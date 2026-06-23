ISRAELIRANWAR. I politici lasciano la Svizzera, restano i tavoli tecnici fino alla fine della settimana. Israele: siamo stati abbandonati. IDF spara con artiglieria nel sud del Libano

Il 20 giugno, il vicepresidente Vance mentre si reca in Svizzera: “Non vedo l’ora di iniziare i colloqui tecnici con iraniani, pakistani e qatariani… Speriamo di fare progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano: questi sono i due punti principali su cui ci concentreremo”. Il 20 giugno anche la delegazione iraniana arriva in Svizzera delegazione che ha lasciato il summit alle 09:40 del 22 giugno dopo 18 ore di intense trattative. Numerosi i colpi di scena offerti alla stampa dalle delegazioni che hanno sofferto molto la questione del ritiro delle truppe israeliane dal Libano. E solo dopo l’ufficializzazione di cessate il fuoco pronunciato da Tel Aviv in Libano sud avvenuto intorno alle 17:00 del 20 giugno i colloqui sono proseguiti sia a livello politico che tecnico.

Gli ultimi ad arrivare al summit svizzero sono stati il Primo Ministro pakistano Shahbaz Sharif e il Maresciallo di Campo Asim Munir il 21 giugno.

“Durante i colloqui in Svizzera, Teheran, con l’aiuto di Qatar e Pakistan, ha raggiunto un accordo sulla risoluzione di diverse questioni, tra cui le esportazioni di petrolio e lo sblocco dei beni”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi alla TASS. “L’instancabile mediazione di Pakistan e Qatar ha portato a importanti progressi per porre fine alla guerra in Libano. Le esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici sono state sospese, il blocco revocato, alcuni beni congelati sbloccati e un importante piano di ricostruzione e sviluppo è stato avviato per l’Iran”, ha scritto Araghchi su X.

L’Iran introduce l’assicurazione obbligatoria per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz, gratuita per 60 giorni, ma in seguito probabilmente verranno applicate delle tariffe. Nella dichiarazione congiunta del Qatar e della Repubblica Islamica del Pakistan: […] “Il Vertice di Lucerna si è svolto in un’atmosfera positiva e costruttiva. Sono stati compiuti progressi incoraggianti, tra cui l’istituzione di un meccanismo per la prosecuzione dei negoziati tecnici. Sulla base del memorandum d’intesa, le parti hanno concordato di istituire un Comitato Superiore per fornire una supervisione politica al processo di mediazione. I capi dei team negoziali riferiranno regolarmente al Comitato Superiore e presiederanno i gruppi di lavoro sul programma nucleare, sulle sanzioni e un gruppo di lavoro sul monitoraggio e la risoluzione delle controversie, al fine di garantire l’efficace attuazione del memorandum d’intesa, nonché su altre questioni”.

“Il Comitato Superiore ha concordato una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni, ponendo così le basi per l’immediato avvio di ulteriori negoziati tecnici. Inoltre, è stato istituito un canale di comunicazione tra le parti per il periodo specificato al paragrafo 5 del memorandum d’intesa, al fine di prevenire incidenti e incomprensioni e garantire il transito sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. Le parti hanno inoltre concordato di istituire una Cellula di de-escalation tra le parti e il Libano, con la mediazione degli Stati intermediari, per garantire il rispetto della cessazione delle ostilità in Libano in conformità con il memorandum d’intesa”.

“I negoziati tecnici proseguiranno per tutta la settimana presso il resort di Birgnstock e riguarderanno tutte le questioni in discussione. Gli Stati intermediari continueranno a impegnarsi al massimo per garantire che i negoziati si svolgano in un clima costruttivo, con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo. Lo Stato del Qatar e la Repubblica Islamica del Pakistan esprimono la loro sincera gratitudine agli Stati Uniti d’America e alla Repubblica Islamica dell’Iran per il loro costante impegno a favore della diplomazia e di una risoluzione pacifica del conflitto. Gli Stati mediatori esprimono inoltre la loro gratitudine ai Paesi fratelli e amici per il loro continuo sostegno e l’importante contributo ai negoziati in corso”.

Il 21 giugno i ministri degli Esteri di Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si sono incontrati al Cairo.

Trump ha suggerito che Washington potrebbe in futuro imporre pedaggi per il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz e trattenere anche il 20% del petrolio trasportato attraverso di esso. La notizia è stata riportata dal giornalista di Fox News Trey Ingst. Il 69% degli americani ritiene che la guerra in Iran non valesse i soldi spesi.

