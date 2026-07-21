ISRAELIRANWAR. Hormuz: la diplomazia si muove tra missili e bombe sui due lati dello Stretto. Libano: Aoun alla Casa Bianca. Gaza: la destra israeliana vuole riaprire le colonie. Nominato il nuovo capo di Hamas

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato lunedì che Teheran ha ricevuto una proposta dai mediatori per un cessate il fuoco di 10 giorni nel tentativo di salvare l’accordo provvisorio, inteso ad aprire la strada a un accordo duraturo per porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che i mediatori hanno recentemente presentato delle proposte a Teheran, segnalando che i contatti diplomatici rimangono attivi.

Separatamente, due fonti del governo pakistano hanno affermato che il Ministro degli Interni iraniano Eskandar Momeni, alla sua seconda visita a Islamabad in meno di una settimana, ha chiesto al Pakistan di riprendere il suo ruolo di mediatore nel conflitto tra Iran e Stati Uniti.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha promesso che gli Stati Uniti continueranno a colpire l’Iran finché attaccherà il trasporto marittimo commerciale globale: ”Finché l’Iran insisterà nel controllare una via navigabile internazionale, dovremo rispondere. Gli Stati Uniti restano sempre aperti a una soluzione diplomatica”, ha affermato Rubio.

Con le elezioni di ottobre alle porte, la destra israeliana sta trasformando la ricostruzione degli insediamenti ebraici a Gaza in un tema centrale della propria campagna elettorale.

Si tratta di un’iniziativa più ampia volta a spingere il Primo Ministro Benjamin Netanyahu a revocare il disimpegno del 2005 e che ha visto Israele smantellare unilateralmente i propri insediamenti.

Il 19 luglio, il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich hanno guidato migliaia di coloni e attivisti israeliani lungo il perimetro di Gaza, chiedendo la ricostruzione di tre insediamenti nel nord della Striscia: Nisanit, Dugit ed Elei Sinai. Organizzata dal movimento radicale dei coloni Nachala, la manifestazione ha visto la partecipazione di ministri e parlamentari.

La dimostrazione è ben più di una semplice manovra politica per assicurarsi i voti della destra; è un’occasione d’oro per fare pressione su Netanyahu affinché porti avanti la propria agenda.

Nel tentativo di impedire alla manifestazione di entrare a Gaza, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato l’area zona militare chiusa, costringendo gli organizzatori a modificare il percorso. Ma i manifestanti non si sono lasciati scoraggiare, spingendosi verso il perimetro di Gaza e aggirando i blocchi eretti dall’esercito e dalla polizia israeliani.

Giovani attivisti dei partiti di Ben Gvir e Smotrich distribuivano materiale elettorale e volantini. “Stiamo tornando a casa. Gaza è nostra”, ha dichiarato Ben Gvir. “Se qualcuno avesse detto tre anni fa che avremmo controllato il 70% della Striscia di Gaza, nessuno ci avrebbe creduto”, ha poi affermato durante la manifestazione. “Quindi oggi dico: ci saranno insediamenti ebraici in tutta Gaza”, Israele “dovrebbe incoraggiare la migrazione volontaria” dei palestinesi; ipotesi ventilata dall’Amministrazione Trump prima di essere definitivamente respinta nell’accordo di cessate il fuoco di Gaza.

Smotrich ha inquadrato la situazione in termini chiaramente politici, avvertendo che un cambio di governo potrebbe «annullare tutta la rivoluzione sionista e degli insediamenti nazionali» degli ultimi quattro anni: “Tutto questo potrebbe andare in fumo – e marceremo di nuovo qui per impedire gli sgomberi”, ha affermato. Prima del disimpegno del 2005, Israele manteneva 21 insediamenti a Gaza, che ospitavano circa 8.000 coloni. Il ritiro unilaterale sotto l’ex primo Ministro Ariel Sharon ha smantellato quelle comunità.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di voler istituire tre avamposti militari nella zona, in genere primo passo per stabilire una presenza civile sul territorio. Netanyahu, tuttavia, non ha né approvato né condannato questi piani di insediamento, e questi non sono stati sottoposti al governo israeliano.

