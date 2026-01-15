ISRAELIRANWAR. Iran: evacuate basi americane in Medio Oriente. A giugno in 14 ore partì l’attacco all’Iran. Libano pronti per fase due accordo, serve UNIFIL. Cisgiordania 20 nuovi insediamenti israeliani

Secondo il quotidiano britannico The Times, il primo Ministro britannico Starmer dovrebbe ricevere un invito a partecipare al Consiglio di Pace, che presiederà la seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Axios afferma chel’amministrazione Trump dovrebbe annunciare mercoledì la transizione alla seconda fase dell’accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Il Ministro degli Esteri egiziano: “Abbiamo raggiunto un accordo per un comitato tecnico di 15 membri per la gestione della Striscia di Gaza”. Il Ministro degli Esteri egiziano, Sameh Hassan Shoukry, ha anche detto: “Non c’è assolutamente spazio per una separazione tra la Cisgiordania e Gaza o per una divisione della Striscia di Gaza. Non accetteremo alcuna linea immaginaria per dividere la Striscia di Gaza”.

Nonostante le affermazioni egiziane, Homesh ha ricevuto lo status di città – insediamento – e con esso altri quattro insediamenti. In totale sono 20 i nuovi insediamenti, riconosciuti, completando così il processo che avevamo legittimato. L’insediamento in Cisgiordania continua a crescere.

Nel frattempo il personale non necessario è stato evacuato dalle basi in Medio Oriente compresi i funzionari della base aerea statunitense di Al-Udeid in Qatar che hanno ricevuto istruzioni di lasciare la base entro la sera del 14 gennaio. L’ultima volta che furono evacuate le basi statunitensi in Medio Oriente partì l’attacco all’Iran dopo 14 ore.

Le IDF stanno aumentando la loro preparazione a possibili scenari di escalation con l’Iran: diverse unità delle IDF hanno aumentato la prontezza al combattimento. Una stazione radar locale è diventata attiva a Cipro. L’aereo presidenziale israeliano “Zion Wing” è rientrato da Heraklion e si ritiene che sia in rotta verso Cipro. Il volo fa parte delle operazioni di test di routine, solitamente condotte pochi giorni prima dei viaggi ufficiali all’estero del Primo Ministro Netanyahu o del Presidente Herzog. L’aereo è un Boeing 767-300, con nominativo di chiamata IAF002 e registrazione 4X-ISR. Il 13 giugno 2025, però, l’aereo è decollato dopo diverse ore dall’inizio dell’attacco israeliano all’Iran, diretto in Grecia. Ciò è stato fatto per evitare danni al velivolo.

La Radio dell’esercito israeliano: “Fonti israeliane affermano che il motivo per cui l’aereo dell'”Ala Sionista” è decollato da “Israele” era per un volo di manutenzione e addestramento, il che è normale”.

Il primo Ministro Netanyahu si è diretto a Kirya. Mentre il Comune di Dimona ha deciso di aprire i rifugi in città alla luce dell’allerta sicurezza.

Il quotidiano israeliano Maariv riporta: “A fronte delle crescenti tensioni sulla sicurezza tra Stati Uniti e Iran e dei preparativi americani per un potenziale attacco in territorio iraniano, uniti ai timori di una risposta regionale, il comune di Dimona ha preso oggi la decisione eccezionale di aprire tutti i rifugi pubblici in tutta la città. Questo provvedimento rientra nelle misure di preparazione alla luce degli sviluppi nella regione e della possibilità di una più ampia escalation che potrebbe coinvolgere Israele nel conflitto. Il comune sottolinea che si tratta di una misura precauzionale nell’ambito della preparazione alle emergenze e non ha impartito alcuna istruzione speciale ai residenti oltre all’apertura dei rifugi”.

Secondo fonti israeliane: “Le Forze di Difesa Israeliane hanno schierato una batteria Iron Dome a Gerusalemme”.

Il 13 mattina alti funzionari dell’amministrazione Trump si sono incontrati per discutere le opzioni per trattare con l’Iran. Trump non ha partecipato. Durante i colloqui tra Qatar e Iran si è discusso degli sviluppi regionali. La parte qatariota ha sottolineato il suo sostegno a tutti gli sforzi per ridurre e allentare le tensioni nella regione.

