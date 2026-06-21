ISRAELIRANWAR. Hormuz: apertura limitata a causa di mine e alghe. 500 navi sono attualmente incagliate vicino allo Stretto e hanno bisogno di sommozzatori per liberarsi dalle alghe e cirripedi

La riapertura delle Stretto di Hormuz è legato al cessate il fuoco in Libano. Oltre 150 attacchi delle Forze di Difesa Israeliane in Libano dalla mezzanotte del 18 giugno fino alle 16:00 del 19 giugno. Oltre 20 civili morti negli attacchi, la maggior parte donne e bambini. E dall’ultimo “cessate il fuoco”, Israele ha preso di mira 11 città e villaggi nel sud del Libano, alcuni dei quali colpiti più volte da attacchi aerei israeliani. I media statali iraniani chiedono al governo di chiudere lo Stretto di Hormuz a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti israeliani sul Libano.

“Bloccate lo Stretto. Annullate tutti i negoziati in programma” “Mantenere Hormuz aperto è assolutamente inaccettabile e non è in linea con le promesse del governo e dei negoziatori” scrive l’agenzia di stampa legata ai Pasdaran, Tasnim.

Circa 80 mine rimangono incastrate nella principale rotta di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo l’associazione di categoria delle petroliere Intertanko.

Il direttore generale di Intertanko, Philip Belcher, ha affermato che la principale rotta di navigazione attraverso lo Stretto rimane chiusa e pericolosa a causa della presenza di mine. Ha aggiunto che il traffico viene attualmente deviato attraverso corridoi più stretti a nord e a sud, che attraversano le acque iraniane e omanite. Ha spiegato che la rotta meridionale omanita passa vicino agli scogli, aumentando il rischio di incagli delle navi, mentre la concentrazione di navi in ​​corridoi ristretti accresce ulteriormente il rischio di collisioni.

Ma nel frattempo nello stretto di Hormuz si affronta un altro problema che rischia di bloccare la navigazione: le alghe. La domanda di sommozzatori specializzati nella rimozione di cirripedi e alghe dagli scafi delle navi è aumentata di 30 volte negli ultimi giorni per le imbarcazioni che hanno trascorso diverse settimane nelle acque vicino allo Stretto di Hormuz, ha riferito un ispettore navale a Bloomberg.

Questo avviene mentre le compagnie di navigazione si affrettano a preparare le proprie navi per la partenza, dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato di avviare negoziati per una pace duratura – un processo che inizierà con la riapertura dello Stretto. Una fonte di Bloomberg ha riferito che le squadre di sommozzatori possono ora chiedere fino a 8.000 dollari per la rimozione dei cirripedi, rispetto ai 5.000 dollari precedenti all’accordo.

Le navi ancorate in acque poco profonde si ricoprono tipicamente di organismi marini, un processo noto come biofouling. Oltre a conferire alle navi l’aspetto di una toilette universitaria, i cirripedi e le alghe le rallentano e riducono l’efficienza del carburante. Inoltre, alcuni porti si rifiutano di accettare navi con cirripedi sullo scafo, poiché possono diventare terreno fertile per specie invasive.

Secondo il sistema di tracciamento navale Kpler, oltre 500 navi sono attualmente incagliate vicino allo Stretto di Hormuz.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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