Hamas ha annunciato l’elezione di Khalil al-Hayya a nuovo capo del suo ufficio politico, in sostituzione di Yahya Sinwar. L’elezione si è svolta attraverso un processo interno di Shura che ha coinvolto rappresentanti di Gaza, della Cisgiordania, delle carceri israeliane e delle comunità della diaspora.

Nel frattempo, il presidente libanese Joseph Aoun è negli States per la prima volta, con l’obiettivo di presentare al presidente statunitense Donald Trump un piano per disarmare il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, e garantire il ritiro di Israele dal Libano. Aoun è il primo capo di Stato libanese a visitare la Casa Bianca in quasi 20 anni, dove incontrerà Trump faccia a faccia per la prima volta.

L’incontro di oggi (21 luglio, ndr) si svolge in un momento cruciale per il Libano: le truppe israeliane occupano una vasta area del sud del Paese, centinaia di migliaia di libanesi sono ancora sfollati a seguito degli attacchi israeliani e Hezbollah ha fermamente respinto i colloqui diretti del governo con Israele, nonché i tentativi dello Stato di disarmarlo. In dichiarazioni pubblicate dal suo ufficio la scorsa settimana, Aoun ha affermato che avrebbe chiesto a Trump di “esercitare la necessaria pressione su Israele” per attuare l’accordo del 26 giugno tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. Tale accordo mira a disarmare Hezbollah, a prevedere un progressivo ritiro delle truppe israeliane e a gettare le basi per relazioni pacifiche tra i due Paesi.

Aoun presenterà a Trump una proposta scritta su come dismettere il massiccio arsenale di Hezbollah, perché ritiene che solo Trump possieda la leva necessaria per fare pressione su Israele affinché ritiri le sue truppe e aiuti il ​​Libano a ripristinare la propria sovranità.

Diamo un breve sguardo alla situazione nei diversi teatri dello scenario mediorientale.

In calo il traffico di Hormuz. Secondo i dati di navigazione pubblicati lunedì, durante il fine settimana, il numero di navi in ​​transito nello Stretto di Hormuz è rimasto basso, mentre Stati Uniti e Iran intensificavano gli attacchi.

Domenica, quattro navi hanno effettuato la traversata, in calo rispetto alle otto del giorno precedente, secondo i dati di LSEG. Almeno tre petroliere e una VLC (Very Large Crude Carrier) sono entrate nello stretto da venerdì per caricare petrolio, secondo i dati.

I dati LSEG riguardano il transito di navi portacontainer, navi portarinfuse, navi per il trasporto di veicoli e petroliere che trasportano petrolio, gas e prodotti chimici.

Domenica, gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver completato l’ottava notte consecutiva di attacchi contro l’Iran, mentre gli alleati statunitensi Kuwait e Bahrein hanno segnalato ulteriori attacchi iraniani.

Negli ultimi giorni entrambe le parti hanno preso di mira il traffico marittimo: gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver imposto un blocco navale ai porti iraniani, mentre l’Iran ha affermato di voler colpire le navi che violano le sue norme di navigazione nello Stretto di Hormuz, che solitamente gestisce un quinto del commercio mondiale di petrolio.

L’agenzia britannica per le operazioni marittime (UKMTO) ha dichiarato lunedì di aver ricevuto una segnalazione di un’imbarcazione in fiamme a 8 miglia nautiche (14,8 km) a nord-ovest di Kumzar, in Oman. L’UKMTO ha precisato che la causa dell’incendio non è stata ancora accertata. L’imbarcazione rimane alla deriva, ma l’equipaggio è illeso.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha dichiarato che due petroliere sono esplose dopo aver tentato di attraversare lo stretto passando per una rotta “pericolosa”. Domenica, l’IRGC aveva affermato che due navi erano state coinvolte in un “incidente” nella stessa area. Non è chiaro se i due episodi siano collegati.

Da giovedì non si vedono navi cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) transitare nello stretto. Le petroliere e altre imbarcazioni a volte spengono i transponder per mascherare il loro passaggio.

Secondo i dati di tracciamento delle navi di S&P Global Energy, la media mobile combinata a 10 giorni dei transiti di GNL carico attraverso lo stretto è scesa a soli 0,2 carichi al giorno entro il 15 luglio, rispetto a circa 0,8 carichi al giorno alla fine di giugno.

