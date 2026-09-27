ISRAELIRANWAR. IDF: Colpite le capacità di finanziamento di Hamas

Il 25 settembre in un comunicato le IDF fanno sapere: “Ad oggi, sono stati eliminati 16 esponenti di Hamas con ruoli chiave coinvolti nello scambio di valuta e nel trasferimento di fondi all’organizzazione di Hamas”.

Nel corso del conflitto, l’IDF e l’ISA hanno colpito ed eliminato 16 figure chiave della rete finanziaria, coinvolte nel trasferimento di fondi e nel finanziamento delle attività terroristiche di Hamas. Tutti i terroristi eliminati gestivano trasferimenti di denaro destinati alle attività militari dell’organizzazione nella Striscia di Gaza – per un totale di oltre un miliardo di dollari – avvalendosi di una rete composta da decine di cambiavalute in Turchia e nella Striscia di Gaza.

Tra gli esponenti di spicco dell’apparato finanziario di Hamas eliminati figurano Ibrahim Abu Shamala, responsabile finanziario dell’ala militare, e Mohammed Abu Alwan – eliminato mercoledì scorso – che gestiva i fondi dell’ala politica dell’organizzazione.

Sono stati inoltre eliminati i vertici delle reti di trasferimento fondi che gestivano la compensazione, la ricezione e il trasferimento di denaro per conto di Hamas; tra questi, Khader Jamasi, Ihab Khraizem e Hussein Qadra. Tali fondi vengono utilizzati da Hamas per retribuire i terroristi, potenziare l’arsenale bellico, ripristinare le infrastrutture terroristiche e pianificare attacchi contro i soldati dell’IDF e i civili israeliani.

L’IDF e l’ISA stanno concentrando i propri sforzi sul depotenziamento delle capacità finanziarie di Hamas – in particolare impedendo il ripristino delle sue infrastrutture e capacità militari – e sull’eliminazione della rete di cambiavalute che finanzia l’ala militare dell’organizzazione e trasferisce centinaia di milioni di dollari. Tali operazioni hanno inciso in modo significativo sulle attività militari di Hamas durante il conflitto.

Infine un monito da parte delle IDF: “Residenti della Striscia di Gaza, attenzione: nella vostra zona sono presenti altri individui coinvolti in attività di finanziamento, trasferimento di fondi e promozione delle azioni terroristiche di Hamas, mettendo così a rischio la vostra incolumità. A tutti coloro che continuano a facilitare il trasferimento di fondi e a finanziare le attività militari di Hamas: l’IDF e l’ISA continueranno a operare e a colpire chiunque partecipi direttamente ai meccanismi di finanziamento del terrorismo di Hamas, costituendo questi ultimi un obiettivo legittimo delle operazioni dell’IDF e dell’ISA”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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