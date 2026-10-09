ISRAELIRANWAR. Hormuz di nuovo colpite le navi dall’Iran. Stati Uniti pronti ad attaccare l’Iran che afferma di aver pronta una risposta militare

Il Segretario di Stato USA Marco Rubio ha dichiarato che l’Iran ha perso il controllo dello Stretto di Hormuz e che i volumi di spedizione del petrolio sono tornati ai livelli pre-conflitto. A smentire i dati del Segretario di Stato americano, il Vicecomandante per gli affari politici della Marina dell’IRGC Ali Mohammadi, rispondendo alle affermazioni degli Stati Uniti sul transito di petrolio e navi attraverso lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato: “Se davvero petrolio e navi stanno transitando attraverso lo Stretto di Hormuz, perché il mercato petrolifero non reagisce in modo proporzionale a tale affermazione? Perché anche il mercato capisce che state mentendo.” “Se aveste distrutto la Marina dell’IRGC, perché siete stazionati a una distanza compresa tra i 600 e i 700 chilometri e non vi avvicinate allo Stretto di Hormuz?” La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) esercita un controllo totale sui movimenti delle navi nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mare di Oman.

Reuters da ragione all’Iran. “Gli attacchi alle petroliere a Hormuz raggiungono il picco settimanale più alto dall’inizio della guerra contro l’Iran Nella settimana tra il 28 settembre e il 5 ottobre sono stati registrati almeno 12 attacchi contro navi cisterna per il trasporto di petrolio, gas naturale liquefatto (GNL) e gas di petrolio liquefatto (GPL) nell’area dello Stretto di Hormuz; si tratta del livello più alto mai registrato in una singola settimana dall’inizio del conflitto, avvenuto il 28 febbraio”.

Il Joint Maritime Information Center, guidato dalla Marina statunitense, ha segnalato una serie continua di attacchi, tentativi di attacco e molestie, tra cui sorvoli di droni, attività di sorveglianza e comunicazioni via VHF da parte del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana. Questo incremento si verifica in un momento in cui i paesi esportatori del Golfo stanno aumentando i propri flussi di esportazione.

La Casa Bianca ha chiesto al Pentagono di elaborare un piano per attacchi contro l’Iran prima delle elezioni di metà mandato per il Congresso, previste per il 3 novembre; lo riferisce The Atlantic, citando due funzionari dell’amministrazione statunitense. Secondo le fonti, il presidente USA Donald Trump intende ridurre i prezzi del carburante e mostrare progressi nel conflitto con l’Iran prima delle elezioni. La portata e gli obiettivi di eventuali attacchi sono ancora in fase di definizione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti sta elaborando i piani.

Il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth sull’Iran sostiene che: “Abbiamo raggiunto un accordo con la Marina iraniana. Abbiamo deciso di condividere l’oceano con loro. A loro è toccata la metà inferiore”.

Trump alla stampa ha detto alla stampa che “ Witkoff sta lavorando per raggiungere un accordo con l’Iran e sta facendo ottimi progressi”. “La guerra finirà molto presto e l’Iran è diventato uno stato fallito. Negli ultimi tre giorni, abbiamo estratto attraverso lo Stretto di Hormuz più petrolio di quanto non sia mai avvenuto nella storia dello Stretto”. Secondo Axios l’esercito statunitense ha ricevuto l’ordine di prepararsi alla possibilità di riprendere importanti operazioni di combattimento in Iran, mentre Trump valuta le tempistiche.

Secondo Scott Ritter, ex ufficiale dell’intelligence della Marina statunitense: “gli iraniani ci sconfiggeranno con meno armi”. “Le armi fanno bella figura durante le parate, ma in battaglia serve un’arma che funzioni e che sia semplice. Gli iraniani e Ansarullah hanno risolto questo problema, mentre l’America crede che più denaro spende, meglio è”.