L’Iran ha affermato che Internet rimarrà disconnesso per le prossime due settimane, fonte agenzia Fars. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “Israele ha sempre cercato di trascinare gli Stati Uniti in guerre per suo conto. Ma, sorprendentemente, questa volta stanno dicendo la loro parte silenziosa ad alta voce”. E ancora: “Ora che le nostre strade sono insanguinate, Israele afferma apertamente e con orgoglio di aver armato i manifestanti con armi militari e che questa è la causa di centinaia di morti. Il Presidente degli Stati Uniti deve ora sapere dove andare per fermare l’emorragia”.

Nel frattempo aumentano i morti nelle rivolte in Iran, secondo dati ufficiali sono 3000 mentre i gruppi di opposizione citati da CBS News affermano che il bilancio delle vittime è di almeno 12.000 e fino a 20.000.

Il canale israeliano Kan: “Hezbollah ha rilasciato una lunga dichiarazione esprimendo il suo sostegno all’Iran, senza minacciare di attaccare Israele se l’Iran verrà attaccato.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 16:00 del 14 gennaio. Un aereo militare israeliano è atterrato in Grecia.

Channel 14: “Attori stranieri stanno armando i manifestanti in Iran con armi da fuoco vere, motivo per cui centinaia di membri del personale del regime sono stati uccisi”. La Turchia ha avvisato l’Iran che estremisti curdi avrebbero attraversato il confine verso l’Iran per partecipare alle manifestazioni in forma violenta.

Le autorità giordane hanno rilasciato i detenuti libanesi Tariq Faraj e suo figlio dopo averli trattenuti per circa 10 giorni. Attualmente si trovano in Siria e sono diretti in Libano. In Siria, fonti locali da Daraa affermano che un giovane è rimasto ferito dal fuoco israeliano a Wadi Al-Raqad, nell’area del bacino di Yarmouk, nella campagna occidentale di Daraa.

Una fonte militare libanese responsabile ha dichiarato ad Al Jazeera: “L’esercito sta valutando la situazione tra i fiumi Awali e Litani dal punto di vista logistico”. “Sulla base della valutazione, l’esercito svilupperà un piano per la seconda fase del processo di controllo degli armamenti”.

“L’impegno militare nella Fase 2 deve essere sincronizzato con gli sforzi politici, sociali ed economici”. “Gli attacchi israeliani e la mancanza di cooperazione da parte della base di supporto di Hezbollah potrebbero ostacolare l’attuazione della seconda fase”. “La seconda fase del processo di controllo degli armamenti richiede consenso nazionale e fornitura di aiuti all’esercito”. “Se non si trova un’alternativa all’UNIFIL, potremmo assistere a scontri tra l’esercito libanese e quello israeliano”.

E ancora ha dichiarato: “L’esercito deve reclutare 4.000 uomini dopo il ritiro delle forze dell’UNIFIL”. “Abbiamo rafforzato i nostri posti di blocco in tutte le aree per impedire il trasferimento di armi a nord del fiume Litani e confischiamo tutte le armi che troviamo”. “Ci sono ufficiali dell’ex regime siriano in Libano, ma non hanno una struttura organizzata o una sala operativa”. “Abbiamo arrestato ufficiali dell’ex regime siriano e le indagini non hanno dimostrato che stessero pianificando azioni”. “Dall’inizio dell’anno, abbiamo arrestato 160 individui appartenenti all’ISIS e ad altre organizzazioni terroriste”.

L’esercito sta effettuando raid ad Al-Hisha – Wadi Khaled alla ricerca delle persone coinvolte in uno scontro a fuoco che ha causato il ferimento di 3 cittadini. L’esplosione udita nel sud è stata causata da un bombardamento dell’esercito a Zibqin

Yoav Zitun su Yedioth: “Per la terza volta in meno di una settimana: il 13 gennaio le forze armate hanno trovato dei lanciarazzi nell’area della Linea Gialla. Stime militari indicano che quest’area, che costituisce circa metà della Striscia di Gaza, è ancora lontana dall’essere priva di infrastrutture armate. Nell’esercito, si stima che ci vorranno anni per portare alla luce tutti i tunnel di Hamas in quest’area. Questo nonostante il possibile scenario in cui il Qatar eserciti pressioni per il ritiro israeliano anche dalla Linea Gialla, come parte della seconda fase di un eventuale accordo con Hamas”.

Registrato, il 14 gennaio un Incidente di sicurezza nella Striscia di Gaza meridionale. Le IDF hanno arrestato due giovani nel quartiere di As-Salam, a nord-est di Gerusalemme.

