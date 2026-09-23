ISRAELIRANWAR. Guterres chiede la riforma del Consiglio di sicurezza e condanna Israele per la violenza negli insediamenti in Cisgiordania e Gaza. USA: 5 miliardi di dollari per ricostruire le infrastrutture energetiche in MO

Il Segretario Generale dell’ONU Guterres all’annuale assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato: “Dobbiamo riformare il Consiglio di Sicurezza affinché rifletta il mondo di oggi, con la legittimità e l’efficacia richieste dalle sfide attuali. Il Consiglio di Sicurezza è stato concepito all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma da allora il mondo è cambiato radicalmente. Quando l’ONU fu fondata, gran parte dell’Africa era ancora sotto dominio coloniale. Oggi, l’Africa non ha ancora una rappresentanza permanente nel Consiglio. Un Consiglio di Sicurezza del XXI secolo privo di seggi permanenti per l’Africa è ingiusto e indifendibile”.

E ancora: “La violenza, gli sfollamenti e l’espansione degli insediamenti da parte di Israele nella Cisgiordania occupata stanno spianando la strada alla distruzione della pace e sollevando lo spettro di una pulizia etnica. I combattimenti devono cessare! Gli aiuti umanitari devono poter fluire e la libertà di navigazione deve essere pienamente ripristinata in conformità con il diritto internazionale”.

Il sindaco di New York Zohran Mamd su Netanyahu: “Netanyahu è un criminale di guerra e l’artefice di un orribile genocidio del popolo palestinese”. “Se la Corte Penale Internazionale ha ritenuto qualcuno passibile di arresto per la violazione di tali leggi, allora chi siamo noi per dire che qualcuno debba esserne al di sopra? Credo che tutti debbano rispondere delle proprie azioni.

Netanyahu risponde: “Vergognatevi, signor Mamdani. Vergognatevi per aver sostenuto i mostri di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo. Vergognatevi per aver incitato a disordini contro gli ebrei di New York. Verrò all’ONU. Dirò la verità sui nostri eroici soldati e dirò la verità su di lei”.

L’Ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite Danny Danon: “Consiglierei al sindaco Mamdani di concentrarsi sui problemi della città di New York e di smettere di promuovere l’antisemitismo, di smettere di sostenere Hamas e di smettere di intrattenere rapporti con il regime iraniano”.

Il Presidente del Brasile Lula: “L’ONU sta fallendo in una delle sue missioni più importanti: liberare l’umanità dal flagello della guerra. La sua credibilità non è mai stata così bassa. La sua capacità di proteggere i più vulnerabili non è mai stata così debole. Generazioni di palestinesi porteranno con sé il dolore e il trauma causati dal genocidio perpetrato dal governo Netanyahu. La Relatrice Speciale dell’ONU Francesca Albanese non deve essere messa a tacere per aver detto la verità.ì Gli insediamenti illegali in Cisgiordania stanno rendendo la soluzione a due Stati sempre meno praticabile”.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla all’Assemblea Generale dell’ONU: “Posso riferirvi con orgoglio che l’America è tornata e che il nostro Paese è oggi più forte che mai. Il mondo intero sta traendo beneficio dalla ricchezza, dalla forza e dallo slancio di Stati Uniti nuovamente vitali. Non ho alcun interesse a lasciare che i pericoli si aggravino ulteriormente. Non credo nel lasciare che i problemi incancreniscano; diventano solo più difficili da risolvere. Così, mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io ho realizzato la pace. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate”. Sull’Iran Trump ha detto: “Erano i prepotenti del Medio Oriente, ma non lo sono più. Dal primo giorno in cui sono entrato nell’arena politica, sono stato irremovibile: Non permetterò mai all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare. Appena insediatomi l’anno scorso, ho avviato negoziati con l’Iran e ho offerto loro piena cooperazione economica in cambio della cessazione del programma nucleare e del sostegno al terrorismo. Ma hanno rifiutato. È stato un grave errore”.

Trump sul 7 ottobre: “Ricorderemo il terzo anniversario dell’attacco del 7 ottobre in Israele. Terroristi finanziati dall’Iran hanno torturato, mutilato e ucciso 1.200 civili innocenti, tra cui decine di americani e molti bambini: bambini piccoli, piccolissimi, bellissimi. La Guida Suprema dell’Iran ha celebrato quel massacro definendolo un “servizio all’umanità”.

