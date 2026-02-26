ISRAELIRANWAR. Gli Stati Uniti schiereranno caccia F-22 in Israele. Esercitazioni a sorpresa tra forze aeree americane e israeliane. Riattivati gli ospedali sotterranei in Israele. Modi in Israele

A seguito del briefing a porte chiuse sull’Iran tenuto oggi dal Segretario di Stato Marco Rubio per i membri del Gruppo degli Otto (G8), il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer (D-NY) ha dichiarato ai giornalisti: “Questa è una cosa seria e l’amministrazione deve chiarire la sua posizione al popolo americano”.

Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump avrebbe dichiarato, in merito all’escalation delle tensioni con l’Iran: “L’Iran desidera un accordo più di me, ma non riesce a pronunciare le parole magiche”, il che, a suo dire, significa che non costruirà una bomba nucleare. Lo ha riportato Jonathan Karl di ABC News. Le autorità iraniane non sono disposte a dichiarare direttamente la loro rinuncia ai piani di sviluppo di armi nucleari, ha dichiarato Donald Trump.

Bloomberg afferma che la NATO ha annunciato lo spostamento della sorveglianza aerea in Turchia dalla Russia all’Iran a causa del possibile scoppio di una guerra. La CIA ha pubblicato un video in farsi che esorta gli iraniani a contattare l’agenzia. “Salve. La Central Intelligence Agency ascolta la vostra voce e desidera aiutarvi.”

A partire dal 24 di febbraio la stampa israeliana ha cominciato a dichiarare che: “Israele è fermamente convinto che un attacco all’Iran sia già inevitabile, ancor prima che si conosca la reazione dell’Iran”.

Nella giornata del 25 febbraio il Primo Ministro indiano Modi è arrivato in Israele. Netanyahu: “Siamo interessati a creare il nostro asse, un asse di paesi che considerino entrambi gli assi islamici estremisti in contrapposizione. Questo include molti paesi. Alcuni di loro ci stanno visitando in questi giorni; altri li visitiamo noi”.

Le immagini satellitari suggeriscono che l’Iran stia conducendo lavori di restauro presso l’impianto SPND, responsabile della trasformazione di materiale nucleare in armi. È stato fondato da Mohsen Fakhrizadeh, ucciso nel 2020. E sempre dall’Iran: “L’Iran è pronto a prendere tutte le misure necessarie per concludere un accordo con gli Stati Uniti il ​​prima possibile e si sta avvicinando ai colloqui di Ginevra in buona fede”. Lo ha affermato il Vice Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica Majid Takht-Ravanchi. E ha anche affermato: “L’unico argomento dei negoziati nel prossimo incontro di Ginevra è la questione nucleare. Continueremo i nostri colloqui a Ginevra, sulla base dello stesso quadro che abbiamo avuto a Muscat e Ginevra nelle ultime settimane, quindi nulla cambierà. L’oggetto dei negoziati è la questione nucleare, e su questo c’è accordo tra tutte le parti”.

Nel pomeriggio del 24 febbraio un aereo del governo iraniano si è diretto verso il Golfo, probabilmente trasportando Larijani con la bozza dell’accordo sul nucleare. Il presidente iraniano Massoud Bezeshkian ha sottolineato l’importanza della posizione del Libano nella politica estera e regionale iraniana e il suo ruolo nella promozione della pace e della stabilità.

Il sito web del leader iraniano Ali Khamenei ha pubblicato un articolo contenente questi due paragrafi: “In una guerra del genere, le precedenti linee rosse cambieranno radicalmente e il campo di battaglia sarà più ampio di prima. La lista degli obiettivi si amplierà e, se verrà decretato che il suolo iraniano e la vita dei suoi figli sono messi in pericolo dalla malvagità o dall’aggressione americana, allora gli interessi e le vite americane non saranno al sicuro da nessuna parte. Nella guerra dei 12 giorni, gli alleati dell’Iran nella regione non sono scesi in campo e la Repubblica Islamica si è mossa da sola contro gli aggressori sionisti e americani. Tuttavia, in qualsiasi potenziale guerra futura, questa equazione cambierà e il nemico si troverà ad affrontare fronti molteplici e diversificati in diversi campi di battaglia”.

