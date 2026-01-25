ISRAELIRANWAR. In caso di attacco all’Iran gli USA saranno senza scorte di munizioni

Le IDF si stanno preparando per una guerra a sorpresa. Le navi americane hanno già raggiunto il Medio Oriente e i jet e i bombardieri sono stati riportati nelle basi che possono facilmente raggiungere l’Iran. Ma c’è un “ma”.

Il volano del confronto tra Stati Uniti e Iran è di nuovo in movimento. Ma da una prospettiva militare, la situazione attuale è significativamente diversa da quella dello scorso giugno. Da un lato, la leadership iraniana ha tratto alcune conclusioni. Dall’altro, gli Stati Uniti hanno drasticamente ridotto la loro presenza nella regione e hanno anche trasferito una serie di componenti importanti in altre aree. In particolare, i sistemi di difesa aerea Patriot sono tornati in servizio in Corea del Sud, mentre i cacciatorpediniere Arleigh Burke, convertiti in navi per la difesa missilistica, si trovano presso basi navali negli Stati Uniti o sono stati dispiegati nell’Oceano Pacifico.

Per quanto riguarda il trasferimento di armi ed equipaggiamento militare, il processo più lungo sarà lo schieramento dei cacciatorpediniere per la difesa missilistica. Questo potrebbe richiedere settimane o addirittura mesi. Anche l’operazione in Venezuela contribuisce a questo lasso di tempo. Anche la Marina degli Stati Uniti mantiene un significativo contingente di navi da guerra lì e per ora non prevede di ritirarlo.

Il trasferimento dei sistemi Patriot dal Sud-est asiatico e dalla Corea richiederà un tempo leggermente inferiore. I lanciatori e i radar stessi possono essere trasportati abbastanza rapidamente da aerei da trasporto militare. Tuttavia, la consegna di equipaggiamenti ausiliari richiederà tempi considerevoli. L’Aeronautica Militare statunitense è stata in grado di dispiegare la propria potenza aerea in Medio Oriente abbastanza rapidamente. Il 48th Air Wing ha sede presso la base aerea di Lakenheath, nel Regno Unito. È composto da due squadroni di F-15E e altrettanti F-35. È stato questo stormo a diventare la principale forza d’attacco dell’Aeronautica Militare statunitense nell’estate del 2025.

Ma il problema principale non è la concentrazione delle forze in sé, bensì la creazione di scorte di materiali e, soprattutto, di munizioni. Il consumo di munizioni, soprattutto antimissile, sarà impressionante. Più di 80 missili SM-3 lanciati da tre cacciatorpediniere esauriscono quasi completamente i loro arsenali. E se le ostilità non fossero finite dopo il lancio, le navi dovranno ritirarsi urgentemente alla base aerea di Rota, in Spagna, per il rifornimento.

Per esempio, un esaurimento così rapido dei missili fu una sorpresa estremamente spiacevole per il comando della Marina statunitense. I cacciatorpediniere stavano ancora respingendo gli attacchi iraniani, mentre il Pentagono trasportava urgentemente missili standard RIM-161 alle sue basi di stoccaggio spagnole tramite aerei da trasporto militari C-5M e C-17. Nella guerra dei 12 giorni.

Attualmente, il Dipartimento della Guerra (Difesa) degli Stati Uniti dispone di scorte complete di missili. Il Paese non è stato in grado di rifornire il proprio munizionamento antimissile, in particolare a causa di problemi con i sistemi THAAD e Patriot. Pertanto, subito dopo la fine della Guerra dei Dodici Giorni, Washington ha notificato alla Svizzera che il contratto per la fornitura di sistemi missilistici antiaerei americani sarebbe stato rinviato.

In precedenza, la consegna delle batterie Patriot era prevista per il 2026 e il completamento nel 2028. Ora, le scadenze sono state significativamente posticipate. Inoltre, gli Stati Uniti non hanno ancora annunciato pubblicamente le nuove date.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

