ISRAELIRANWAR. Houthi: evitata la navigazione per le navi che hanno merci e beni per Israele 

Il 10 luglio, il leader degli Houthi, Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi ha tenuto un lungo discorso sui fatti della settimana.

“Le operazioni di supporto in Yemen di fede, saggezza e jihad nella battaglia della conquista promessa e del jihad sacro continuano a ritmo serrato. Le operazioni di questa settimana sono state eseguite con 45 missili ipersonici e balistici, droni e navi militari. Le operazioni di questa settimana hanno variato la direzione verso Jaffa, Ashdod, Ashkelon e Eliat, incluse le operazioni navali”.

Gli attacchi Houthi hanno fatto sospendere temporaneamente i voli all’aeroporto Ben Gurion.

Secondo gli Houthi gli attacchi contro le navi sono ripresi perché le due navi in questione: “hanno iniziato a violare la decisione sull’embargo e a spedire merci verso il porto di Eliat, ignorando l’embargo e presumendo che potesse essere ignorato”. Gli Houhi hanno riferito che la navigazione è e sarà vietata fino a che non terminerà: “l’aggressione e l’assedio a Gaza”.

Permane dunque “l’embargo a Israele sulla navigazione attraverso il Mar Rosso, il Golfo di Aden e il Mar Arabico è una decisione continua in tutte le sue fasi”. Non solo Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi, ha precisato in merito all’accordo con gli Stati Uniti che il blocco navale per Israele non è mai stato sospeso. “La decisione di imporre l’embargo non si è mai interrotta né è stata annullata ed è una decisione efficace, e le operazioni di monitoraggio sono state continue; la novità è la violazione da parte di alcune compagnie. La ripresa delle operazioni nel porto di Eilat non può essere autorizzata e la nostra posizione yemenita è ferma”.

E chiosa affermando: “Quanto accaduto nel Mar Rosso contiene una chiara lezione per tutte le compagnie di navigazione marittima che operano per il trasporto di merci per il nemico israeliano e sarà trattato con fermezza. Nessuna compagnia che effettui il trasporto di merci nemiche israeliane attraverso il teatro operativo annunciato può essere autorizzata. Le operazioni navali sono state eseguite dalle forze yemenite in collaborazione tra forze navali, missilistiche e di aviazione con droni e hanno portato all’affondamento di entrambe le navi”.

Le due navi attaccate dagli Houthi questa settimana nel Mar Rosso sono rimaste inutilizzate per oltre 48 ore. L’operatore di una delle due navi ha cercato di ottenere aiuto dalle forze navali britanniche e dalla task force dell’UE, ma la risposta ricevuta è stata che non c’erano forze nelle vicinanze nella zona, fonte Wall Street Journal. Israele ha chiesto agli Stati Uniti di bombardare ancora gli Houthi, ricordiamo che gli ultimi due attacchi di Israele sono stati parzialmente intercettati dai missili Houti.