Solo un carico di GNL è risultato aver lasciato il Golfo nell’ultima settimana, secondo i dati.

Tuttavia, la produzione di GNL e i carichi di navi in ​​Qatar e negli Emirati Arabi Uniti sono proseguiti a un ritmo relativamente sostenuto nonostante l’interruzione delle spedizioni in uscita, hanno affermato gli analisti di S&P Global in una nota, portando a un crescente accumulo di GNL a bordo delle petroliere in attesa all’interno del Golfo.

Si stima che a metà luglio sette navi metaniere qatariote cariche di GNL trasportassero circa 0,57 milioni di tonnellate metriche di GNL, mentre quasi 1,9 milioni di tonnellate di capacità di trasporto di GNL sono attualmente posizionate nel Golfo, l’equivalente di circa otto giorni di esportazioni di picco tipiche del periodo prebellico, secondo S&P Global.

Inoltre, Israele si sta preparando a ricevere altri aerei cisterna statunitensi, ha dichiarato domenica un funzionario militare israeliano, mentre gli attacchi lanciati da Stati Uniti e Iran si sono intensificati nell’ultima settimana.

Il funzionario israeliano ha affermato che gli Stati Uniti hanno “deciso di adeguare il proprio schieramento di forze nella regione” e “di rafforzare la flotta esistente di aerei cisterna di stanza in Israele con ulteriori velivoli”. È previsto l’arrivo in Israele di decine di aerei cisterna statunitensi.

Citando tre funzionari statunitensi e israeliani, Axios aveva riportato venerdì che l’amministrazione Trump aveva notificato a Israele l’invio di decine di altri aerei per il rifornimento in volo in vista di una potenziale espansione delle operazioni militari contro l’Iran.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira con missili balistici aerei statunitensi all’aeroporto di Aqaba, in Giordania, nonché obiettivi militari presso il campo di Al-Adiri e la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, e posizioni in Siria.

Le autorità giordane non hanno emesso alcuna decisione domenica in merito all’evacuazione dell’aeroporto o del porto di Aqaba, ha dichiarato il portavoce del governo, dopo che l’ambasciata statunitense ad Amman aveva affermato che le strutture erano state evacuate a causa di una minaccia credibile.

“Nelle ultime ore, le autorità giordane competenti non hanno registrato alcuna potenziale minaccia”, ha dichiarato Mohammad Al-Momani: ”L’aeroporto e il porto sono operativi normalmente”.

L’ambasciata statunitense aveva affermato che l’aeroporto e il porto erano stati evacuati a causa di una “minaccia specifica e credibile”, senza fornire ulteriori dettagli.

Lunedì, gli Houthi hanno annunciato l’imposizione di un blocco navale all’Arabia Saudita. L’annuncio è giunto nonostante i segnali di una ripresa della diplomazia tra Teheran e Washington per fermare l’escalation degli attacchi.

L’Iran aveva fatto pressioni sugli Houthi affinché chiudessero lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d’accesso al Mar Rosso, qualora gli Stati Uniti avessero continuato ad attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. Nella loro dichiarazione, le forze armate Houthi hanno affermato di aver dichiarato “un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sul principio ‘occhio per occhio’, con effetto immediato”, in risposta a quello che hanno definito “un assedio ingiusto e oppressivo” imposto allo Yemen dai sauditi.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (UCC) ha dichiarato che la nona notte consecutiva di attacchi contro l’Iran mirava a “indebolire” la capacità del Paese di attaccare le navi mercantili nelle vitali rotte marittime dello stretto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. In Iran, sono state segnalate esplosioni a Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr e Bandar Imam Khomeini. Una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite a sud-ovest di Tabriz, secondo l’agenzia di stampa statale IRNA.

Le sirene hanno suonato in Bahrein per tutta la giornata di lunedì, mentre l’esercito kuwaitiano ha affermato di aver nuovamente intercettato droni iraniani.

Il governo del Kuwait ha dichiarato che un impianto di desalinizzazione è stato attaccato domenica per il secondo giorno consecutivo, provocando un incendio, in quello che ha definito un attacco diretto a infrastrutture civili vitali.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio