leader di gruppi da Siria, Libano, Iraq, Marocco e Turchia). Poi i paesi africani: Namibia, Burkina Faso, Repubblica del Congo. E paesi dell’America Latina come il Nicaragua e Cuba. Il segretario generale dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

E mentre l’Iran era impegnato nello svolgimento dei funerali con tutta la macchina politica e militare, in Occidente, il New York Times rivela ulteriori dettagli sulle gravi tensioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, riportando che Trump ha deriso pubblicamente il principe ereditario durante la guerra di marzo. In un forum sugli investimenti a Miami, ospitato dall’Arabia Saudita, Trump ha detto di lui: “Non pensava di dovermi baciare il culo”.

Il primo luglio funzionari statunitensi hanno dichiarato al Jerusalem Post che nessun fondo iraniano congelato è stato sbloccato e non lo sarà finché l’Iran non si conformerà ai termini del memorandum d’intesa. Un funzionario statunitense ha affermato: “Nessun fondo congelato è stato sbloccato e non lo sarà finché l’Iran non soddisferà i requisiti delineati nel memorandum d’intesa”. Inoltre, funzionari del Qatar e dell’Arabia Saudita hanno dichiarato a diverse testate giornalistiche, tra cui il New York Times, che i fondi non saranno sbloccati o assegnati ai fondi per la ricostruzione iraniana finché non si registreranno progressi tangibili in base al memorandum d’intesa.

“Gli Stati Uniti hanno praticamente raggiunto tutti i loro obiettivi nei negoziati con l’Iran”, ha dichiarato Trump in un’intervista alla CNBC. “Siamo stati in Vietnam per 19 anni. Siamo stati in Afghanistan per circa 10 anni. Abbiamo combattuto la guerra di Corea per un’eternità. Non voglio nemmeno menzionare la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. <…> Siamo stati coinvolti in ognuna di quelle guerre per moltissimi anni. E io sono qui da quattro mesi. E cosa ho ottenuto? Li ho sconfitti militarmente”, ha affermato.

L’ex diplomatico statunitense Jeffrey Feltman ha dichiarato al quotidiano The National: “L’idea di Trump di disarmare Hezbollah e intervenire in Siria è ridicola, ma non è solo un commento di passaggio. L’idea di Trump sulle armi di Hezbollah e sul ruolo della Siria deriva da una mancanza di comprensione della complessità dell’intervento siriano in Libano.”

Dure parole per Israele arrivano dalla Turchia: “Il regime israeliano è più di un semplice problema per la Turchia o per Erdogan; è una crisi per tutta l’umanità. Questo regime è diventato un peso per l’umanità che nessuna coscienza politica, economica o umana può più sopportare “ ministro degli Esteri turco, Fidan. Il petrolio per Tel Aviv via Turchia – Baku continua a fluire .

E ancora Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan su Israele: “Israele è attualmente alla ricerca di un nuovo nemico. Finché Israele – o qualsiasi altro attore – agirà in modi che contrastano i nostri interessi nazionali e regionali, non abbiamo motivo di temere nessuno, esitare o cedere. Non abbiamo problemi con il confronto. Se si arrivasse a quello, non sarebbe un problema per noi. Israele non è solo un mio problema; è un problema del mondo”.

Il Ministro della Difesa israeliano Gantz ha riferito in conferenza stampa: “l’83% dei tunnel nell’area adiacente alla Linea Gialla a Gaza è stato distrutto”. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “La guerra contro l’Iran, Hamas e Hezbollah non è finita e Israele è più forte che mai”, Times of Israel. “Non finirà mai. Se vuoi vivere in Medio Oriente, e nel mondo, devi essere molto forte”, ha detto Netanyahu, rispondendo a una domanda sulla possibilità di considerare concluse le guerre contro Iran, Hamas e Hezbollah. Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich sull’accordo tra Israele e Libano: “Abbiamo ottenuto la legittimità per rimanere nel Libano meridionale.”

Secondo Al Arabiya, che cita il Ministero degli Affari Esteri francese, la Francia e altri paesi europei si uniranno alla forza internazionale schierata nel Libano meridionale con il supporto delle loro controparti americane. Secondo quanto riportato, ciò avviene su richiesta del governo libanese. Non è chiaro se questo dispiegamento sarà subordinato all’attuale Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) o se costituirà una missione di pace internazionale separata.

Sono in corso colloqui tra rappresentanti americani per avviare al più presto un progetto pilota in cui l’esercito libanese entrerà in alcune aree del sud del Paese e inizierà il processo di disarmo di Hezbollah. Subito dopo la visita del comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti in Israele, il capo del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco, il generale statunitense Joseph Clerfield, ha incontrato ieri il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, il generale Eyal Zamir,, nell’ambito di colloqui sul coordinamento delle azioni in Libano e sull’attuazione dell’accordo firmato.

