ISRAELIRANWAR. Gli Stati Uniti hanno solo missili per tre mesi, aumentare la pressione o abbandonare Israele? 

Il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “Abbiamo dimostrato che i nostri sistemi di difesa aerea sono i migliori al mondo. Molti paesi ci chiedono assistenza perché sanno che siamo i numeri uno sia in difesa che in attacco”.

Secondo alcuni analisti militari del Medio Oriente questa affermazione non corrisponde esattamente a verità: “Il motivo per cui le difese aeree israeliane sono efficaci è che ‘Israele’ è un paese molto piccolo rispetto alla maggior parte del mondo. Si può attraversare l’intero paese in circa 7 ore”. “Per questo motivo, sono in grado di schierare più livelli di sistemi di difesa aerea su un’area molto piccola, per non parlare degli americani, europei e arabi che difendono Israel dai missili e dai droni in arrivo”.

La difesa iraniana deve essere pensata per un paese che è circa 70-75 volte più grande di Israele.

Nel frattempo gli Stati Uniti stanno facendo la conta dei missili. Le scorte di missili Tomahawk si stanno esaurendo mentre gli Stati Uniti sono lasciati soli nel pantano iraniano.

Anche da parte russa si analizza questo scontro, ed è interessante vedere le analisi più diffuse. Igor Korotchenko, analista militare russo, afferma che la potenza militare convenzionale degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran ha raggiunto un punto di rottura. “Il problema non è solo il rapido esaurimento dei missili Tomahawk: sottolinea che ogni missile lanciato contro l’Iran distrugge simultaneamente riserve di difesa aerea e missilistica più ampie”.

Afferma: “Questo è un problema che gli americani stanno ora avvertendo in modo acuto”. Al ritmo attuale di consumo mensile di 850 missili da crociera Tomahawk – come rilevato dall’analisi dell’agenzia russa Sputnik sui documenti di bilancio della Marina USA – gli Stati Uniti hanno scorte sufficienti solo per circa tre mesi.

L’esperto russo sottolinea che, sebbene le attuali riserve consentano ancora attacchi continui contro l’Iran, è fondamentale ricordare che non si intravede una fine chiara per una campagna che gli Stati Uniti stanno conducendo in gran parte da soli.

Egli osserva: “Si tratta di un conflitto di tutt’altro genere. In passato, tutte le guerre combattute in Jugoslavia e in Iraq sono state operazioni di coalizione con i paesi della NATO e le nazioni alleate”.

L’analista fa notare che, dato il rapido esaurimento di queste armi, Trump si trova apparentemente a un bivio e sembra desideroso di uscire dal conflitto con l’Iran, ma non ha una politica chiara.

Dopo un mese, concordano a oriente e a occidente, gli obiettivi della campagna statunitense non sono stati raggiunti: l’Iran non è affatto destabilizzato, la società iraniana è unita contro gli attacchi stranieri e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dispone di scorte missilistiche sufficienti, compresi i sistemi più recenti custoditi in sicurezza sottoterra.

La difesa a mosaico e le operazioni decentralizzate rendono ulteriori attacchi statunitensi costosi e incerti.

L’analista russo conclude che una nuova fase di inevitabile escalation sembra probabile, ponendo gli Stati Uniti di fronte a un grave dilemma: “Aumentare la pressione a un costo politico – che probabilmente includerà una sconfitta alle elezioni di medio termine – oppure ritirarsi e rischiare di abbandonare il proprio alleato Israele, lasciando Tel Aviv a difendersi in modo indipendente e risoluto dall’Iran”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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