In Israele la gestione della questione iraniana da parte di Trump non è stata accolta bene: i media israeliani di proprietà di Miriam Adelson hanno accusato il presidente Trump di tradire Israele e di minare gli interessi occidentali.

Yediot Ahronot: “Le pressioni dell’Iran stanno imponendo un nuovo equilibrio e costringendo l'”esercito” a ritirarsi di nuovo”. Tra gli irriducibili Ben Gvir e Bazalel Smotrich. Il Ministro delle Finanze israeliano: “Mio figlio mi ha chiesto di lasciargli una parte del Libano così che possa distruggerla in seguito, e io gli ho risposto: Non preoccuparti, ce ne sarà abbastanza per tutti”. Ben Gvir: “In definitiva, Israele dovrà affrontare l’Iran da solo. Con tutto il rispetto per i nostri partner e per gli Stati Uniti, non voglio che i miei figli vivano sotto la minaccia nucleare. Israele dovrà agire da solo prima o poi, e direi a Trump: “Signor Presidente, alla fine, saremo noi a pagarne il prezzo”.

Or Heller, corrispondente di Canale 13 alla conferenza in Svizzera: “Chiunque abbia partecipato alla conferenza ieri e abbia ascoltato Vance presentare l’approccio del presidente si rende conto che la questione è stata risolta; Per gli americani, la guerra con l’Iran è di fatto finita, così come quella con il Libano. Siamo stati lasciati soli, e questo è il vero dilemma strategico in cui si trova Israele”.

L’Autorità radiotelevisiva israeliana ha riferito che: “Le parti libanese e israeliana determineranno questa settimana le aree da cui Hezbollah è stato ritirato e che saranno trasferite all’esercito libanese”. Haaretz. Ha replicato: “i team israeliani e libanesi determineranno, durante i loro colloqui, le aree pilota la cui responsabilità verrà trasferita all’esercito libanese”.

Il Libano è stato informato dalla parte americana che Israele effettuerà ritiri limitati dal Libano meridionale come gesto di buona volontà prima dei negoziati di martedì.

Per quanto concerne il ruolo della Siria nella questione libanese: Sia al Jawlani/Al-Sharaa che al-Mashhad hanno detto in una intervista: “La Siria non ha obiezioni a sedersi al tavolo delle trattative con Hezbollah se ciò serve agli interessi sia della Siria che del Libano. Trump ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Libano e ha auspicato la fine della guerra. Ha anche parlato del ruolo della Siria nel trovare una soluzione pacifica e sicura. La dichiarazione di Trump è stata interpretata erroneamente come se la Siria stesse per invadere il Libano domani mattina. Abbiamo un grave problema con Hezbollah, ma non vogliamo che tutto il Libano perisca. Il Libano non può rimanere intrappolato tra la guerra civile e una guerra israeliana. La comunità sciita libanese ha bisogno di rassicurazioni, non di ulteriore paura e scontri”.

Il Presidente Aoun ha ricevuto una telefonata dal Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Il Consigliere presidenziale senior degli Stati Uniti Jared Kushner e il Primo Ministro del Qatar hanno discusso della questione del consolidamento del cessate il fuoco in Libano e dell’arresto dell’escalation militare israeliana. Tra le misure necessarie da adottare a questo proposito, rientra la possibilità di istituire una cellula apposita.

Un articolo del WSJ riporta che gli Stati Uniti stanno collaborando con il Qatar a un programma che consentirebbe all’Iran di utilizzare miliardi di dollari di fondi congelati per spese umanitarie, uno stimolo economico previsto dall’accordo recentemente firmato per porre fine alla guerra. Il programma, che non è ancora stato finalizzato, è concepito per dare all’Iran accesso a una parte dei circa 100 miliardi di dollari congelati in tutto il mondo.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa olandese, la fregata antiaerea De Ruyter è stata dirottata dalla regione indo-pacifica allo Stretto di Hormuz, probabilmente per partecipare a una coalizione internazionale guidata dall’UE per garantire il passaggio sicuro delle navi mercantili attraverso questo strategico punto di strozzatura marittima.

Almeno 45 persone sono state giustiziate in Iran con accuse politiche dall’inizio dell’anno. Le organizzazioni per i diritti umani riferiscono che l’accusa di spionaggio viene ora spesso utilizzata contro gli oppositori politici. Seyed Ali Madanizadeh, Ministro delle Finanze iraniano: “Per quanto ne so, la Banca Centrale ha avviato le azioni necessarie per sbloccare le risorse valutarie iraniane, ma non conosco i dettagli e l’importo”.