Il Dipartimento di Stato USA ha dichiarato che i dipendenti del governo statunitense devono ottenere un permesso speciale prima di recarsi nelle città di Taiz e Yanbu, in Arabia Saudita, a causa dei reciproci attacchi in corso tra l’Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen. Gli Stati Uniti hanno anche proposto di destinare 5 miliardi di dollari a un fondo per il ripristino delle infrastrutture energetiche dei paesi del Medio Oriente; lo riporta il Wall Street Journal. Secondo la testata, il fondo mira anche a creare infrastrutture in grado di ridurre la dipendenza delle forniture globali di petrolio e gas dallo Stretto di Hormuz. Secondo il piano del presidente USA Donald Trump, altri 5 miliardi di dollari dovrebbero essere conferiti da otto paesi della regione: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, Iraq e Giordania. Le parti stanno continuando a definire i dettagli dell’iniziativa cercando anche contributi paritetici da parte dei paesi arabi per raggiungere un totale di 10 miliardi di dollari.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di trasferire la popolazione di Gaza City verso il sud dell’enclave qualora anche un solo soldato o civile israeliano dovesse essere rapito da radicali palestinesi. “Se anche un solo soldato o cittadino israeliano venisse rapito, l’intera città di Gaza — con la sua popolazione di un milione di persone, le sue abitazioni e le sue postazioni terroristiche — verrebbe evacuata verso sud”, ha dichiarato Katz durante una cerimonia in memoria dei caduti della guerra dello Yom Kippur.

Il Presidente israeliano Herzog ha cancellato la fedina penale di Elor Azaria, ripreso mentre giustiziava il palestinese ferito Abdel Fattah al-Sharif, che giaceva a terra incapace di reagire, a Hebron nel 2016. L’unico motivo per cui Azaria fu condannato è che un attivista riprese l’esecuzione. Fu condannato a 18 mesi, pena ridotta a 14, e ne scontò solo 9. Il Ministro della Guerra Katz aveva sollecitato la cancellazione del precedente penale. Herzog ha acconsentito, citando lo spirito di misericordia dello Yom Kippur.

Confessione senza precedenti di una spia del Mossad: i missili hanno umiliato l’Arabia Saudita! Dichiarazioni controverse di Eddie Cohen, ufficiale dell’intelligence dell’entità sionista e spia del Mossad, rilasciate al canale israeliano Channel 14: I missili incendiano aeroporti e impianti petroliferi sauditi; i sauditi sono stati umiliati e nessuno è disposto ad aiutarli.

Le milizie filo-iraniane in Iraq si sono impegnate a cessare qualsiasi attività militare in contrasto con le politiche e l’autorità del governo di Baghdad. Diverse fazioni inizieranno a consegnare i propri armamenti strategici al governo iracheno a partire da marzo. Vari attori stanno lavorando per convincere gli Stati Uniti a latere delle sessioni di lavoro delle nazioni unite ad accettare i dettagli di nuovi accordi riguardanti la centralizzazione degli armamenti.

Il Primo Ministro britannico ha approvato una missione per fornire rifornimento in volo da parte della Royal Air Force a sostegno dei velivoli dell’Aeronautica militare dell’Arabia Saudita. Il Regno ha ripristinato le operazioni dell’oleodotto Est-Ovest in seguito agli attacchi degli Houthi, riferisce Reuters. Il pompaggio del petrolio sta attualmente procedendo a volumi ridotti. Riad si sta inoltre preparando a riprendere le spedizioni di greggio attraverso il porto di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso.

Marco Rubio sullo Yemen: “Abbiamo un accordo di difesa con l’Arabia Saudita. Intendiamo onorare gli impegni presi al riguardo. Stiamo lavorando per vedere se la situazione possa essere risolta, ma in ultima analisi, se si dovesse arrivare al dunque, gli Stati Uniti staranno sempre al fianco dell’Arabia Saudita e la sosterranno”.

Il Primo Ministro del Qatar Mohammed Al Thani: “L’Iran è nostro vicino, gli Stati Uniti sono nostri alleati strategici e il Golfo rappresenta la nostra naturale coalizione per la sicurezza. In sostanza, ciò che sta accadendo ora non riguarda solo il Qatar o la regione, ma ha un impatto sulla sicurezza globale. I nostri sforzi sono proseguiti fino a questo momento. Stiamo cercando di trasmettere messaggi tra le parti, ma dobbiamo anche riconoscere che questo conflitto è estremamente complesso. Purtroppo, gli sviluppi e gli eventi a cui assistiamo quotidianamente sono reazioni immediate che modificano il corso dei negoziati; ne stanno cambiando la direzione. Non esiste una strategia generale chiara che stiamo seguendo per porre fine a tutto questo. Ed è proprio ciò che oggi ci manca”.

