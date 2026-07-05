ISRAELIRANWAR. Iran, Israele e Stati Uniti: quando gli accordi valgono solo per il nemico

Iran, Israele, Stati Uniti tre paesi sempre sull’orlo di una crisi di nervi che si tramuta in attacchi. Nonostante gli accordi di pace e memorandum tutti e tre non perdono occasione per far valere la loro ragione: per esempio il 1 luglio, si sono registrati attacchi delle Forze Armate iraniane contro i curdi iraniani rifugiati nel nord dell’Iraq. In concomitanza con l’intensificarsi delle attività e dei movimenti dei separatisti nelle regioni di confine tra Iran e Iraq, e con la crescente ondata di operazioni di attacchi nell’Iran orientale, le Forze Armate iraniane hanno colpito le posizioni del Partito per la Libertà del Kurdistan (PAK) nel nord dell’Iraq. L’operazione è stata condotta la il 1 notte con l’impiego di droni kamikaze, droni da ricognizione/combattimento, attacchi di artiglieria e missilistici, e ha visto anche la partecipazione di elicotteri dell’aviazione militare e del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Secondo quanto riportato, a seguito degli attacchi delle Forze Armate iraniane contro le posizioni terroristiche nelle province irachene di Sulaymaniyah ed Erbil, almeno 10 separatisti curdi iraniani sono stati uccisi e molti altri feriti.

Non va meglio sul fronte libanese, dove Israele – secondo fonti vicino a Hezbollah – “ha violato il cessate il fuoco sul fronte libanese almeno 25 volte nelle ultime 48 ore”. Secondo il Ministero della Salute libanese, dall’inizio degli attacchi di Israele contro il Libano, il 2 marzo 2026, ad oggi, 4.297 persone sono state uccise e 12.196 ferite. Il Ministero della Salute libanese non ha ancora pubblicato statistiche dettagliate o disaggregate oltre queste cifre. Tuttavia, secondo stime non ufficiali, oltre 530 dei morti e più di 1.520 dei feriti sono minori.

L’esercito israeliano, spiegano le fonti libanesi, ha infranto la tregua nel Libano meridionale con diverse azioni, tra cui: “due attacchi con droni su Nabatieh al-Fawqa; la demolizione di edifici nelle città di Aynatha, Hadatha e Al-Tayri; l’incendio delle case rimaste a Beit Yahoun e Hadatha; il lancio di bombe soniche nelle città di Hadatha, Majdel Zoun, Yater e Nabatieh al-Fawqa; l’avanzata di carri armati Merkava intorno allo stadio di Hadatha; il bombardamento di Beit Yahoun con l’artiglieria; e sparatorie contro il personale di soccorso e veicoli civili nei pressi delle città di Nabatieh al-Fawqa e Halta”. Inoltre, è stato riferito che le forze israeliane hanno istituito un checkpoint sulla strada per Alessandretta, vicino a un hotel di Al-Naqoura. Questo checkpoint limita la circolazione delle forze UNIFIL nelle aree occupate da Israele . Fonti statali libanesi hanno smentito questa notizia, giustificando la loro negazione affermando che la strada tra le due aree menzionate è stata distrutta da raid aerei.

Gli iraniani dal canto loro affermano che la nave da guerra anfibia della Marina statunitense USS Boxer è stata schierata vicino all’Iran, violando la clausola 9 del memorandum d’intesa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha annunciato che il Gruppo Anfibio Boxer (ARG), guidato dalla nave d’assalto anfibio USS Boxer, insieme alle navi di supporto anfibio USS Comstock (LSD-45) e USS Portland (LPD-27), è entrato nella regione dell’Asia occidentale. Questo gruppo navale trasporta l’11ª Unità di Spedizione dei Marines (11ª MEU), composta da circa 2.200-2.500 tra Marines e marinai. La USS Boxer, equipaggiata con capacità logistiche e di combattimento – tra cui avanzati caccia a decollo verticale (come l’F-35B), elicotteri d’attacco e mezzi da sbarco – è considerata una forza di risposta rapida.

Sebbene il CENTCOM abbia dichiarato che lo scopo di questo dispiegamento strategico, nelle circostanze attuali, sia quello di rafforzare le capacità di deterrenza, proteggere le rotte marittime internazionali e migliorare la prontezza per una potenziale risposta alle crisi, il posizionamento di questo gruppo anfibio pronto a intervenire accanto al gruppo anfibio Tripoli, vicino all’Iran, è visto come un serio avvertimento. Violando di fatto la Clausola 9 del memorandum d’intesa, gli Stati Uniti hanno rafforzato le proprie risorse d’assalto anfibio in prossimità dell’Iran.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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