ISRAELIRANWAR. IDF in trasferta in soccorso della Colombia

Nel tentativo di rafforzare la politica estera, dopo le dichiarazioni del presidente Colombiano nei confronti di Israele, Tel Aviv ha risposto alle difficoltà di un paese in preda alla distruzione.

In un comunicato delle Forze di Difesa Israeliane si legge: “IDF: Dopo 12 giorni di attività nei luoghi colpiti: la delegazione “Alleanza dei Fratelli” ha completato la sua missione in Colombia ed è rientrata in Israele” Il Comandante del Comando del Fronte Interno, durante la cerimonia di rientro in Colombia della delegazione “Alleanza dei Fratelli”: “Oggi possiamo dire che non ci sono più persone disperse nella città di Cali”.

La delegazione “Alleanza dei Fratelli”, guidata dal Comando del Fronte Interno e in collaborazione con il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri, ha tenuto il 25 agosto una cerimonia con il Comandante del Comando del Fronte Interno, Generale di Divisione Shai Kelper, presso la base del Comando del Fronte Interno, al termine di 12 giorni di attività in Colombia a seguito del terremoto che ha colpito il Paese.

La delegazione ha lasciato Israele giovedì 13 agosto 2026, in seguito al terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, causando ingenti danni nell’ovest e nel centro del Paese. Paese. La delegazione era composta da circa 80 soccorritori, ingegneri ed esperti in vari settori, sia in servizio attivo che di riserva, e ha lavorato in stretta collaborazione con le autorità, le forze di soccorso locali e le organizzazioni internazionali.

La delegazione ha operato in diverse importanti zone devastate nella città di Cali con l’obiettivo di localizzare e soccorrere i dispersi. Durante l’operazione, e in collaborazione con le forze locali, sono stati localizzati e soccorsi 29 dispersi. Al termine della missione, non risultavano più dispersi in città.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, gli ingegneri del Comando del Fronte Interno hanno collaborato con professionisti locali per mappare e classificare le strutture danneggiate e per delineare un quadro della situazione, al fine di fornire supporto nelle fasi di ricostruzione.

Durante le sue attività, la delegazione dell'”Alleanza dei Fratelli” ha messo a frutto le conoscenze e l’esperienza professionale acquisite dal personale del Comando del Fronte Interno nella gestione di scenari di devastazione e complesse emergenze in Israele e in missioni umanitarie in tutto il mondo. Dopo aver completato i compiti assegnati e aver trasferito le conoscenze e gli strumenti professionali alle autorità locali, la delegazione ha concluso le sue attività in Colombia ed è rientrata in Israele a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare”.

La vasta esperienza delle IDF sullo scenario interno ha permesso di operare ma anche di addestrare ulteriormente il personale nello scenario colombiano devastato dal terremoto.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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