Il messaggio del Capo di Stato Maggiore è stato il seguente: in un momento storico in cui Hezbollah è al suo punto più debole, si presenta un’opportunità unica, che potrebbe non ripetersi, per il governo e l’esercito libanese di contrastare questa organizzazione. Inoltre, il Capo di Stato Maggiore ha dichiarato che Israele agevolerà l’attuazione dell’accordo, ma, dal punto di vista delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), non ci saranno compromessi per impedire a Hezbollah di riguadagnare terreno.

Bloomberg: “Diversi paesi europei ora concordano sul fatto che le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz pagheranno Iran e Oman”. I paesi europei si sono rassegnati all’imposizione di dazi da parte dell’Iran nello Stretto di Hormuz, considerandola “inevitabile” e chiedendo all’Iran di non discriminare le navi che devono pagare il dazio – Bloomberg.

Secondo il New York Times, durante i colloqui di aprile gli Stati Uniti sospettavano che Israele stesse tentando di eliminare due negoziatori chiave: il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Di conseguenza, gli Stati Uniti chiesero a diversi Paesi di avvertire l’Iran di questa possibilità. Ghalibaf avrebbe dovuto recarsi a Islamabad in aprile per incontrare il vicepresidente Wang, ma i servizi di sicurezza iraniani temevano che Israele potesse sfruttare l’occasione per assassinare lui o Araghchi, interrompendo così i colloqui.

Secondo alcune fonti, l’Iran, tramite intermediari in Pakistan e Qatar, chiese garanzie che Israele non avrebbe condotto operazioni segrete contro la delegazione iraniana. Dopo l’incontro, aerei da combattimento pakistani scortarono un velivolo iraniano dal confine iraniano a Islamabad e ritorno.

Tuttavia, durante il viaggio di ritorno a Teheran, si è presentata una minaccia alla sicurezza: i servizi di sicurezza iraniani hanno informato l’aereo che trasportava Ghalibaf di aver ricevuto informazioni secondo cui Israele stava pianificando un attacco al velivolo e che due caccia israeliani erano entrati nello spazio aereo iraniano attraverso il confine occidentale, vicino all’Iran. Il consigliere di Ghalibaf ha confermato che l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza nella città di Mashhad, la più vicina al confine con il Pakistan, e da lì la delegazione iraniana ha viaggiato via terra fino a Teheran per circa otto ore.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi il due luglio ha criticato CENTCOM: “Il Comando Centrale di Sicurezza ha portato instabilità nella nostra regione, o viceversa? La risposta è ovvia. Allo stesso modo, il nostro forte esercito ha dimostrato che gli stranieri sono incapaci di difendersi. La pace nella nostra regione sarà possibile solo quando sarà globale e inclusiva di tutte le parti, senza alcuna interferenza esterna.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle 16:00 del 3 luglio. Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato il ritiro della Brigata Givati ​​dal Libano meridionale e persino a nord del fiume Litani. Le IDF hanno anche riferito che centinaia di combattenti di Hezbollah sono stati uccisi a seguito delle azioni dell’unità. Questa brigata è solo una delle unità operative nel Libano meridionale e il suo ritiro non significa il ritiro di Israele dalla “zona di sicurezza”. Un riservista israeliano il tre luglio è rimasto gravemente ferito a seguito di scontri nel sud del Libano.

Israele ha lanciato volantini sulla città di Al-Mansouri, aggiungendola alla linea di controllo. Stanno intimando alla gente di lasciare la città o di essere uccisa. Gli israeliani hanno informato gli Stati Uniti e il Libano di aver esteso la Linea Gialla fino a includere le città di Barashit, Al-Mansouri e Majdal Zoun.

Gli israeliani hanno anche rafforzato la loro presenza a Hadatha e hanno iniziato a entrare per la prima volta nella città di Harees. Nella giornata del 3 luglio le IDF hanno ucciso 7 uomini di Hezbollah. Questo è l’attacco a Nabatieh al-Fawqa avvenuto oggi alle 7 del mattino. Secondo le fonti libanesi un scontro diretto Hezbollah IDF inizierà a breve.

Il potavoce delle forze armate yemenite, Yahya Saree nel tardo pomeriggio ha rilasciato un comunicato: “Questo venerdì mattina, gli aerei da guerra sauditi hanno violato lo spazio aereo dello Yemen nel tentativo di impedire ad un aereo civile iraniano, che trasportava più di 200 cittadini, di atterrare all’aeroporto internazionale di Sana’a, che, insieme allo Yemen, è sottoposto ad un ingiusto assedio da quasi 11 anni. Tuttavia, il suo tentativo fallì, per grazia di Dio, perché le forze armate yemenite affrontarono questo tentativo prendendo di mira una serie di missili di difesa aerea. È stato costretto a lasciare lo spazio aereo”. Gli Houthi hanno promesso risposte tempestive a possibili attacchi.

Il traffico marittimo commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz è rimasto stabile nelle ultime 24 ore, nonostante le continue tensioni nella regione.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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