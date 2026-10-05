ISRAELIRANWAR. Houthi colpiscono tre stazioni specifiche dell’oleodotto Est-Ovest mettendo in crisi l’export petrolifero mondiale

Il 30 settembre le forze armate dello Yemen hanno preso di mira e colpito con precisione l’impianto petrolifero di Abqaiq, nell’Arabia Saudita orientale. Secondo alcune fonti locali, l’attacco è stato condotto utilizzando un missile balistico. Abqaiq si trova a 1.100 chilometri dalle postazioni yemenite nelle province di Saada e Al-Jawf; pertanto, se le forze yemenite hanno impiegato un missile balistico, è probabile che abbiano utilizzato il missile Khaybar Shekan.

L’attacco è legato alla ripresa delle operazioni dell’oleodotto Est-Ovest dell’Arabia Saudita. Le forze armate yemenite sono determinate a esercitare una forte pressione economica sui sauditi bloccando il flusso delle esportazioni di petrolio e a rispondere all’ingiusto assedio dello Yemen. L’azione si sovrappone inoltre agli effetti delle iniziative delle forze armate iraniane nello Stretto di Hormuz: in un certo senso, gli yemeniti stanno prendendo due piccioni con una fava.

In questa fase degli sviluppi regionali, Abqaiq è considerato l’impianto petrolifero più importante dell’Arabia Saudita, trattandosi del più grande complesso al mondo per il trattamento del greggio, con una capacità massima fino a 7 milioni di barili al giorno (pari al 5-7% dell’offerta globale). La maggior parte del petrolio proveniente dai giacimenti dell’Arabia Saudita orientale, come quello di Ghawar, viene trasportata qui per la lavorazione; inoltre, l’impianto costituisce il punto di partenza del gasdotto strategico Est-Ovest saudita, che convoglia il petrolio verso il Mar Rosso senza transitare per lo Stretto di Hormuz.

Nelle circostanze attuali, qualsiasi interruzione delle attività dell’impianto di Abqaiq si ripercuoterebbe rapidamente sul mercato energetico globale, esercitando un’ulteriore pressione sugli Stati Uniti e sui paesi importatori di petrolio arabo, tra cui Cina, India, Giappone, Corea del Sud e nazioni europee.

L’oleodotto Est-Ovest, noto anche come Petroline, è una condotta strategica lunga circa 1.200 chilometri che trasporta greggio dai giacimenti e dagli impianti situati nell’Arabia Saudita orientale fino al porto di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso. L’oleodotto ha una capacità di trasporto nominale di circa 7 milioni di barili al giorno; tuttavia, nella pratica e a seconda delle condizioni, il flusso effettivo registrato si aggira tra i 4 e i 5 milioni di barili giornalieri.

La sua importanza fondamentale risiede nella possibilità di aggirare lo Stretto di Hormuz. Quest’ultimo gestisce normalmente circa il 20% dell’offerta globale di petrolio ed è riconosciuto come il più importante punto di passaggio strategico (“chokepoint”) per l’energia a livello mondiale. In condizioni normali, la maggior parte del petrolio esportato dall’Arabia Saudita viene spedita attraverso terminali del Golfo Persico, come Ras Tanura, e transita per lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, in seguito a conflitti o alla chiusura dello Stretto, l’oleodotto Est-Ovest è diventato la principale rotta alternativa per trasferire il petrolio saudita verso il Mar Rosso e, da lì, ai mercati europei e asiatici.

Lungo i suoi 1.200 chilometri si trovano 11 stazioni di pompaggio (o stazioni di spinta), incaricate di garantire il regolare trasferimento del petrolio verso il porto di Yanbu. Procedendo da est e dalle regioni desertiche verso ovest, il tracciato passa da terreni pianeggianti e desertici agli altopiani e alle aree montuose dell’Arabia Saudita occidentale; il greggio attraversa infine la decima e l’undicesima stazione — situate nel punto più elevato della linea — per poi essere trasferito in discesa fino al porto di Yanbu.

I recenti attacchi condotti dall’Asse della Resistenza contro questo oleodotto hanno causato il blocco totale del trasferimento di petrolio da est a ovest in Arabia Saudita prendendo di mira tre stazioni specifiche: la Stazione 8 nell’area di Afif (a 1.020 metri sul livello del mare), la Stazione 9 nell’area di Dhekra (a 1.080 metri s.l.m.) e la Stazione 11 nell’area di Al-Mesba’ah (a 1.050 metri s.l.m.), quest’ultima situata al termine del percorso e all’inizio del tratto in discesa. Ciò indica un’operazione ingegnerizzata e di estrema precisione.

La rilevanza della questione risiede nel fatto che i punti colpiti sono strategici: la loro distruzione impedisce all’Arabia Saudita di aggirare tali postazioni situate sugli altipiani, costringendo il Paese a ricostruire e riparare le stazioni stesse; un processo di ripristino completo che si rivela estremamente complesso, costoso e lungo.

Va dunque sottolineato che l’attacco all’oleodotto Est-Ovest saudita è stato decisivo e senza precedenti, colpendo l’arteria principale delle esportazioni petrolifere del Regno. Cosa ancora più importante, queste linee rimangono sotto la costante minaccia dell’esercito yemenita e dell’Asse della Resistenza: qualsiasi intervento di ricostruzione o riparazione delle stazioni potrebbe essere nuovamente preso di mira e colpito.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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