L’agenzia di stampa Tasnim ha riferito che l’Iran si è recato in Svizzera specificamente per seguire l’attuazione dell’articolo 13 dell’accordo, come passo verso il raggiungimento di un accordo definitivo. Secondo quanto riportato, la delegazione iraniana ha concentrato i propri sforzi, in coordinamento con gli sviluppi sul campo, sull’attivazione dell’articolo 13 del Memorandum d’intesa. “Se l’articolo 13 non verrà attuato, con priorità data all’articolo 1 relativo al Libano, l’Iran considererà i propri impegni reversibili, ha affermato la fonte”. L’articolo 13 del Memorandum d’intesa prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti, in particolare in Libano, l’inizio della revoca del blocco navale, lo sblocco dei beni iraniani congelati e l’allentamento delle sanzioni su petrolio, prodotti petrolchimici e affini. L’Iran non accederà alla fase finale dei negoziati se non saranno soddisfatte tutte queste condizioni.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornati alle 15:30 del 22 giugno. Le IDF hanno ucciso due militanti palestinesi che lanciavano molotov contro l’insediamento ebraico di Karmei Tzur, ha dichiarato il servizio stampa militare. “Durante un’operazione antiterrorismo mirata, i soldati hanno identificato diversi terroristi che bruciavano pneumatici e lanciavano molotov contro la comunità di Karmei Tzur, mettendo in pericolo delle vite”, si legge nel comunicato. L’esercito ha aggiunto che “non sono stati segnalati feriti tra i membri delle IDF”. “A seguito dell’incendio degli pneumatici, è scoppiato un incendio nell’area adiacente all’insediamento. I vigili del fuoco sono attualmente sul posto per spegnere le fiamme”, ha aggiunto il servizio stampa.

Il 20 giugno l’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di cessare gli attacchi nel Libano meridionale, secondo quanto riportato da N12 TV. Secondo il servizio, il Primo Ministro Netanyahu e il Ministro della Difesa Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) di interrompere gli attacchi nel Libano meridionale, ma di non ritirarsi dai territori occupati – a meno che Hezbollah non violi l’accordo, Israele non lancerà ulteriori attacchi. Si precisa che la decisione è stata presa in coordinamento con le autorità statunitensi.

Il bilancio delle vittime dei raid aerei israeliani del 20 giugno fino al cessate il fuoco sul Libano, è salito a 28. Immagini da Arab Salim, nel sud del Libano, nella regione di Iqlim al-Tuffah, mostrano la distruzione della regione a seguito degli attacchi israeliani del 20 giugno. Il 22 giugno le IDF hanno demolito ciò che resta delle case a Maroun al-Ras. Un aereo israeliano ha sganciato 5 granate stordenti nelle vicinanze della base dell’esercito libanese a 300 metri dalle forze israeliane a Kfar Tebnit. Intorno alle 15:00 del 22 giugno bombardamenti di artiglieria israeliani prendono di mira le case nel settore occidentale del Libano meridionale.

Esplosione a Doha, capitale del Qatar il 21 giugno presso l’impianto di Ras Lafan a causa di un guasto tecnico. Almeno 54 persone sono rimaste ferite e 18 risultano disperse.

Il 19 giugno 2026, l’esercito statunitense ha schierato sei aerei cisterna dell’Aeronautica Militare presso la base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. La nave d’assalto anfibio USS Tripoli è stata avvistata al largo della costa sud-orientale dell’Oman.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, il 21 giugno riferisce che: “Lo Stretto di Hormuz non si aprirà senza il ritiro di Israele dal Libano e la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano”. Secondo i dati di tracciamento delle navi, lo Stretto di Hormuz sembra essersi effettivamente chiuso poco prima delle 17:00 UTC del 20giugno, senza che siano stati osservati transiti da allora. Intorno alle 16:50 UTC, la petroliera Starbound Explorer ha invertito la rotta nelle acque iraniane prima di completare il suo passaggio e tornare nel Golfo Persico. Più o meno nello stesso momento, la portacontainer MSC Qingdao, in uscita attraverso la rotta marittima stabilita dagli Stati Uniti attraverso le acque dell’Oman, ha invertito la rotta tornando nel Golfo Persico prima di invertire nuovamente la rotta e infine uscire dallo stretto.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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