In Egitto, al Cairo una delegazione di Hamas, guidata da Zahir Jabarin,ha incontrato una delegazione del Jihad Islamico, guidata da Ziyad Al-Nakhalah. Le due delegazioni hanno discusso degli sviluppi nella Striscia di Gaza e dell’escalation in Cisgiordania, nonché delle modalità per far avanzare il dialogo nazionale palestinese in modo da rafforzare l’unità del nostro popolo e tutelarne gli interessi nazionali. Elior Levy per Canale Kan ha riferito che: “L’Autorità Palestinese presenta una richiesta ufficiale a Israele per poter operare a Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza in vista delle elezioni parlamentari; fonti riconoscono che si tratta di una mossa tattica di Abu Mazen, dettata dal timore di una sconfitta, con l’obiettivo di trovare una giustificazione per annullare le elezioni qualora la richiesta venisse respinta da Israele”.

InIsraele la campagna elettorale continua a essere padrona della scena politica, l’ex deputato della Knesset israeliana Moshe Feiglin: “Il nemico è Gaza, non Hamas. Il bambino che nascerà domani a Gaza farà esattamente la stessa cosa – Dio non voglia – al bambino che nascerà domani a Gerusalemme. Non c’è altro modo. È la ragione per cui vivono. È ciò che imparano col latte materno. Non li cambierete. Non li educherete”.

Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir: “Siamo troppo morbidi. È questo il punto di disaccordo con Netanyahu. Se qualcuno minaccia la vita di mio figlio mentre presta servizio militare, bisogna radere al suolo la casa da cui proviene quella persona. E se hai una figlia soldato, voglio proteggerla affinché non le venga torto nemmeno un capello: che muoiano pure 1.000 terroristi”. Il partito Potere Ebraico, guidato dal Ministro della Sicurezza Nazionale del regime israeliano Itamar Ben-Gvir, ha distribuito spille a forma di cappio agli studenti durante un evento elettorale in una scuola superiore di Herzliya. L’evento è stato organizzato dalla scuola in vista delle elezioni della Knesset, con rappresentanti o sostenitori di diversi partiti che hanno presentato le proprie posizioni. Le spille a forma di cappio facevano riferimento alla proposta di Ben-Gvir di introdurre la pena di morte per i palestinesi prigionieri.

Hamas ha respinto al mittente le accuse secondo cui Hamas usa gli ospedali per nascondersi: “Le ripetute affermazioni di Israele riguardo agli ospedali, inclusa quella secondo cui uomini armati sarebbero usciti dall’ospedale Kamal Adwan, sono false e prive di fondamento”. Sito ufficiale

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane al Commissario di Polizia e al Capo dello Shin Bet ha detto:”Non possiamo continuare così, e non posso dislocare un soldato ogni metro in Cisgiordania.”

Damasco smentisce la notizia d una loro presenza militare in Arabia Saudita: “nessuna forza siriana è attualmente diretta in Yemen”. Il Ministero per la Difesa ha scritto in un comunicato: “Al momento non ci sono forze siriane dirette in Yemen”. Parallelamente, il Ministero dell’Informazione del governo siriano ha annunciato in una nota: “La politica di Damasco nella regione si fonda su stabilità, pace e cooperazione; non vi è alcuna intenzione di aprire nuovi fronti”. Il ministero ha ribadito, in merito al sostegno della Siria all’Arabia Saudita nel fronteggiare le minacce alla propria sicurezza, che “la priorità assoluta di Damasco è ricostruire la Siria e rafforzare le istituzioni governative”. “La posizione della Siria è chiara: sosteniamo fermamente l’Arabia Saudita nell’affrontare le minacce alla sua sicurezza e stabilità. Tuttavia, la politica siriana nella regione si fonda su stabilità, pace e cooperazione, anziché sull’apertura di nuovi fronti.”

Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre le operazioni all’aeroporto di Riad sono state sospese per 30 minuti.

Nella tarda serata del 7 ottobre una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar ha riferito di essere stata colpita più volte; lo ha reso noto il centro britannico per il commercio marittimo.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno recentemente consegnato a Israele quattro cittadini iraniani che erano detenuti nel Paese. Secondo quanto riferito, il trasferimento è avvenuto passando per Abu Dhabi. La notizia è apparsa sui media iraniani in concomitanza con la conferma ufficiale da parte dell’Iran dell’avvenuta scarcerazione di diversi cittadini iraniani dalle prigioni degli Emirati.

