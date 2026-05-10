ISRAELIRANWAR. In fuga i cacciatorpedinieri americani da Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto

I cacciatorpediniere USS Truxtun (DDG-103) e USS Mason (DDG-87) sono gli stessi due cacciatorpediniere che, quattro giorni fa, durante le prime ore della missione americana “Project Freedom”, sono stati presi di mira dalle forze armate iraniane mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz ed entravano nel Golfo Persico (se le immagini OSINT sono accurate). Il 7 maggio sera questi due cacciatorpediniere stavano tentando di lasciare il Golfo Persico quando sono caduti in un’imboscata missilistica delle forze armate iraniane. Anche il cacciatorpediniere USS Rafael Peralta (DDG 115) si era avvicinato allo Stretto di Hormuz per fornire ulteriore copertura difensiva, ed è stato anch’esso attaccato.

Gli americani avevano predisposto molteplici livelli di protezione per questi cacciatorpediniere, utilizzando altri cacciatorpediniere, aerei da combattimento, elicotteri Apache e vari velivoli da ricognizione e da combattimento, per proteggerli dagli attacchi missilistici e dei droni iraniani durante il transito nello Stretto di Hormuz.

Avvicinarsi allo Stretto di Hormuz è un’operazione estremamente pericolosa, equivalente a un suicidio, e la Marina statunitense non può permettersi di correre un rischio simile su larga scala, perché con l’aumento del numero di navi militari, la gestione del campo di battaglia diventerà ancora più complessa e la probabilità di essere colpiti aumenterà drasticamente. Almeno nelle condizioni attuali, le regole dello Stretto di Hormuz sono le seguenti – a meno che non si verifichino altri eventi significativi.

Il fatto che gli americani non volessero che questi due cacciatorpediniere rimanessero nel Golfo Persico e che abbiano accettato il rischio di ritirarli così in fretta dopo soli tre giorni, è probabilmente un’ulteriore prova che anche loro sono consapevoli dell’alta probabilità di una ripresa delle ostilità su vasta scala e che i cacciatorpediniere statunitensi, in uno scenario di combattimento esteso nel Golfo Persico, sarebbero certamente stati colpiti.

In ogni caso, i movimenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello Stretto di Hormuz negli ultimi quattro giorni vanno interpretati nel contesto della mal concepita missione “Project Freedom” di Trump, che lo ha costretto a correre gravi rischi per chiudere la questione. D’altro canto, dopo questi due brevi scontri con cacciatorpediniere statunitensi nelle acque meridionali iraniane, è probabile che le forze armate iraniane modifichino in qualche modo le proprie tattiche offensive per raggiungere il successo desiderato. L’Iran possiede certamente capacità offensive ed efficaci, ma tutto dipende dalle tattiche e da come vengono implementate.

Due cacciatorpediniere statunitensi a quanto pare, hanno attraversato con successo lo Stretto di Hormuz per entrare nel Golfo Persico tre giorni fa.

Una immagine a infrarossi del satellite VIIRS della NASA relativa agli eventi del 7 maggio sera, segnala un incendio nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz. Contemporaneamente agli scontri serali del 7, è stata pubblicata anche un’immagine, diffusa dai canali locali del sud, che mostrava un incendio in mare, finora passata inosservata.

Ora si può affermare con certezza che i cacciatorpediniere americani, mentre uscivano dalla zona a traffico limitato dello Stretto di Hormuz, sono stati colpiti da missili e droni dell’esercito iraniano e del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, subendo danni. In quelle ore nessuna nave mercantile ha richiesto assistenza, né la Marina britannica ha segnalato alcun incidente.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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