Il Ministro degli Esteri ad interim libanese, Youssef Raji, ha dichiarato ad AP e AFP a Ginevra: “Spero che Hezbollah si astenga dall’intraprendere nuove avventure e risparmi al Libano ulteriori distruzioni. Abbiamo ricevuto avvertimenti che indicano che qualsiasi intervento da parte sua potrebbe spingere Israele a colpire le infrastrutture e stiamo lavorando con tutti i mezzi per impedirlo”. In risposta il leader di Hezbollah e Amal nella regione del Sud: “Respingiamo qualsiasi tentativo di prorogare, rinviare o interrompere le elezioni e invitiamo la comunità internazionale e i paesi sponsor a costringere Israele a cessare la sua aggressione contro il Libano”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 25 febbraio. Gli yemeniti hanno ancora il controllo di Bab al-Mandab. Le forze armate yemenite sono pienamente pronte ad affrontare qualsiasi attacco di terra americano-israeliano o da parte dei loro mercenari in Yemen. Hanno fatto sapere in una nota.

Nelle sue nuove Istruzioni di Combattimento, il Capo delle Operazioni Navali degli Stati Uniti, Ammiraglio Daryl Caudle, ha delineato i piani della Marina per garantire la prontezza al combattimento, l’addestramento e l’impiego operativo delle forze. Le linee guida pubblicate avranno un profondo impatto sul modello tradizionale dei gruppi d’attacco di portaerei (CSG), poiché mirano a integrare nuove capacità e sistemi che forniranno maggiore flessibilità alle formazioni di combattimento navali. Sulla base delle esperienze acquisite nel Mar Rosso e nel Mar Nero, la Marina Militare intende potenziare i gruppi d’attacco con forze scalabili e adattabili. Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a fornire ai comandanti operativi una maggiore libertà di manovra e la capacità di “schierare le forze necessarie” per rispondere alle crisi in evoluzione, scrive Caudle.

Tuttavia, l’ammiraglio Caudle riconosce che la transizione a una flotta ibrida rappresenta non solo un “ostacolo culturale”, ma anche tecnico.

Per il quarto giorno consecutivo, un aereo AWACS E-3B Sentry della NATO è partito dalla base aerea di Konya in Turchia e si sta dirigendo verso l’Iran per effettuare una ricognizione.

Il 24 febbraio, studenti hanno protestato all’Università d’Arte di Teheran con lo slogan progressista “Donna, Vita, Libertà”. I media iraniani riferiscono che “l’Iran ha sventato una operazione di Mujahideen-e Khalq, con il supporto diretto di agenzie di intelligence straniere. Il complotto è stato sventato in una fase iniziale, con numerosi membri dell’organizzazione uccisi e arrestati prima che l’operazione potesse essere portata a termine. L’obiettivo dell’operazione era infiltrarsi nel complesso del Palazzo Presidenziale, nella sede del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale e nella residenza della Guida Suprema”. Il servizio di intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) è stato in grado di scoprire il complotto e impedire che lo mettessero in atto.

Le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) hanno teso un’imboscata a un convoglio legato al gruppo Jaish al-Adl estremista – dichiarato terrorista in Iran – nella regione di confine di Saravan, nell’Iran sud-orientale. L’operazione, condotta nell’ambito delle misure antiterrorismo nella provincia del Sistan e del Baluchistan, avrebbe portato all’eliminazione di sei membri del gruppo. All’inizio di febbraio 2026, la regione era in stato di massima allerta a causa della militarizzazione e dell’aumento del numero di posti di blocco dispiegati da Teheran per monitorare il confine con il Pakistan e tracciare i movimenti dei gruppi di insorti.

L’IRGC si è addestra all’uso di droni per proteggere le coste e rispondere tempestivamente ad un attacco. L’impiego del sistema a corto raggio Majid per proteggere i radar di allerta precoce. Una delle misure adottate nella difesa aerea per proteggere i sistemi critici (in questo caso, il radar Fath-14) è l’aggiunta di sistemi missilistici a corto raggio come il Majid, visibili anche nelle immagini satellitari.

Il Generale di Brigata Seyed Mohammad Hosseini è stato nominato nuovo comandante della Brigata di Reazione Rapida Saberin della Guardia Rivoluzionaria. Hosseini in precedenza ha ricoperto il comando della 110a Brigata Salman Farsi e vanta esperienza in missioni e operazioni militari. Secondo fonti israeliane, la Cina ha consegnato all’Iran missili supersonici antinave. I missili “CM-302” hanno una velocità fino a 3,5 Mach e una gittata di circa 290 chilometri e sono progettati per eludere le difese navali volando bassi e veloci.