Ansar Allah: “Ribadiamo per l’ultima volta il nostro appello e il nostro avvertimento a tutte le compagnie aeree internazionali riguardo alle conseguenze della prosecuzione dei voli nello spazio aereo saudita”.

In Iran segnalata interruzione del segnale GPS nella provincia di Teheran.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 14:30 dell’8 ottobre. Israele afferma di aver lanciato 100.000 attacchi aerei contro Gaza, Libano, Siria, Yemen e Iran dal 7 ottobre a oggi.

Importanti attacchi a Gaza da parte di Israele durante la mattinata del 08 ottobre. Bombardamento israeliani contro una tenda a ovest di Khan Yunis, un morto e 12 feriti palestinesi. Contemporaneamente mezzi militari israeliani hanno aprendo un fuoco intenso a sud della città di Khan Yunis. Registrati feriti a seguito di un attacco con drone israeliano a nord-ovest di Gaza City. Incursione di velivoli dell’aviazione israeliana contro una tenda all’interno del campo “egiziano” vicino alla rotatoria di Al-Tawam, a nord-ovest di Gaza City, si registrano morti e feriti. Navi da guerra sioniste sparano proiettili verso le aree nord-occidentali della Striscia di Gaza. Intorno alle ore 08:00 italiane intenso fuoco di armi da fuoco proveniente dai veicoli IDF a ovest della città di Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale.

Ambulanze ed emergenze a Gaza: Vittime causate dal fuoco dIDF al di fuori delle aree da esse controllate, nelle località di Mawasi, Khan Yunis e Rafah. Un ferito a seguito di un bombardamento di artiglieria israeliana contro l’abitazione della famiglia Zaroub, che ha preso fuoco a Mawasi, nella città di Rafah. Un proiettile d’artiglieria ha colpito il terzo piano dell’edificio Za’arab nell’area di Al-Shakoush, provocandone l’incendio. 7 vittime, di cui 2 in condizioni critiche, sono giunte all’ospedale da campo della Croce Rossa dopo un bombardamento israeliano nell’area di Al-Shakoush, a nord-ovest di Rafah. Bombardamenti di artiglieria israeliana colpiscono l’area a nord-est del campo profughi di Bureij, nella Striscia di Gaza centrale.

Le forze israeliane hanno avviato una campagna di raid e arresti durante un’incursione nella città di Yatta, a sud di Hebron. Irruzione israeliana nell’abitazione di Moayad Shaaban, capo della Commissione per la resistenza contro il Muro e gli insediamenti, a Tulkarm. Coloni fanno irruzione nell’area di Wadi al-Sha’er, tra il villaggio di al-Lubban al-Sharqiya (a sud di Nablus) e la città di Salfit.

Pesanti i bombardamenti israeliani in Libano sud. Colpi di artiglieria contro la cittadina di Mansouri, in concomitanza con un bombardamento di artiglieria su Wadi Zibqin. All’alba dell’8 ottobre, Israele ha lanciato bombe illuminanti sulla cittadina di Al-Mansouri, nel Jabal Amel, in concomitanza con un bombardamento di artiglieria sulla località. Un bombardamento di artiglieria ha colpito l’area situata tra le località di Haddatha e Haris. Colpite da bombardamento le località di: periferia di Baraashit, Wadi al-Saluqi, Sarbine, Nabatieh al-Fawqa, zona tra Hadatha e Haris, Wadi Zibqin. Un drone israeliano è entrato nello spazio aereo della periferia meridionale di Beirut. Velivoli senza pilota nemici violano lo spazio aereo libanese e volano a bassa quota su Tiro e dintorni.

L’esercito libanese ha riferito che si è verificato uno scontro a fuoco nella zona arida di Arsal tra elementi di un’unità dell’esercito e dei contrabbandieri; non si registrano vittime. L’unità ha sventato l’operazione di contrabbando e sequestrato cinque pick-up diretti verso il territorio libanese, carichi di circa cinque tonnellate di rame e stagno, oltre a una grande quantità di tabacco.

L’Iran ha colpito una petroliera emiratina al largo della costa di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, provocando un vasto incendio. Questa è la seconda nave colpita al di fuori dello Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore.

