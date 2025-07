ISRAELIRANWAR. Hezbollah intende smantellare l’ala militare

Hezbollah ha avviato un’importante revisione strategica in seguito alla guerra con Israele, che include la possibilità di ridimensionare il suo ruolo di movimento armato senza però disarmarlo completamente.

Le discussioni interne, che non sono ancora state concluse e non sono state precedentemente rese note, riflettono le formidabili pressioni che il gruppo libanese sostenuto dall’Iran ha dovuto affrontare da quando è stata raggiunta una tregua a fine novembre, riporta Reuters.

Le forze israeliane continuano a colpire le aree che il gruppo amministra, accusando violazioni del cessate il fuoco, che Hezbollah nega. Hezbollah sta inoltre affrontando gravi difficoltà finanziarie, le richieste di disarmo degli Stati Uniti e la riduzione del suo peso politico da quando un nuovo governo si è insediato a febbraio con il sostegno degli Stati Uniti. Le difficoltà del gruppo sono state aggravate dai profondi cambiamenti nell’equilibrio di potere regionale da quando Israele ne ha decimato il comando, ucciso migliaia di combattenti e distrutto gran parte del suo arsenale lo scorso anno.

L’alleato siriano di Hezbollah, Bashar al-Assad, è stato rovesciato a dicembre, interrompendo una fondamentale linea di rifornimento di armi dall’Iran. Teheran sta ora emergendo dalla sua dura guerra con Israele, sollevando dubbi sulla quantità di aiuti che può offrire.

Il gruppo ha tenuto discussioni clandestine sui suoi prossimi passi. Piccoli comitati si sono riuniti di persona o a distanza per discutere questioni tra cui la sua struttura di leadership, il ruolo politico, l’impegno sociale e di sviluppo e le armi. Hezbollah ha concluso che l’arsenale accumulato per impedire a Israele di attaccare il Libano è diventato un ostacolo.

Sotto la guida di Hassan Nasrallah, ucciso l’anno scorso, Hezbollah è diventato un attore militare regionale con decine di migliaia di combattenti, razzi e droni pronti a colpire Israele. Ha anche fornito supporto agli alleati in Siria, Iraq e Yemen.

Israele ha iniziato a considerare Hezbollah una minaccia significativa. Quando il gruppo ha aperto il fuoco in solidarietà con il suo alleato palestinese Hamas all’inizio della guerra di Gaza nel 2023, Israele ha risposto con attacchi aerei in Libano che si sono trasformati in un’offensiva terrestre. Da allora, Hezbollah ha ceduto diversi depositi di armi nel Libano meridionale alle forze armate libanesi, come stipulato nella tregua dello scorso anno, sebbene Israele affermi di aver colpito infrastrutture militari ancora collegate al gruppo.

Hezbollah sta ora valutando la possibilità di consegnare missili e droni, considerati la principale minaccia per Israele, a condizione che Israele si ritiri dal sud e interrompa i suoi attacchi. Ma il gruppo non cederà l’intero arsenale: intende mantenere armi più leggere e missili anticarro, descrivendoli come un mezzo per resistere a eventuali attacchi futuri.

L’esercito israeliano ha dichiarato che continuerà a operare lungo il confine settentrionale, in conformità con gli accordi tra Israele e Libano, al fine di eliminare qualsiasi minaccia e proteggere i cittadini israeliani.

Secondo i termini del cessate il fuoco mediato da Stati Uniti e Francia, le forze armate libanesi avrebbero dovuto confiscare “tutte le armi non autorizzate”, a partire dall’area a sud del fiume Litani, la zona più vicina a Israele.

Il governo libanese vuole inoltre che Hezbollah ceda il resto delle sue armi, mentre lavora per stabilire un monopolio statale sulle armi. In caso contrario, potrebbero sorgere tensioni con i rivali libanesi del gruppo, che accusano Hezbollah di sfruttare la propria potenza militare per imporre la propria volontà negli affari di stato e di trascinare ripetutamente il Libano in conflitti.

Hezbollah ha posto sul governo libanese l’onere di garantire i finanziamenti per la ricostruzione. Ma il Ministro degli Esteri Youssef Raji, critico di Hezbollah, ha affermato che non ci saranno aiuti da donatori stranieri finché lo Stato non istituirà un monopolio sulle armi.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato a maggio che, sebbene Washington fosse impegnata a sostenere una ricostruzione sostenibile in Libano, “questo non può accadere senza che Hezbollah deponga le armi”.

Anche Israele ha compresso le finanze di Hezbollah.

Il 25 giugno, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso un funzionario iraniano che supervisionava i trasferimenti annuali di centinaia di milioni di dollari ai gruppi armati nella regione, nonché un uomo nel Libano meridionale che gestiva un’agenzia di cambio valuta che contribuiva a far arrivare parte di questi fondi a Hezbollah.

Da febbraio, il Libano ha bloccato i voli commerciali tra Beirut e Teheran, dopo che l’esercito israeliano ha accusato Hezbollah di utilizzare aerei civili per importare denaro dall’Iran e ha minacciato di intervenire per fermarlo.

Le autorità libanesi hanno anche rafforzato la sicurezza all’aeroporto di Beirut rendendo più difficile per il gruppo introdurre fondi in questo modo.

Tali misure hanno alimentato la rabbia dei sostenitori di Hezbollah nei confronti dell’amministrazione guidata dal presidente Joseph Aoun e da Nawaf Salam, nominato primo ministro contro la volontà di Hezbollah.

Insieme al suo alleato sciita, il Movimento Amal, Hezbollah ha trionfato alle elezioni locali di maggio, con molti seggi incontrastati. Il gruppo cercherà di preservare il suo predominio nelle elezioni legislative del prossimo anno.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