Fonti locali siriane affermano che uomini armati, probabilmente appartenenti all’ISIS, hanno preso di mira il quartier generale militare e un posto di blocco governativo nelle città di Al-Baghouz e Sousa, a est di Deir Ezzor. E ancora forze israeliane penetrano nell’area di Red Hill e aprono il fuoco sui pastori nei pressi del villaggio di Kodneh, nella campagna di Quneitra.

Fonti libanesi hanno dichiarato a Reuters: Israele ha minacciato di colpire le infrastrutture civili se Hezbollah si unisse a una possibile guerra con l’Iran. A partire dal 24 febbraio numerosi gli attacchi israeliani contro postazioni libanesi anche di militari regolari: Raffiche di colpi verso i dintorni del nuovo punto di schieramento dell’esercito libanese nella fattoria Sardeh, libano sud. Un aereo israeliano ha sganciato una bomba sonica a est di Mays Al-Jabal; 3 bombe soniche sganciate vicino al nuovo punto di dispiegamento dell’esercito libanese nella fattoria Sardeh.

Il portavoce dell’esercito israeliano: “Abbiamo sparato colpi di avvertimento contro i soldati dell’esercito libanese, dopo che avevano allestito un avamposto militare senza coordinamento vicino alle nostre forze operative nel Libano meridionale, durante il giorno.” “Abbiamo monitorato i soldati libanesi che lavoravano per stabilire un avamposto militare senza coordinamento vicino al nostro Forze nel sud del Libano. Abbiamo inviato un avvertimento ai soldati libanesi, poi abbiamo contattato i canali di coordinamento per inoltrare una richiesta di interruzione dei lavori senza risposta”.

Israele ha sparato anche nella zona di al-Labouneh, raffiche di armi da fuoco verso la periferia della città di Alma Shaab. Un aereo israeliano sgancia una bomba sonica su una casa nella città di Hula, spari verso la periferia della città di Al-Aadisseh. I soldati dell’esercito libanese sono ancora di stanza al punto di Tallat al-Omara nella valle di Wazzani, rifiutandosi di ritirarsi dopo le minacce israeliane di prenderli di mira, trasmesse da un drone. L’UNIFIL chiede all’esercito israeliano di cessare di minacciare elementi dell’esercito di stanza in un punto di scontro perché si trovano in territorio libanese e all’interno dei confini ufficiali, in un contesto di totale rifiuto da parte dell’esercito nemico, che spara colpi intermittenti e sgancia bombe di avvertimento nelle vicinanze della loro presenza con regolarità. Il Movimento Amal e Hezbollah del Libano: “qualsiasi attacco all’Iran mette a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell’intera regione”.

In Israele: i turni di preghiera di Haifa che operano nei rifugi pubblici hanno ricevuto l’ordine di evacuare il luogo da tutte le attrezzature e gli effetti personali entro 24 ore. Intensa attività dell’aereo di intelligence elettronica Nachshon Shavit 679 nel cuore di Israele e Gaza e di fronte al Mediterraneo (SIGINT), che include l’intercettazione e l’analisi di segnali e comunicazioni (COMINT) e il monitoraggio radar (ELINT). Canale 13 ebraico: Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito di Israele ha ispezionato lo squadrone aereo presso la base israeliana di “Hatzrim”, nell’ambito dei preparativi per la guerra con l’Iran.

Gli Stati Uniti schiereranno caccia F-22 in Israele in totale saranno 11 alla base aerea di Uvda arrivati dalla Gran Bretagna. Almeno due esercitazioni a sorpresa nella notte del 24 febbraio tra le forze israeliane e americane, Forze aeree. La valutazione dell’apparato di sicurezza è che l’attacco all’Iran sia cosa fatta e che accadrà molto presto. Israele ha aggiornato l’elenco delle professioni essenziali. Secondo l’aggiornamento delle professioni, anche i dipendenti del settore high-tech saranno tenuti a recarsi al lavoro in caso di emergenza. I media israeliani pubblicano le prime immagini del trasferimento degli ospedali di emergenza in rifugi sotterranei, temendo lo scoppio di una guerra con l’Iran.

A Gaza si registra l’arrivo di un nuovo gruppo di famiglie di Gaza di ritorno nel settore attraverso il valico di Rafah. Un ferito da fuoco di Israele nella zona di Qizan Abu Rashwan, a sud della città di Khan Yunis

In Cisgiordania una donna parla del violento attacco dei coloni al villaggio di “Susiya” a Masafer Yatta, a sud di Hebron. Le IDF assaltano la città di Kafr Qalil, a est di Nablus.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/