Ilministero della Salute di Sana’a (Houthi): “un civile è rimasto ucciso e altri tre feriti in seguito a un raid saudita contro una stazione di rifornimento nella zona di Haran, a nord della città di Dhamar”. Nelle ultime 24 ore, aerei da guerra sauditi hanno effettuato 156 incursioni aeree e attacchi missilistici contro infrastrutture civili nella capitale Sana’a e nei governatorati di Taiz, Saada, Al-Jawf, Marib e Amran, oltre a lanci di missili da Najran e Jizan. Il numero totale di incursioni aeree e attacchi missilistici dell’aggressione saudita dall’inizio dell’escalation contro il nostro Paese ha raggiunto quota 1798.

Abbattuto dagli Houthi un velivolo da ricognizione armata “Bayraktar Akıncı” di fabbricazione turca, appartenente al nemico saudita, mentre era nello spazio aereo del governatorato di Taiz.

Gli Houthi hanno rivendicato attacco con diversi missili balistici contro i raduni e gli schieramenti sauditi presso l’accampamento di Qa’wah, nell’area di Ras al-Arah. Si registrano morti e feriti e l’incendio di alcuni depositi di armi. Nel comunicato si legge: “Tale azione ha coinciso con un altro attacco contro concentramenti e mobilitazioni del nemico saudita a sud di Bab al-Mandab e nelle aree di al-Suqya e Ras al-Arah”.

Portavoce degli Houthi Yahya Saree: “Abbiamo colpito l’aeroporto King Khalid di Riad con un missile balistico, che ha centrato l’obiettivo con precisione causando l’interruzione delle attività aeroportuali”.

Mentre le fazioni sostenute dall’Arabia Saudita registrano progressi incerti sul fronte di Al-Wazi’iyah (a ovest del governatorato di Taiz), l’8 ottobre le forze di Sana’a sono riuscite a riconquistare la maggior parte delle aree del distretto di Al-Misrakh (a nord della città di Taiz) e l’intero distretto di Al-Salw. Inoltre, hanno rafforzato il controllo sul fronte strategico di Quds, nel sud del governatorato, ottenendo così il pieno controllo delle linee di rifornimento interne che collegano la città di Taiz ai distretti di Hayfan e Al-Rahidah. Fonti militari hanno confermato ad Al-Akhbar che la battaglia per le aree rurali di Taiz è ormai prossima alla conclusione e che l’obiettivo attuale è la liberazione della città di Taiz, dopo che Ansar Allah l’ha circondata su tutti e quattro i lati.

Fonti yemenite hanno indicato che la messa in sicurezza dei distretti riconquistati elimina tutte le minacce geografiche su cui l’Arabia Saudita contava per tornare a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb; ​​hanno aggiunto che tutte le aree affacciate sullo stretto, sulla costa occidentale e su Mocha, fino alle coste di Ras al-Arah e Al-Madharibah, sono ora sotto il controllo del movimento. Hanno inoltre definito “impossibili” i tentativi di Riad di riportare la situazione

L’Iran ha intensificato le azioni contro le imbarcazioni che violano le regole nello Stretto di Hormuz; arrivano nuove segnalazioni quasi ogni sei ore. Il Generale dell’IRGC Mohammad Reza Naqdi: “La gittata limitata delle nostre armi non è dovuta a ragioni tecniche, ma è una questione di politica. La gittata delle armi iraniane è determinata dai funzionari e dalla Guida Suprema, in base alle nostre esigenze. Ogni volta che la Guida Suprema darà l’autorizzazione, aumenteremo la gittata delle nostre armi in linea con le necessità del campo di battaglia. Poiché le nostre armi sono prodotte internamente, possiamo aumentarne la gittata e la potenza in base alle necessità e alle esigenze del campo di battaglia”.

Un attacco terroristico ha preso di mira un veicolo della polizia iraniana nell’area di Nosrat Abad, a Zahedan, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro il mezzo. Scontri tra forze armate e criminali armati a Nosratabad, Zahedan. La Polizia del Sistan e Baluchistan ha riferito che un agente di polizia iraniano è rimasto ucciso. Un altro attacco terroristico ha preso di mira un veicolo dell’esercito iraniano nella provincia del Belucistan.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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