L’Iran aprirà lo Stretto di Hormuz entro una settimana se gli Stati Uniti accetteranno le sue condizioni: lo ha riferito un funzionario iraniano all’agenzia Kyodo. Le richieste di Teheran includono, tra le altre cose, la revoca del blocco sui porti iraniani attualmente imposto dagli Stati Uniti.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Marco Rubio: “Siamo aperti a un incontro con Pezeshkian. Non credo che ci sia nulla in programma al momento, ma siamo certamente aperti a una cosa del genere”.

I ministri degli Esteri di Turchia, Egitto, Arabia Saudita e Pakistan esprimono profonda preoccupazione per le “azioni ostili” nella regione.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 22 settembre. Il Ministro della Difesa israeliano: “Colpiremo l’Iran una terza volta — fino al punto di rovesciare il regime — se la necessità lo richiederà”. “Le nostre forze rimarranno di stanza nelle zone di sicurezza tra Gaza, Libano e Siria.”

Allerta insolita per un’intensa attività di aerei da guerra nemici nei cieli dei territori delal Striscia di Gaza. Il fuoco israeliano incendia un’abitazione palestinese e un albero nelle vicinanze, nel nord della Striscia di Gaza. Le forze di occupazione israeliane fermano un palestinese al checkpoint di Qalandia mentre si sta recando a una seduta di chemioterapia. La stazione di pompaggio delle acque reflue del mercato ittico di Khan Yunis ha cessato di funzionare a causa della grave carenza di carburante e olio; ciò ha provocato lo straripamento delle acque di scarico nelle aree abitate, creando un serio rischio per la salute.

L’ingegner Ali Rbaie ha avvertito che la crisi sta intrappolando le persone giunte dalla zona costiera ed esponendo al fuoco i cittadini che si trovano vicino alla cosiddetta “linea gialla”, mentre la carenza di carburante continua a paralizzare i servizi essenziali.Le autorità di israeliane hanno bloccato con una barriera metallica l’ingresso di un’abitazione palestinese nel villaggio di Umm Safa, a nord di Ramallah.

Citando fonti che monitorano la situazione: Sono in corso negoziati mentre Israele continua a modificare la realtà sul campo nel Sud, espandendo il raggio del proprio controllo e delle operazioni militari. La cosiddetta “Linea Gialla” si sta trasformando gradualmente da semplice misura sul terreno in una carta di scambio da poter introdurre in futuri negoziati. Israele mira a superare la Risoluzione 1701 e a ottenere un accordo che gli conferisca la legittimità di vincolare il proprio ritiro completo al disarmo dell’intero Paese, anziché limitarlo alla sola area a sud del fiume Litani, come stabilito nell’accordo del 27 ottobre.

Bombardamenti con violenta esplosione israeliana nella cittadina di Al-Mansouri.

La Protezione Civile Saudita: “Emessa un’allerta per la regione di Najran che segnala un potenziale pericolo”. Scontri tra yemeniti e sauditi lungo i confini nord-occidentali dello Yemen Nelle ultime 24 ore, le forze della coalizione saudita hanno sottoposto i distretti di confine di Razih, Shada, Sahar, Al-Zahir e Haydan, nella provincia di Saada, a pesanti attacchi aerei e di artiglieria. Durante queste operazioni, i sauditi hanno lanciato almeno 135 missili balistici, razzi e colpi di mortaio contro villaggi e aree di confine nel nord-ovest dello Yemen.

In risposta a tali attacchi, l’esercito di AnsarAllah, oltre a rispondere con il fuoco dell’artiglieria contro le zone di confine nel sud dell’Arabia Saudita, ha colpito un veicolo militare saudita nella regione di Najran tramite un attacco condotto da un esacottero “Rajum”, causando la morte di cinque soldati sauditi. Si Segnala che nelle ultime 36 ore, i velivoli della coalizione saudita hanno effettuato 30 raid aerei partendo dalle basi di Khamis Mushait e Taif, bombardando le province di Taiz, Al-Jawf e Marib. Il numero totale di attacchi aerei dall’inizio degli scontri ha raggiunto quota 762. Violente esplosioni hanno scosso la città yemenita di Taiz. Nel tardo pomeriggio per attaccherei sauditi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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